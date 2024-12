https://thegrayzone.com/2024/12/16/scandal-cnns-clarissa-ward-staging-syria-prison/

Skandal um CNNs Clarissa Ward bei der Inszenierung einer Syrien-Gefängnis-Szene weitet sich aus

Wyatt Reed–

16. Dezember 2024

Das Filmmaterial, das die CNN-Korrespondentin zeigt, die angeblich einen vergessenen Gefangenen aus einem syrischen Gefängnis befreit, wurde als skandalöser Betrug entlarvt, doch der Sender strahlt es weiterhin aus und verteidigt seine Korrespondentin.

„In meinen fast zwanzig Jahren als Journalist war dies einer der außergewöhnlichsten Momente, die ich je erlebt habe“.

So beschrieb die erfahrene CNN-Journalistin Clarissa Ward ihren Ausflug in ein syrisches Gefängnis am 12. Dezember, wo sie prompt behauptete, einen vergessenen Häftling nach drei Monaten Haft gerettet zu haben. Aber es gab nur ein Problem mit dem „außergewöhnlichen Moment“: Eine Überprüfung einer dramatischen Geschichte, die von CNN dargestellt wurde, enthüllt eine Reihe von eklatanten Ungereimtheiten, von denen die größte darin besteht, dass der Mann beschuldigt wird, ein Hochstapler zu sein.

Nachdem zahllose Nutzer in den sozialen Medien die CNN-Geschichte zerfetzt hatten, hat eine der US-Regierung nahestehende Organisation zur Überprüfung der Fakten aufgedeckt, dass es sich bei dem Gefangenen, der in Wards theatralischer Darstellung scheinbar befreit wurde, um einen untergeordneten syrischen Geheimdienstmitarbeiter handelt, der wegen Korruption und Missbrauchsvorwürfen inhaftiert ist.

CNN hat sich schließlich am 15. Dezember zu dem sich zuspitzenden Skandal geäußert und erklärt, dass es den Gegenstand von Wards Stück untersuchen werde. Der Sender schützt jedoch weiterhin den Korrespondenten, der für den journalistischen Schwindel verantwortlich ist, während er den inszenierten Bericht Tag für Tag erneut sendet, um seine Ansichten zu verbreiten.

Da Ward immer noch im von den Dschihadisten kontrollierten Damaskus stationiert ist, weigern sich ihre Chefs offenbar, zuzulassen, dass redaktionelle Standards oder Berufsethik einer erfolgreichen, vom Westen unterstützten Operation zum Regimewechsel in die Quere kommen.

„Es hat sich bewegt! Ist da jemand?“

In CNNs ursprünglichem Videobericht vom 11. Dezember betritt Ward ein Gefängnis, von dem sie sagt, dass es früher vom Geheimdienst der syrischen Luftwaffe betrieben wurde und das ihrer Meinung nach „eines von vielen geheimen Gefängnissen in [Damaskus]“ war – und „speziell mit der Überwachung, Verhaftung und Tötung aller Regimekritiker beauftragt war.“ Ward suchte offenbar nach Hinweisen auf Austin Tice, einen amerikanischen Journalisten, der nach Angaben der US-Regierung vor dem Sturz der Assad-Regierung inhaftiert war.

„Wir finden keine Hinweise auf Tice“, sagt Ward im Off, ‚aber wir stoßen auf etwas Außergewöhnliches‘. An diesem Punkt „zwingt uns der Wachmann, die Kamera auszuschalten, während er das Schloss der Zellentür abschießt“, sagt sie. Den Zuschauern wird ihr Eingang nicht gezeigt. Danach betreten Ward und ihr Gefolge eine saubere, aber fensterlose Zelle, in der eine Decke auf dem Boden liegt.

„Sie hat sich bewegt!“ ruft Ward aus, bevor sie die Decke auf Englisch fragt: „Ist da jemand?“

Auf Drängen ihres bewaffneten Rebellenführers krabbelt ein Mann unter der Decke hervor und gibt sich dem CNN-Team zu erkennen. Mit weit aufgerissenen Augen hebt er die Arme. „Ich bin ein Zivilist‘, sagt er, ‚ich bin ein Zivilist’“, übersetzt Ward. „Er erzählt dem Kämpfer, dass er aus der Stadt Homs stammt und seit drei Monaten in der Zelle sitzt.“ Ward wird im Hintergrund gezeigt, wie sie auf und ab geht, die Hand dramatisch an ihre Brust gepresst.

„Er hält meinen Arm mit beiden Händen fest umklammert“, sagt sie, und ihre Stimme zittert vor Rührung. Dann fragt sie atemlos: „Hat jemand Wasser?“ Jemand aus dem Off bringt eine Flasche, die der Mann schnell trinkt. Als er nach draußen geht, blickt er auf. „Mein Gott, das Licht“, sagt er, während er direkt und unbeirrt in den Himmel starrt. „Der Mann war tagelang ohne Essen, Wasser und Licht allein und wusste nicht, dass das Regime von Bashar al-Assad gestürzt war“, erklärt Ward ernsthaft.

Sie schätzt, dass er mindestens vier Tage lang dem Tod überlassen wurde und keine Nahrung und kein Wasser mehr hatte. In einer 2022 in der Zeitschrift Science veröffentlichten Studie wurde festgestellt, dass Menschen trotz Anpassungen zur Minimierung der Dehydrierung nur ~3 Tage ohne Wasseraufnahme überleben können. Das fragliche Gefängnis des Luftwaffengeheimdienstes Mezzeh wurde Berichten zufolge am 6. Dezember, also ganze fünf Tage vor der Veröffentlichung des Berichts, von militanten Regierungsgegnern eingenommen.

Doch anstatt den Mann nach seiner Freilassung sofort medizinisch zu versorgen, setzt sich ein Rebellenkämpfer auf einen Stuhl, und das CNN-Team führt ein Interview mit dem angeblichen ehemaligen Gefangenen. Irgendwann reicht ihm jemand einen Teller mit Essen, und nachdem er einen Bissen genommen hat, bricht er in Wards Armen zusammen. „Er kann es kaum zum Mund führen. Aber sein Körper kann es nicht verkraften“, erklärt Ward traurig.

Der Beitrag endet, als der Mann, den Ward als „Adil Gharbal“ identifiziert, von Männern in Jacken des Roten Halbmonds in einen Krankenwagen gebracht wird. „Es ist das Ende eines sehr dunklen Kapitels für ihn und für ganz Syrien“, sagt Ward abschließend.

Und vielleicht wäre es das auch – wenn es tatsächlich passiert wäre. Doch wie sich jetzt herausstellt, war der von Clarissa Ward von CNN gerettete Mann ein korrupter syrischer Regierungsbeamter und kein unschuldiger politischer Gefangener.

US-Regierungsseite entlarvt CNNs Gefängnistheater in Syrien

Laut der vom Westen unterstützten Organisation Verify handelt es sich bei „Adil Gharbal“ in Wirklichkeit um Salama Mohammad Salama, der als „Oberleutnant des syrischen Luftwaffengeheimdienstes“ identifiziert wurde und „für seine Aktivitäten in Homs berüchtigt“ sei.

Verify, das sich selbst als „verifizierter Unterzeichner des International Fact-Checker Network (IFCN) und vertrauenswürdiger Partner von Facebook in der MENA-Region seit 2019“ bezeichnet, schreibt, dass „Bewohner des Viertels Al-Bayyada ihn als häufig an einem Kontrollpunkt am westlichen Eingang des Gebiets stationiert identifizierten, der für seine Misshandlungen berüchtigt ist.“

Laut Verify wurde Salama wegen seiner Beteiligung an „Diebstahl [und] Erpressung“ inhaftiert, und „seine jüngste Inhaftierung – die weniger als einen Monat dauerte – war auf einen Streit über die Gewinnbeteiligung“ an „erpressten Geldern“ zurückzuführen.

Die Muttergesellschaft des IFCN, das „Poynter Institute“, hat riesige Summen von Organisationen wie der Open Society Foundation (OSF) von George Soros und dem CIA-Aussteiger National Endowment for Democracy erhalten. Im Jahr 2017 erhielt Poynter satte 1,3 Millionen Dollar von der OSF und der Omidyar Foundation, dem wichtigsten Geldgeber des der Demokratischen Partei nahestehenden Milliardärs Pierre Omidyar. Angesichts der finanziellen Verbindungen zu den USA hat Verify kaum einen Anreiz, die CNN-Narrative über den Regimewechsel zu untergraben.

Zusammen mit Hunderten von Nutzern sozialer Medien hat Verify auch darauf hingewiesen, dass die von CNN beschriebene Zeitlinie einfach unglaubwürdig ist. Wie der geopolitische Analyst Arnaud Bertrand feststellte, „können die meisten Menschen nicht vier bis fünf Tage ohne Wasser überleben, vor allem, wenn sie auch noch ohne Nahrung und unter stressigen Gefängnisbedingungen leben müssen. Zumindest hätten sie extrem trockene, rissige Lippen und Münder, stark eingefallene Augen, eine sehr straffe, gräuliche Haut und wären nicht in der Lage, zusammenhängend zu sprechen“.

Der Mann, den CNN befreit haben will, zeigt jedoch keine Anzeichen einer langen Gefangenschaft, sondern wirkt wohlgenährt, gepflegt und relativ glatt rasiert. In einem anderen populären Beitrag wurde die Aufmerksamkeit auf „die manikürten Nägel eines Mannes gelenkt, der drei Monate lang in einem syrischen Kerker ohne Licht saß, bis CNN ihn rettete“.

Antiimperialistische Kommentatoren waren nicht die einzigen, die sich gegen die grundlose Propaganda von CNN wehrten. Ein kurdischer Aktivist schrieb, der Vorfall werfe „ernsthafte Fragen zur journalistischen Integrität auf“, da „das Geheimdienstgefängnis der Luftwaffe von den syrischen Rebellen betreten wurde und alle Zellen bereits geöffnet waren“, zwei Tage bevor CNN dort auftauchte. „Das Gefängnis ist seit Tagen befreit; mehrere syrische Reporter waren bereits dort – Familien sind gekommen, um nach den sterblichen Überresten ihrer Angehörigen zu suchen – Gefängnisse wurden von Suchteams durchsucht, die von der türkischen Regierung geschickt wurden; doch irgendwie haben sie alle diese eine Gefängniszelle ignoriert? – mit genau einem Gefangenen darin, obwohl dies eine Gefängniszelle für mehrere Gefangene ist?“

Derselbe Aktivist wies darauf hin, dass sogar Journalisten, die mit Hayat Tahrir Al-Sham verbunden sind, der von den USA als terroristisch eingestuften Gruppe, die den Sturz der syrischen Regierung weitgehend beaufsichtigt hat, sich in einem Posting auf Telegram über die Berichterstattung von CNN lustig machten: „Wenn es kein Schauspiel war, um einen Scoop für CNN zu erzielen und über die Dummheit des Westens zu lachen, ist es wahrscheinlicher, dass einer der Gefangenen keinen Ort hat, an den er gehen kann, und es vorzieht, im Gefängnis zu bleiben und dort zu schlafen.“

Andere, die behaupten, von der früheren syrischen Regierung inhaftiert worden zu sein, stellten den Bericht ebenfalls in Frage, wobei einer kommentierte: „Ich wurde zweimal in Syrien inhaftiert. Ich glaube, das ist eine Inszenierung. CNN sollte dem nachgehen. Ich bin froh, dass ich das Gegenteil beweisen kann.“ Ein anderer meinte, dass der Videobeitrag denjenigen, die tatsächlich inhaftiert waren, einen schlechten Dienst erweise: „Die CNN-Journalistin Clarissa Ward hat eine Szene fabriziert, die einen Gefangenen in Syriens berüchtigten brutalen Gefängnissen zeigt. Das ist erniedrigend und ausbeuterisch für syrische Gefangene. Als ehemaliger syrischer Häftling rufe ich dazu auf, sie zu boykottieren und ihre Handlungen aufzudecken.“

Wards schamlose Befürwortung des Regimewechsels, Zusammenarbeit mit AQ-Figuren

Es ist sicherlich nicht das erste Mal, dass Ward beschuldigt wird, eine Geschichte zu erfinden und eine Szene zu inszenieren, um ihre Einschaltquoten zu steigern. Während ihrer Berichterstattung über Israels Angriff auf den Gazastreifen nach dem 7. Oktober erntete Ward viel Spott, als sie zu Boden fiel und vor einem Raketenangriff der Hamas in Deckung ging, obwohl in ihrer Nähe keine Munition einschlug.

Zwei Wochen später provozierte Wards einseitige Berichterstattung über den israelischen Völkermord im Gazastreifen eine virale Konfrontation mit der ägyptischen Journalistin Rahma Zein, die die CNN-Korrespondentin in einem viralen Video anprangerte : „Berichtet darüber! Sagt die Wahrheit! Wir verstehen… Du bist nur eine Marionette, du bist nur ein Sprachrohr“, erklärte sie, aber in vielerlei Hinsicht ‚repräsentierst du deine Regierung‘.

„Wir beobachten eine Besatzung“ und das ist ‚das Ergebnis Ihres Schweigens‘, schloss Zein.

Wards Anwesenheit in Damaskus, wo dschihadistische Milizen die Kontrolle übernommen haben, während die israelischen Streitkräfte kampflos syrisches Territorium erobern, ist der Höhepunkt von mehr als einem Jahrzehnt Propaganda für einen Regimewechsel.

Im Jahr 2012 behauptete Ward, sie habe sich „in eine Gasse in der Altstadt [von Damaskus] verirrt, ein Kopftuch aufgesetzt und eine Woche lang bei einigen Aktivisten gelebt“. Sie kehrte mit einer De-facto-Werbung für die Freie Syrische Armee zurück, eine Miliz im Contra-Stil, die mit Waffen und Unterstützung der CIA gegründet wurde.

Clarissa Ward von CNN, damals für CBS, mit der FSA im Jahr 2011

2017 erhielt Ward eine Sondergenehmigung für die Einreise nach Idlib, der vom türkischen Militär geschützten Al-Qaida-Außenstelle im Nordwesten Syriens. Um Zugang zu den Anführern der Dschihadisten zu erhalten, heuerte Ward Bilal Abdul Kareem an, einen Amerikaner, der sich 2012 dem syrischen Zweig der Al-Qaida anschloss und später als deren wichtigster englischsprachiger Propagandist fungierte. Als Ward für ihren Bericht aus Idlib einen Peabody Award gewann, beschwerte sich Kareem auf Twitter, dass CNN „meinen Namen kaum erwähnt hat! Ich sage euch, irgendwie muss CNN vergessen haben, dass ich derjenige war, der das gefilmt hat, ich schätze, das haben sie vergessen“.

Kurz darauf erschien Ward als Gast der US-Delegation vor dem UN-Sicherheitsrat. Dort bezeichnete sie „die islamistischen Gruppierungen“ in der Provinz Idlib als „Helden vor Ort“, die im Krieg zum Sturz der syrischen Regierung „die Lücke gefüllt“ hätten.

Als Max Blumenthal von The Grayzone 2019 einen Twitter-Thread mit nicht inszenierten Fotos und Videos postete, die seinen Besuch in Damaskus dokumentierten, einschließlich seiner Interviews mit Syrern, die von den vom Westen unterstützten Oppositionskräften verwundet oder gefoltert worden waren, geriet Ward in einen Wutanfall und behauptete, sie bekomme „Herzklopfen“, das in „Wutanfälle“ übergehe, und fragte sich sogar, ob Blumenthals kritische Berichterstattung von Drogensucht getrieben sei.

Nüchtern oder nicht, als Ward an einer eindeutig inszenierten Gefangenenbefreiung teilnahm – was sie als „einen der außergewöhnlichsten Momente“ in ihrer Medienkarriere bezeichnete – war sie eindeutig betrunken von ihrem eigenen Anspruch und ihrer Besessenheit, die Prioritäten der US-Regime-Change-Maschine voranzutreiben. Und obwohl ihr Netzwerk sie zu schützen scheint, scheint der Morgen danach endlich gekommen zu sein.

Wyatt Reed

Wyatt Reed ist der leitende Redakteur von The Grayzone. Als internationaler Korrespondent hat er in mehr als einem Dutzend Ländern berichtet. Folgen Sie ihm auf Twitter unter @wyattreed13.

