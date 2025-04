https://www.wsws.org/en/articles/2025/04/10/anwi-a10.html?pk_campaign=wsws-newsletter&pk_kwd=wsws-daily-newsletter



Widersetzt euch Trumps Abschiebung internationaler Studenten!

Internationale Jugend und Studenten für soziale Gleichheit (US)

10. April 2025

Präsident Donald Trump spricht während einer Kabinettssitzung im Weißen Haus in Washington am Mittwoch, dem 26. Februar 2025, während Außenminister Marco Rubio und Verteidigungsminister Pete Hegseth zuhören. [AP Photo]

Die International Youth and Students for Social Equality (IYSSE) rufen Studenten, Jugendliche und die Arbeiterklasse dazu auf, sich gegen die eskalierende Terrorkampagne der Trump-Regierung zu mobilisieren, die sich gegen internationale Studenten im ganzen Land richtet.

In den letzten Wochen wurden mindestens 500 internationalen Studierenden im Rahmen eines verschärften Vorgehens der Trump-Regierung gegen ausländische Studierende und Universitäten die US-Visa entzogen, wie die NAFSA, eine internationale Bildungsorganisation, berichtet. Die NAFSA hat Berichte aus dem ganzen Land zusammengetragen und das Ausmaß der Entzugungen als „beispiellos“ und „Neuland“ bezeichnet.

Inside Higher Ed hat bis zum 9. April mindestens 432 Widerrufe dokumentiert. Die tatsächliche Zahl ist unbekannt und liegt wahrscheinlich bei Tausenden. Inside Higher Ed berichtet auch, dass die US-Einwanderungs- und Zollbehörde (ICE) Hunderte von Datensätzen internationaler Studierender ohne Vorankündigung oder Erklärung aus der SEVIS-Datenbank gelöscht hat. Dies ist ein Versuch, rechtliche Unterlagen zu vernichten und Abschiebungen ohne ordnungsgemäßes Verfahren zu erleichtern.

Zu den konkreten Fällen gehören:

University of Michigan: 22 Studenten und Absolventen wurde das Visum oder die Aufenthaltserlaubnis entzogen; einer verließ das Land auf Anraten von Universitätsmitarbeitern.

Wayne State University: Die Daten von vier Studenten wurden gelöscht.

Minnesota State University: Fünf Visa wurden entzogen.

University of California, California State University und Stanford: Mindestens 83 Studenten sind betroffen.

Texas A&M: 15 Studenten wurde das Visum entzogen, zwei weitere an der University of Texas Austin.

University of Florida: Ein Student wurde von der Einwanderungs- und Zollbehörde ICE wegen Fahrens mit abgelaufenen Dokumenten festgenommen und in ein Haftzentrum gebracht.

Tufts University: Ein zweiter Student wurde festgenommen, bevor die Universität überhaupt über eine Änderung des Visastatus informiert wurde.

North Carolina State University: Zwei saudische Studenten verließen die USA, nachdem ihr rechtmäßiger Status beendet worden war.

University North Carolina-Chapel Hill: Die Visa von sechs Studenten wurden widerrufen.

Diese Maßnahmen werden ohne ordnungsgemäßes Verfahren durchgeführt und sorgen landesweit für Verwirrung und Angst auf dem Campus. Viele der Visumsannullierungen erfolgten im Rahmen des KI-gesteuerten Programms „Catch and Revoke“, das die politischen Aktivitäten von Studenten online überwacht und sie für die Abschiebung markiert.

Einige Studenten werden wegen geringfügiger Verstöße abgeschoben, die schon lange verjährt sind. Andere haben überhaupt keine Verstöße begangen. Viele Widerrufe werden mit einer Klausel aus dem Jahr 1990 im Einwanderungs- und Staatsangehörigkeitsgesetz begründet, die bisher nur 15 Mal von 11,7 Millionen Visumfällen angewendet wurde. Sie erlaubt es dem Außenminister, ein Visum zu widerrufen, wenn der Student „potenziell schwerwiegende nachteilige außenpolitische Folgen“ darstellt.

Auf gut Deutsch bedeutet dies, dass der Student sich möglicherweise gegen die imperialistischen Kriege der US-Regierung ausspricht. Washington führt eine massive militärische Aufrüstung im Nahen Osten durch, während es sich auf einen Krieg gegen den Iran vorbereitet, den Trump mit Bomben zu drohen scheint. Die USA führen auch einen Stellvertreterkrieg gegen den Jemen und unterstützen das israelische Regime bei seinem anhaltenden Völkermord in Gaza.

