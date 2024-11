https://www.middleeastmonitor.com/20241119-when-we-are-faced-with-annihilation-palestinians-must-either-resist-or-become-extinct/



Wenn wir mit der Vernichtung konfrontiert sind, müssen die Palästinenser entweder Widerstand leisten oder aussterben

von Mustafa Barghouti

19. November 2024

Es war keine Überraschung, als der faschistische israelische Premierminister Benjamin Netanjahu und sein Finanzminister Bezalel Smotrich erklärten, dass der Besatzungsstaat beabsichtigt, „die israelische Souveränität“ über das gesamte Westjordanland „durchzusetzen“ – das heißt, das besetzte palästinensische Gebiet zu annektieren und zu judaisieren -, sobald der gewählte US-Präsident Donald Trump im Januar ins Weiße Haus einzieht. Israel hat sich seit der Unterzeichnung der Osloer Verträge im Jahr 1993 in diese Richtung bewegt. Der so genannte „Deal des Jahrhunderts“, den Trump in seiner ersten Amtszeit vorschlug, beinhaltete die Annexion illegaler israelischer Siedlungen, einschließlich großer Teile des so genannten Gebiets C im Westjordanland.

Es war auch keine Überraschung, von Netanjahus militärischen Vorbereitungen zur weiteren Besetzung des Gazastreifens zu hören. Seit Beginn des israelischen Völkermords im Oktober letzten Jahres habe ich davor gewarnt, dass Netanjahu den Krieg bis zur Wiederwahl Trumps verlängern würde und dass er seine Pläne zur Liquidierung der palästinensischen Sache und Rechte durch Völkermord, Siedlungen, Normalisierung mit arabischen Staaten, Annexion und Judaisierung vorantreiben würde.

In jedem Fall zielt das Verhalten der zionistischen Bewegung seit der Besetzung des Westjordanlands, einschließlich Jerusalems, und des Gazastreifens im Jahr 1967 darauf ab, die Gründung eines unabhängigen palästinensischen Staates zu verhindern und die schrittweise Annexion und Judaisierung palästinensischen Landes zu gewährleisten, angefangen in Jerusalem und ausgedehnt auf den Rest des Westjordanlands. Die Osloer Abkommen und das Beharren des Westens auf einer Zwei-Staaten-Lösung, ohne Druck auf Israel auszuüben, diese umzusetzen, waren nichts anderes als ein Mittel, um Israel genügend Zeit zu geben, seine illegalen Siedlungen auszuweiten und jede Möglichkeit zur Gründung eines unabhängigen palästinensischen Staates zu untergraben. Die aufeinander folgenden israelischen Regierungen haben nicht gezögert, mit Zustimmung der Regierungs- und Oppositionsparteien ein Gesetz nach dem anderen zu verabschieden, um die Annexion und Judaisierung zu „legitimieren“, darunter militärische Anordnungen und Urteile, das Nationalstaatsgesetz und zuletzt das Gesetz, das die Gründung eines palästinensischen Staates verhindert.

Israel brauchte nicht, wie manche behaupten, die Ereignisse des 7. Oktober 2023, um all dies zu tun.

Der Besatzungsstaat hat dies seit der ersten Nakba von 1948 und insbesondere seit der Naksa von 1967 getan. Jetzt, mit der bevorstehenden Ankunft einer weiteren Trump-Administration mit ihren extremistischen evangelikalen christlichen Zionisten an Bord, sehen wir, wie sein Kandidat für den Posten des US-Botschafters beim Besatzungsstaat, Mike Huckabee, und der Kandidat für das Amt des Außenministers, Marco Rubio, noch extremere Erklärungen abgeben als Netanjahu und Smotrich. Sie alle glauben, dass die Zeit reif ist für die Verwirklichung des Traums der zionistischen Bewegung, ganz Palästina zu judaisieren.

Huckabee zufolge gibt es so etwas wie Palästinenser nicht; sie sind „ein politisches Instrument, um Israel Land abzupressen“; es gibt kein Westjordanland, sondern nur Judäa und Samaria; und die illegalen Siedlungen sind israelische Städte und Gemeinden. Dies bedeutet, dass das Völkerrecht bedeutungslos ist, ebenso wie das humanitäre Völkerrecht, und dass UN-Resolutionen oder Urteile des Internationalen Gerichtshofs keinen Wert haben. Wir leben nach dem Gesetz des Dschungels, nach dem Macht Recht ist.

Die Mächtigen können, so scheint es, tun, was sie wollen.

