Wenn Kinder ermordet werden, was gibt es da zu feiern? Von Vijay Prashad

https://www.counterpunch.org/2024/10/17/when-children-are-murdered-what-is-there-to-celebrate/



17. Oktober 2024

Von Vijay Prashad

Facebook Twitter Reddit

E-Mail

Foto von Nathaniel St. Clair

Nachdem bekannt wurde, dass die südkoreanische Autorin Han Kang den Nobelpreis für Literatur gewonnen hatte, fragte ihr Vater, der Romanautor Han Seung-won, sie, wo sie eine Pressekonferenz abhalten wolle, um über die Auszeichnung zu sprechen. Sie veröffentlichte ihre Belletristik bei Changbi und ihre Lyrik bei Munhakdongne, die beide hofften, sie als Gastgeber begrüßen zu dürfen. Zunächst dachte Han Kang, die 53-jährige Autorin des 2016 mit dem Booker Prize ausgezeichneten Romans The Vegetarian, dass sie selbst mit der Presse sprechen würde. Aber dann, nach reiflicher Überlegung, sagte sie ihrem Vater, dass er an ihrer Stelle eine Erklärung abgeben sollte. „Da der Krieg immer heftiger wird und jeden Tag Tote zu beklagen sind„, sagte sie der Presse durch ihren Vater, ‚wie können wir da eine Feier oder eine Pressekonferenz abhalten?“

Das Nobelkomitee verlieh den Friedensnobelpreis in diesem Jahr an die Organisation Nihon Hidankyo ‘für ihre Bemühungen um eine Welt ohne Atomwaffen und für den durch Zeugenaussagen belegten Nachweis, dass Atomwaffen nie wieder eingesetzt werden dürfen“. Die Gruppe wurde 1956 von Überlebenden der US-amerikanischen Atombombenabwürfe auf Hiroshima und Nagasaki gegründet. Ihre Mission bestand von Anfang an darin, Atomwaffen und andere schreckliche Waffen zu verbieten. Ein Teil ihrer Wirkung bestand darin, am 6. August Veranstaltungen zum Hiroshima-Tag abzuhalten, um auf die Gefahren solcher Waffen aufmerksam zu machen (diese Veranstaltungen haben leider an Wirkung verloren, aber vielleicht wird der Nobelpreis ihren Status erhöhen). Auf der Pressekonferenz sagte einer der beiden Vorsitzenden von Nihon Hidankyo, Toshiyuki Mimaki (der im Alter von drei Jahren in Hiroshima von der atomaren Strahlung getroffen worden war): „Ich dachte, der Preis würde an diejenigen gehen, die in Gaza hart arbeiten … In Gaza werden blutende Kinder [von ihren Eltern] festgehalten. Es ist wie in Japan vor 80 Jahren.“

Die Auswirkungen sind wie in Japan: Die „blutenden Kinder“, von denen Mimaki sprach, sind seit einem Jahr ein ständiger Anblick. Aber die Umsetzung ist nicht wie in Japan. Nur wenige Menschen kannten das tödliche Potenzial der Atombombe, als das US-Militär sie auf Hiroshima und drei Tage später auf Nagasaki abwarf. Nach dem Abwurf der Bomben verhinderten zunächst Japan und dann die Vereinigten Staaten, dass Journalisten über die Auswirkungen der Bomben berichteten. 114 Mitarbeiter von Chugoku Shimbun, der wichtigsten Zeitung Hiroshimas, starben bei dem Angriff. Die verbliebenen Mitarbeiter gründeten das Verbal Reporting Corps oder Kudentai, um persönlich über Hilfsangebote zu informieren. Yoshito Matsushige von der Zeitung machte einige der eindrucksvollsten Fotos der Verwüstung. Zwei ausländische Reporter – Leslie Nakashima (Asiatin amerikanischer Herkunft) und Wilfred Burchett (Australier) – durchbrachen die Barrikaden, um aus Hiroshima zu berichten. „Die Stadt mit 300.000 Einwohnern war verschwunden“, schrieb Nakashima am 31. August 1945 für United Press International.

Die Bomben fallen weiter

Tatsächlich war die Stadt nicht verschwunden. Trotz der überwältigenden israelischen Bombardierung (in Gaza wurde eine weitaus größere Feuerkraft eingesetzt als in Hiroshima und Nagasaki) bleiben die Palästinenser in Gaza in ihren Häusern und Unterkünften. Sie weigern sich zu gehen, wie mir viele von ihnen erzählen, weil sie sich an die Geschichten ihrer Großeltern und Eltern aus dem Jahr 1948 erinnern; als die Israelis sie damals aus ihren Dörfern vertrieben, erlaubten sie ihnen nie, zurückzukehren. Dieses Gefühl des Trotzes in Kombination mit der Tatsache, dass es wirklich keinen Ort gibt, an den sie gehen können, hat die Palästinenser in den Trümmern festgehalten.

