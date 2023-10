Will Yemen and Iraq join Palestine’s Al-Aqsa Flood? Tel Aviv’s war on the beleaguered Gaza Strip represents the first real test of the ‚Unity of Fronts‘ concept, which may see a wide range of Axis of Resistance regional groups join the Palestinian resistance in a war on Israel.

Tel Avivs Krieg gegen den belagerten Gazastreifen ist der erste wirkliche Test für das Konzept der „Einheit der Fronten“, bei dem sich eine Vielzahl regionaler Gruppen der Achse des Widerstands dem palästinensischen Widerstand in einem Krieg gegen Israel anschließen könnte.

Werden sich Jemen und Irak der palästinensischen Al-Aqsa-Flut anschließen?

Der Irak-Korrespondent von The Cradle

19. OKT 2023

Nur wenige Stunden nach Beginn der Operation Al-Aqsa-Flut, der tödlichsten Widerstandsoffensive für Israel seit seiner Gründung, gingen in zahlreichen arabischen und muslimischen Mehrheitsländern Unterstützer auf die Straße. Doch ein Land, der Jemen, stach trotz seiner großen geografischen Entfernung zum besetzten Palästina hervor.

Ähnlich wie bei früheren Massendemonstrationen zur Solidarität mit Palästina strömten Hunderttausende von Jemeniten in verschiedenen Städten auf die Straßen und erklärten unerschütterlich ihre Bereitschaft, sich an die Seite des palästinensischen Widerstands gegen das zu stellen, was sie als „Feind der Ummah“ betrachten.

In einer aufrüttelnden Rede erklärte Abdul-Malik al-Houthi, der Führer der Ansarallah-Bewegung, am 10. Oktober, die Jemeniten seien bereit, „ihre heilige Pflicht zu erfüllen und dem palästinensischen Volk beizustehen“.

„Unser Volk ist bereit, sich zu Hunderttausenden dem palästinensischen Volk anzuschließen, um dem Feind entgegenzutreten, und wir werden nicht zögern, alles zu tun, was möglich ist“, fügte er hinzu, bevor er betonte: „Wir stimmen uns mit der Achse des Widerstands ab, und wenn die Amerikaner direkt militärisch intervenieren, sind wir bereit, uns auch mit Raketenbeschuss zu beteiligen.“ Wie andere Mitglieder der Achse warnte auch Houthi die Feinde davor, bestimmte „rote Linien“ zu überschreiten.

Die roten Linien des Jemen

Der jemenitische Militärexperte Aziz Rashid vertritt die Ansicht, dass die USA nicht in der Lage sind, sich auf einen direkten Zusammenstoß mit der Achse des Widerstands einzulassen, da dies schwerwiegende Auswirkungen auf die amerikanischen und zionistischen Interessen hätte.

Im Gespräch mit The Cradle erklärt Rashid, dass die „roten Linien“, die eine jemenitische Beteiligung an dem Konflikt rechtfertigen, nicht auf eine direkte US-Intervention beschränkt sind. Er verweist auf andere Auslöser für die Überschreitung dieser Grenzen, darunter die andauernden israelischen Gräueltaten gegen die Palästinenser, die Angriffe auf Jerusalem, Dschenin und Nablus im Westjordanland, das Ersuchen des Widerstands im Gazastreifen um Intervention und alle ernsthaften Versuche, den Widerstand zu beseitigen. Er weist darauf hin, dass diese Verstöße eine koordinierte Reaktion der gesamten Achse „über die gemeinsamen Operationsräume“ auslösen werden.

Für die jemenitische Bevölkerung stellt die palästinensische Sache seit langem eine prinzipielle, religiöse, moralische und nationale Verpflichtung dar. Der politische Analyst Talib al-Hassani glaubt, dass „einer der Gründe für die US-amerikanisch-saudische Aggression gegen den Staat seit März 2015 die Position des Jemen innerhalb der Achse des Widerstands und die große Gefahr ist, die er für die Interessen der Vereinigten Staaten in der Region darstellt.“

Es bleibt jedoch die Frage, ob eine Nation, die bereits durch acht Jahre unerbittlichen Konflikts und belagerte Zustände zermürbt ist, realistisch an einer Militäraktion gegen Israel teilnehmen kann.

