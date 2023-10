Who will run post-holocaust Gaza? Perhaps the UAE could turn Gaza into a massive shopping mall with artificial islands shaped as doves of peace.

Ein britischer Polizist steht vor den mit Farbe bespritzten Büros der BBC Wache

Wer wird Gaza nach dem Holocaust regieren?

Von Najm Jarrah

Die elektronische Intifada

31. Oktober 2023

Die Nachrichtenberichterstattung der BBC verkommt zur Farce. Andy Barton SIPA USA

Lord Peter Ricketts, ehemaliger Vorsitzender des britischen Geheimdienstausschusses unter Tony Blair und ehemaliger nationaler Sicherheitsberater von David Cameron, erörterte am 30. Oktober in der äußerst einflussreichen BBC-Sendung „Today“, was geschieht, wenn Israel seine Ziele im Gazastreifen erreicht hat.

Der Moderator stellte ernsthaft den israelischen Plan vor, „dieses Gebiet ohne die Bevölkerung zu halten“.

Der edle Lord widersprach mit der Begründung, dass der einzige Ort, an den diese Menschen geschickt werden könnten, Ägypten sei (ihnen die Rückkehr in ihre ursprünglichen Städte und Dörfer im heutigen Israel zu gestatten, kam ihm offensichtlich nie in den Sinn), und kein noch so unterwürfiges ägyptisches Regime (nicht seine Worte) könne dies jemals akzeptieren.

Stattdessen schlug er vor, dass „gemäßigte arabische Länder zusammenkommen und eine Art von Stabilität“ in einem Post-Holocaust-Gaza fördern könnten. Es müsste „eine Art gemäßigte arabische Koalition geben, die einige gemäßigte Palästinenser hervorbringt, die bereit sind, mit Israel zusammenzuarbeiten“.

Als renommierter Nahost-Experte räumte er ein, dass es „eigentlich ein ziemlich mutiges Land wäre, das die Verwaltung des Gazastreifens übernehmen könnte“, aber er betonte, dass er „keine andere Alternative“ sehe.

Das Interview endete, bevor er seine Vermutungen weiter ausführen oder der Interviewer sie in Frage stellen konnte, aber es brachte mich zum Nachdenken darüber, wer diese Koalitionspartner sein könnten.

Der jordanische König steht normalerweise ganz oben auf der Liste, wenn die USA im Nahen Osten etwas erreichen wollen. Aber selbst er würde nicht so weit gehen wollen, seinen Thron zu verlieren, bevor die Renovierung seines auf einer Klippe gelegenen Landsitzes in Malibu abgeschlossen ist.

Tauben des Friedens

In Bahrain gibt es einen weiteren gemäßigten arabischen König, der auch immer tut, was man ihm sagt. Aber er hat kaum genug Polizei, um seine eigene Bevölkerung zu unterdrücken – er muss sie aus dem Ausland rekrutieren -, geschweige denn anderen seine Art von Ordnung aufzwingen.

Der König von Marokko, der Israel im Gegenzug dafür anerkannt hat, dass der damalige US-Präsident Donald Trump seinen Anspruch auf die Westsahara anerkennt, ist ebenfalls sehr entgegenkommend. Aber um zu verstehen, warum er hier nicht mitspielen kann, muss man sich nur die Gesänge der fantastischen Fans des Raja-Fußballclubs von Casablanca anhören.

Zu den anderen arabischen Herrschern, die sich im Rahmen von Trumps Abraham-Abkommen auf die Seite Israels geschlagen haben, gehören die damaligen Zwillingsführer des Sudan. Aber sie sind im Moment zu sehr damit beschäftigt, ihr eigenes Land zu zerstören, als dass sie sich um die Zerstörung eines anderen Landes kümmern könnten.

Beide Kriegsparteien in Libyen haben auch Israel umworben, um sich bei Washington beliebt zu machen. Vielleicht könnten die USA versuchen, sie dazu zu bringen, ihre Fähigkeiten zum Aufbau von Nationen auf den Gazastreifen zu übertragen (so wie sie einige von ihnen dazu gebracht haben, dies in Syrien zu tun).

Aber das sind nur kleine Fische. Hier wird viel Geld benötigt.

Die mega-reichen Herrscher der Vereinigten Arabischen Emirate waren bei weitem die enthusiastischsten unter den arabischen Normalisierern (gut fürs Geschäft).

Vielleicht denken sie darüber nach, das, was vom Gazastreifen übrig ist, in ein riesiges Einkaufszentrum/Touristenresort zu verwandeln (es gibt dort tolle Strände und ein milderes Klima als in Dubai), nachdem sie den ganzen Schutt ins Meer geschüttet haben, um künstliche Inseln in Form von Friedenstauben zu schaffen.

Bleibt noch die Frage, was mit der Bevölkerung geschehen soll.

Hier kommt Mohammed Bin Salman aus Saudi-Arabien ins Spiel. Er hat sich bisher mit den Israelis schwer getan, aber in der Zwischenzeit hat er die Lösung vorbereitet: die Umsiedlung all dieser lästigen Palästinenser in die Fantasie-Megastadt NEOM. Übersetzt mit Deepl.com

Najm Jarrah ist ein palästinensischer Londoner und ehemaliger Journalist.



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …