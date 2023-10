Israeli rabbis tell Netanyahu that Israel has a right to bomb Al-Shifa hospital in Gaza A group of influential Israeli rabbis wrote a letter to Benjamin Netanyahu affirming Israel’s right under Jewish law to bomb Al-Shifa hospital in Gaza.

Eine Gruppe einflussreicher israelischer Rabbiner hat einen Brief an Benjamin Netanjahu geschrieben, in dem sie das Recht Israels nach jüdischem Recht bekräftigen, das Al-Shifa-Krankenhaus in Gaza zu bombardieren.

Israelische Rabbiner sagen Netanjahu, dass Israel das Recht hat, das Al-Shifa-Krankenhaus in Gaza zu bombardieren

Von Jonathan Ofir

31. Oktober 2023 1

Gestern veröffentlichte der rechtsgerichtete israelische Journalist Hagai Segal einen Brief von 45 einflussreichen israelischen Rabbinern (erste Liste), der an „Premierminister Benjamin Netanjahu, möge sein Licht leuchten, die Staatsoberhäupter und den Sicherheitsapparat“ gerichtet ist und in dem ausdrücklich das Recht des Staates bekräftigt wird, das Al-Shifa-Krankenhaus in Gaza – das wichtigste Krankenhaus im Gazastreifen – zu bombardieren.

Das israelische Militär hat die Behauptung aufgestellt, dass die Hamas sowohl das Shifa- als auch das Al-Quds-Krankenhaus als Stützpunkte nutzt, und hat beide Einrichtungen vor einem erwarteten Angriff gewarnt, sich zu evakuieren. Die Behauptungen können nicht überprüft werden, und unabhängig davon ist ein Angriff auf Gesundheitseinrichtungen nach internationalem Recht verboten. Sollte Israel das Shifa bombardieren, so wäre dies nicht das erste Mal. Das Krankenhaus wurde am 28. Juli 2014 angegriffen, und damals war es das vierte Krankenhaus, das Israel während dieses Angriffs bombardierte.

Aber jetzt versichern die Rabbiner der israelischen Führung, dass ein solches Kriegsverbrechen vom Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs gebilligt würde. Hier ist, was sie über das Shifa-Krankenhaus sagen:

„Es ist notwendig, klarzustellen, dass es auch dann, wenn sich der Feind hinter einem „menschlichen Schutzschild“ versteckt – wie bei den Informationen über das Terroristenhauptquartier im Shifa-Krankenhaus in Gaza – kein halachisches [jüdisches Religionsgesetz] oder moralisches Verbot gibt, noch ein gesetzliches, den Feind nach ausreichender Warnung zu bombardieren. Und wenn bei einer solchen Aktion unschuldiges Blut vergossen wird, tragen allein die grausamen Mörder [der Hamas] und ihre Unterstützer die Schuld“.

Auf der Liste der Unterzeichner befinden sich mehrere namhafte Rabbiner, die sich in der Vergangenheit für die Tötung von „Feindbabys“ ausgesprochen haben. Die Rabbiner Yitzhak Shapira und Yosef Elitzur haben dies in ihrem Buch Torat Hamelech (Tora des Königs) aus dem Jahr 2009 ausdrücklich geschrieben und behauptet, dass solche Babys der Tötung des Feindes oft im Wege stehen können und dass ihre Tötung daher erlaubt ist. Außerdem schreiben sie, dass ihre Ermordung mit der Begründung erlaubt ist, dass diese Babys „heranwachsen und uns schaden werden“.

Einer der Autoren von Torat Hamelech, Yitzhak Shapira, Rabbiner der Jeschiwa Od Yosef Hai in Yitzhar, gehört zu den Unterzeichnern des gestrigen Schreibens (die Jeschiwa wurde bis 2011 insbesondere von der Familie Kushner finanziell unterstützt). Zwei weitere Rabbiner auf der Liste der Unterzeichner, Dov Lior (Erstunterzeichner, ehemaliger Rabbiner von Kiryat Arba und spiritueller Mentor von Itamar Ben-Gvir) und Yitzchak Ginzburg (dritter Unterzeichner, Mitglied der Chabad-Bewegung), haben das Tora-Buch des Königs befürwortet.

Israel hat seit dem 7. Oktober Dutzende von Gesundheitseinrichtungen angegriffen. Dabei geht es nicht nur um Al Shifa und Al Quds – Israel hat zur Evakuierung des gesamten Gebietes, einschließlich der rund 24 Krankenhäuser, aufgerufen. Dr. Mads Gilbert, der norwegische Arzt, der wiederholt im Shifa-Krankenhaus gearbeitet hat, wies in Democracy Now auf das Problem hin:

„Wir haben diese Behauptungen seit 2009 gehört. Zweimal wurde uns gedroht, das Shifa-Krankenhaus zu verlassen, 2009 und 2014, weil die Israelis es bombardieren würden, weil es eine Kommandozentrale sei. Nun arbeite ich seit 16 Jahren im Shifa, 16 Jahre lang, mit Unterbrechungen, in sehr hektischen Zeiten, sehr hektischen Zeiten. Ich habe mich frei bewegen können. Ich mache viele Fotos. Ich mache Videos und Filme. Ich habe während der Bombardierung im Krankenhaus geschlafen. Ich bin überall gewesen. Ich bin nie eingeschränkt oder kontrolliert worden. Niemand hat jemals mein Bild- und Dokumentationsmaterial kontrolliert. Also, wenn es eine Kommandozentrale gibt, dann zeigen Sie sie uns. Sie haben Bilder und Röntgenfilme von ganz Gaza, von allen Tunneln, von allem. Wie kommt es also, dass in diesen 16 Jahren der Drohungen, Shifa sei eine Kommandozentrale, nicht der geringste Beweis dafür erbracht wurde, dass es de facto eine ist? Wenn es eine militärische Kommandozentrale wäre, würde ich dort nicht arbeiten, weil ich mich an die Genfer Konvention halte, erstens.

Zweitens, wenn die Israelis behaupten, dass es sich um ein gemischtes militärisch-ziviles Ziel handelt, denn offensichtlich ist es ein ziviles Ziel, da sich dort Zehntausende von Menschen versammeln und 2.000 Patienten behandelt werden – wenn es ein gemischtes militärisch-ziviles Ziel ist, haben die zivilen Vorsichtsmaßnahmen Vorrang vor den militärischen. Gemäß der Genfer Konvention dürfen also keine Krankenhäuser bombardiert werden, es sei denn, sie haben eindeutig militärische Funktionen.

Für mich ist das alles Teil dieser immensen Einschüchterung der palästinensischen Bevölkerung in Gaza. Sie werden mit Flugblättern aus Flugzeugen und Hubschraubern bedroht. Sie werden durch Telefonanrufe bedroht. Sie werden bedroht mit: „Wenn du jetzt im nördlichen Gazastreifen bleibst, bezeichnen wir dich als Terrorist.“ Was ist das? 2023, zweieinhalb Millionen – 2,2 Millionen Menschen, zivile, unbewaffnete Menschen, die getötet werden, alle 10 Minuten wird ein Kind getötet. Bis heute sind 3.324 palästinensische Kinder getötet worden, und 2.062 palästinensische Kinder werden in Gaza vermisst.

Der Leiter der WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus betont:

„Es ist unmöglich, Krankenhäuser voller Patienten zu evakuieren, ohne deren Leben zu gefährden. Nach dem humanitären Völkerrecht muss die medizinische Versorgung immer geschützt werden.“

Aber die Rabbiner haben gesagt, es sei in Ordnung. Auf wen wird Israel hören? Übersetzt mit Deepl.com

