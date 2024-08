‚Weniger flexibel?‘ Sag es einfach NYT, Israel sabotiert ein Waffenstillstandsabkommen Belén FernándezAlJazeera-Kolumnistin

https://www.aljazeera.com/opinions/2024/8/14/less-flexible-just-say-it-nyt-israel-is-sabotaging-a-ceasefire-deal

‚Weniger flexibel?‘ Sag es einfach NYT, Israel sabotiert ein Waffenstillstandsabkommen

14 Aug 2024

Israel sabotiert die Friedensbemühungen schon lange vor dem Beginn des jüngsten Gemetzels in Gaza.

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu schaut zu, während er am Tag seiner Rede vor einer gemeinsamen Sitzung des US-Kongresses im US-Kapitol in Washington, USA, 24. Juli 2024, mit Reportern spricht. (Craig Hudson/Reuters)

Von Zeit zu Zeit muss die New York Times unbequeme Wahrheiten über Israel, den bevorzugten Verbündeten der Vereinigten Staaten und Empfänger von Milliarden von Dollar an amerikanischer Hilfe und Waffen, aussprechen.

Doch nur weil die wichtigste US-Zeitung die Wahrheit sagen muss, heißt das nicht, dass sie dies auf direktem Wege tun muss.

Im Jahr 2014 berichtete die Times beispielsweise über den israelischen Raketenangriff, bei dem vier Jungen beim Fußballspielen am Strand des Gazastreifens getötet wurden. Während der Text des Artikels unbeirrt die Tatsache vermittelte, dass Israel vier Kinder abgeschlachtet hatte, war die Überschrift absurd vage gehalten: „Jungen an den Strand von Gaza und ins Zentrum des Nahostkonflikts gezogen“.

Jetzt, da der Gazastreifen nicht nur zum „Zentrum des Nahostkonflikts“, sondern zum Schauplatz eines regelrechten Völkermords geworden ist, hat die Times wieder einmal die Nachrichten kreativ verwässert, wie in der Schlagzeile vom Dienstag: „Israel war in den jüngsten Gaza-Waffenstillstandsgesprächen weniger flexibel, wie Dokumente zeigen“.

Übersetzung: Israel sabotiert die Bemühungen um einen Waffenstillstand in einem Krieg, in dem bereits im Januar ein Prozent der Bevölkerung des Gazastreifens getötet wurde.

Offiziell sind seit dem 7. Oktober etwa 40.000 Palästinenser getötet worden, doch einer Lancet-Studie zufolge könnte die tatsächliche Zahl der Todesopfer bei über 186.000 liegen. Die Regierung von Joe Biden hat gerade zusätzliche Waffenlieferungen in Höhe von 20 Milliarden Dollar an Israel genehmigt, obwohl die USA behaupten, auf einen Waffenstillstand hinzuarbeiten.

Die New York Times bestätigt auf ihre umständliche Art, dass der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu zwar unnachgiebig bestritten hat, ein Abkommen im Gazastreifen blockieren zu wollen, und stattdessen die Hamas für den Stillstand verantwortlich gemacht hat, dass aber unveröffentlichte Dokumente, die die Zeitung einsehen konnte, „deutlich machen, dass die Netanjahu-Regierung hinter den Kulissen ausgiebig manövriert hat – und darauf hindeuten, dass eine Einigung bei einer neuen Verhandlungsrunde, die am Donnerstag beginnen soll, schwer zu erreichen sein könnte“.

Im Juli übermittelte Israel den Vermittlern in den USA, Ägypten und Katar eine Liste mit neuen Bedingungen, die den zuvor vorgelegten „Prinzipien“ weniger flexible Bedingungen hinzufügten.

Zu diesen neuen Bedingungen gehört, dass Israel im Falle eines Waffenstillstands seine Streitkräfte nicht aus dem Gazastreifen abziehen, sondern die Kontrolle über die Südgrenze des Gazastreifens zu Ägypten behalten würde. Doch was könnten die Palästinenser an der lockeren Aufrechterhaltung einer brutalen militärischen Besatzung auszusetzen haben?

