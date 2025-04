https://www.codepink.org/west_ed



West Ed & die Israel-Lobby

Von Marcy Winograd

29. April 2025

Gouverneur Newsom von Kalifornien am Holocaust-Gedenktag 2025, Veröffentlichung der Ergebnisse des Berichts von West Ed über Holocaust- und Völkermord-Erziehung.

Der kalifornische Gouverneur Gavin Newsom und die Israel-Lobby haben sich einen weiteren Partner für die Förderung der Holocaust-Erziehung während der landesweiten Proteste gegen den israelischen Völkermord in Gaza gesucht. In San Franciscos industriell-schickem South-of-Market-Viertel hat eine Datenforschungs- und Bildungspolitik-Firma namens West Ed einen Bericht veröffentlicht, in dem beklagt wird, dass die Schulämter der Bezirke keine angemessenen Programme zur Holocaust- und Völkermord-Erziehung (HGE) anbieten.

West Ed räumt ein, dass Kalifornien seit 1985 HGE als Teil des Schullehrplans vorschreibt. Englischschüler der achten Klasse lesen und diskutieren Anne Franks „Das Tagebuch eines jungen Mädchens“. Die Geschichtsstandards der zehnten Klasse verlangen von den Schülern eine Analyse der „Nazi-Politik der Rassenreinheit, ihrer Entwicklung zur ‚Endlösung‘ und der daraus resultierenden Ermordung von sechs Millionen jüdischen Zivilisten“. Vierzig Jahre nach dem staatlich verordneten HGE sieht West Ed ein Problem – nicht darin, dass Israels ethnische Säuberung und der Völkermord in Palästina nicht gelehrt werden, sondern in der uneinheitlichen Darstellung des Holocaust und anderer Völkermorde im gesamten Bundesstaat.

Zeitplan

West Ed veröffentlichte seinen Bericht am Holocaust-Gedenktag, wenige Monate vor der ersten Anhörung des kalifornischen Senats im April 2025 zu SB 472 (D-Stern-Calabasas), einem Gesetzentwurf, der die Infrastruktur für die direkte staatliche Finanzierung von Schulbezirken für zusätzliche HGE-Lehrpläne und Lehrerfortbildungen schaffen soll. Der Gesetzentwurf, der von Jewish Voice for Peace Action (JVP-Action), CAIR, dem Arab Resource Organizing Committee und Liberated Ethnic Studies abgelehnt wird, würde auch vorschreiben, dass die Schulämter der Bezirke jährliche Berichte über die Umsetzung des HGE in den Schulen vorlegen müssen.

In ihrer Ablehnung von SB 472 klagt JVP-Action an: „Die Befürworter des Gesetzentwurfs sind entschlossen, Lehrern niemals zu gestatten, über die Nakba (die ethnische Säuberung der Palästinenser seit 1948) und den Völkermord in Gaza zu sprechen, und sie wollen stärkere polizeiliche Instrumente.“

Nach Angaben von West Ed hat der Staat seit 2019 34 Millionen Dollar ausgegeben, um Holocaust-zentrierte Organisationen zu finanzieren, die sich für mehr HGE in K-12 einsetzen.

Übersicht

Der 195-seitige Bericht von West Ed mit dem Titel „Holocaust and Genocide Education in California: A Study of Statewide Context and Local Implementation“ (Eine Studie über den landesweiten Kontext und die lokale Umsetzung) stützt sich auf die Antworten von weniger als einem Drittel der lokalen Bildungsbehörden (LEAs), die den Fragebogen von West Ed zur Umsetzung von HGE in den lokalen Schulbezirken ausgefüllt haben. West Ed berichtet, dass von den 29 %, die geantwortet haben, nur 26 % „systematisch HGE eingeführt haben, was darauf hindeutet, dass mehr Schulbezirke im ganzen Land eine größere systemische Unterstützung für den Unterricht dieser sensiblen Themen benötigen“. Die Anti-Defamation League, die Gegenstand einer landesweiten Kampagne zum Ausschluss der ADL aus den Schulen ist, wurde von den Umfrageteilnehmern unter den drei wichtigsten Lehrplanressourcen genannt. Die am häufigsten unterrichteten Themen waren der Holocaust sowie der Völkermord an den amerikanischen Ureinwohnern und den Armeniern.

Um Ungereimtheiten bei der beruflichen Entwicklung, den Lehrplänen und den Ressourcen zu korrigieren, empfahl West Ed zusätzliche HGE-Standards, mehr staatlich empfohlene HGE-Bücher, -Artikel und -Unterrichtspläne sowie eine HGE-Lehrerausbildung, um „eine empathischere und moralisch mutigere nächste Generation und eine einheitlichere, sozial verantwortliche Gesellschaft zu entwickeln“.

West-Ed-Bericht erwähnt Gaza nicht

Trotz der Betonung der Entwicklung einer „empathischen Gesellschaft“ versäumen es die Schulpolitikforscher von West Ed, eine Umfrage oder eine Ressource über den aktuellen, von den USA unterstützten israelischen Völkermord in Gaza oder das harte Vorgehen gegen Völkermord-Aktivisten, die sich an Universitäten anketten, die in Auftragnehmer investiert haben, die Israel 2.000-Pfund-Bomben schicken, um Krankenhäuser in Gaza zu sprengen, einzubeziehen. Welchen Sinn hat eine Erziehung zum Völkermord, die das Grauen ignoriert, das live auf Handys übertragen wird? Warum sollte man über den Widerstand gegen die „Endlösung“ der Nazis unterrichten, wenn es tabu ist, den Widerstand der Palästina-Solidaritätsbewegung gegen den Völkermord zu untersuchen?

West Ed beschreibt sich selbst als „eine von mehreren Staaten regierte Agentur mit gemeinsamen Befugnissen“. West Ed, das in Kalifornien, Colorado, Arizona und Utah tätig ist, sagt, dass es sich verpflichtet hat, mit „politischen Entscheidungsträgern, Bezirksleitern, Schulleitern, Gemeinden und anderen“ zusammenzuarbeiten, um „eine breite Palette von maßgeschneiderten Dienstleistungen, einschließlich Forschung und Evaluierung, anzubieten …“ West Ed veröffentlicht Dokumente zur Analyse der Ergebnisse für Englischlernende und Schüler in Pflegefamilien und veranstaltet Webinare zur kindlichen Entwicklung und zu Verhaltensinterventionen für Schüler mit besonderen Bedürfnissen.

Abweichend von seinem Schwerpunkt auf der Verbesserung von Schülerleistungen hat West Ed Forschungsergebnisse vorgelegt, die die Israel-Lobby nutzen kann, um mehr Lektionen über den Holocaust und zeitgenössischen Antisemitismus von der Anti-Defamation League zu rechtfertigen, während die ADL im vergangenen Jahr landesweit eine Rekordzahl von 9.934 antisemitischen Vorfällen verzeichnete. In ihrer jüngsten Bilanz stellt die ADL jedoch fest, dass 58 % der Vorfälle mit Reden, Schildern und Sprechchören zusammenhingen, die Israel während seines Krieges gegen den Gazastreifen kritisierten. Pro-Palästina-Aktivisten bezeichnen den Slogan „Vom Fluss bis zum Meer, Palästina wird frei sein“ als befreiend. Die ADL betrachtet die Parole als antisemitisch und wertet ihre Äußerung als antisemitischen Vorfall.

Der von Zionisten geleitete Rat der Gouverneure

West Ed hat seinen HGE-Bericht für den Governor’s Council on Holocaust and Genocide Education (Rat der Gouverneure zur Aufklärung über Holocaust und Völkermord) erstellt und mit dem Rat bei der Erstellung von Umfragen und Lehrerinterviews zusammengearbeitet.

Der Rat wird von Israel-Loyalisten wie Senator Henry Stern, einem Mitglied des Legislative Jewish Caucus und Autor von SB 472, dem Generalstaatsanwalt Rob Bonta, der sich auf der Konferenz 2024 mit dem Jewish Public Affairs Committee (JPAC) solidarisch zeigte, dem State Superintendent of Public Instruction Tony Thurmond, dem Leiter des kalifornischen Bildungsministeriums, der ein Anti-Bias-Training für einen nordkalifornischen Schulbezirk anordnete, in dem ein Schüler einen Vortrag über den Völkermord im Gazastreifen hielt, und Dr. Anita Friedman, Jewish Family and Children’s Services Northern California-Holocaust Center, Vorsitzende der World International Zionist Organization (WIZO) und ehemaliges Vorstandsmitglied des American Israel Public Affairs Committee (AIPAC).

Während der West-Ed-Bericht auf eine Liste von Völkermorden verweist – Holocaust, Kambodscha, Ruanda, amerikanische Ureinwohner, Bosnien, Armenien – wird kein einziges Wort über Gaza geschrieben, wo Israel das Bildungssystem ausgelöscht, 90 % der Schulen zerstört und alle Universitäten dem Erdboden gleichgemacht hat, in einem Verbrechen, das „Schulmord“ genannt wird. Ein Schüler, der den West-Ed-Bericht liest, würde nie erfahren, dass prominente Menschenrechtsorganisationen – Amnesty International und Human Rights Watch – den Gazastreifen als Völkermord bezeichnet haben und dass der Internationale Gerichtshof (IGH), die höchste gerichtliche Instanz der Vereinten Nationen, in einer vorläufigen Entscheidung (26.1.24) zu dem Schluss gekommen ist, dass Israel einen „plausiblen Völkermord“ im Sinne der UN-Konvention zum Völkermord begangen hat.

Die Empfehlungen von West Ed

Der West-Ed-Bericht empfiehlt jedoch die weitere Unterstützung der California Teachers Collaborative on Holocaust and Genocide Education, die seit 2021 4,5 Millionen an Startkapital erhalten hat, wobei ein Teil des Geldes für den West-Ed-Bericht vorgesehen ist, der die Collaborative unterstützt.

Die Collaborative – eine Idee des 18-köpfigen Legislative Jewish Caucus – umfasst Organisationen, die Armenier, Bosnier, Kambodschaner, Guatemalteken, amerikanische Ureinwohner und Uiguren vertreten, wobei die Mehrheit der Partner auf den Holocaust ausgerichtet ist und fünf ausdrücklich zionistisch sind: ADL, Shoah, YadVashem, Museum of Tolerance (Los Angeles); Jewish Family and Children’s Services Holocaust Center.

Es gibt keine Organisationen, die Palästinenser in der Collaborative vertreten.

Durch die Partnerschaft mit der ADL unterstützt die Arbeitsgemeinschaft eine Organisation, die sich für die Annahme der Definition und Beispiele der International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) einsetzt, die Antisemitismus mit Antizionismus vermengt, mit anderen Worten: Kritik an Israel als rassistischem Staat wird mit Diskriminierung und Verfolgung von Juden gleichgesetzt. Sieben der 11 IHRA-Beispiele für Antisemitismus drehen sich um Israel, was die Verquickung von Israel und Judentum weiter zementiert, auch wenn eines der IHRA-Beispiele für Antisemitismus lautet, „Juden kollektiv für die Handlungen des Staates Israel verantwortlich zu machen“. Die Israel-Lobby will beides: das Judentum als israelzentriert definieren, aber die Juden nicht für das Verhalten Israels verantwortlich machen.

Es ist erwähnenswert, dass Robert J. Williams, ein Vertreter der IHRA, ein Berater des Governor’s Council on Holocaust and Genocide Education ist, der den West-Ed-Bericht in Auftrag gegeben hat und die Collaborative fördert. Dem Rat gehört auch Seth Brysk an, der Leiter der Abteilung für externe Angelegenheiten und Partnerschaften der ADL.

West Ed empfiehlt dem Staat Kalifornien, die digitale Bibliothek des Verbunds weiter auszubauen, zu der auch Echoes & Reflections gehört, ein Lehrplan zum Thema Holocaust und zeitgenössischer Antisemitismus, der gemeinsam von der Anti-Defamation League, der Shoah Foundation und YadVashem entwickelt wurde.

Ein genauerer Blick auf Echoes & Reflections

Obwohl sich dieser Lehrplan weitgehend auf Videozeugnisse, Podcasts, Zeitleisten und Vokabeln zum Holocaust konzentriert, enthält er auch eine Einheit zum zeitgenössischen Antisemitismus, die von JPAC und AIPAC wegen ihrer Hingabe an Israel sicher mit stehenden Ovationen bedacht werden wird.

Zu Beginn der Einheit gibt es ein raffiniertes Video mit dem Titel „Was bedeutet es, Jude zu sein? “, in dem eine junge Frau in vier Minuten 4.000 Jahre Geschichte erklärt, um die Rückkehr der Juden in ihre biblische Heimat Israel zu feiern. Über Juden auf der ganzen Welt sagt die Sprecherin: „Egal, wo sie leben oder wie religiös sie sind, ein starker Aspekt ihrer Identität ist ihre Verbindung zum Staat Israel, dem einzigen jüdischen Staat auf der ganzen Welt.“

Ein Schüler, der sich dieses Video ansieht, würde nie erfahren, dass auch palästinensische Muslime und palästinensische Christen ihre Abstammung auf das historische Palästina zurückführen oder dass Palästinenser heute als Bürger zweiter Klasse innerhalb der 67er-Grenzen Israels und als Zielscheibe des israelischen Militärs im besetzten Westjordanland, in Ostjerusalem und im Gazastreifen leben müssen. Außerdem würde ein Schüler nie etwas über die antizionistischen Juden erfahren, die seit langem gegen die Errichtung eines jüdischen Staates sind, der auf der Vertreibung und Enteignung der Palästinenser beruht.

„Der Zionismus ist eine Ideologie der jüdischen Vorherrschaft, die zu einem völkermörderischen Siedlerkolonialstaat geführt hat„, sagt David Klein, jüdisches Mitglied der US-Kampagne für den akademischen und kulturellen Boykott Israels“. Klein fügt hinzu: „Es ist zutiefst antisemitisch, den Zionismus mit dem Judentum zu verbinden, weil diese Verbindung Apartheid, ethnische Säuberung und Völkermord mit dem Judentum assoziiert.“

Die Unterrichtseinheit „Zeitgenössischer Antisemitismus“ enthält auch ein Handout mit dem Titel „Eine kurze Geschichte Israels “, in dem eine verzerrte Version der Ereignisse dargestellt wird, bei der die zionistischen Massaker von 47-48 und die Auslöschung der palästinensischen Dörfer, die niedergebrannt wurden, um Platz für den Staat Israel zu schaffen, bequemerweise ausgelassen werden. In einem weiteren Handout für Schüler, „The New Antisemitism and the Three D’s“, wird den Schülern beigebracht, Israels Gründung als einen Staat, der eine Ethnie gegenüber einer anderen privilegiert, nicht in Frage zu stellen und daran zu denken, den drei D’s – Demonization, Double Standards, Delegitimization – auszuweichen, wenn die Schüler der Welt beweisen wollen, dass sie keine Antisemiten, sondern loyale Unterstützer Israels sind.

Diese Verquickung von Antisemitismus und Antizionismus stellt das jüdische Volk falsch dar, das in seinem Denken kaum einen Monolithen darstellt. Die Jüdische Stimme für den Frieden (Jewish Voice for Peace, JVP), die in den sozialen Medien eine Million Anhänger hat, besetzt Hauptstädte und U-Bahn-Stationen, um das zu stören, was West Ed, der Legislative Jewish Caucus und der Gouverneursrat nicht wahrhaben wollen:

Menschen mit Gewissen im ganzen Land organisieren sich in einer noch nie dagewesenen Zahl, um den Ausstieg aus der israelischen Apartheid und dem Völkermord zu fordern. Unsere gewählten Vertreter und die US-Medien, die verzweifelt versuchen, die israelische Kriegsmaschinerie im Dienste ihrer eigenen Interessen bedingungslos zu unterstützen, haben darauf reagiert, indem sie Ängste vor steigendem Antisemitismus ausnutzen und friedliche Anti-Kriegs-Proteste als gefährlichen, antisemitischen Mob verleumden. (JVP-„ Wir kämpfen, um einen Völkermord zu verhindern.“)

Holocaust-Erziehung als Israel-Indoktrination

Der West-Ed-Bericht widmet 30 Seiten und damit einen beträchtlichen Teil seiner Zeit der Analyse von HGE in den USA, um „Muster, Trends und bemerkenswerte Praktiken zu identifizieren, die Kalifornien als Vorbild dienen können“.

West Ed berichtet, dass 25 Bundesstaaten, darunter auch Kalifornien, eine gesetzliche Verpflichtung zur Holocaust- und Völkermordaufklärung haben, während insgesamt 38 Bundesstaaten eine gewisse staatliche Unterstützung für solche Lehrpläne vorsehen.

Die in dem Bericht geäußerte Unterstützung für eine verstärkte staatliche Einführung des Holocaust-Unterrichts ruft bei Antizionisten, die eine politische Agenda vermuten, Bedenken hervor. „Die Israel-Lobby nutzt den Schmerz und das Trauma des Holocaust aus, um Israel vor Kritik an seinem anhaltenden Völkermord zu schützen“, sagt Seth Morrison, Vorstandsmitglied der Jewish Voice for Peace-Action. Morrison fügt hinzu: „In einigen Fällen benutzen Befürworter der Holocaust-Erziehung diese sogar, um Israels Abschlachten in Gaza zu rechtfertigen, indem sie argumentieren, dass ein weiterer jüdischer Holocaust folgen wird, wenn Israel Gaza nicht in Schutt und Asche bombt. Diese Art des Denkens normalisiert staatlich geförderten Völkermord.“

Zur Bewaffnung des Holocaust sagt Peter Beinart, Herausgeber von Jewish Currents und Autor des Buches „Being Jewish After the Destruction of Gaza“: „Wie können wir der Tatsache ins Auge sehen, dass Israel sich auf den Holocaust berufen hat, um die Rechtsordnung zu zerschlagen, die geschaffen wurde, um eine Wiederholung dieses ‚Verbrechens der Verbrechen‘ zu verhindern?

Wenn der umfangreiche Bericht von West Ed dazu diente, die Bedeutung von Prozessen zur Verfolgung von angeklagten Kriegsverbrechern wie dem israelischen Premierminister Netanjahu hervorzuheben oder Studenten der Columbia University zu ermutigen, die ein Ende der universitären Komplizenschaft beim israelischen Völkermord forderten, dann könnte sicherlich ein überzeugendes Argument für eine verstärkte Völkermord-Erziehung (GE) vorgebracht werden, wenn auch eine, die den Schrecken des Holocaust anerkennt, ihn aber nicht außergewöhnlich macht, um den Holocaust an die Spitze einer Völkermord-Hierarchie zu stellen, wie es der Begriff Holocaust- und Völkermord-Erziehung vorsieht.

Dies ist jedoch nicht der Fall.

Um Israel vor der Rechenschaftspflicht zu schützen, braucht ein politisches Ökosystem für HGE mehrere Partner: einen opportunistischen Gouverneur mit nackten politischen Ambitionen, zionistische Gesetzgeber, die das Judentum als Zionismus entstellen, Wissenschaftler, die von der Israel-Lobby für mehr HGE-Unterricht angeheuert werden, und Partner für die berufliche Weiterbildung, die Lehrer darin schulen, Antizionismus mit Antisemitismus zu verwechseln.

Es besteht jedoch Hoffnung auf Veränderung.

Der HGE-Bericht von West Ed empfiehlt auch die Aktualisierung des staatlichen Modelllehrplans für Menschenrechte und Völkermord von 2003. Der Lehrplan, in dem der Holocaust, die Völkermorde in Bosnien, Kambodscha und Ruanda behandelt werden, könnte aktualisiert werden, um Israels Bombardierung und erzwungene Aushungerung des Gazastreifens einzubeziehen, wo Rettungskräfte ein neues Akronym geprägt haben – WCNSF: Wounded Child, No Surviving Family. Damit dies geschieht, müssen Pädagogen und alle, die sich über den US-israelischen Völkermord in Gaza empören, einen Platz am Tisch in Sacramento fordern.

Marcy Winograd, eine pensionierte Lehrerin an einer öffentlichen High School, organisiert CODEPINKs Kampagne„Expel the ADL “.

