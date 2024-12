https://electronicintifada.net/content/when-suffering-becomes-affirmation-life/50187



Wenn Leiden zur Lebensbejahung wird

Asem Alnabih

Die elektronische Intifada

17. Dezember 2024

Unsere Ablehnung der Unterwerfung unter die Tyrannei ist eine kollektive Bejahung des Lebens.

Mohammed Zaanoun ActiveStills

In der antiken griechischen Mythologie widersetzte sich Prometheus den Göttern, indem er das Feuer stahl und es der Menschheit schenkte. Seine Tat löste eine Ära der Erleuchtung und Zivilisation für die Menschen aus, die die Götter als bloße Sklaven betrachteten, die des Lichts und der Freiheit unwürdig waren.

In ihrem Zorn bestraften die Götter Prometheus hart. Er wurde an einen Felsen gekettet, und ein Adler fraß jeden Tag seine Leber, die sich dann jede Nacht regenerierte und ihn in einem endlosen Kreislauf der Qualen gefangen hielt.

Prometheus hatte der Menschheit das Symbol des Wissens und der Hoffnung in einer von Dunkelheit und Ungerechtigkeit beherrschten Welt geschenkt. Sein Lohn war ewiges Leiden.

Die Geschichte von Prometheus spiegelt die allgemeine menschliche Erfahrung wider: Leiden kann eine Reise zu einem höheren Ziel fördern.

In Gaza haben die Menschen unendliches Leid ertragen, insbesondere in den letzten 14 Monaten – und das alles nach 18 Jahren Blockade und jahrzehntelanger brutaler Besatzung.

Doch wie Prometheus halten die Palästinenser im Gazastreifen trotz der unvorstellbaren Verluste unbeirrt an ihren Prinzipien und Werten fest. Ihre Standhaftigkeit wird mit Blut, Entbehrungen, Hunger und Trauer bezahlt und hat einen hohen Preis.

Aber ist dieses Opfer es wert? Kann der Schmerz, den die Palästinenser in Gaza jeden Tag ertragen, einen Sinn haben?

Nehmen wir Wael al-Dahdouh, den Journalisten, der jahrelang über die Geschichten gefallener Märtyrer berichtete.

Eines Tages erhielt er während einer Live-Sendung die Nachricht vom Märtyrertod seines eigenen Sohnes. Angesichts dieses unvorstellbaren Verlustes brach Wael nicht zusammen, sondern sprach einfach das Wort „maalesh“ aus, „es ist okay“. Seine Stimme brach nicht, aber die Zuschauer spürten die Tiefe seiner Trauer und seine Stärke.

Oder denken Sie an meinen Onkel, Professor Hassan El-Nabih, der vierzig Jahre seines Lebens damit verbrachte, sein Traumhaus zu bauen.

Er erwarb seinen Doktortitel und seinen Master-Abschluss in den Vereinigten Staaten und widmete sein Leben der Bildung. In einem Augenblick verwandelte eine Rakete sein Haus in Schutt und Asche. Doch als er über den Trümmern stand, verkündete er: „Es ist in Ordnung. Für Palästina.“

Morgen wird es besser sein

Dann ist da noch meine Schwester Nour, eine Lehrerin und Mutter, die unermüdlich daran arbeitete, ihren Kindern eine Zukunft zu bieten.

Der Krieg hat ihr alles genommen, aber sie hat sich geweigert, aufzugeben.

„Es ist okay“, flüsterte sie, ‚morgen wird es besser sein‘.

Was ermöglicht es Menschen wie Wael, Hassan und Nour, auf die Zerstörung mit Widerstandskraft zu reagieren, anstatt zu verzweifeln?

Die Einstellung zum Tod und zu Opfern spielt eine wesentliche Rolle für die Widerstandsfähigkeit in Gaza. Hier ist der Tod wirklich ein ständiger Begleiter. Dennoch wird er nicht als Ende, sondern als Fortsetzung eines größeren Kampfes angesehen.

In dieser Weltanschauung wird das Leiden zu einem Tor in ein anderes Reich, in dem die Werte und Grundsätze, für die die Menschen leben, fortbestehen. Die Opfer, die wir bringen, sind nicht umsonst, sondern für etwas viel Größeres: eine Zukunft, in der Gerechtigkeit, Würde und Menschlichkeit triumphieren.

Der Widerstand in Gaza ist nicht nur ein physischer Kampf, sondern auch ein geistiger und philosophischer Akt. Er geht über den unmittelbaren körperlichen Schmerz hinaus und konfrontiert uns mit den existenziellen Fragen, was es bedeutet, unter Unterdrückung zu leben und zu sterben.

Unsere Weigerung, uns der Tyrannei zu unterwerfen, ist ein kollektives Bekenntnis zum Leben, zur Würde und zur Weigerung, unsere Menschlichkeit auslöschen zu lassen.

Selbst in den dunkelsten Momenten, wenn der Tod droht und das Leben unsicher erscheint, kämpfen die Palästinenser in Gaza weiter. Wir bauen wieder auf, was zerstört ist, begraben unsere Toten und wachen jeden Tag in einer ungewissen Zukunft auf. Damit machen wir etwas Tiefgreifendes deutlich: dass unsere Existenz mehr ist als nur eine Reihe von Tragödien. Unser Trotz, unser Überleben, unser Widerstand – all das spricht für eine tiefere Wahrheit: dass das Leben in all seinem Schmerz und seiner Schönheit es wert ist, verteidigt zu werden.

Dies ist der Zweck des Leidens in Gaza. Wie Prometheus‘ gestohlenes Feuer ist es ein Geschenk, nicht nur für uns, sondern für die ganze Welt. Unser Durchhaltevermögen erhellt den Weg für diejenigen, die ähnliche Kämpfe zu bestehen haben, und erinnert uns daran, dass es – selbst im Angesicht überwältigender Chancen – immer Hoffnung gibt.

Der Widerstand in Gaza ist die Verkörperung einer kraftvollen Ablehnung: Er ist eine Weigerung, Ungerechtigkeit und Unterwerfung zu akzeptieren, und ein Aufruf an die Welt, zu erkennen, dass Freiheit und Würde jedes Opfer wert sind.

Letztendlich ist das Leiden in Gaza nicht sinnlos. Es ist die Flamme, die weiter brennt und den Weg nach vorne erhellt, auch wenn alles andere verloren scheint.

Asem Alnabih ist Ingenieur und promovierter Forscher, der derzeit im Norden des Gazastreifens lebt. Er ist Sprecher der Stadtverwaltung von Gaza und hat für viele Plattformen auf Arabisch und Englisch geschrieben.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …