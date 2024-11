https://electronicintifada.net/content/israel-should-have-been-excluded-cop29/50016



Israel hätte von der COP29 ausgeschlossen werden müssen

Ahmed Najar

Die elektronische Intifada

19. November 2024

Israel wurde erlaubt, auf der COP29 Völkermord zu vertuschen.

Krisztian Elek SOPA Images

Während auf der COP29 die Staats- und Regierungschefs der Welt zusammenkommen, um die Klimakrise anzugehen, stellt sich für mich als Palästinenser eine dringende Frage: Sollte ein Land, das systematisch sowohl die Umwelt als auch das Leben eines ganzen Volkes zerstört, einen Platz am Tisch erhalten?

Der Auftrag des Klimagipfels ist klar: unseren gemeinsamen Planeten für künftige Generationen zu schützen, die Schwachen zu schützen und die Grundsätze der Nachhaltigkeit und Gerechtigkeit zu wahren. Doch als jemand, der mit der Verwüstung meines Heimatlandes aufgewachsen ist, kann ich nur schwer verstehen, wie einem Staat, der für Umweltzerstörung und Menschenrechtsverletzungen verantwortlich ist, ein Platz in dieser globalen Diskussion eingeräumt wird.

Die Teilnahme Israels an der COP29 ist nicht nur eine Beleidigung für die Palästinenser, sondern untergräbt auch die Werte, die der Gipfel zu verteidigen vorgibt.

Für die Palästinenser sind Umweltgerechtigkeit und Menschenrechte miteinander verflochtene Überlebensnotwendigkeiten, keine weit entfernten Ideale.

Die Wurzeln meiner Familie in Palästina reichen Generationen zurück. Wir sind mit dem Land und der Umwelt auf eine Weise verbunden, die heilig ist.

Als ich aufwuchs, hörte ich Geschichten über den Kampf meiner Familie, auf unserem Land zu bleiben, Bäume zu pflanzen und das Wenige, das sie hatten, trotz ständiger Bedrohung durch Enteignung und Zerstörung zu kultivieren.

Bei dieser Verbindung zu unserem Heimatland geht es um Überleben, Erbe und Identität. Heute trauere ich um geliebte Menschen, die durch die Bombenangriffe verloren wurden, und um Orte, die wertvolle Erinnerungen enthielten und nun in Schutt und Asche liegen.

Für die Palästinenser sind dieser unerbittliche Verlust und die Gewalt zu einer schmerzlichen Realität geworden. Israels Politik im Gazastreifen, im Westjordanland und darüber hinaus vernichtet die Zukunft der Palästinenser. Sie entzieht uns unser Land, beraubt uns unserer Ressourcen und verhindert selbst die grundlegenden Voraussetzungen für ein würdiges und sicheres Leben.

Diese Realität steht in direktem Widerspruch zum Auftrag der COP29, die Zukunft für alle Menschen zu sichern. Wie kann man von uns Palästinensern erwarten, dass wir über Klimagerechtigkeit nachdenken, wenn wir nicht einmal Zugang zu sauberem Wasser, Unterkunft oder Strom haben?

Grüne Zukunft?

In Gaza haben die unerbittlichen Bombardierungen unzählige Menschenleben gefordert und verheerende Spuren in der Umwelt hinterlassen. Die Zerstörung der Wasserinfrastruktur, der Stromnetze und der Häuser hat das Land und die Luft vergiftet und zu extremer Umweltzerstörung geführt.

Unser Land, das ohnehin nur über begrenzte Ressourcen verfügt, ist gezwungen, die Hauptlast dieser Angriffe zu tragen, so dass Familien unter unbewohnbaren Bedingungen leben müssen. Wie können wir angesichts solcher Zerstörungen von einer „grünen Zukunft“ sprechen, wenn der Boden unter unseren Füßen durch Gewalt verbrannt ist?

Der größte Teil der Infrastruktur des Gazastreifens – Schulen, Häuser, Krankenhäuser und Universitäten – wurde zerstört oder beschädigt, eine Auslöschung, die das Leben unbewohnbar zu machen scheint. Allein im vergangenen Jahr wurden auf den Gazastreifen mehr Bomben pro Quadratkilometer abgeworfen als auf jede andere Region in der modernen Geschichte, was tiefe Narben in das Land und das Leben der dort verbliebenen Menschen gezeichnet hat.

Israel hat systematisch die Wasserbrunnen des Gazastreifens angegriffen, so dass 97 Prozent des Wassers nicht mehr trinkbar sind und das Wasser, das ein Grundrecht sein sollte, vergiftet wird.

Im Westjordanland ist die Situation nicht weniger schlimm. Israel leitet den Großteil der Wasserressourcen in illegale Siedlungen um, was zu einem fast surrealen Kontrast führt: üppige Swimmingpools und grüne Parks für die Siedler, während die palästinensischen Gemeinden um Trinkwasser und die Bewässerung ihrer Felder kämpfen. Dieses Ungleichgewicht wird durch das systematische Abholzen Hunderttausender palästinensischer Olivenbäume verschärft – Bäume, die den Familien seit Generationen Lebensunterhalt und Einkommen sichern.

Diese kalkulierte Zerstörung untergräbt sowohl das Land als auch die Lebensgrundlagen der Palästinenser und wird dennoch von der internationalen Gemeinschaft weitgehend unkontrolliert fortgesetzt.

Wie kann eine derartige Umweltzerstörung in Verbindung mit absichtlichem menschlichem Leid weiterhin zugelassen werden?

Umweltkatastrophe

Dieser systematische Diebstahl und die Zerstörung von Ressourcen kann nicht von der umfassenderen Umweltkrise getrennt werden. Das Leid in Gaza ist keine isolierte humanitäre Krise, sondern eine sich anbahnende ökologische Katastrophe.

Wenn Wasserbrunnen zerstört, Böden vergiftet und ganze Stadtteile in Schutt und Asche gelegt werden, wird das Land selbst unwirtlich. Wie kann die Welt dies übersehen?

Zu viele Jahre lang hat die internationale Gemeinschaft weggesehen, als Israel die Umwelt und die Menschenrechte missbrauchte, indem sie seine Präsenz auf der Weltbühne normalisierte und ihm erlaubte, in internationalen Organisationen mitzuwirken. Diese Normalisierung hält an, obwohl Israel von Amnesty International und anderen als Apartheidstaat eingestuft wurde.

Israels Politik schafft eine Realität, in der die Klimakrise keine ferne Bedrohung für die Palästinenser ist, sondern eine unmittelbare Realität, die von einer militarisierten Besatzung geprägt ist, die das Leben unhaltbar macht.

Dies sind keine abstrakten Umweltprobleme, sondern persönliche Tragödien, von denen Familien wie die meine jeden Tag betroffen sind. Meine Familie steht wie unzählige andere vor der schweren Entscheidung, entweder in Gefahr zu bleiben oder zu Flüchtlingen zu werden.

Sie werden ihrer grundlegendsten Rechte beraubt, müssen Bombenangriffe erdulden, haben keinen Zugang zu sauberem Wasser und fragen sich, ob sie die nächsten sein werden, die aus ihren Häusern fliehen müssen – oder schlimmer noch, unter ihnen begraben werden.

Wenn Israel auf der COP29 eine Plattform geboten wird, werden Handlungen legitimiert, die in direktem Widerspruch zu den Werten stehen, für die dieser Gipfel eigentlich eintreten sollte. Wie kann die COP 29 behaupten, die Zukunft unseres Planeten zu schützen, während sie die verheerende Politik in Gaza und im Westjordanland ignoriert, die eine ökologische und humanitäre Katastrophe verursacht?

Die internationale Gemeinschaft kann diese Realität nicht mit gutem Gewissen ignorieren. Was für eine Botschaft ist es, diejenigen, die für eine so tiefgreifende ökologische und menschliche Zerstörung verantwortlich sind, zu Diskussionen über Klima und Nachhaltigkeit einzuladen?

Kann die COP29 mit all ihren hochgesteckten Zielen der Gerechtigkeit und Bewahrung den Palästinensern wirklich in die Augen schauen und uns ihr Engagement für eine bessere Zukunft für alle versichern – während sie sich mit einem Staat einlässt, der aktiv versucht, uns auszulöschen?

Schließt diese Vision einer nachhaltigen Zukunft uns wirklich ein? Oder werden die Palästinenser wieder einmal außen vor gelassen, während die Welt über eine Zukunft debattiert und sie gestaltet, die für uns eine bloße Hoffnung bleibt, die von einer Politik überschattet wird, die darauf abzielt, die Möglichkeit unseres Überlebens auszulöschen?

Die COP29 sollte ein Ort für diejenigen sein, die sich für den Schutz unseres gemeinsamen Planeten einsetzen – und nicht für Staaten, deren Handeln dieses Ziel aktiv untergräbt. Israel hier eine Stimme zu geben, schwächt die Klima-Agenda und kompromittiert die Prinzipien von Gerechtigkeit und Menschlichkeit, auf denen die COP29 stehen sollte.

Warum müssen wir für Israel immer wieder Kompromisse bei unseren Werten und Prinzipien eingehen? Warum müssen internationale Organisationen Israels Handlungen akzeptieren, die die Existenz von Werten gefährden, für deren Erhalt die Welt gekämpft hat?

Wir sollten keiner Nation erlauben, ungestraft zu handeln.

Für die Palästinenser sind Gerechtigkeit und Umweltschutz kein Luxus, sondern eine Überlebensnotwendigkeit. Die Welt muss Stellung beziehen – für die Menschen und für den Planeten.

Ein Ausschluss Israels von der COP29 hätte ein deutliches Zeichen gesetzt, dass die internationale Gemeinschaft Umweltzerstörung, Menschenrechtsverletzungen oder die Verweigerung des Rechts eines Volkes auf sein Land aus politischer Opportunität nicht tolerieren wird. Es wäre ein Zeichen für alle, die leiden, für alle, die hoffen, und für eine Welt, in der jeder das Recht auf eine sichere und nachhaltige Zukunft hat.

Ahmed Najar ist ein palästinensischer Politologe und Dramatiker.

Übersetzt mit Deepl.com

