US-Untätigkeit gegenüber israelischer verdeckter Bots-Mission als „heuchlerisch“ bezeichnet

Von Al Mayadeen Englisch

Quelle: Responsible Statecraft

28. Juni 2024

Aufgrund historischer Präzedenzfälle ist es unwahrscheinlich, dass ein US-Verbündeter wie „Israel“ erhebliche Konsequenzen für die Finanzierung einer illegalen Einflusskampagne in den USA zu gewärtigen hätte, was Ben Freeman als problematisch ansieht.

Jüngste Berichte in westlichen Medien haben verdeckte Bemühungen „Israels“ aufgedeckt, die darauf abzielen, die öffentliche Meinung und die Politik der USA zu beeinflussen. Ben Freeman, der Leiter des Programms zur Demokratisierung der Außenpolitik am Quincy Institute, stellte in einem am Freitag von Responsible Statecraft veröffentlichten Analysebeitrag eine Frage zu diesem Thema: „Wird Washington auf eine ähnliche Kampagne, die von einem amerikanischen Verbündeten inszeniert wird, genauso energisch reagieren? Verlassen Sie sich nicht darauf.“

Solche Kampagnen, die in Publikationen wie dem Guardian und der New York Times ausführlich beschrieben wurden, haben umfangreiche Kampagnen wie „Concert“ hervorgehoben, die darauf abzielen, Antisemitismus in der US-Gesetzgebung neu zu definieren, und die sich gegen US-Colleges richten. Diese Enthüllungen haben zu Vergleichen angeregt und Fragen zu den möglichen Folgen und Reaktionen der US-Politiker aufgeworfen.

Der Autor führt Parallelen zu den mutmaßlichen russischen Einmischungstaktiken an, die umfangreiche Ermittlungen und Anklagen auslösten, doch Freeman bezweifelt eine vergleichbare Reaktion Washingtons.

Die israelische Regierung hat eine verdeckte 8,6-Millionen-Dollar-Kampagne mit dem Namen „Concert“ durchgeführt, um ihre Kritiker in den Vereinigten Staaten zum Schweigen zu bringen, wie der Guardian am Montag enthüllte.

Die Initiative ist Teil eines umfassenderen Versuchs, Einfluss auf US-College-Campus zu nehmen und die Definition von Antisemitismus im US-Recht umzugestalten, so der Bericht. Eine ähnliche Taktik wurde bereits in einem Bericht der New York Times vom 5. Juni beschrieben, in dem eine von „Israel“ finanzierte geheime Social-Media-Kampagne im Wert von 2 Millionen Dollar beschrieben wurde, mit der amerikanische Politiker dazu gebracht werden sollten, seine militärische Agenda zu unterstützen.

Die Strategie ähnelt den Methoden, die angeblich von russischen Agenten bei einer angeblichen Beeinflussungsaktion während der US-Wahl 2016 eingesetzt wurden, was Russland jedoch wiederholt bestritten hat. Die russischen Bemühungen umfassten Berichten zufolge den Einsatz gefälschter Social-Media-Konten, die sich als Amerikaner ausgaben, um den politischen Diskurs in den USA zu manipulieren. Dies löste eine breite Verurteilung durch Politiker und Medien aus und führte zu umfangreichen Ermittlungen, die schließlich zur Anklageerhebung gegen 13 russische Einzelpersonen und drei Unternehmen wegen ihrer mutmaßlichen Rolle bei der Operation führten.

Freeman schwärmt, dass in den mehr als drei Wochen seit der Veröffentlichung der Times-Story nur wenige Politiker zugaben, dass die israelische Regierung tatsächlich hinter einer auf US-Politiker abzielenden Beeinflussungskampagne steckte. Und nur ein Mitglied des Kongresses, der Abgeordnete Mark Pocan (D-Wis.), hat dies in den sozialen Medien erwähnt.

Senator Richard Blumenthal (D-Conn.), der mindestens 88 Mal von der Kampagne angesprochen wurde, sagte gegenüber Politico: „Ich möchte genau wissen, was von wem getan wurde und wer kontaktiert wurde.“

Politico berichtete, dass trotz Blumenthals Empörung „mehr als ein Dutzend anderer Gesetzgeber, die von der Kampagne angesprochen wurden, nicht auf die Bitte um einen Kommentar reagierten.“ Wired stellte auch fest, dass außer dem Nationalen Sicherheitsrat des Weißen Hauses, der sein Wissen leugnete, und dem Büro von Senator Mark Warner, das um ein Briefing bat, „Presseanfragen zu Israels Versuchen, die US-Meinung über den Krieg heimlich zu beeinflussen, mit einer Steinmauer beantwortet wurden“.

