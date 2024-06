https://thecradle.co/articles/if-the-war-expands-will-western-facilities-become-the-new-target-banks



Wenn der Krieg ausgeweitet wird, werden dann westliche Einrichtungen zu den neuen Zielbanken?

Wenn der Gaza-Krieg in der gesamten Region völlig neue Einsatzregeln aufgestellt hat, erwarten Israels westliche Verbündete dann, dass sie in einem erweiterten Krieg ungeschoren davonkommen? Wie glauben sie, einen militärischen Angriff gegen ein Land bewaffnen zu können und dennoch sicher in dessen Hauptstadt zu bleiben?

Der Militärkorrespondent von Cradle

28. JUNI 2024

(Bildnachweis: The Cradle)

Israels brutaler, neunmonatiger militärischer Angriff auf den Gazastreifen wird von mehreren mit dem Westen verbündeten Staaten voll unterstützt, nicht nur durch die Versorgung der Kriegsmaschinerie der Besatzungsarmee mit einer breiten Palette von Waffen und Munition, sondern auch durch direkte militärische Beteiligung. So haben die Vereinigten Staaten und Großbritannien wichtige Aufklärungs- und Geheimdienstdaten zur Verfügung gestellt und ihre Spezialeinheiten zur Unterstützung Israels bei militärischen Operationen entsandt.

Einem Bericht der New York Times vom 8. Juni zufolge unterstützten die US-Streitkräfte die Israelis bei der Befreiung von vier israelischen Gefangenen aus dem Gaza-Flüchtlingslager Nuseirat, wobei mindestens 274 palästinensische Zivilisten und drei weitere Gefangene getötet und mehr als 698 Menschen verwundet wurden. Den israelischen Quellen der Zeitung zufolge lieferten die USA und das Vereinigte Königreich Informationen aus der Luft und aus dem Cyberspace, die Israel nicht selbst beschaffen konnte.

Am 29. Mai berichtete das britische Medienprojekt Declassified, dass London 60 Flüge mit Frachtflugzeugen in Richtung Israel genehmigt hat, die vom britischen Luftwaffenstützpunkt Akrotiri auf Zypern aus starteten, einer Einrichtung, die von der US-Luftwaffe heimlich für den Transport von Waffen nach Israel genutzt wird.

Die britische Regierung hat den Inhalt der transportierten Luftfracht nicht offengelegt – und behauptet, dass keine „tödliche Hilfe“ enthalten ist. London behauptet stattdessen, dass die RAF-Flüge in den Besatzungsstaat dazu dienen, das „diplomatische Engagement“ mit Tel Aviv zu unterstützen und britische Staatsbürger zu repatriieren – eine merkwürdige Verwendung von Militärflugzeugen, wenn der israelische Ben-Gurion-Flughafen noch für den regulären Passagierverkehr in Betrieb ist.

London beruft sich seit Beginn des Krieges mit Nachdruck auf seinen D-Notice, eine militärische und sicherheitspolitische Richtlinie, mit der Medien daran gehindert werden sollen, Informationen zu veröffentlichen, die der nationalen Sicherheit schaden könnten, insbesondere im Zusammenhang mit den Operationen der britischen Luftlandetruppen (SAS) in Gaza. Seit dem Erlass der Direktive am 28. Oktober 2023 sind keine weiteren Informationen bekannt geworden.

Wie westliche Geheimdienste nach Westasien eindringen

Doch all diese Verheimlichungsbemühungen wurden während Israels unverhältnismäßiger Militäroperation zur Freilassung von Gefangenen während des jüngsten Fiaskos im Nuseirat-Lager aufgedeckt. Es tauchtenVideos auf, in denen zu sehen war, wie ein israelischer Hubschrauber neben dem kürzlich errichteten 320-Millionen-US-Dollar-Hilfspfeiler landete, und in denen „Hilfslieferwagen“ mit Spezialeinheiten zu sehen waren, die während der Operation von gepanzerten Fahrzeugen flankiert wurden.

Die Medien berichteten dann, dass Dutzende von US-amerikanischen und britischen Drohnen den Angriff auf das Lager Nuseirat unterstützten, indem sie angeblich Aufklärungsdienste für das israelische Militär leisteten.

Diese Vorfälle verdeutlichen nicht nur die direkte militärische Beteiligung des Westens am Krieg gegen den Gazastreifen, sondern auch die schamlose Ausnutzung der diplomatischen Tarnung oder der humanitären Arbeit zur Vorbereitung und Durchführung von Militäraktionen, die zu massenhaften Opfern unter der Zivilbevölkerung und zu Kriegsverbrechen geführt haben, wie sie von vielen Institutionen der Vereinten Nationen beschrieben werden.

Es stellt sich nun die Frage, ob westliche Einrichtungen und Truppen ins Visier genommen werden, wenn der Krieg ausgeweitet wird, möglicherweise auf den Libanon, angesichts der offensichtlichen Mitwirkung westlicher Staaten an Israels Aggressionen – insbesondere an solchen, die in eklatanter Weise gegen internationale Normen und Gesetze verstoßen.

Obwohl die Nutzung von Botschaften und zivilen Einrichtungen – im modernen Sinne – als Stützpunkte für nachrichtendienstliche Ermittlungen und die Durchführung von Sondermissionen nicht neu ist und zumindest auf das 19. Jahrhundert zurückgeht, haben die gegenwärtigen Entwicklungen im Bereich der Technologie und der Computertechnik diese Einrichtungen in die Lage versetzt, als Spionage- und Abhörzentren zu fungieren und Informationen für ein ganzes Land zu überwachen und zu speichern.

Was früher unmöglich war, ist durch die drahtlose Kommunikation und das Internet Realität geworden. Signalinformationen, die früher durch das Anbringen von Abhörgeräten gewonnen wurden, können jetzt über ein gewöhnliches Smartphone abgerufen werden, wobei die Daten an diese Zentren in souveränen Staaten weitergeleitet werden.

Luftaufnahme des US-Botschaftskomplexes im Norden Beiruts.

Zweitgrößte US-Botschaft der Welt

Auf rund 174 Tausend Quadratmetern, etwa 13 Kilometer von der libanesischen Hauptstadt Beirut entfernt, liegt die zweitgrößte Botschaft in Westasien – und der Welt. Die neue US-Botschaft in Beirut wird in ihrer Größe nur noch von ihrem Pendant in der „Grünen Zone“ von Bagdad übertroffen.

Abgesehen von der enormen Größe der Botschaft und ihren Kosten von fast einer Milliarde Dollar stellen sich viele Fragen nach der Notwendigkeit solcher Einrichtungen und ihrem Inhalt.

Die von der Botschaft veröffentlichten computergenerierten Bilder zeigen einen Komplex mit mehrstöckigen Gebäuden mit hohen Glasfenstern, Unterhaltungsbereichen, einem von Grünflächen umgebenen Swimmingpool und Ausblicken auf die libanesische Hauptstadt. Laut der Projektwebsite umfasst der Komplex ein Büro, repräsentative Wohnungen für Mitarbeiter, Gemeinschaftseinrichtungen und zugehörige Hilfseinrichtungen.

Im Mai 2023 berichtete die Website Intelligence Online, dass der riesige, milliardenschwere Komplex auch eine Datenerfassungseinrichtung umfassen wird, um den Standort als neues regionales Hauptquartier für den US-Geheimdienst vorzubereiten. In dem Bericht heißt es, dass der Libanon aufgrund seiner Nähe zu Syrien als sicherer und strategischer Standort für die Entsendung von Geheimdienstmitarbeitern gilt, die sich bereits in der Region aufhalten, sowie für neues Personal, das direkt von den in Washington ansässigen Stellen ausgewählt wird.

Bau der neuen US-Botschaft, 13 Kilometer nördlich der libanesischen Hauptstadt Beirut.

Obwohl es nicht möglich ist, genaue Informationen über die Konstruktion dieser Botschaft zu erhalten, lassen die Ausgrabungen unter der Erdoberfläche, die Verwendung von Stahlbeton für das Bauwerk und seine befestigte Lage auf einem Hügel darauf schließen, dass mehr hinter den Operationen steckt, zumal es mehrere Präzedenzfälle gibt, in denen die diplomatische Vertretung der USA in Beirut in die Arbeit von Geheimdiensten verwickelt war.

Der Bombenanschlag auf die amerikanische Botschaft im Jahr 1983 forderte acht CIA-Todesopfer, darunter den Chef-Analysten für Westasien und Nahost-Direktor der CIA, Robert Ames, den Leiter der Station Kenneth Haass, James Lewis und die meisten CIA-Mitarbeiter in Beirut.

Die Botschaft diente nicht nur als CIA-Drehscheibe, sondern auch als wichtiger regionaler Geheimdienststützpunkt, da der Libanon in unmittelbarer Nähe zum Meer und zu den beiden britischen NATO-Stützpunkten Dhekelia und Akrotiri im Süden Zyperns liegt, von wo aus schnell Verstärkung oder Hubschraubereinsätze auf libanesischem Boden erfolgen können. Ein aktuelles Beispiel aus dem Jahr 2020 ist die Einschleusung des Washingtoner Agenten Amer al-Fakhouri aus der US-Botschaft mit Hilfe eines Osprey-Hubschraubers.

Britische Wachtürme an den Grenzen des Libanon

Am 3. Mai kündigte der Libanon den Besuch einer offiziellen Delegation und eines hochrangigen britischen Geheimdienstoffiziers im Vormonat an, um den Bau neuer, vom Vereinigten Königreich gebauter Wachtürme zu besprechen. Diese kommen zu den mehr als drei Dutzend Wachtürmen hinzu, die Großbritannien während des Syrienkriegs entlang der sensiblen Grenze zwischen Libanon und Syrien gebaut hat.

Laut Berichten der libanesischen Zeitung Al-Akhbar hatte die britische Delegation die libanesische Armee gebeten, „einen Plan zur Errichtung von Wachtürmen entlang der Grenze zum besetzten Palästina zu genehmigen, ähnlich denen, die an der Ost- und Nordgrenze zu Syrien stehen“.

Im Anschluss an den unauffälligen Besuch erklärte der libanesische geschäftsführende Ministerpräsident Najib Mikati: „Die Errichtung der Türme und die Maßnahmen entlang der Grenze sind die Bedingungen Israels für die Beendigung des Krieges mit dem Libanon.“

Im Februar dieses Jahres erhielt das libanesische Außenministerium eine offizielle syrische Protestnote, in der die britischen Wachtürme in mehrfacher Hinsicht als Bedrohung für die nationale Sicherheit Syriens eingestuft wurden. Die größte Bedrohung stellen die sensiblen Aufklärungs- und Spionagegeräte der Türme dar, die „tief in syrisches Gebiet hineinleuchten und Informationen über das syrische Innere sammeln“.

Dem Bericht von Al-Akhbar zufolge „gelangen die von dieser Ausrüstung gelieferten Informationen in die Hände der Briten, und der israelische Feind profitiert davon, um syrisches Gebiet ins Visier zu nehmen und Angriffe tief im Inneren Syriens durchzuführen“. Das syrische Memorandum verweist auch auf „die Anwesenheit einiger britischer Offiziere in den Türmen“.

Ein 30 Fuß hoher britischer Wachturm in der Nähe der libanesisch-syrischen Grenze

Sicherheitskameras überwachen die Umgebung an einem Grenzpunkt an der libanesischen Grenze zu Syrien (Foto: Libanesisches Armeekommando, Direktion für Orientierung)

Die 38 britischen Wachtürme, die den libanesischen Behörden angeblich bei der „Bekämpfung des Schmuggels“ helfen sollen, werfen hingegen viele Fragen auf, darunter die nach den Gründen für die Errichtung einer so großen Zahl dieser Bauwerke. Warum enthalten die Türme auch Wärmeüberwachungs-, Abhör-, Signalaufklärungs- und Kommunikationsgeräte – vor allem in Anbetracht der engen Beziehungen zwischen Tel Aviv und London und der regelmäßigen Anwesenheit britischer Offiziere in diesen Türmen unter dem Vorwand, die libanesische Armee auszubilden?

Ein kommandierender Offizier der libanesischen Streitkräfte (LAF), der von The Cradle im August 2021 ausführlich interviewt wurde, widerspricht den öffentlichen Behauptungen Londons über die Türme und sagte: „Das Ziel der Türme ist heute, die Bewegungen der Hisbollah und der Syrer zu überwachen.“

Niederländische Spezialeinheiten in Dahiyeh

Im März nahm die Hisbollah mehrere niederländische Militärs gefangen, die verdeckt in Dahiyeh, einem südlichen Vorort von Beirut, operierten, wo sich mehrere Büros des libanesischen Widerstands befinden. Die Festgenommenen, die mit militärischer Ausrüstung im Wert von Hunderttausenden von Dollar an ihrer Person und in ihren Fahrzeugen angetroffen wurden, behaupteten, unter dem Deckmantel der niederländischen Botschaft im Libanon zu operieren, und wurden mit militärischer Ausrüstung im Wert von Hunderttausenden von Dollar und modernen Kommunikationsgeräten an ihrer Person und in ihren Fahrzeugen angetroffen.

Bei den Ermittlungen gaben die Niederländer an, sie seien im Rahmen einer Übung zur Evakuierung niederländischer Bürger und Diplomaten im Kriegsfall in den südlichen Vorort gefahren. Allerdings wohnten keine niederländischen Botschaftsangehörigen in diesem Gebiet. Außerdem wurde festgestellt, dass die Soldaten sich weder mit dem libanesischen Außenministerium noch mit den libanesischen Sicherheitsdiensten oder der Botschaft ihres Landes über ihren Auftrag verständigt hatten.

