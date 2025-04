https://strategic-culture.su/news/2025/04/06/values-have-no-place-in-resolving-war-ukraine/



Werte haben bei der Lösung des Krieges in der Ukraine nichts zu suchen

Ian Proud

6. April 2025

Die Vorstellung, dass die NATO klare und unveränderliche Werte hat, die von jedem Mitgliedstaat mit gleichem Nachdruck vertreten werden, ist eine Fantasievorstellung.

Jemand hat kürzlich behauptet, dass es unrealistisch sei, Moral aus der Politik zu verbannen, und dass Realisten sich zu sehr darauf konzentrieren, zwischen Werten und Interessen zu unterscheiden.

Was den ersten Punkt angeht, stimme ich dem nicht zu. Werte und Anliegen sind der Treibstoff für den aktuellen Diskurs darüber, wie das Leben der Bürger verbessert werden kann. In jedem politischen System bringen die Hauptakteure große Ideen voran, wie die Vorstellungen von Gleichheit und sozialer Gerechtigkeit, die Wahl zwischen Sozialismus und Kapitalismus, die Vorteile von Vielfalt und Multikulturalismus oder die Argumente für eine Gemeinschaft mit Europa oder eine „splendid isolation“.

Moral, wenn man es so nennen will, ist also von zentraler Bedeutung für die Innenpolitik. Aber die Vorstellung, dass Großbritannien beispielsweise über einen festen und unveränderlichen Wertekanon verfügt, ist absurd. Normen und Präferenzen ändern sich im Laufe der Zeit ständig und werden von einer Vielzahl sozialer, kultureller und wirtschaftlicher Faktoren geprägt. Ebenso ist es unehrlich und intellektuell nachlässig zu behaupten, dass Europa oder die westlichen liberalen Demokratien klare und außergewöhnliche Wertekodizes haben.

Werte sind zweifellos ein wesentlicher Bestandteil nationaler Debatten, aber sie sind weniger hilfreich bei der Regelung der Beziehungen zwischen Staaten.

Länder können sich dafür entscheiden, ihre Werte zu fördern (sofern sie existieren), aber sie lassen sich dabei von ihren Interessen leiten. Es gibt kein Entweder-Oder und auch keine Priorisierung von Werten gegenüber Interessen und umgekehrt.

In der Algebra der internationalen Diplomatie sind Werte und Interessen Teil unterschiedlicher Gleichungen.

So wie unser demokratisches Modell es uns ermöglicht, miteinander konkurrierende interne Debatten zu führen, ist die Souveränität – die Macht eines Landes, seine eigene Regierung zu kontrollieren – bei der Führung internationaler Angelegenheiten von größter Bedeutung.

Das Ende des Empires hat uns die Möglichkeit genommen, unseren Willen oder gar unsere Werte, wie auch immer sie definiert sind, anderen Nationen durch Kanonenbootdiplomatie aufzuzwingen. Die UN-Charta hat dies im Völkerrecht verankert.

Seit der Gründung der Vereinten Nationen haben sich die Länder in das unvollkommene internationale Puzzle von Grenzen eingefügt, das durch die Nachkriegsordnung oder durch die Erlangung der Unabhängigkeit von ehemaligen Kolonialherren, Diktatoren und Regimes festgelegt wurde.

Dies bietet Staaten Vorhersehbarkeit bei der Zusammenarbeit mit anderen Staaten, auch bei territorialen Streitigkeiten, von denen es weltweit Hunderte gibt.

Die Souveränität innerhalb international anerkannter Grenzen ist das Fundament, auf dem Staaten ihre nationalen Interessen festlegen. Und für die meisten Länder ist die Liste der Interessen ähnlich. Auch wenn sie unterschiedlich beschrieben werden, wollen Länder für nationale Sicherheit sorgen und ihre Grenzen verteidigen, ihre Wirtschaft florieren lassen und ihre Bürger schützen. Nationale Interessen ändern sich, wenn überhaupt, nur langsam.

Werte hingegen sind einem ständigen Wandel unterworfen. Sie sind wichtig für die Gestaltung der innenpolitischen Verhältnisse. Werte können den Ton der Außenpolitik bestimmen. Aber ein Werteunterschied zwischen Staaten ist in der internationalen Diplomatie irrelevant, wenn keine strategischen Interessen aufeinanderprallen.

Anhänger eines normativen „wertorientierten“ Ansatzes in der Außenpolitik werfen Realisten oft vor, dass sie Menschenrechtsverletzungen und repressiver Politik gegenüber gefühllos seien.

Realisten leugnen nicht die Bedeutung von Werten, betrachten sie aber als irrelevant für die Gestaltung zwischenstaatlicher Beziehungen. Realisten akzeptieren und dulden nicht die Missbräuche durch staatliche Akteure in Konflikten, sondern betrachten Konflikte als Folge der Unfähigkeit von Staaten, konkurrierende strategische Interessen miteinander in Einklang zu bringen. Und sie behalten einen klaren Fokus auf die Interessen, die auf dem Spiel stehen, als entscheidend für die Lösung von Konflikten, wenn sie entstehen.

In der Ukraine ist der Krieg aufgrund einer Kollision zwischen den strategischen Kerninteressen zweier Länder, Russland und der Ukraine, entstanden.

Unabhängig von der Art und dem Ursprung der Führung der Ukraine nach dem Maidan hat dieses Land den Anspruch erhoben, dass seine zukünftige Sicherheit nur durch eine NATO-Mitgliedschaft garantiert werden könne. Russland sah in der NATO-Mitgliedschaft jedoch eine Bedrohung für seine nationale Sicherheit. Es spielt keine Rolle, wessen Interessen man am meisten Gewicht beimisst. In den letzten elf Jahren gab es keinerlei diplomatische Bemühungen in dem Bereich, in dem diese Interessen kollidierten.

Wie jedes Land hatte die Ukraine das Recht, sich um jedes Bündnis zu bemühen, das sie wünschte. Es war nie klar, worin die strategischen Kerninteressen der Ukraine bei einem NATO-Beitritt bestehen sollten, da das Land vor 2014 weitgehend zwischen dem eher europäisch ausgerichteten Westen und dem eher russisch ausgerichteten Osten gespalten war. Der Fehler bestand darin, dass die Ukraine die pauschale Weigerung ihrer westlichen Sponsoren, anzuerkennen, dass Russland strategische Bedenken hinsichtlich der NATO-Erweiterung hatte, oder diese Bedenken zu diskutieren, über einen Zeitraum von fünfzehn Jahren hinnahm.

Die NATO hat ebenfalls kein strategisches Kerninteresse an einer ukrainischen Mitgliedschaft. Multilaterale Gremien können per definitionem keine nationalen Interessen haben, weil sie keine Nation sind. Die NATO hat kein Territorium, keine Bürger, keine wirtschaftlichen Ressourcen und keine Souveränität. Das Gleiche gilt für die Europäische Union. Beide sind supranationale Bürokratien ohne demokratisches Mandat.

Die Vorstellung, dass die NATO klare und unveränderliche Werte hat, die von jedem Mitgliedstaat mit gleichem Nachdruck vertreten werden, ist ebenfalls eine Fantasievorstellung; man braucht sich nur die politischen Verhältnisse in der Türkei und in Schweden anzusehen. Die Behauptung, dass die Ukraine an einer Reihe von NATO-Werten festhält, ist absurder als die Behauptung, dass es diese Werte gibt.

Es ist auch lächerlich zu behaupten, dass die NATO ein zentrales strategisches Interesse an ihrer eigenen Expansion hat. Das Interesse der NATO an einer Expansion ist rein bürokratisch, um ihr Bedürfnis nach Existenz zu befriedigen und ihre Existenz zu rechtfertigen.

Wenn Staaten Ihre Bemühungen als feindselig und auf einen Regimewechsel abzielend betrachten, was bei Russland der Fall war, wird ein Fokus auf Werte in der Diplomatie immer zu Kriegen führen und nicht aus ihnen herausführen. Ebenso wird es Anhängern eines normativen Ansatzes in internationalen Angelegenheiten immer schwerfallen, einen Weg aus Kriegen zu finden, selbst aus Kriegen, die sie verlieren, weil sie ihre moralische Empörung nie lange genug loslassen können, um die wahren Interessen zu erkennen, die auf dem Spiel stehen.

Amerikas Interesse an der NATO-Erweiterung vor Trump war von dem Wunsch getrieben, Russland nach dem Untergang der Sowjetunion noch weiter zu schwächen, was offensichtlich nicht auf einer Fokussierung auf die nationalen Interessen der USA beruhte. Die Werte der NATO spiegeln sich in der normativen außenpolitischen Haltung der Sicherheitspolitik in Washington DC wider. Dass Trump seinen Fokus geändert hat, ist zu begrüßen, und sei es nur, weil er kein strategisches Interesse der USA an einer weiteren Ausdehnung der NATO und an kostspieligen, nicht zu gewinnenden Kriegen mit Russland sieht.

Entscheidend ist, dass Trump die USA zum ersten Mal als Vermittler zwischen Russland und der Ukraine positioniert hat, anstatt die Ukraine als Stellvertreter zu benutzen, um seine Werte um jeden Preis durchzusetzen. Ob es ihm gelingt, den beiden Ländern zu einem Friedensabkommen zu verhelfen, wird letztlich von seiner Fähigkeit abhängen, die Europäer und NATO-Bürokraten dazu zu bringen, den Krieg ebenfalls durch eine realistische Brille zu betrachten. Und ihre Besessenheit von der Förderung westlicher Werte, die es nicht gibt, loszulassen.

