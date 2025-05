Wenn die Toten sprechen und die Lebenden sich weigern, zuzuhören

https://www.counterpunch.org/2025/05/30/when-the-dead-speak-and-the-living-refuse-to-listen/



30. Mai 2025

Jeffrey St. Clair

Facebook Twitter Reddit Bluesky

E-Mail

Eine palästinensische Mutter trauert um ihr Kind. Foto: Gaza Notifications.

Das Problem beim Schreiben über Gaza ist, dass Worte nicht erklären können, was dort geschieht. Bilder können es auch nicht, selbst die erschütterndsten und herzzerreißendsten nicht. Denn was erklärt werden muss, ist das Unerklärliche. Was erklärt werden muss, ist das Schweigen angesichts des Grauens.

Israel hat seine Pläne, Gaza zu unterwerfen, die Palästinenser zu vertreiben und den Gazastreifen für sich zu beanspruchen, unverhohlen offen gelegt. Israel wird sich nicht ändern. Seit dem 8. Oktober 2023 ist es nicht von diesem genozidalen Kurs abgewichen. Seit 19 Monaten ist jeder Palästinenser ein Ziel, weil Israel Gaza von Palästinensern säubern will. Deshalb kann jeder bombardiert werden. Jeder kann ausgehungert werden. Jedem kann medizinische Versorgung und das Nötigste zum Leben verweigert werden.

Diejenigen, die zwischen legitimen und illegitimen Zielen, zwischen Hamas und Zivilisten, zwischen Erwachsenen und Kindern unterscheiden, werden selbst zu Zielen. Humanitäre Helfer sind Ziele, weil sie darauf bestehen, Palästinenser als Menschen zu sehen. Und selbst ihr Tod, ihre systematische Abschlachtung, ruft Schweigen in den Ländern hervor, aus denen sie nach Gaza gekommen sind, viele von ihnen getötet mit Waffen, die von ihren Heimatländern hergestellt und verkauft wurden. Jeder, der mit einem Palästinenser in Verbindung steht, wird wie ein Palästinenser behandelt, wie jemand, der zum Schweigen gebracht werden muss, auf die eine oder andere Weise: verboten, geknebelt, verbannt, deportiert, inhaftiert, getötet.

Das Schweigen über eine Gräueltat dient dazu, alle vorherigen und nachfolgenden Gräueltaten zu legitimieren. Nachdem Israel mit der Bombardierung seines ersten Krankenhauses in Gaza davongekommen war, wusste es, dass es auch mit der Bombardierung aller Krankenhäuser und Kliniken in Gaza ungestraft davonkommen würde. Und genau das hat es getan.

Es ist klar, dass Israel sich der öffentlichen Meinung nicht beugen wird; es kann nur von denen eingeschränkt werden, die mächtiger sind als es selbst. Von seinen Geldgebern und Waffenlieferanten. Doch nichts ändert sich. Niemand greift ein. Nicht die USA, schon gar nicht Großbritannien, nicht Deutschland, nicht China, nicht Russland oder Saudi-Arabien, nicht die Türkei, Indien oder Frankreich. Nur Schweigen, ein Schweigen, das die Schreie brennender Kinder verstärkt und isoliert. Dieses kollektive Schweigen entwertet das hochgelobte Selbstverständnis des Westens und entlarvt die monströse Heuchelei hinter der glänzenden Fassade von Menschenrechtsgesetzen und hohler Rhetorik über die Unantastbarkeit des Lebens von Zivilisten.

Ich bin nicht davon überzeugt, dass es „gerechte Kriege“ gibt, aber es gibt ungerechte Kriege. Es gibt Kriege, die jede geschätzte Vorstellung von zivilisiertem Verhalten, jede Regel, an die sich die Kriegführenden seit 1919 halten sollten, mit Füßen treten. Und dieser Krieg, wenn man ihn überhaupt Krieg nennen kann, hat gegen alle diese Regeln verstoßen: Er tötet nicht nur, sondern nimmt gezielt Zivilisten ins Visier, sprengt nicht-militärische Infrastruktur, bombardiert Schulen, Universitäten, Kirchen und Moscheen, es werden Felder verbrannt, Obstgärten abgeholzt, Brunnen zementiert, Vieh vergiftet und erschossen; Ärzte, Krankenschwestern und Rettungskräfte werden getötet; Hilfskräfte werden ermordet; chemische Waffen werden eingesetzt; Tausende werden ohne Haftbefehl festgenommen; Gefangene werden gefoltert und sexuell missbraucht; Menschen werden als Schutzschilde benutzt; bei Razzien wird Perfidie an den Tag gelegt; Diplomaten und Journalisten werden ermordet; Kindern wird in den Kopf geschossen.

