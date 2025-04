https://mondoweiss.net/2025/04/the-jewish-community-cannot-center-fears-about-jewish-safety-while-supporting-genocide-in-gaza/



Die jüdische Gemeinschaft kann nicht Ängste um die „Sicherheit der Juden“ in den Mittelpunkt stellen und gleichzeitig den Völkermord in Gaza unterstützen.

Da die jüdische Gemeinschaft nicht einmal die geringste moralische Fähigkeit gezeigt hat, den Völkermord anzuprangern, kann ich die Besorgnis über angeblichen pro-palästinensischen Antisemitismus nicht ernst nehmen, da es sich dabei anscheinend nur um eine Strategie handelt, um Israels Verbrechen zu unterstützen und zu begünstigen.

Von Joseph Levine

5. April 2025

Jüdische Studenten und Gemeindevorsteher kommen am 2. Mai 2024 an der George Washington University in Washington, D.C., zusammen. (Foto: Ted Eytan/Flickr)

Es gibt einen Standard-Trope, der sich seit Jahren, ja Jahrzehnten, abspielt, der aber seit dem Angriff der Hamas am 7. Oktober 2023 und dem darauf folgenden völkermörderischen Angriff auf die Bevölkerung von Gaza, zusammen mit eskalierenden ethnischen Säuberungen und territorialer Expansion im Westjordanland, im Libanon und jetzt in Syrien, viel stärker ausgeprägt ist. Der Trope beginnt mit einem Protest oder einer Bemerkung, die Israel verschiedener Verbrechen gegen Palästinenser beschuldigt, vielleicht sogar mit einem direkten Angriff auf die zionistische Ideologie. Die Reaktion besteht darin, den Protest, die Bemerkung oder die Ressource als „antisemitisch“ zu bezeichnen. Die pro-palästinensische Antwort darauf besteht darin, die Assimilation von Judentum und Zionismus in Frage zu stellen und auf dem wichtigen Unterschied zwischen rassistischen verbalen Angriffen auf Juden und legitimer politischer Kritik an Israel zu bestehen. Darüber hinaus, so die pro-palästinensische Antwort, ist Antisemitismus in der Tat ein echtes Problem in der Welt, und die Ausnutzung seiner Bedrohung, um Israel aus der Verantwortung zu nehmen, dient nur dazu, den wichtigen Kampf gegen ihn zu untergraben.

Natürlich ist alles, was in dieser pro-palästinensischen Antwort auf den Vorwurf des Antisemitismus behauptet wird, richtig. Insbesondere ist Antisemitismus offensichtlich moralisch falsch, eine Form von Rassismus, und sein allgemeiner Anstieg in dieser Zeit des Rechtspopulismus ist besorgniserregend, ähnlich wie die Feindseligkeit gegenüber Einwanderern, Muslimen, Farbigen, queeren Menschen und anderen beliebten Hassobjekten.1 Unabhängig davon, wie moralisch und sachlich korrekt es ist (obwohl ich dies weiter unten etwas relativieren werde), bedeutet eine ständige Verteidigung gegen den Vorwurf des Antisemitismus, ständig in der Defensive zu sein. Sie versetzt die amerikanisch-jüdische Gemeinschaft2 ausschließlich in die Opferrolle und stellt ihre Sorgen und Ängste in den Mittelpunkt, wodurch die exponentiell größeren Sorgen und Ängste der Palästinenser und der Araber im Allgemeinen in den Hintergrund gedrängt werden. Weiterlesen in mondoweiss.com

Übersetzt mit Deepl.com