Israel hat auch wieder darauf bestanden, Kontrollpunkte zu errichten, an denen israelische Soldaten Waffenkontrollen bei vertriebenen Palästinensern durchführen, die in ihre Häuser im nördlichen Gazastreifen zurückkehren – eine Forderung, die ziemlich grotesk ist, wenn sie von der Partei kommt, die derzeit mit allen möglichen Waffen einen Völkermord begeht.

Kurz gesagt, es handelt sich um eine einfache Strategie des Verschiebens der Torpfosten. Wann immer ein Waffenstillstandsabkommen in greifbare Nähe zu rücken scheint, braucht Netanjahu nur weitere Forderungen zu stellen, die selbst Mitglieder seines eigenen Sicherheitsapparats für übertrieben halten.

Netanjahu macht sich nicht nur zum Handlanger der israelischen extremen Rechten, für die die Aussicht auf eine Pause im Massenmord ein Gräuel ist, sondern er hat auch noch andere Gründe, die Verhandlungen zum Scheitern zu bringen. Wenn der Krieg aufhört, muss er sich mit Korruptionsvorwürfen und innenpolitischem Widerstand auseinandersetzen – ganz zu schweigen von der lästigen Institution des Internationalen Strafgerichtshofs, dessen Chefankläger einen Haftbefehl gegen Netanjahu wegen angeblicher Kriegsverbrechen im Gazastreifen beantragt hat.

Letzten Endes ging es Israel jedoch noch nie um Frieden; vielmehr basiert das gesamte israelische Unternehmen auf der Aufrechterhaltung von Krieg und Töten. Man braucht sich nur die lange Geschichte Israels anzuschauen, in der es nicht nur Waffenstillstandsabkommen, sondern den so genannten „Friedensprozess“ im Allgemeinen sabotiert hat – und dabei natürlich den Palästinensern die Schuld für alle Misserfolge beim Erreichen einer Lösung gegeben hat.

Ein Jahr vor dem offiziellen israelischen Rückzug aus dem Gazastreifen im Jahr 2005, der angeblich die israelische Besatzung des Gebiets beendete, gab der damalige Berater des israelischen Premierministers Ariel Sharon, Dov Weisglass, der Zeitung Haaretz einen Überblick über die Vereinbarung. „Die Bedeutung des Rückzugsplans aus dem Gazastreifen„, so Weisglass gegenüber Haaretz, sei nichts weniger als das Einfrieren des Friedensprozesses“.

Er fuhr fort: „Und wenn man diesen Prozess einfriert, verhindert man die Gründung eines palästinensischen Staates und eine Diskussion über die Flüchtlinge, die Grenzen und Jerusalem“. Und voila: „Dieses ganze Paket namens palästinensischer Staat, mit allem, was es mit sich bringt, wurde auf unbestimmte Zeit von unserer Agenda gestrichen… Alles mit dem Segen des [US-] Präsidenten und der Ratifizierung durch beide Häuser des Kongresses.“

Natürlich kann man auch das gesamte palästinensische Staatspaket von der Tagesordnung streichen, indem man einfach alle umbringt. Und da der Völkermord mit der nächsten Runde der Waffenstillstandsverhandlungen, die am Donnerstag beginnen soll, unaufhaltsam voranschreitet, ist die Aussage der New York Times, dass eine „Einigung schwer zu erreichen sein könnte“, in der Tat eine Untertreibung.

Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten sind die des Autors und spiegeln nicht unbedingt die redaktionelle Haltung von Al Jazeera wider.

Belén Fernández Al Jazeera-Kolumnist Belén Fernández ist die Autorin von Inside Siglo XXI: Locked Up in Mexico’s Largest Immigration Detention Center (OR Books, 2022), Checkpoint Zipolite: Quarantäne an einem kleinen Ort (OR Books, 2021), Exil: Rejecting America and Finding the World (OR Books, 2019), Martyrs Never Die: Travels through South Lebanon (Warscapes, 2016), und The Imperial Messenger: Thomas Friedman at Work (Verso, 2011). Sie ist Redakteurin beim Jacobin Magazine und hat für die New York Times, den Blog der London Review of Books, Current Affairs und Middle East Eye geschrieben, neben zahlreichen anderen Publikationen.

Übersetzt mit deepl.com