Die Regeln des Krieges werden vom Sieger festgelegt. Wie werden die neuen Regeln nach Gaza aussehen, wo das, was einst verboten war, zur Standardvorgehensweise geworden ist?

Biden wollte Anerkennung für seinen Beitrag zu einem Waffenstillstand, auf den er die Israelis nie gedrängt hatte. Rafah wurde unter Bidens Aufsicht dem Erdboden gleichgemacht, nachdem er öffentlich erklärt hatte (ohne es zu meinen), dass eine israelische Invasion der Stadt eine rote Linie überschreiten würde. Wer eine rote Linie überschreitet, überschreitet alle. Trump will Anerkennung für einen vorübergehenden Waffenstillstand und die rasche Wiederaufnahme eines totalen Krieges, der darauf abzielt, Gaza von Palästinensern zu säubern. Aber das Endergebnis für Biden und Trump war immer dasselbe: Massaker an Zivilisten, Zerstörung der Lebensräume in Gaza, Vertreibung von zwei Millionen Menschen und schließlich die Annexion großer Teile des Gazastreifens durch Israel. Mit einem Wort: Völkermord.

Mitglieder des israelischen Kriegskabinetts schworen diese Woche, dass das Militär jedes Gebäude mit mehr als zwei Stockwerken dem Erdboden gleichmachen werde, wenn die Hamas, was auch immer von ihr übrig ist, sich nicht ergibt. An wen richten sie diese Worte? An die Menschen, die nicht wissen, dass Israel bereits mehr als 80 Prozent der Gebäude in Gaza zerstört hat? Was ist der Zweck dieser Äußerung, wenn nicht eine Art unverhohlener Triumphalismus, eine Erklärung der Straffreiheit, die schlimmsten Verbrechen zu begehen und nicht nur ungestraft davonzukommen, sondern auch noch die Institutionen, die Völkermord und Landraub verboten haben, dazu zu bringen, nichts dazu zu sagen?

Schweigen erzeugt Schweigen.

Israel fürchtet keine internationalen Institutionen mehr: nicht die UNO, nicht den Internationalen Strafgerichtshof, nicht den Internationalen Gerichtshof, nicht die NATO, nicht die Arabische Liga, nicht die BRICS, nicht Interpol. Israel selbst verstößt gegen internationales Recht, weil es weiß, dass es keine Konsequenzen geben wird. Netanjahu reist frei, weil er weiß, dass die Anklagen und Haftbefehle gegen ihn niemals vollstreckt werden. Israel hat die westlichen Mächte gedemütigt und wird dafür von vielen, die es gedemütigt hat, umarmt.

In dieser Zeit des Schweigens haben viele der gesprochenen Worte jede Bedeutung verloren. Tatsächlich wurde ihre Bedeutung umgekehrt, auf den Kopf gestellt. Humanitäre Zonen sind Zeltstädte, deren Bevölkerung aus Flüchtlingen besteht, denen Wasser, Nahrung, Kleidung, sanitäre Einrichtungen und Heizung vorenthalten werden. Humanitäre Zonen sind Orte, an die man fliehen muss, um zu verhungern, zu erkranken, zu erfrieren oder im Schlaf mit seinen Kindern in einem Zelt aus Müllsäcken und verrotteten Tüchern von Brandbomben getroffen zu werden. Eine humanitäre Zone ist ein Ort, an den humanitäre Helfer keinen Zutritt haben. Eine humanitäre Zone ist ein Ort, an dem unmenschliche Handlungen vor aller Augen begangen werden.