„Einige mögen diese Position als Show ansehen“, sagt Hassani gegenüber The Cradle, „aber in Wirklichkeit verfügt der Jemen über bedeutende militärische Fähigkeiten, die es ihm ermöglichen, Israel anzugreifen.“ Er verweist auf den Wandel, den der Jemen nach der Revolution vom 21. September 2014 durchgemacht hat, deren Ziele die Befreiung von ausländischer Dominanz und die Ausrichtung auf arabische und islamische Anliegen, einschließlich der Palästinafrage, waren.

Das Waffenarsenal der Ansarallah

Tel Aviv nimmt diese Bedrohungen ernst. Die israelischen Medien schlugen nach der Operation „Yemen Hurricane“ am 17. Januar 2022 Alarm, als mit der Ansarallah verbündete jemenitische Kräfte Öleinrichtungen der VAE in Abu Dhabi und Dubai mit ballistischen Raketen und Drohnen angriffen – und das aus einer Entfernung von rund 1600 Kilometern, was der Entfernung zwischen Jemen und Israel entspricht. Dass die Jemeniten potenziell auch die israelischen Häfen Eilat, Tel Aviv und Haifa angreifen könnten, stehe nicht mehr in Frage.

Rashid unterstreicht, dass eine jemenitische Beteiligung am Krieg wahrscheinlich in Form von Drohnen- und Raketenangriffen auf bestimmte Ziele erfolgen würde, wie es der strategische Plan der Widerstandsachse, die „Einheit der Fronten“, vorsieht.

Hassani erklärt weiter, dass sich diese Angriffe „über die besetzten palästinensischen Gebiete hinaus auf die Seewege und die amerikanischen und israelischen Stützpunkte im Roten Meer und auf der afrikanischen Seite des Roten Meeres erstrecken könnten“. Er weist darauf hin, dass Houthi in seiner letzten Rede betont hat, dass „wir den israelischen Feind treffen müssen“, was bedeutet, dass die Schläge „groß, gezielt, präzise und schmerzhaft sein werden“.

Zum gewaltigen Arsenal der Ansarallah, von dem einige bei einer Militärparade in Sanaa anlässlich des Revolutionsjubiläums im vergangenen Monat vorgeführt wurden, gehören die beeindruckenden Samad-3-Angriffsdrohnen, die eine Reichweite von 1.800 Kilometern haben und mit Sprengköpfen von 20 bis 50 Kilogramm bewaffnet sind.

Hinzu kommt die Drohne Eid 2, die einen 40 Kilogramm schweren Sprengkopf trägt und Ziele in einer Entfernung von bis zu 2.000 Kilometern erreichen kann. Die jemenitische Armee verfügt auch über ballistische Boden-Boden-Raketen mit großer Reichweite wie die Quds 4, Aqeel und Toofan. Vor allem ihre Marineraketen können israelische und US-amerikanische Stützpunkte im Roten Meer sowie US-Stützpunkte im Persischen Golf angreifen.

Kontrolle der USA im Irak

Im Irak hat der Widerstand bereits erste Andeutungen darüber gemacht, was vor ihm liegt. Am Mittwoch bekannte sich die Kataib Hisbollah zu Drohnenangriffen auf die Stützpunkte Ain al-Assad und Al-Harir, bei denen mehrere US-Soldaten verletzt wurden. Am Tag darauf erklärte der Sprecher der Gruppe, Jaafar al-Husseini, die Gründe für den Angriff:

„Die Amerikaner sind wesentliche Partner bei der Tötung der Bewohner des Gazastreifens und müssen daher die Konsequenzen tragen…[Die USA] kennen das Potenzial des irakischen Widerstands sehr gut, der sich seit einiger Zeit vervielfacht hat, und heute sind wir in der Lage, alle amerikanischen Stützpunkte im Irak anzugreifen.“

Der Irak, ein Land, in dem die Widerstandsachse eine zentrale Rolle beim territorialen Sieg über ISIS gespielt hat, zeigt nicht weniger Begeisterung für die Unterstützung des palästinensischen Widerstands, insbesondere angesichts des unerbittlichen israelischen Bombardements und einer möglichen direkten Beteiligung der USA.

Neben der offiziellen Verurteilung der Völkermordkampagne der Besatzungsarmee durch den irakischen Premierminister Muhammad Shiaa al-Sudani bereiten sich die mit der Achse verbündeten Gruppierungen auf einen möglichen Einsatz im Mehrfrontenkrieg vor, sobald die Aufforderung dazu ergeht. Diese Gruppierungen wollen die Rolle, die sie in Syrien gegen die vom Ausland unterstützten Terrororganisationen gespielt haben, wiederholen.

Eine Quelle innerhalb einer der irakischen Widerstandsgruppen verriet The Cradle, dass bereits eine Koordinierung mit der Hamas stattgefunden hat. In den letzten Tagen haben Treffen zwischen den irakischen Widerstandsgruppen stattgefunden, um Strategien für die Reaktion auf die israelischen Angriffe auf den Gazastreifen auszuarbeiten. Die erste Maßnahme wird darin bestehen, sicherzustellen, dass Tel Aviv allein kämpft:

„Die irakischen Fraktionen beobachten die Entwicklung der Ereignisse in Palästina, insbesondere im Hinblick auf die amerikanische und europäische Intervention bei militärischen Operationen an der Seite Israels. Wir haben vor Ort Maßnahmen ergriffen und sind voll und ganz vorbereitet, und die Zielbank für den Fall einer direkten amerikanischen Intervention in den Krieg ist festgelegt.“

Der Generalsekretär der irakischen Hisbollah-Brigaden, Abu Hussein al-Hamidawi, drohte in einer Erklärung damit, US-Stützpunkte im Irak anzugreifen, falls die USA in den Gaza-Krieg Israels eingreifen. Er betonte, dass „unsere Raketen, Drohnen und Spezialkräfte bereit sind, den amerikanischen Feind in seinen Basen anzugreifen, wenn er in diese Schlacht eingreift, und wir werden bekannte Standorte der zionistischen Entität ins Visier nehmen“.

Eine dem irakischen Widerstand nahestehende Quelle teilte The Cradle mit, dass auch andere Mittel zur Verfügung stehen, um den Widerstand in Gaza vom Irak aus zu unterstützen, die die USA und Israel unter Druck setzen und die Gleichung ändern könnten – was wir in den kommenden Stunden oder Tagen erleben könnten.

Auch Palästina hat Verbündete

Der Führer von Asaib Ahl al-Haq, Scheich Qais al-Khazali, führte am 10. Oktober ein Telefongespräch mit dem Chef des Politbüros der Hamas, Ismail Haniyeh, in dem sie die Entwicklungen im Gazastreifen diskutierten. In einer anschließenden Erklärung betonte Khazali, dass „der Irak sich verpflichtet hat, die palästinensische Sache zu unterstützen, und dass die irakischen Widerstandsgruppen zu jeder Aktion bereit sind, die von ihnen verlangt wird, um das heilige Jerusalem zu befreien und das palästinensische Volk zu unterstützen“.

Unterdessen drohte der Chef der Badr-Bewegung, Hadi al-Ameri, den US-Besatzungstruppen mit „schweren Verlusten“, sollte Washington beschließen, direkt in den Krieg einzugreifen. Auf einer kürzlich abgehaltenen Pressekonferenz machte er die USA „für die Geschehnisse im Gazastreifen verantwortlich, weil sie die Zionisten uneingeschränkt unterstützen“, und sagte, dass sie „einen großen Verlust erleiden werden, wenn sie beschließen, an der Seite der zionistischen Entität gegen das palästinensische Volk in den Krieg einzutreten“.

Der Militärexperte Nawaf al-Badrani erklärt, dass den irakischen Gruppen im Gegensatz zu den jemenitischen Widerstandskräften gewisse geografische Grenzen gesetzt sind:

„Die irakischen Gruppen verfügen nicht über ballistische Raketen, die die besetzten Gebiete erreichen können. Ihre Beteiligung am Kampf könnte darin bestehen, dass sie auf die amerikanischen Streitkräfte zielen, die in 10 großen Militärstützpunkten im Irak stationiert sind, oder dass sie sich mit Syrien abstimmen, damit die Kämpfer der Gruppierungen die Grenzen des besetzten Golan erreichen können.“

Aus irakischen Quellen geht hervor, dass sich Kämpfer bestimmter bewaffneter Gruppierungen bereits in Gebiete in der Nähe des besetzten Palästina begeben haben und dort auf Anweisungen warten, um sich am Kampf gegen die israelische Besatzungsarmee zu beteiligen.

Kontakte von The Cradle mit mehreren Fraktionsführern bestätigen, dass diese Parteien bereit sind, an der Seite des palästinensischen Widerstands an diesem „großen Kampf“ teilzunehmen. Übersetzt mit Deepl.com