Angesichts des Countdowns für die Annexion des Westjordanlands und der Eskalation der ethnischen Säuberung und des Völkermords im Gazastreifen, was nützt da noch das Gerede über „internationale Legitimität“, die „Zweistaatenlösung“ und den „Friedensprozess“? Ist der Westen nicht heuchlerisch, wenn er von einer friedlichen Lösung und Verhandlungen spricht, Israel aber Geld, Waffen und politischen Schutz gewährt, um das palästinensische Volk anzugreifen und zu töten, und ihm sogar Zeit und diplomatischen Schutz gewährt, um den Widerstand des palästinensischen Volkes gegen seine Liquidierung und Vernichtung zu schwächen?

Wie werden die Palästinenser, die Araber, die Muslime und all jene, die vorgeben, sich um das Völkerrecht, die Menschenrechte und die Demokratie zu kümmern, auf die israelische Annexionserklärung reagieren? Wir Palästinenser haben nur eine Möglichkeit: Wir werden uns dem verbrecherischen Plan widersetzen und uns weigern, zu kapitulieren, indem wir uns zu einer einheitlichen nationalen Führung zusammenschließen, die sich auf ein radikales Programm einigt, das das gesamte palästinensische Volk mobilisiert, wo immer es sich befindet. Die Frage ist jetzt ganz klar existenziell: Entweder wir widersetzen uns der Vernichtung oder wir sterben aus. Das offizielle politische Establishment in Ramallah hat keine Ausrede mehr, um an der Illusion einer kompromissbereiten Zwei-Staaten-Lösung und einer „US-Vermittlung“ festzuhalten. Wenn es diese Illusion nicht aufgibt, dann wird es das palästinensische Volk tun.

Auf arabischer und islamischer Ebene gibt es keine Rechtfertigung mehr dafür, nicht alle Beziehungen zu dem israelischen Schurkenstaat abzubrechen, seine Botschafter auszuweisen, sofern sie welche haben, alle Normalisierungsabkommen zu kündigen und sich der weltweiten Boykott-, Desinvestitions- und Sanktionsbewegung (BDS) gegen das Apartheidregime Israel anzuschließen und es so zu behandeln, wie das Apartheidregime in Südafrika behandelt wurde. Kein Land kann die Tatsachen ignorieren oder sich der unvermeidlichen Entscheidung entziehen, sich entweder auf die Seite der Faschisten zu stellen, die die abscheulichsten Kriegsverbrechen begehen, oder sie herauszufordern und den legitimen Kampf des palästinensischen Volkes für Freiheit und Selbstbestimmung in seinem Heimatland zu unterstützen. Es gibt keinen Mittelweg zwischen diesen beiden Optionen.

Das arrogante israelische Regime hält sich für unbesiegbar, obwohl es seine Ziele im Gazastreifen, im Libanon und im Westjordanland nicht erreicht hat und dies durch die Tötung von Zivilisten, wehrlosen Kindern und Frauen und die Zerstörung der lebensnotwendigen zivilen Infrastruktur zu kompensieren versucht. Er hat keine Lehren aus der Geschichte gezogen und wird dies auch weiterhin nicht tun. Ihre Alles-oder-Nichts-Politik ist Ausdruck ihrer Arroganz und Kurzsichtigkeit. Netanjahu und seine verabscheuungswürdige Clique sind der letzte von vielen Tyrannen, die unzählige Verbrechen begangen haben.

Wie sie wird auch er auf dem Müllhaufen der Geschichte landen, nachdem er seinem eigenen Volk eine enorme Tragödie zugefügt hat.

Niemand darf das Ausmaß des Leidens des palästinensischen Volkes, insbesondere im Gaza-Streifen, unterschätzen. Es gibt keine Worte, die den Schmerz der Millionen Palästinenser, die ihre Kinder und Angehörigen verloren haben, in Worte fassen können. Dennoch irren sich die israelischen Machthaber und ihre Unterstützer unter den evangelikalen christlichen Zionisten, wenn sie glauben, dass sie den Willen des palästinensischen Volkes oder seine Entschlossenheit, Freiheit zu erlangen, brechen können, vor allem, wenn die Wahl so eindeutig ist: Kampf oder Vernichtung.

Israel ist es noch nie gelungen, den Willen des Volkes zu brechen, dessen Land es besetzt hält, und es wird auch nie siegen. Die Menschen auf der ganzen Welt sind sich der Legitimität der palästinensischen Sache und der Auswirkungen dieses Kampfes auf das Weltgeschehen bewusst geworden. Trotz der Unterstützung und Rückendeckung durch mehrere US-Regierungen wird der zionistische Staat Israel mehr denn je isoliert sein.

Die Palästinenser stehen jetzt vor ihrer größten Herausforderung und Bedrohung, aber sie machen sich keine Illusionen darüber, wie groß diese ist und was sie tun müssen. Heute ist vielleicht die größte Chance für ihren Erfolg und ihre Rettung.