Im selben Monat wurde ein spanischer Staatsbürger verhaftet, weil er in demselben südlichen Vorort von Beirut gefilmt hatte, wobei sich später herausstellte, dass er einen Diplomatenpass besaß und sein Telefon eine fortschrittliche Software enthielt, die den Zugriff auf seine Daten verhinderte.

Diese Vorfälle und unzählige andere Beispiele zeigen, dass einige westliche Regierungen ständig westliche diplomatische und zivile Einrichtungen nutzen, um im souveränen Libanon nachrichtendienstliche Informationen zu sammeln oder Schulungen für Sondereinsätze durchzuführen.

Diese Handlungen stellen eine klare Verletzung des Wiener Übereinkommens über internationale Beziehungen und des Wiener Übereinkommens über konsularische Beziehungen dar, die es Botschaftsdiplomaten verbieten, Spionagetätigkeiten auszuüben. Diese Aktionen bringen nicht nur die Zivilbevölkerung in Gefahr, sondern auch die Tausenden von Berufsdiplomaten im Land, alle diplomatischen Vertretungen und die zivilen Einrichtungen, die als Deckung für illegale Operationen dienen. Sie ziehen auch die ansonsten immunen diplomatischen Einrichtungen absichtlich oder versehentlich in den rechtlichen Rahmen der „Feindseligkeiten“.

Diese Gefahr wird durch Israels wiederholte Verstöße gegen diplomatische und internationale Normen verstärkt, die von den westlichen Verbündeten entweder ignoriert oder geschützt werden. Die beispiellosen Militärschläge Israels gegen das iranische Konsulat in Damaskus im April beispielsweise wurden von den meisten westlichen Hauptstädten nicht verurteilt, was dazu beitrug, dass die erforderliche Rüge des UN-Sicherheitsrats vermieden wurde.

Da der Grundwert internationaler Normen der Präzedenzfall und das Ereignis ist, auf dem dieses Recht aufbaut, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass solche vom Westen unterstützten Angriffe heftig nach hinten losgehen und zu Vergeltungsmaßnahmen gegen westliche Einrichtungen und Botschaften führen – und das alles vor dem Hintergrund neuer rechtlicher Präzedenzfälle und Gewohnheiten, die Angriffe auf verdächtige nichtmilitärische Einrichtungen nicht mehr verbieten.

Es ist noch unklar, inwieweit die westlichen Regierungen ihre Doppelmoral bei der Anwendung des Völkerrechts und der internationalen Gepflogenheiten aufrechterhalten können, insbesondere wenn sich der Gaza-Krieg, den sie materiell unterstützen, auf den Libanon oder andere westasiatische Regionen ausweitet.

Die Widerstandsachse, die in den letzten neun Monaten Militärschläge gegen Israel, Raketenangriffe auf Schiffe mit israelischer Flagge und wöchentliche Angriffe auf die US-amerikanische und britische Marineflotte normalisiert hat, ist nur noch eine Eskalation entfernt – nämlich einen erklärten Krieg gegen den Libanon -, um eine neue Reihe von Zielbanken zu schaffen, die ihre letzten übertreffen.

Gehört dazu auch die US-Botschaft in Bagdad, die größte in der Region – und der Welt – in der 10.000 amerikanische Angestellte und Truppen untergebracht sind, oder, näher an der Heimat, die zweitgrößte Botschaft in Westasien, die US-Botschaft in Beirut?

Es ist schwer vorstellbar, dass solche Einrichtungen immun bleiben, wenn die westliche Verwicklung offensichtlich bleibt, von der wir bereits wissen, dass sie in einem ständigen, täglichen Strom von Waffen besteht, die Israels Kriegsmaschinerie antreiben und Tel Aviv mit militärischen Informationen und Zielbanken versorgen.

Noch schwieriger wird es sein, diplomatische Vertretungen zu schützen, wenn sich herausstellt, dass sie im Wesentlichen als militärische Kommandozentralen oder nachrichtendienstliche Zentren während der Kriegsführung fungieren. Ein Angriff auf diese Einrichtungen – die bereits gegen das Wiener Übereinkommen verstoßen – kann leicht unter den Begriff der Selbstverteidigung und der Gegenseitigkeit fallen, solange die westlichen Staaten und Israel diese illegalen Aktivitäten weiterhin normalisieren.

Wenn der Gaza-Krieg in der gesamten Region völlig neue Einsatzregeln aufgestellt hat, erwarten Israels westliche Verbündete dann, dass sie in einem erweiterten Krieg ungeschoren davonkommen? Wie können sie glauben, dass sie eine militärische Aggression gegen ein Land bewaffnen und dennoch sicher in dessen Hauptstadt bleiben können?