Die zwei Millionen Einwohner Gazas, darunter vor allem Frauen und Kinder, „hungern“ nicht. Sie werden ausgehungert. Wir sind darauf konditioniert, Hungersnöte als Naturereignisse zu betrachten, die durch anhaltende Dürren, Überschwemmungen oder Erdbeben verursacht werden. Das ist nicht das, was in Gaza geschieht. Was in Gaza geschieht, ist unvorstellbar. Nur dass wir es uns nicht vorstellen müssen, weil es sich vor unseren Augen abspielt. Die Hungersnot in Gaza ist vollständig künstlich herbeigeführt. Es handelt sich um eine Hungersnot als Waffe, die ganz konkret darauf abzielt, die gesamte Bevölkerung Gazas „auszuhungern“.

Palästinensische Mütter sind so unterernährt, dass sie ihre Neugeborenen nicht stillen können. Das ist schon schlimm genug, aber Israel hat auch die Einfuhr von Säuglingsnahrung nach Gaza blockiert. Dabei gibt es keinen Mangel an Lebensmitteln. Die Lebensmittel sind in Sichtweite von Gaza, in Lastwagen, die kilometerlang an den von Israel blockierten Grenzübergängen stehen. Wenn man bei der absichtlichen Aushungerung von Neugeborenen keine Grenze zieht, wo soll man dann die Grenze ziehen?

Wie viele Palästinenser hat Israel in Gaza getötet? 100.000? 200.000? Könnte Ralph Nader Recht haben, wenn er sagt, dass die Zahl auf 500.000 oder mehr steigen wird? Wir werden es jahrelang nicht wissen.

Die Zahl der Todesopfer in Gaza übersteigt jedes menschliche Vorstellungsvermögen. Aus statistischer Sicht verliert jeder neue Todesfall immer mehr an Bedeutung. Das erste Bild eines palästinensischen Babys, das von einem israelischen Quadcopter enthauptet wurde, löste Ekel, Wut und Trauer aus. Heute finden acht oder zehn Babys, die auf ähnliche Weise an einem Tag abgeschlachtet werden, kaum noch Erwähnung in den Medien. Unsere Stimmen schweigen, unsere Abscheu ist abgestumpft, unsere Fähigkeit zu menschlichem Mitgefühl ist zum Schweigen gebracht worden. Wir entmenschlichen uns selbst.

Die ersten Todesfälle treffen uns am härtesten. Die jüngsten Todesfälle gehen an uns vorbei. Wir können nicht an sie denken, ohne uns selbst dafür zu verurteilen, dass wir nichts unternommen haben, um das Töten zu stoppen, seit wir vor mehr als anderthalb Jahren die ersten schockierenden Bilder gesehen haben.

Laut Unicef wurden mehr als 50.000 palästinensische Kinder durch israelische Militärangriffe im Gazastreifen getötet oder schwer verletzt. Sie wurden verbrannt, ausgeweidet, enthauptet, ihre Gliedmaßen wurden weggerissen, ihre Augen verbrannt, ihre Haut bis auf die Knochen abgezogen und ihre Lungen verkohlt.

Die ermordeten Kinder von Gaza waren keine Kollateralschäden. Sie waren Ziele, die es zu eliminieren galt, genauso wie ihre Eltern, und ihre massenhafte Ermordung wurde von Leuten wie Avigdor Lieberman und Galit Distel Atbaryan aus Netanjahus eigener Likud-Partei gerechtfertigt: „Es gibt keine unschuldigen Menschen in Gaza … Sie (die Palästinenser) ziehen eine ganze Bevölkerung von Nazis groß.“ Die Knesset-Abgeordnete Meirav Ben-Ari erklärte: „Die Kinder von Gaza haben sich das selbst zuzuschreiben.“ Und der israelische Premierminister Isaac Herzog verurteilte den Papst wegen Blutverleumdung, weil er Israels Massaker an palästinensischen Kindern verurteilt hatte. Ein sicherer Beweis dafür, dass Israel in Gaza Völkermord begeht, ist jedoch, dass es nicht nur diese Generation, sondern auch die zukünftige Generation auslöschen will.

Diese Woche schilderte Dr. Feroze Sidhwa vor dem UN-Sicherheitsrat seine Erfahrungen bei der Behandlung von Opfern israelischer Luft- und Drohnenangriffe in Gaza:

In Gaza habe ich in Krankenhäusern ohne Sterilität, Strom oder Betäubungsmittel operiert. Die Operationen fanden auf überfüllten und schmutzigen Böden statt. Kinder starben nicht, weil ihre Verletzungen nicht überlebensfähig waren, sondern weil uns Blut, Antibiotika und die grundlegendsten Hilfsmittel fehlten, die in jedem großen Krankenhaus der Welt verfügbar sind. Während meiner fünf Wochen in Gaza habe ich keinen einzigen Kämpfer gesehen oder behandelt. Meine Patienten waren Sechsjährige mit Granatsplittern im Herzen und Kugeln im Gehirn und schwangere Frauen, deren Becken zerstört und deren Föten noch im Mutterleib aufgeschnitten worden waren. Mütter, die im Krankenhaus Zuflucht gesucht hatten, backten während der Massenunfälle auf Heizplatten in der Notaufnahme Brot, während wir uns mit dem Feuer und dem Tod um uns herum auseinandersetzen mussten.

Wer kann das hören und nicht zum Handeln getrieben werden? Wer kann das hören und sagen, dass die Kinder und Mütter das verdient haben?

Viele wurden zum Schweigen gebracht. Viele, viele mehr haben sich selbst zum Schweigen gebracht.

Lassen Sie mich Ihnen einen aktuellen Fall zur Betrachtung vorlegen, den von Joseph Borrell, dem ehemaligen Leiter des EU-Büros für Menschenrechte, der in Gaza aus nächster Nähe miterlebte, wie Flüchtlingslager beschossen, Krankenwagenfahrer aus dem Hinterhalt überfallen, Dichter und Ingenieure ermordet, Entsalzungsanlagen zerstört und Abwasserleitungen zerstört, Fischerboote torpediert, Bäckereien gesprengt wurden, Rafah, Gaza-Stadt und Khan Yunis in Schutt und Asche gelegt, zwei Millionen Menschen vertrieben und 12.000 Kinder getötet wurden. Dennoch schwieg er über das, was wirklich geschah, über das, was er wusste, bis er in den Ruhestand ging. Erst dann, in dem Moment, in dem es politisch am wenigsten Gewicht hatte und hauptsächlich, um sein eigenes Gewissen zu beruhigen, fühlte er sich frei, es beim Namen zu nennen: Völkermord.

Wenn Palästinenser versucht haben, die Mauer des Schweigens zu durchbrechen, die den Gazastreifen umgibt, und die Verbrechen Israels zu beschreiben, wurden sie systematisch getötet: während sie berichteten, während sie filmten und fotografierten, während sie Auto fuhren, während sie Interviews führten, während sie zu Hause bei ihren Familien schliefen. Mehr als 210 Menschen wurden getötet, und jede Woche werden weitere ins Visier genommen. Alles, um zu verhindern, dass die Wahrheit ans Licht kommt. Noch nie gab es in einem Krieg eine solche „Zensur“ durch Drohnen. Doch hier sehen wir uns mit einem verwirrenden doppelten Schweigen konfrontiert. Nicht nur das schreckliche Schweigen der ermordeten Journalisten, sondern auch das tödliche Schweigen ihrer Kollegen in den westlichen Medien über ihre Ermordung und über diejenigen, die sie getötet haben. Dieses Schweigen tötet und begräbt die Geschichte zusammen mit den Journalisten, die ihr Leben riskiert haben, um darüber zu berichten.

In Gaza sprechen sogar die Toten, aber wir weigern uns, sie zu hören.

Dies ist eine erweiterte Fassung eines Essays, der ursprünglich in CP + erschienen ist.

Jeffrey St. Clair ist Mitherausgeber von CounterPunch. Sein jüngstes Buch ist An Orgy of Thieves: Neoliberalism and Its Discontents (mit Alexander Cockburn). Er ist erreichbar unter: sitka@comcast.net oder auf Twitter @JeffreyStClair3.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …