Der Wahnsinn der Wiederholung: Israels Rückkehr in den libanesischen Sumpf

Von Anis Raiss

16. Oktober 2024

Israels jüngster Einfall in den Südlibanon wiederholt die gleichen taktischen Fehltritte der Vergangenheit, stürzt die Besatzungsarmee in einen vertrauten Sumpf und wirft die dringende Frage auf: Wie lange kann der Kreislauf des Scheiterns noch andauern, bevor endlich Lehren daraus gezogen werden?

Wieder einmal hallt die Geschichte durch die Berge und Täler des Südlibanon.

Am 2. Oktober startete Israel seinen „begrenzten Bodeneinfall“ – ein erneuter Versuch, die Hisbollah hinter den Litani-Fluss zu drängen.

Doch was mit vertrauter Arroganz begann, entwickelte sich schnell zu einer Katastrophe. Drei Merkava-Panzer blieben im Dreck zurück und acht Soldaten der Egoz-Einheit wurden eliminiert. Doch als die Sonne am 13. Oktober aufging, setzte sich das düstere Muster fort.

Panzerabwehrfeuer schlug erneut ein und verwundete 25 israelische Soldaten bei verschiedenen Vorfällen. Über ihnen durchschnitten Hubschrauber den Morgenhimmel und brachten die Verwundeten und Toten vom Schlachtfeld zum Rambam-Krankenhaus in Haifa – jeder Flug eine bittere Erinnerung an eine Offensive, die außer Kontrolle geriet.

Trotz ihres technologischen Vorsprungs und der Versuche der militärischen Zensur, das Ausmaß der Verluste zu verbergen, stößt die von den USA unterstützte israelische Armee weiter vor, blind gegenüber den Lehren aus ihrer Vergangenheit. Der präzise und unnachgiebige Widerstand der Hisbollah offenbart die gleichen fatalen Fehler eines Angreifers, der an der Gewalt festhält.

Während sich dieses neue Kapitel entfaltet, kann man sich nur fragen, wie oft die Besatzungsarmee diesen zum Scheitern verurteilten Weg noch beschreiten wird, bevor sie Einsteins Warnung in Betracht zieht – dass Wahnsinn darin besteht, immer wieder dasselbe zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten.

Die Kornet hat das Schlachtfeld neu definiert

In den Tagen nach dem 8. Oktober wurde in den aktuellen Berichten der Hisbollah vom Schlachtfeld immer wieder ein Schlüsselbegriff betont: direkte Treffer – israelische Radarstationen wurden zerstört, Militärkonvois durch präzise Schläge zerschlagen und gepanzerte Fahrzeuge in schwelende Wracks verwandelt.

Diese Operationen, die zur Unterstützung des palästinensischen Widerstands in Gaza durchgeführt wurden, waren so verheerend effektiv, dass Tel Aviv die Militärzensur geltend machte, um das volle Ausmaß seiner Verluste zu verbergen, wie es während des gesamten Konflikts an der Nordfront im vergangenen Jahr der Fall war. Doch hinter dem Begriff „Volltreffer“ verbirgt sich eine Waffe, die nur wenige kennen – die Kornet-Rakete.

Obwohl sie für den Betrachter nicht immer sichtbar ist, ist die Rolle der Kornet unverkennbar. Die Kornet wurde erstmals 2006 von der Hisbollah eingesetzt und erwies sich als bahnbrechende Waffe auf dem Schlachtfeld, die sich bei Angriffen aus dem Hinterhalt gegen israelische Merkava-Panzer bewährte.

Am 11. August 2006 gerieten 24 Merkava-Panzer in eine tödliche Falle, als wären sie vom Bermudadreieck verschluckt worden, und verschwanden unter einem Sperrfeuer von Kornet-Raketen. Am Ende lagen 11 Panzer in Trümmern – verkohlte Überreste der einst gefürchteten Panzerdivision Israels.

Dieser entscheidende Moment zeigte, dass die Hisbollah die asymmetrische Kriegsführung beherrscht, bei der kleine, mobile Einheiten, die mit präzisionsgelenkten Kornet-Raketen ausgerüstet sind, die Panzermacht Israels zerschlagen können.

Der Merkava, der lange Zeit als Symbol der israelischen Dominanz in der Bodenkriegsführung galt, war für den direkten Kampf konzipiert. Im unerbittlichen libanesischen Gelände offenbarte die Kornet-Rakete jedoch eine entscheidende Schwachstelle: die Abhängigkeit des Merkava von schwerer Panzerung, die trotz ihrer Dicke hilflos gegen die Fähigkeit der Kornet war, die Reaktivpanzerung zu durchschlagen.

Die Präzision der Rakete konzentrierte sich auf die Schwachstellen des Panzers – den Motor und den unteren Rumpf – Bereiche, die mit konventionellen Abwehrmaßnahmen nur schwer vor ferngesteuerten Angriffen zu schützen waren. Der einst so beeindruckende Merkava, der in seiner Fähigkeit, sich durch die zerklüftete Landschaft des Libanon zu manövrieren, stark beeinträchtigt war, wurde zu einem leichten Ziel für gut geplante Hinterhalte.

Jetzt, da israelische Konvois wieder täglich in den Libanon einfallen und die gleichen Fehler wie 2006 wiederholen, ist es, als würde die Geschichte ihre Warnungen flüstern, nur um ignoriert zu werden. Israels Beharrlichkeit, diese bekannten Schritte zu wiederholen, zeigt die Weigerung, aus den Erfahrungen der Vergangenheit zu lernen, und ist in einem Kreislauf gefangen, der zu den gleichen unvermeidlichen Fehlschlägen führt.

Gefangen im Netz des Widerstands

Die Kornet-Rakete, die erstmals von der Hisbollah während des Krieges 2006 eingesetzt wurde, ist zu einer bestimmenden Kraft in ihren taktischen Operationen geworden.

Diese in Russland hergestellte, lasergesteuerte Panzerabwehrrakete, die in der Lage ist, aus einer Entfernung von bis zu 5,5 Kilometern bis zu 1.200 Millimeter reaktive Panzerung zu durchdringen, verwandelt Israels Merkava-Panzer in ahnungslose Beute, die in sorgfältig geplanten Hinterhalten gefangen wird.

Die Radwan-Spezialeinheiten der Hisbollah, insbesondere die Aziz- und Nasr-Einheiten, setzen diese Waffe präzise ein und verwandeln jeden Hinterhalt in einen koordinierten Angriff, der Israels fortschrittlichste Panzertruppen vernichtet.

Die Reichweite des Kornet ermöglicht es den Hisbollah-Kämpfern, aus verdeckten Positionen zuzuschlagen und sich schnell neu zu positionieren, sodass sie in der Hitze des Gefechts schwer zu fassen sind. Diese Einheiten, die im abwechslungsreichen Gelände des Südlibanon operieren, haben den Kornet für ihre Zermürbungsstrategie unverzichtbar gemacht.

Unterdessen bleibt die Badr-Einheit, die nördlich des Litani-Flusses stationiert ist, wachsam, hält strategische Punkte besetzt und nutzt Hinterhalte, um den israelischen Streitkräften erheblichen Schaden zuzufügen.

Die Rolle der Kornet-Rakete hat sich über das Anvisieren gepanzerter Fahrzeuge hinaus erweitert, da die Hisbollah sie kreativ angepasst hat, um militärische Einrichtungen, einschließlich Radarstationen, anzugreifen und die Verteidigung Israels im Norden zu blenden.

Diese taktische Verschiebung hat Militäranalysten dazu gezwungen, das Potenzial der Rakete neu zu bewerten, und zeigt, wie selbst eine relativ einfache Waffe die Dynamik der Kriegsführung verändern kann, wenn sie mit Einfallsreichtum und Präzision eingesetzt wird.

Die „Trophäe“ wird aufgehoben

Nach den erheblichen Schwachstellen, die 2006 aufgedeckt wurden, suchten israelische Ingenieure schnell nach Lösungen, um ihre gepanzerten Fahrzeuge zu schützen.

Im Jahr 2007 stellte Rafael Advanced Defense Systems das Trophy APS vor, das speziell für den Schutz der Merkava Mark 3 und Mark 4 Panzer entwickelt wurde. Ausgestattet mit dem Elta EL/M-2133-Radar bietet Trophy eine 360-Grad-Erfassung und startet Explosiv-geformte Penetratoren (EFPs), um ankommende Bedrohungen abzufangen.

Dieses System ermöglichte es Israel, seinen technologischen Vorsprung zu halten und die Bedrohung durch Panzerabwehrraketen erheblich zu reduzieren. Die Nachladezeit von Trophy von 1,5 Sekunden schuf jedoch ein enges, aber ausnutzbares Zeitfenster – eine Gelegenheit, die die Hisbollah schnell ergriff.

Als Reaktion auf Israels technologische Fortschritte suchte die Hisbollah nach einer Möglichkeit, diese Nachladezeit auszunutzen. Die Lösung kam mit dem Tharallah Twin Anti-Tank Guided Missile (ATGM)-System, das mit Dehlavieh-Raketen, einer iranischen Variante der Kornet-E, ausgestattet ist.

Die 2012 eingeführte Dehlavieh wurde von der iranischen Organisation für Luft- und Raumfahrtindustrien entwickelt und verfügt über eine Reichweite von 10 Kilometern sowie Tandemsprengköpfe, die in der Lage sind, 1.200 Millimeter reaktive Panzerung zu durchdringen.

Das Tharallah-System feuert zwei Raketen in schneller Folge ab. Die erste Rakete löst die Explosive Reaktive Panzerung (ERA) aus, während die zweite die Hauptpanzerung durchdringt und dabei die Nachladezeit von Trophy ausnutzt.

Das Tharallah-System wurde 2015 von der Hisbollah erworben und ist auf einem Vierfachwerfer montiert, der für Präzisionsschläge bei Tag und Nacht konfiguriert ist.

Diese raffinierte Gegenmaßnahme offenbart die strategische Genialität der Achse des Widerstands, die bescheidene Ressourcen in mächtige, spielverändernde Taktiken verwandelt – ähnlich wie ein Schachmeister, der seinen Gegner mit weit überlegenen Figuren überlistet.

Während Israels Kriegsmaschinerie von einem endlosen Strom an US-Dollar lebt, ist es nicht rohe Gewalt, sondern eine kreative Strategie, die das Kräfteverhältnis auf dem Schlachtfeld verschiebt.

Kuchen von Shipunov an Nasrallah

In einem wenig bekannten Detail, das während eines Interviews mit Al-Manar TV im Jahr 2020 enthüllt wurde, erzählte der politische Berater der Hisbollah, Hussein al-Khalil, eine Geschichte, die viele überraschte. Nach dem Krieg von 2006 schickte Arkady Shipunov, der renommierte russische Konstrukteur der Kornet-Rakete, dem kürzlich ermordeten Hisbollah-Führer Hassan Nasrallah ein unerwartetes Geschenk – einen Kuchen.

Es war mehr als nur eine Geste der Wertschätzung; es symbolisierte Shipunovs Stolz darauf, wie die Hisbollah seine Kreation mit verheerender Wirkung eingesetzt hatte. Die Kornet hatte sich nicht nur als Waffe bewährt, sondern als Wendepunkt auf dem Schlachtfeld, der mit jedem direkten Treffer auf die einst gepriesenen Merkava-Panzer Israels militärische Schwachstellen aufzeigte.

Dieser Kuchen, ein einfaches Zeichen, hatte eine tiefgreifende Bedeutung als Tribut an die strategische Brillanz, die den Kornet zu einem Symbol der asymmetrischen Kriegsführung machte. Shipunovs Stolz spiegelte die wachsende Anerkennung dafür wider, dass der libanesische Widerstand die Überlegenheit der Rakete auf eine Weise unter Beweis gestellt hatte, die nur wenige erwartet hatten.

Galloways Echo

Während Israel erneut in den Libanon verwickelt ist, hallt das Echo von George Galloways legendärem Sky News-Interview mit Anna Botting aus dem Jahr 2006 stärker denn je nach. Trotz der Versuche von Sky News, die harte Wahrheit über Israels militärische Misserfolge zu verschweigen, sickerte die Realität durch – unbestreitbar – selbst als die Militärzensur und die Voreingenommenheit der Medien Überstunden machten, um sie zu verschleiern.

Galloways beißende Worte „Schauen Sie auf die andere Hälfte des Bildschirms“ und „Israel bekommt eine verdammt gute Tracht Prügel“ durchschnitten die sorgfältig ausgearbeitete Medienerzählung und entlarvten Israels wiederkehrende militärische Fehler als das, was sie wirklich waren.

Während Botting an der Erzählung vom israelischen Erfolg festhielt, zeichnete das Live-Material ein anderes Bild – israelische Soldaten, die nach verheerenden Kornet-Raketenangriffen abtransportiert wurden. Es war ein unwiderlegbarer Beweis für ein taktisches Versagen, das sich durch keine Zensur verbergen ließ.

„Kein Land für Panzer“

Spulen wir ins Jahr 2024 vor, und die Szene kommt einem unheimlich bekannt vor. Israelische Hubschrauber, deren Rotoren durch die Morgenluft schneiden, bringen die Toten und Verwundeten vom Schlachtfeld zum Rambam-Krankenhaus in Haifa, eine deutliche Erinnerung an eine außer Kontrolle geratene Offensive. Und immer noch werden die gleichen Anstrengungen unternommen, um die zunehmenden Schäden und Verluste zu vertuschen.

Wie der verstorbene Generalsekretär der Hisbollah im Juli warnte: „Wenn eure Panzer in den Südlibanon kommen, werdet ihr keinen Mangel an Panzern haben, weil ihr keine Panzer mehr haben werdet.“

Man kann nicht umhin, sich zu fragen, wie lange es dauern wird, bis Israel versteht, dass, wie Einstein warnte, die Wiederholung derselben Handlungen und die Erwartung eines anderen Ergebnisses die Definition von Wahnsinn ist.

