Wer ist Israel Katz, Israels neuer Verteidigungsminister?

Von Al Jazeera Staff

Veröffentlicht am 6. November 2024

Während Israel Krieg in Gaza und im Libanon führt, hat Premierminister Netanjahu Yoav Gallant durch einen Verbündeten mit harter Hand ersetzt.

Im Jahr 2022 drohte Katz, palästinensischen Studenten eine „Lektion zu erteilen, die sie nicht vergessen werden“, und beschwor die Nakba [Datei: Florion Goga/Reuters]

Israels Premierminister Benjamin Netanjahu entließ am Dienstagabend Verteidigungsminister Yoav Gallant und ersetzte ihn durch Israel Katz, ein 69-jähriges Likud-Mitglied, das seit 2019 Außenminister ist.

Katz gilt als Verbündeter Netanjahus, der im Gegensatz zu Gallant, dessen Beziehung zum langjährigen Regierungschef im Zuge der Kriege im Gazastreifen und im Libanon immer feindseliger wurde, unterwürfiger sein wird.

„Wir werden zusammenarbeiten, um den Verteidigungsapparat zum Sieg über unsere Feinde zu führen und die Ziele des Krieges zu erreichen: die Rückkehr aller Geiseln als wichtigste moralische Mission, die Zerstörung der Hamas in Gaza, die Niederlage der Hisbollah im Libanon, die Eindämmung der iranischen Aggression und die sichere Rückkehr der Bewohner des Nordens und Südens in ihre Häuser“, sagte Katz in einer Erklärung nach seiner Ernennung.

Nach der Präsidentschaftswahl von Donald Trump, die am Mittwoch bekannt gegeben wurde, postete Katz in den sozialen Medien, dass die Vereinigten Staaten und Israel gemeinsam „die US-israelische Allianz stärken, die Geiseln zurückbringen und standhaft bleiben werden, um die vom Iran angeführte Achse des Bösen zu besiegen“.

Wer ist Katz?

Katz ist ein israelischer Hardliner und langjähriger Verbündeter von Netanjahu. Seit 2003 hatte er verschiedene Ministerposten inne, darunter Landwirtschaft, Verkehr, Geheimdienste, Energie, Finanzen und zweimal das Außenministerium.

Katz wurde 1955 in der Stadt Aschkelon geboren, die nicht weit vom palästinensischen Dorf Majdal entfernt liegt, das 1948 im Zuge der Nakba entvölkert wurde.

Katz trat 1973 dem Militär bei, wo er vier Jahre lang als Fallschirmjäger diente. Nach seiner Entlassung studierte er an der Hebräischen Universität Jerusalem.

Er kandidierte 1992 und 1996 erfolglos für einen Sitz im israelischen Parlament, der Knesset. 1998 gewann er schließlich einen Sitz und war seitdem in mehreren Ausschüssen tätig.

Im Jahr 2007 schlug die israelische Polizei vor, ihn wegen Betrugs und Vertrauensbruchs bei politischen Ernennungen während seiner Amtszeit als Landwirtschaftsminister anzuklagen. Die Untersuchung wurde vom damaligen Generalstaatsanwalt eingestellt.

Einige seiner Entscheidungen in der Regierung wurden als vorteilhaft für die hyperkonservative orthodoxe Gemeinschaft Israels und die rechtsextremen Siedler des Landes angesehen. Er wird größtenteils als eine Person angesehen, die Netanyahus Vision für das Land und die gesamte Region untergeordnet sein wird, was laut Analysten zu weiteren Vertreibungen und ethnischen Säuberungen im Gazastreifen und im Westjordanland sowie zur Entvölkerung des Südlibanons führen könnte.

Wie ist seine Beziehung zur internationalen Gemeinschaft?

Im Gegensatz zu Gallant ist Katz in den Beziehungen zwischen den Vereinigten Staaten und Israel eine relativ unbedeutende Figur.

Gallant war für die Biden-Regierung zu einer Stimme der Vernunft geworden, die sich auf die Rückkehr der israelischen Gefangenen in Gaza und die Beendigung des Krieges konzentrierte.

Katz hingegen ist regelmäßig mit den Vereinten Nationen aneinandergeraten. Er war einer der Architekten hinter Israels Vorstoß, die internationale Gemeinschaft dazu zu bringen, die UNRWA zu defundieren, die die Knesset im vergangenen Monat mit einem Arbeitsverbot in Ostjerusalem belegt hat.

Im Oktober verkündete er, dass UN-Generalsekretär Antonio Guterres in Israel nicht willkommen sei. Er twitterte ein mit Photoshop bearbeitetes Bild von Guterres, der vor dem obersten Führer des Iran, Ayatollah Ali Khamenei, kniet.

Und was ist mit Palästina?

Katz gilt als Gegner der Palästinenser im Allgemeinen und der Palästinensischen Autonomiebehörde (PA) im Besonderen.

Bereits 2011 forderte er, die Beziehungen zur PA abzubrechen. In jüngerer Zeit versprach er, die PA „aufzulösen und zu zerschlagen“, falls die UN Resolutionen gegen Israel vorantreiben sollten.

Im August forderte er die Vertreibung der Palästinenser aus dem besetzten Westjordanland.

„Wir müssen die [Terror-]Bedrohung genauso angehen wie die Terrorinfrastruktur im Gazastreifen, einschließlich der vorübergehenden Evakuierung palästinensischer Zivilisten und aller anderen erforderlichen Schritte“, sagte er damals.

Er hat die Drohung einer weiteren Nakba auch schon früher gegen die Palästinenser eingesetzt.

Im Jahr 2022 sagte Katz vor der Knesset: „Gestern habe ich die arabischen Studenten gewarnt, die an den Universitäten Palästina-Flaggen hissen: Erinnert euch an den 48. Erinnert euch an unseren Unabhängigkeitskrieg und eure Nakba, zieht das Seil nicht zu sehr in die Länge. […] Wenn ihr euch nicht beruhigt, werden wir euch eine Lektion erteilen, die ihr nicht vergessen werdet.“

