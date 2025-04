https://english.almayadeen.net/articles/analysis/the-zionist-regime-s-impunity-has-collapsed-the-post-wwii-or



Die Straffreiheit des zionistischen Regimes hat die Nachkriegsordnung zum Einsturz gebracht

Wenn jemand sich für die Menschen in Gaza einsetzt, wird er ebenfalls mit einer geringeren Dosis derselben Strafe belegt.

Die Straffreiheit, mit der das israelische Regime seine Kriegsverbrechen in ganz Westasien begeht, hat gezeigt, dass alle rechtlichen Mechanismen und internationalen Gremien versagen. Damit hat es die Uhr zurückgedreht auf die Standards des Zweiten Weltkriegs, zu deren Überwindung die Vereinten Nationen (UN), die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte und das Völkerrecht geschaffen wurden.

Am 22. März 2004 ermordete das israelische Militär den Hamas-Führer Ahmed Yassin mit einem Apache-Hubschrauber. Dazu wurde eine Hellfire-Rakete eingesetzt, die Yassin zusammen mit seinen Leibwächtern und neun Zivilisten in Gaza tötete. Damals verurteilte US-Präsident George W. Bush diese Ermordung wegen der hohen Zahl ziviler Opfer.

Schnellvorlauf zum 27. September 2024: „Israel“ setzte mehrere Kampfflugzeuge ein, um den Generalsekretär der Hisbollah, Sayyed Hassan Nasrallah, zu ermorden, und warf mindestens 85 Tonnen Sprengstoff auf ein dicht besiedeltes Zivilviertel im südlichen Vorort von Beirut im Libanon. Das israelische Militär gab offen bekannt, dass es mit 300 zivilen Opfern als „Kollateralschaden“ gerechnet habe. Damals lobte US-Präsident Joe Biden die Ermordung.

Noch vor 20 Jahren galt es als falsch, 9 Zivilisten zu töten, um einen Anführer einer militärischen Bewegung zu ermorden. Jetzt sind wir in eine Ära eingetreten, in der 300 zivile Todesopfer als akzeptabler „Kollateralschaden“ angesehen werden. Warum ist das so wichtig? Weil dies nun der Maßstab für die ganze Welt ist.

Eine Schwelle wurde überschritten, rote Linien wurden überschritten, und jedes Land der Welt, das ein hochrangiges Ziel ausfindig macht, wird das Feuer eröffnen, unabhängig davon, wie viele unschuldige Zivilisten dabei ums Leben kommen. Es ist ein ähnlicher Gedanke wie beim Einsatz von Atomwaffen: Sobald eine Macht dies tut, öffnet man die Büchse der Pandora.

Die „gezielte Ermordung“ der internationalen Gemeinschaft

Nach dem Zweiten Weltkrieg schlossen sich Nationen auf der ganzen Welt zu einem gemeinsamen Projekt zusammen, um die Menschheit vor den Schrecken zu bewahren, die sie während dieses schrecklichen Konflikts heimgesucht hatten. Von der Vernichtung der europäischen Juden bis zu den Atombombenabwürfen auf Hiroshima und Nagasaki bestand die dringende Notwendigkeit, sicherzustellen, dass sich solche Gräuel nie wiederholen konnten.

Obwohl die Vereinten Nationen (UN), internationale Gerichte und „Menschenrechte“ keinen Beitrag dazu geleistet haben, eine Vielzahl von Gräueltaten auf der ganzen Welt zu verhindern, blieben die Ideale, die durch diese universalistischen Bestrebungen vorangetrieben wurden, im kollektiven globalen Bewusstsein verankert, als wären sie heilig. Dies ist nun zusammen mit etwa 20.000 Kindern im Gazastreifen gestorben.

Der Völkermord Israels in Gaza ist der erste live gestreamte Völkermord der Welt, ein Holocaust, bei dem die Weltöffentlichkeit zusieht, wie täglich ein stetiger Strom zerfetzter und enthaupteter Kinder ihre Social-Media-Feeds füllt. Dieser Völkermord, bei dem alles von Vergewaltigung und Aushungerung bis hin zur Hinrichtung von medizinischen Teams und der Enthauptung von Babys geschieht, dauert seit 18 Monaten an, ohne dass Gerechtigkeit walten würde.

Wenn jemand aufsteht, um den Menschen in Gaza zu helfen, wird er ebenfalls einer geringeren Dosis derselben Strafe unterzogen. Im Libanon versuchte die Hisbollah, den Palästinensern eine unterstützende Rolle zu spielen, und dafür ermordete das zionistische Regime 3.000 Menschen in ihrem Land, nachdem es Tausende von Sprengstoff-Pagern im ganzen Land gezündet hatte, was vom ehemaligen CIA-Direktor Leon Panetta als Terrorakt bezeichnet wurde.

Der andere wichtige Akteur, der für das palästinensische Volk gekämpft hat, Ansar Allah im Jemen, ist Opfer eines Angriffskrieges der US-Streitkräfte geworden, der geführt wird, damit das israelische Regime seinen Völkermord in Gaza ungehindert fortsetzen kann.

Der Iran, der den palästinensischen Widerstand finanziell, diplomatisch und militärisch unterstützt, ist ebenfalls angegriffen worden. Das israelische Regime flog Luftangriffe gegen die iranische Botschaft in Syrien, ein beispielloser Schritt, der Vergeltungsschläge auslöste. Doch damit nicht genug, beschloss die zionistische Entität, ein Attentat im Herzen Teherans zu verüben.

Nach dem Sturz der syrischen Regierung starteten die Israelis eine illegale Invasion des Landes, besetzten weitere Teile seines Territoriums und führten ihre größte Luftangriffskampagne aller Zeiten durch. Täglich greifen die Israelis die Westbank, den Gazastreifen, den Libanon und Syrien an. Sie verletzen die Heiligkeit der muslimischen und christlichen Stätten im besetzten Al-Quds und führen gleichzeitig eine ethnische Säuberung der einheimischen Bevölkerung der Stadt durch.

Seit acht Wochen verweigern sie Gaza jegliche Lebensmittel- und medizinische Hilfe und prahlen dabei mit dem Leid, das sie verursachen. Und seit 18 Monaten äußert ihre gesamte Gesellschaft, vom Premierminister bis hin zu den Siedlern in den besetzten Straßen von Yafa, offen genozidale Äußerungen gegen die Palästinenser.

All dies geschieht, während der Internationale Gerichtshof (IGH) entschieden hat, dass die zionistische Entität einen plausiblen Völkermord begeht, und sich gegen ihre Besatzung ausgesprochen hat, und während der Internationale Strafgerichtshof (IStGH) Haftbefehle gegen den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu und seinen wichtigsten Komplizen Yoav Gallant erlassen hat. Alle Verurteilungen der UNO, Menschenrechtsberichte und Urteile internationaler Gerichte sind vergeblich, da die USA ihre zionistischen Verbündeten vor jeglicher Rechenschaft schützen.

Wenn man es heute im Westen wagt, eine Universitätsdemonstration zu organisieren oder sich zu lautstark gegen die Kriegsverbrechen Israels zu äußern, kann man inhaftiert, geschlagen oder deportiert werden. Wer sich gegen diesen Holocaust und die ihn verübende genozidale Siedlerentität auflehnt, wird seiner Meinungsfreiheit beraubt.

Die Frage, die man sich stellen muss, lautet: Wenn die Israelis mit fast jedem erdenklichen Verbrechen davonkommen, was hindert dann alle anderen daran, dasselbe zu tun? Entweder gibt es Gesetze oder es gibt keine. Wir haben keine UNO, kein Völkerrecht und keine Menschenrechte mehr; diese Ideen sind mit dem Blut palästinensischer Kinder getränkt und im Sand von Gaza begraben.

