On Sunday December 3, 2023, it was reported that hundreds of „pro-Palestinian" marchers made their way through the streets of Philadelphia. They stopped to protest a restaurant, „Goldie," partly owned by politically connected Israeli chef, Michael Solomonov.

Wenn alles antisemitisch ist, ist nichts antisemitisch in Palästina

von Pfarrer Graylan Scott Hagler

9. Dezember 2023

Am Sonntag, dem 3. Dezember 2023, zogen Hunderte von „pro-palästinensischen“ Demonstranten durch die Straßen von Philadelphia. Sie hielten an, um gegen das Restaurant „Goldie“ zu protestieren, das zum Teil dem politisch engagierten israelischen Chefkoch Michael Solomonov gehört. Obwohl die Demonstranten auch an anderen Orten und Geschäften entlang ihrer Route anhielten, erregte dieser Halt die Aufmerksamkeit des Weißen Hauses, des Gouverneurs von Pennsylvania und des US-Senators von Pennsylvania.

Die Demonstranten protestierten gegen die Züchtigung und Entlassung von Restaurantangestellten, die die US-Politik in Gaza und Israel in Frage stellten, gegen die Unterstützung der israelischen Streitkräfte durch den Restaurantbesitzer und gegen den mörderischen Militärangriff in Gaza. Die Demonstranten protestierten auch gegen die Auslöschung der palästinensischen Kultur und Geschichte, die nicht nur in den besetzten palästinensischen Gebieten stattfindet, sondern auch durch die Zweckentfremdung der palästinensischen Kultur, indem Unternehmen wie „Goldie“ das, was als palästinensische Küche oder Kultur gilt, als israelisch umetikettieren.

Der Restaurantbesitzer war politisch vernetzt und konnte auf diese Kontakte zurückgreifen, um wohlwollende Publicity und politische Unterstützung zu erhalten und die Demonstranten als Antisemiten zu diffamieren. Der Gouverneur von Pennsylvania, Josh Shapiro, der ein politischer Freund des Gastronomen ist, bezeichnete den Protest sofort als antisemitisch. Senator John Fetterman aus Pennsylvania tat dies ebenso wie das Weiße Haus, das den Protest ebenfalls als antisemitisch verurteilte. Die Anti-Defamation League (ADL) kommentierte, dass es unverhohlener Antisemitismus sei, „wenn Unternehmen allein aufgrund ihrer israelischen oder jüdischen Eigentümerschaft angegriffen werden“. Das war zwar nicht der Fall, aber es dient der Strategie, Antisemitismus zu einer amorphen Gleichung zu machen, mit der alles und jeder, der eine berechtigte Kritik äußert, etikettiert, diffamiert und zum Schweigen gebracht werden kann.

N

Viele von uns sind zunehmend verwirrt darüber, was und wo Antisemitismus ist und wo nicht. Dieser jüngste Vorfall ist ein gutes Beispiel für diese Verwirrung. Gruppen wie die ADL haben die Verquickung von Israel mit dem Judentum vorangetrieben und damit einen religiösen und politischen Vorschlaghammer geschaffen, der immer dann eingesetzt werden kann, wenn es bequem und vorteilhaft ist, dies zu tun. Die ADL und zahlreiche andere zionistische Organisationen haben große Anstrengungen unternommen, um die Kritik an Israel mit dem Hass auf das Judentum und die Juden gleichzusetzen. In diesem Zusammenhang wird jede Handlung gegen die zionistische Ideologie oder jede Kritik an einem politisch verbundenen Zionisten als Antisemitismus ausgelegt.

Diese Perversion des Antisemitismusvorwurfs wurde dazu verwendet, politische Äußerungen, historische Analysen und Kritik sowie in einem kulturellen Kontext verwendete Ausdrücke und Wörter zu unterbinden. Als die Abgeordnete Ilhan Omar den politischen Einfluss des AIPAC und dessen finanzielle Unterstützung von Kandidaten in einem Twitter-Posting als „It’s All About the Benjamins, Baby“ bezeichnete, musste sie sich dafür entschuldigen. Der von ihr verwendete Satz stammt aus einem gleichnamigen Lied von Puff Daddy aus dem Jahr 1996. „Benjamins“ bedeutet Geld, und was sie damit ausdrücken wollte, war der große finanzielle Einfluss, den Lobbyorganisationen auf den politischen Diskurs in den USA haben. Der Zionismus/Israel ist keine Ausnahme von diesem Einfluss. Es handelte sich nicht um eine antisemitische Äußerung oder ein antijüdisches Schlagwort, sondern um die Verwendung der Sprache der schwarzen Kultur, um ein Phänomen zu erklären, das den freien Diskurs in Amerika zu allen erdenklichen Themen zerstört.

Marc Lamont Hill, Professor an der Temple University und Kommentator bei CNN, wurde wegen einer Bemerkung, die er 2018 beim Internationalen Tag der Solidarität der UNO machte, von CNN gefeuert. „Wir haben die Möglichkeit, nicht nur mit Worten Solidarität zu bekunden, sondern uns zu politischem Handeln zu verpflichten“, sagte er. „Aktionen an der Basis, lokale Aktionen und internationale Aktionen, die uns das geben werden, was die Gerechtigkeit verlangt, und das ist ein freies Palästina vom Fluss bis zum Meer.“

Seine Unterstützung der Boykott-, Desinvestitions- und Sanktionsbewegung (BDS) wurde als antisemitisch angesehen, und seine Bemerkung „…vom Fluss bis zum Meer“ ging für viele zionistische Organisationen zu weit. Sie argumentierten, dass er mit diesen Worten zur Zerstörung Israels aufgerufen habe, und CNN reagierte, indem es alle vertraglichen Vereinbarungen mit Hill aufkündigte. Die Abgeordnete Rashida Tlaib aus Michigan, die einzige palästinensische US-Amerikanerin im Kongress, wurde im November 2023 mit 234:188 Stimmen für ihre Äußerungen mit denselben Worten verurteilt.

Wieder einmal werden wir mit dieser absichtlichen und konstruierten Verwirrung konfrontiert, die jede Aussage, jede Handlung und jede Äußerung, die das zionistische Narrativ nicht unterstützt, zu einem Akt des Antisemitismus macht. Wenn ich zum Beispiel sagen würde, dass ich mich danach sehne und dafür kämpfen werde, dass BIPOC von „sea to shining sea“ frei sind, würde das dann als Aufruf zur Zerstörung der Vereinigten Staaten betrachtet werden oder ist es eine Forderung nach gleichen Rechten, um Amerika besser zu machen? Letzteres ist eindeutig beabsichtigt.

Ich fühle mich an die Fabeln von Äsop und den Jungen, der Wolf rief, erinnert. Er fand es amüsant, den Wolf zu rufen, über die Gefahr und die Bedrohung zu schreien, und als die ganze Stadt darauf reagierte, lachte er und erfreute sich daran, wie leichtgläubig die Stadt war und wie leicht sie sich täuschen ließ. Es scheint, als ob die Zionisten das Gleiche tun. Sie schreien, dass alles antisemitisch sei, und wenn die wirkliche Gefahr auftaucht, werden leider immer weniger Menschen daran glauben. Das ist ein hinterhältiger und gefährlicher Ansatz für ein kompliziertes und hochbrisantes Thema. Wenn Zionisten weiterhin jede Kritik an Israel als antisemitisch abstempeln, werden weniger Menschen zuhören, wenn tatsächlich Antisemitismus auftritt.

James Zogby, Direktor des Arab American Institute, schreibt: „Seit Jahrzehnten versuchen die großen jüdischen Organisationen, Kritik an Israel als Antisemitismus zu definieren. Mit dem Konflikt in Gaza sind diese Bemühungen in vollem Gange.“ Sie ist in vollem Gange und macht große Fortschritte, indem sie Beschreibungen des Konflikts wie „unprovozierte Angriffe“ und „Israels 9-11“ anbietet. Das meisterhaft vorgetragene Narrativ ist das der palästinensischen Grausamkeit. Es unterstellt die Unvernunft der Palästinenser, ihre Forderungen und Gründe, während es gleichzeitig die israelische Unschuld beteuert und all die emotionalen Berührungspunkte hervorhebt, die Rache- und Vergeltungsreaktionen angeheizt und gerechtfertigt haben.

Die Konzernmedien haben gekonnt dazu beigetragen, das 75 Jahre alte Narrativ fortzusetzen, das Sympathie für die zionistische Agenda weckt, während die Menschlichkeit und die Menschenrechte der Palästinenser ignoriert werden.

Besonders auffällig sind die Angriffe zionistischer Gruppen auf jüdische Organisationen wie „If Not Now“ und „Jewish Voices for Peace“. Diese Gruppen, obwohl jüdisch, wurden entweder als antisemitisch oder als selbsthassende Juden gegeißelt. Unter dem Geschäftsführer und Nationalen Direktor der ADL, Jonathan Greenblatt, hat die Organisation ihre Aufmerksamkeit von vielen historisch antisemitischen rechten Gruppen weggelenkt und sich stattdessen auf die antizionistische Linke und die jüdischen Gruppen konzentriert, die demografisch gesehen jünger, liberal und antirassistisch sind und den Zionismus in Frage stellen. Die Anschuldigungen gegen die JVP sind eklatant, weil sie sich gegen eine Organisation richten, die stolz jüdisch ist und ihren Wunsch bekräftigt, jüdische Werte zu leben. Die große Sünde der JVP scheint darin zu bestehen, dass sie die jüdische Gültigkeit des Zionismus in Frage stellt und die Frage, ob er wahre jüdische Werte widerspiegelt. Sie sind eine Bedrohung für die monolithische Sicht des Zionismus, der Juden, des Judentums und Israels, die die ADL vertritt.

Wenn jede Kritik, jede Äußerung von Zweifeln, jede Sorge um den Zionismus, Israel und die israelische Lobby antisemitisch ist, dann ist nichts antisemitisch. Das soll nicht heißen, dass es keinen Antisemitismus gibt, aber Gruppen wie die ADL und andere Befürworter Israels haben mit ihrer Vermischung von Judentum und dem Staat Israel den Vorwurf des Antisemitismus verharmlost, indem sie ihn zu etwas gemacht haben, das mehr Menschen langsamer hören, verstehen oder glauben.

Es ist traurig, aber wahr, dass zionistische Organisationen jede Kritik, jeden Protest und jede Analyse, die Israels Politik in der Welt und gegenüber den Palästinensern in Frage stellt, zu einem Akt des Judenhasses gemacht haben. Sie sind zu einem Instrument geworden, um Debatten und Diskussionen kurzzuschließen und die Menschen zum Schweigen zu bringen, wo eine Diskussion, eine Analyse und eine Debatte nötig wären. Diese Diskussion findet derzeit nicht statt, und um Frieden in Palästina und Israel zu erreichen, bedarf es einer soliden, tiefgründigen und ehrlichen Diskussion über die Probleme. Nicht eine, die verzerrt, pervertiert und verkürzt wird, indem man mit dem eintönigen und unaufrichtigen Vorwurf des Antisemitismus fortfährt.

Pfarrer Graylan Scott Hagler ist der leitende Berater von FOR-USA. Er ist der emeritierte Pastor der Plymouth United Church of Christ in Washington, DC.



--