Und die Israelis haben ihre Bombardierungen nicht eingestellt. Es gibt keine einzige Atombombe, aber Tausende tödlicher Bomben, die weiterhin von israelischen Jets abgeworfen werden. Im Dezember 2023 erklärten die israelischen Behörden al-Mawasi, westlich von Khan Younis, zur humanitären oder sicheren Zone. Trotzdem hat Israel weiterhin Siedlungen und Unterkünfte in dieser sicheren Zone angegriffen und das, was ohnehin schon dürftig war, auf einen Bruchteil dessen reduziert, was für die Menschen vorgesehen war. Die Bevölkerungsdichte pro Quadratkilometer in dieser Zone beträgt etwa 35.000, was weit über der dichtesten Region der Erde (Macau, eine kleine Stadt mit einer Bevölkerungsdichte von 21.000) liegt, und – zum Vergleich – die Bevölkerungsdichte in den Vereinigten Staaten beträgt 35 Menschen pro Quadratkilometer.

In diesem Monat haben die Israelis innerhalb einer Woche drei Schulen in Deir al-Balah, 15 Kilometer nördlich von al-Mawasi, getroffen, die zu Schutzräumen geworden sind, wie Abubaker Abed berichtete: die Ahmed al-Kurd Schule (5. Oktober), die al-Ayesha Schule (3. Oktober) und die Rufaida al-Aslamia Sekundarschule für Mädchen (10. Oktober). Bei den israelischen Angriffen auf die Rufaida-Schule kurz vor 11:30 Uhr wurden 28 Palästinenser getötet, darunter viele Kinder und ältere Menschen, darunter auch zwei Mitarbeiter des Kinderhilfswerks der Vereinten Nationen (UNICEF). Die Bomben schlugen ein, wie Imad Zakout berichtete, als die Koordinatoren des Schutzraums den Kindern und ihren Eltern Milchnahrung verteilten.

Die von Israel abgeworfenen Bomben – die GBU-39 – werden von Boeing hergestellt und sind so konzipiert, dass sie Schrapnell verstreuen und selbst denjenigen, die die Explosion überleben, große körperliche Schäden zufügen. Niemand in der Notunterkunft glaubt Israels Behauptung, dass es Hamas-Aktivisten getroffen hat. Die Personen wurden identifiziert, und jeder kennt sie und weiß, dass sie nicht Teil einer Hamas-Struktur sind. Die jüngste getötete Person war Mila Alaa al-Sultan (sechs Jahre alt) und die älteste war Sumaya Younis al-Kafarna (87 Jahre alt). Unter den Toten befinden sich ein beliebter Polizist namens Salem Ruwaishid al-Waqadi (26 Jahre alt) und der Schulleiter Ahmed Adel Hamouda (58 Jahre alt).

Menschen machen Angst

Wer Han Kangs Human Acts (2016) gelesen hat, wird von ihrer Reaktion auf den Nobelpreis und den Völkermord in Gaza nicht überrascht sein. Als sie 1980 zehn Jahre alt war, ging die südkoreanische Militärdiktatur von Chun Doo-hwan mit schrecklicher Gewalt gegen den Gwangju-Aufstand für Demokratie vor. Diese Gewalt in Han Kangs Heimatstadt führte zum Tod und zur Verletzung Tausender Menschen. Als sie 13 Jahre alt war, zeigte ihr Vater ihr ein Album mit Fotos von der Gewalt. „Wenn ich älter gewesen wäre“, erinnerte sich Han Kang 2016, „hätte ich aus Wut auf das neue Militärregime ein gesellschaftliches Erwachen erlebt. Aber ich war zu jung. Mein erster Gedanke war, dass Menschen beängstigend sind.“

„Human Acts“ erzählt die Geschichte mehrerer Charaktere vom Mai 1980 bis in die Gegenwart: Jeong-dae stirbt bei dem Aufstand, Eun-sook und Kang Dong-ho sammeln die Toten ein, Kim Jin-su kommt ins Gefängnis und begeht zehn Jahre später Selbstmord, während Seon-ju vom Militär gefoltert wird. Dies sind kraftvolle Geschichten über menschlichen Mut und Würde angesichts schrecklicher Gewalt. Das ist es, was Han Kang und andere in der palästinensischen Zwangslage sehen: Die israelische Gewalt ist abscheulich, aber die bemerkenswerte Widerstandsfähigkeit der Palästinenser verlangt von den Menschen, Handlungen zu begehen, die das Gefühl ablehnen, dass „Menschen beängstigend sind“.

Vijay Prashads neuestes Buch (mit Noam Chomsky) ist „The Withdrawal: Iraq, Libya, Afghanistan and the Fragility of US Power“ (New Press, August 2022).

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …