Wenn ich diese Wahl nicht gewinne, ist Israel dem Untergang geweiht“ – Donald Trump

Von Mitarbeitern des Palestine-Chronicle

8. September 2024

Donald Trump (L) und Benjamin Netanjahu. (Foto: US-Botschaft in Tel Aviv, über Wikimedia Commons)

„Ich sollte besser gewinnen, ich sollte besser gewinnen, oder ihr werdet Probleme bekommen, wie wir sie noch nie hatten. Wir haben vielleicht kein Land mehr.“

US-Präsidentschaftskandidat Donald Trump hat geschworen, dass „Israel dem Untergang geweiht ist“, wenn er die kommenden Wahlen nicht gewinnt.

„Wenn ich diese Wahl nicht gewinne, ist Israel, mit der Genossin Kamala Harris an der Spitze der Vereinigten Staaten, dem Untergang geweiht. Israel ist dem Untergang geweiht“, sagte Trump am Samstag auf einer Wahlkampfveranstaltung in Wisconsin.

Er erklärte: „Israel wird weg sein. In einem Jahr, in zwei Jahren. Israel wird nicht mehr existieren.“

Trump räumte ein, dass dies eine „harte Aussage“ sei und sagte: „Ich gewinne besser, ich gewinne besser, oder wir werden Probleme bekommen, wie wir sie noch nie hatten. Wir haben vielleicht kein Land mehr. Es könnte unsere letzte Wahl sein.“

Er sagte, er „hasse es, Recht zu haben“, aber „wenn man sich die Aufzeichnungen anschaut, ist es wahr, Trump hat immer Recht.“

Der ehemalige Präsident sagte auch, er werde „das Chaos im Nahen Osten beenden“ und „den Dritten Weltkrieg verhindern“ und behauptete: „Ich bin der Einzige, der das tun kann.“

Trump und Harris bereiten sich auf ihre erste Präsidentschaftsdebatte am Dienstag in Philadelphia vor.

Israel verteidigen

Letzten Monat sagte Trump auf einer Veranstaltung zur Bekämpfung von Antisemitismus in New Jersey: „Ich bin der Kandidat derjenigen, die die westliche Zivilisation, Israel und die Vereinigten Staaten von Amerika verteidigen wollen.“

Er sagte auch: „Wenn ich wieder im Oval Office bin, werde ich Israels Recht unterstützen, seinen Krieg gegen den Terror zu gewinnen, sie haben ein Recht darauf, den Krieg zu gewinnen, und ich werde Israel die Unterstützung geben, die es braucht, um zu gewinnen“, und fügte hinzu: „Aber ich möchte, dass sie schnell gewinnen, wäre es nicht schön, wenn sie schnell gewinnen könnten, und wir müssen sie schnell gewinnen lassen.“

Anhaltender Völkermord

Israel hat sich über eine Resolution des UN-Sicherheitsrats hinweggesetzt, in der ein sofortiger Waffenstillstand gefordert wird, und sieht sich angesichts seiner anhaltenden brutalen Offensive auf den Gazastreifen internationaler Verurteilung ausgesetzt.

Tel Aviv steht derzeit wegen seines seit dem 7. Oktober andauernden verheerenden Krieges gegen den Gazastreifen vor dem Internationalen Gerichtshof wegen Völkermordes an den Palästinensern vor Gericht.

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums von Gaza wurden bisher 40.939 Palästinenser getötet und 94.616 verwundet. Darüber hinaus werden mindestens 11.000 Menschen vermisst, die vermutlich unter den Trümmern ihrer Häuser in der gesamten Enklave gestorben sind.

Palästinensischen und internationalen Organisationen zufolge handelt es sich bei den meisten Toten und Verletzten um Frauen und Kinder.

Größte Umsiedlung

Nach israelischen Angaben wurden bei der Al-Aqsa-Flutung am 7. Oktober 1.200 Soldaten und Zivilisten getötet. Israelische Medien veröffentlichten Berichte, wonach viele Israelis an diesem Tag durch „friendly fire“ getötet wurden.

Der israelische Krieg hat vor allem im nördlichen Gazastreifen zu einer akuten Hungersnot geführt, der viele Palästinenser, vor allem Kinder, zum Opfer gefallen sind.

Die israelische Aggression hat auch zur gewaltsamen Vertreibung von fast zwei Millionen Menschen aus dem gesamten Gazastreifen geführt, wobei die überwiegende Mehrheit der Vertriebenen in die dicht besiedelte südliche Stadt Rafah nahe der Grenze zu Ägypten gezwungen wurde – was zum größten Massenexodus Palästinas seit der Nakba 1948 geworden ist.

Im weiteren Verlauf des Krieges begannen Hunderttausende von Palästinensern, auf der ständigen Suche nach Sicherheit vom Süden in das Zentrum des Gazastreifens zu ziehen.