Zu denjenigen, die ausdrücklich ins Visier genommen werden, weil sie sich dem Völkermord in Gaza widersetzen, gehören der Columbia-Doktorand und ständige Einwohner Mahmoud Khalil, der vor mehr als einem Monat entführt wurde, die Tufts-Absolventin Rumeysa Ozturk, die von maskierten Agenten entführt wurde, weil sie einen Kommentar verfasst hatte, in dem sie Israel kritisierte, und der Cornell-Doktorand Momodou Taal, der gezwungen war, aus dem Land zu fliehen, nachdem er Trumps verfassungswidrige Exekutivanordnungen in Frage gestellt hatte.

Studierendenzeitungen an der Tufts University, der Columbia University, der Stanford University und anderen Schulen berichten ebenfalls von einer Zunahme der Anfragen von studentischen Journalisten nach Anonymität und sogar der rückwirkenden Entfernung von Autorenangaben, aus Angst, dass ihre politischen Schriften als Vorwand für Verhaftung und Abschiebung dienen könnten.

Das Ausmaß und der Charakter dieser Unterdrückung sind in der modernen amerikanischen Geschichte beispiellos. Die einzigen historischen Parallelen sind die Aktionen Nazi-Deutschlands und der von der CIA unterstützten Militärdiktaturen im Lateinamerika der Nachkriegszeit. Und es ist nicht auf die Vereinigten Staaten beschränkt. Ähnliche autoritäre Maßnahmen werden von anderen imperialistischen Mächten durchgeführt: Deutschland ist dabei, vier pro-palästinensische Aktivisten abzuschieben, und das Vereinigte Königreich hat letztes Jahr aus ähnlichen politischen Gründen ein Studentenvisum widerrufen. In Australien hat die Regierung die Zahl der Studentenvisa um 80.000 reduziert.

Dies geschieht inmitten einer faschistischen Offensive gegen Einwanderer und Flüchtlinge. Der rechtsextreme Oberste Gerichtshof hat nun grünes Licht für Trumps Anwendung des Alien Enemies Act zur Durchführung von Massendeportationen gegeben – und damit einen Präzedenzfall geschaffen, der, wie ein abweichender Richter warnte, gegen amerikanische Bürger verwendet werden könnte.

Diese Kampagne wird nicht auf internationale Studierende beschränkt bleiben. Sie wird auf alle Studierenden und auf die gesamte Arbeiterklasse ausgeweitet werden, es sei denn, sie wird gestoppt. Trumps Pressesprecherin Karoline Leavitt sagte am Dienstag, dass Trump es ernst meint mit der Abschiebung amerikanischer Staatsbürger, wobei Trump selbst damit prahlte, dass er sich „geehrt“ fühlen würde, US-Bürger in Gefängnisse in El Salvador zu deportieren.

Die Demokratische Partei ist voll und ganz mitschuldig an dem Angriff auf internationale Studierende und der umfassenderen Kampagne der politischen Unterdrückung. Die Verfolgung von Studenten begann unter der Biden-Regierung, die die Opposition gegen den Völkermord Israels in Gaza als „antisemitisch“ verleumdete – was zur Rechtfertigung der polizeilichen Unterdrückung von Protesten und jetzt der Abschiebung diente.

Universitätsverwaltungen, die eng mit der Demokratischen Partei verbunden sind, haben diese Hexenjagd auf dem Campus durchgesetzt. Sie haben nichts unternommen, um immigrierte Studenten zu schützen, und haben auf Trumps Bestrebungen, die Bundesmittel zu kürzen, mit der Zustimmung zu Maßnahmen reagiert, die die Redefreiheit auf dem Campus stark einschränken.

Dieselbe Demokratische Partei half mit ihrer Unterstützung für die Inhaftierung des ukrainischen Sozialisten Bogdan Syrotiuk, der nun seit fast einem Jahr vom Zelensky-Regime festgehalten wird, bei der Einleitung der internationalen Kampagne gegen studentische Antikriegsaktivisten. Bogdans einziges „Verbrechen“ bestand darin, sich gegen den Stellvertreterkrieg der USA und der NATO in der Ukraine auszusprechen.

Bernie Sanders und Alexandria Ocasio-Cortez, ein Mitglied der Demokratischen Sozialisten Amerikas, haben angesichts des Angriffs auf internationale Studierende feige geschwiegen. Sie unterstützen die imperialistische Kriegsmaschinerie und den Unterdrückungsapparat, der zu ihrer Durchsetzung im Inland erforderlich ist. Ocasio-Cortez hat Jared Golden, einen CIA-Demokraten und Kriegstreiber, als die Zukunft der Demokratischen Partei gepriesen und über 160.000 US-Dollar in die Kampagnen von CIA-Agenten und kriegsfreundlichen Demokraten gesteckt.

Sanders hat Trumps einwanderungsfeindliche Politik offen gelobt und gesagt, Trump habe „richtig gehandelt“, indem er hart gegen die Einwanderung vorgegangen sei. Er hat in den letzten drei Jahrzehnten praktisch jeden imperialistischen Krieg unterstützt, darunter die Bombardierung Jugoslawiens, die Invasion des Irak und Afghanistans, das Drohnen-Mordprogramm unter Obama, den Krieg in Syrien und den aktuellen Krieg in der Ukraine.

Sanders hat sich auch mit UAW-Präsident Shawn Fain verbündet, der Trumps Handelspolitik begeistert begrüßt und dazu aufgerufen hat, Autofabriken auf Kriegsproduktion umzustellen. Fain und der gesamte UAW-Apparat haben sich geweigert, ihre eigenen Mitglieder zu verteidigen – darunter Khalil, der Mitglied der SWC-UAW an der Columbia University war, und andere UAW-Doktoranden, die jetzt von Abschiebung bedroht sind. Dasselbe gilt für die United Electrical Workers, denen Taal angehörte. Die Gewerkschaftsbürokratie ist ebenso wie die Demokratische Partei kriegsbefürwortend und leistet einen entscheidenden Beitrag zur Unterdrückung der Opposition innerhalb der Arbeiterklasse und der Jugend.

Demokratische Rechte können nicht verteidigt werden, indem man sich an die Demokratische Partei wendet – eine Partei der Wall Street, des Krieges und der politischen Reaktion. Die verschiedenen pseudolinken Organisationen, die die Demokraten umkreisen, stellen Studenten und Arbeitern politische Fallen und versuchen, die Opposition wieder in die Hände der Kräfte zu lenken, die für die Krise verantwortlich sind.

Die International Youth and Students for Social Equality rufen Studierende, Jugendliche und die Arbeiterklasse dazu auf, sich zu mobilisieren, um die Abschiebung internationaler Studierender zu stoppen. Die von der ICE-Gestapo Inhaftierten müssen sofort freigelassen werden.

Die Proteste vom 5. April, an denen sich Millionen Menschen in den USA und auf der ganzen Welt beteiligten, zeigten den massiven Widerstand gegen die Trump-Regierung, der sich international entwickelt. Aber dieser Widerstand muss jetzt mit einer klaren politischen Perspektive ausgestattet werden.

Die IYSSE rufen zum breitestmöglichen Widerstand gegen diesen Angriff auf demokratische Rechte auf. Dieser Kampf kann jedoch nicht nur auf dem Campus geführt werden. Er erfordert die politische Mobilisierung der Arbeiterklasse – der überwiegenden Mehrheit der Bevölkerung – als unabhängige Kraft, gegen beide kapitalistischen Parteien und auf der Grundlage eines sozialistischen Programms.

Die Hinwendung der kapitalistischen Oligarchie zur Diktatur ist untrennbar mit ihrem Krieg gegen die Arbeiterklasse verbunden, der sich in der Kürzung von Sozialprogrammen, der Massenentlassung von Bundesangestellten, der Abschaffung grundlegender Schutzvorschriften und der Eskalation von Krieg und Unterdrückung zur Durchsetzung der Interessen der Finanzelite äußert.

Dies ist ein Kampf zwischen Sozialismus und Barbarei. Trump ist keine Anomalie, sondern der Ausdruck eines kapitalistischen Systems in einer Endkrise, das keinen anderen Ausweg sieht als Massenrepression, soziale Konterrevolution und Weltkrieg. Seine Regierung ist voll von Milliardären wie Elon Musk – Vertreter einer herrschenden Klasse, deren Ignoranz, Arroganz und Hass auf die Arbeiterklasse das wahre Gesicht des amerikanischen Kapitalismus sind.

Wenn die Symptome dieser Krankheit – die Zerstörung demokratischer Rechte, soziale Ungleichheit, Umweltkollaps, Pandemien und imperialistischer Krieg – gestoppt werden sollen, muss die Krankheit selbst ausgerottet werden. Diese Krankheit ist der Kapitalismus.

Wir rufen alle Studenten und Jugendlichen auf, sich den IYSSE, der Studenten- und Jugendbewegung der Socialist Equality Party, anzuschließen, um den Kampf für den Aufbau einer sozialistischen und internationalistischen Bewegung der Arbeiterklasse in den USA und auf der ganzen Welt aufzunehmen.

Übersetzt mit Deepl.com