Zwei Gesetze für die USA

Freeman behauptet, dass die Biden-Administration das Thema während einer Pressekonferenz des Außenministeriums am selben Tag, an dem der Artikel veröffentlicht wurde, kurz ansprach. Auf die Frage nach Vergleichen mit dem Vorgehen des Irans, Russlands und Chinas lehnte es Sprecher Matthew Miller ab, sich zu den konkreten Vorwürfen zu äußern, betonte aber, dass die Vereinigten Staaten strenge Gesetze gegen ausländische Beeinflussungskampagnen haben, die rigoros durchgesetzt werden und von denen erwartet wird, dass sie von allen beteiligten Parteien befolgt werden.

„Miller hat leider nur zur Hälfte Recht. Wir haben in den USA sehr klare Gesetze gegen ausländische Beeinflussungskampagnen – vor allem den Foreign Agents Registration Act (FARA) – aber wir erwarten nicht, dass sich jeder daran hält. Wenn es um die Regulierung ausländischer Einflussnahme in Amerika geht, gibt es in Wirklichkeit zwei Arten von Gesetzen: eines für Amerikas vermeintliche Freunde und eines für seine Feinde“, so Freeman.

Freeman erinnert uns daran, dass Gegner der Vereinigten Staaten, die sich auf amerikanischem Boden strafbar machen, in der Regel mit schwerwiegenden Konsequenzen zur Rechenschaft gezogen werden. So wurde beispielsweise 2023 eine Führungskraft einer Denkfabrik verhaftet, die beschuldigt wurde, chinesische Interessen zu fördern und gegen die US-Sanktionen gegen den Iran verstoßen zu haben, und die wegen mehrerer Vergehen angeklagt wurde, unter anderem wegen Nichtregistrierung gemäß FARA. Bei einer Verurteilung droht ihr eine Haftstrafe von bis zu 100 Jahren. In ähnlicher Weise wurden nach der Wahlbeeinflussung 2016 13 Russen und drei russische Unternehmen wegen FARA-Verstößen und anderen Vergehen angeklagt, wobei viele von ihnen noch immer vom FBI gesucht werden.

Nach Angaben des Justizministeriums wurden seit der ersten Anklage elf weitere Personen, die mit mutmaßlichen russischen Einflussnahmen in Verbindung stehen, wegen Verstößen gegen den Foreign Agents Registration Act (FARA) oder das damit verbundene Gesetz 18 U.S.C. § 951 angeklagt.

Nach Ansicht von Freeman ist die Reaktion der USA auf die bösartigen Handlungen von Amerikas „Freunden“ eine ganz andere.

Amerikas „Freunde

Laut Freeman wurden die Vereinigten Arabischen Emirate wiederholt in verdeckte Einflussnahme auf die Vereinigten Staaten verwickelt, wie aus einem geheimen Bericht von US-Geheimdienstmitarbeitern hervorgeht, über den die Washington Post berichtete. Trotz dieser Vorgänge haben die VAE ihre militärische Zusammenarbeit mit den USA ausgebaut und mehr ehemalige hochrangige US-Militärs eingestellt als jedes andere Land, einschließlich traditioneller Verbündeter der USA, anstatt mit Konsequenzen zu rechnen.

In ähnlicher Weise hat Saudi-Arabien Konsequenzen für seine Aktivitäten auf US-Boden vermieden. Trotz der Beweise, die die saudische Regierung mit den Terroranschlägen vom 11. September in Verbindung bringen, haben die USA die Veröffentlichung einschlägiger Informationen über zwei Jahrzehnte lang zurückgehalten. Jüngste Anschuldigungen deuten auch darauf hin, dass Saudi-Arabien in den USA ein Netzwerk betreibt, das seinen Bürgern, die schwerer Verbrechen beschuldigt werden, hilft, sich der Justiz zu entziehen. Darüber hinaus wurde Saudi-Arabien beschuldigt, Bot-Netzwerke in den sozialen Medien zu nutzen.

Freeman fragt sich, wie die Regierung Biden diese zahlreichen Verstöße Saudi-Arabiens angehen will. Er kritisierte den Ansatz der Regierung, einen Sicherheitspakt mit Saudi-Arabien vorzuschlagen, bei dem US-Truppen möglicherweise ihr Leben riskieren würden, um das Königreich zu verteidigen, als Teil eines umfassenderen Normalisierungsabkommens mit „Israel“.

„Wenn die Geschichte ein Hinweis darauf ist, wird ein US-Verbündeter wie Israel wahrscheinlich nicht wirklich bestraft werden, wenn er angeblich eine illegale Einflussnahme in den USA finanziert, und das ist ein Problem. Wenn Amerika illegale Beeinflussungsaktionen, die von Amerikas so genannten Freunden inszeniert werden, nicht wirksam bestraft und entmutigt, ermutigen wir Amerikas Feinde, dieselben Taktiken anzuwenden“, sagte er.

„Aus diesem Grund müssen wir, wenn wir bösartigen ausländischen Einfluss in den USA bekämpfen wollen, unsere Feinde und Verbündeten zur Rechenschaft ziehen, wenn sie sich unrechtmäßig in die Angelegenheiten unseres Landes einmischen. Kein Land, auch nicht Israel, steht über dem Gesetz“, so Freeman abschließend.

