Widerstand gegen die Zersplitterung: Der Kampf um die Vereinigung der Fronten in Westasien

Von Mohamad Hasan Sweidan

10. Oktober 2024

Die Widerstandsachse steht vor ihrer kritischsten Prüfung, da sie sich bemüht, die Einheit an den Fronten Westasiens aufrechtzuerhalten und ihre Stärke gegenüber dem von den USA unterstützten israelischen Militär unter Beweis zu stellen, um den Weg für einen regionalen Wandel zu ebnen, der ihre Zukunft neu definieren könnte.

In seinem bahnbrechenden Werk Strategy: A History untersucht Lawrence Freedman die entscheidende Rolle, die Allianzen in der Kriegsführung spielen, und stellt fest:

In Kriegszeiten wird die Stärke eines Bündnisses oft auf die Probe gestellt, und seine Beständigkeit kann für das Überleben einer Nation entscheidend sein. Bündnisse bieten nicht nur materielle Unterstützung, sondern auch diplomatische Rückendeckung, gemeinsame Aufklärung und die Möglichkeit, Strategien zu koordinieren, was die Siegchancen erhöht. Wenn Bündnisse nicht aufrechterhalten werden, kann dies zu Isolation und Schwäche führen und die Kriegsanstrengungen insgesamt schwächen.

Diese Beobachtung spiegelt die Ereignisse in Westasien wider, die die Widerstandsachse direkt auf ihre Beständigkeit und Stärke prüfen.

Quadratische Einheit

Der 7. Oktober markierte nicht nur den ersten Jahrestag der Operation Al-Aqsa Flood, sondern auch einen Wendepunkt, an dem die Theorie der „Einheit der Fronten“ von einer abstrakten Idee zu einer konkreten Strategie wurde. Im vergangenen Jahr hat dieses Konzept durch die „Unterstützungsfronten“ Gestalt angenommen, wobei der anhaltende Konflikt als Testfeld für seine Wirksamkeit dient.

Mit der Reihe hochkarätiger Attentate quer durch das Spektrum der Widerstandsachse stand die Allianz vor der großen Herausforderung, ihren Zusammenhalt und ihre Fähigkeit unter Beweis zu stellen, an mehreren Fronten koordiniert zu agieren, wobei die Vereinigung dieser Schauplätze für ihre umfassendere regionale Vision von entscheidender Bedeutung wurde.

Vereinigung der Fronten

Seit dem 8. Oktober 2023, als die libanesische Hisbollah Operationen zur Unterstützung des Gazastreifens einleitete, versucht die Widerstandsachse, eine klare Botschaft zu vermitteln: Jeder Angriff an einer Front ist ein Angriff an allen Fronten.

Dieses Prinzip, das für die Einheit der Fronten von zentraler Bedeutung ist, bedeutet, dass der Besatzungsstaat nicht jedes Schlachtfeld isoliert behandeln kann. Die israelische Strategie, den Konflikt zu fragmentieren und jede Front als separate Einheit zu behandeln, wird wirkungslos, wenn die Achse ihre Reaktionen auf mehrere Kriegsschauplätze koordiniert.

Die Achse des Widerstands steht einer der mächtigsten Militäreinheiten der Welt gegenüber, die von einer Supermacht unterstützt wird. Israel mit seinen fortschrittlichen technologischen und militärischen Fähigkeiten wird von einer Koalition mächtiger westlicher Staaten unterstützt, darunter auch Atommächte, die seit langem die globale politische Ordnung beherrschen.

Angesichts dieser überwältigenden Militärmacht weiß die Widerstandsachse, dass sie mit einem Bündnis reagieren muss, das zwar in seinen Komponenten unterschiedlich ist, aber gemeinsam eine ernsthafte Bedrohung darstellen kann. Nur durch eine einheitliche Front kann die Achse hoffen, einen so gewaltigen Gegner wirksam herauszufordern.

Die Einheit der Fronten spiegelt eine umfassendere regionale Vision wider, die der Widerstand seit Jahren fördert. Das Konzept ist nicht nur eine militärische Strategie, sondern verkörpert ein umfassendes regionales Widerstandsprojekt.

Diese Vision zielt darauf ab, Abschreckung zu erreichen und dem Einfluss Tel Avivs und seiner Verbündeten im Westen und in Westasien entgegenzuwirken. Das vergangene Jahr hat gezeigt, wozu die verschiedenen Fraktionen des Widerstands in der Lage sind, wenn ihre Bemühungen koordiniert werden.

Jede Partei innerhalb der Allianz bringt einzigartige Stärken mit, und jede hat je nach ihren Fähigkeiten spezifische Aufgaben. Gemeinsam bilden sie eine vereinte Kraft mit dem gemeinsamen Ziel, das Kräfteverhältnis in der Region zu verschieben.

Die Stunde der Wahrheit für die Achse des Widerstands

Trotz der Widerstandsfähigkeit, die die Achse im vergangenen Jahr unter Beweis gestellt hat, steht die Bewegung nun vor einer bedeutenden Prüfung. Sollte es Israel gelingen, die verschiedenen Fronten zu trennen – die Unterstützungsfronten zu stoppen und gleichzeitig seine Operationen in Gaza fortzusetzen –, würde dies die Durchführbarkeit der regionalen Vision des Widerstands in Frage stellen.

In einem solchen Szenario wäre der Achsenwiderstand verwundbar und seine Strategie der vereinten Fronten würde sich angesichts der taktischen Manöver Israels als unzureichend erweisen – wie der per Pager angekündigte Terroranschlag, der der Bombardierung von Beirut und der Ermordung des Hisbollah-Führers Hassan Nasrallah vorausging.

Der Widerstand ist sich jedoch bewusst, dass sein Erfolg davon abhängt, die Durchführbarkeit der Einheitsfront zu beweisen. Der Sieg im aktuellen Konflikt hängt davon ab, Israel dazu zu zwingen, seine Strategie der Fragmentierung aufzugeben und zu akzeptieren, dass es die verschiedenen Schlachtfelder nicht voneinander trennen kann.

Die Allianz muss den Besatzungsstaat an den Rand der Verzweiflung bringen, damit er erkennt, dass der Versuch, die Fronten zu spalten, zu hohe Kosten verursacht. Diese Herausforderung, insbesondere im Libanon, wird im andauernden Krieg entscheidend sein.

Die Rolle der US-israelischen Allianz

Auf einer Pressekonferenz am 1. Oktober erklärte die Sprecherin des Weißen Hauses, Karine Jean-Pierre, die Position Washingtons:

Wir gehen davon aus, dass die Israelis begrenzte Operationen zur Zerstörung der Infrastruktur der Hisbollah durchführen werden, die zur Bedrohung israelischer Bürger genutzt werden könnte. Dies steht im Einklang mit dem Recht Israels, sich selbst und seine Bürger zu verteidigen und seine Zivilisten sicher in ihre Häuser zurückzubringen.

Diese Ansicht wurde auch vom US-Außenministerium bekräftigt, das ebenfalls seine Unterstützung für Israels Vorgehen gegen die Hisbollah zum Ausdruck brachte und die Notwendigkeit beschrieb, die Fähigkeiten der Widerstandsbewegung zu „schwächen“, da dies für die Sicherheit Israels von entscheidender Bedeutung sei.

Die USA sind sich sehr wohl bewusst, dass der aktuelle Krieg nicht nur ein lokaler Konflikt ist, sondern ein entscheidender Moment für eine neue regionale Ordnung. Sollten der Iran und seine Verbündeten in der Achse politisch siegreich sein, würde dies eine regionale Strategie bestätigen, die die Ziele des Westens in Westasien direkt in Frage stellt.

Eine solche Verschiebung hätte tiefgreifende strategische Auswirkungen, da sie das Kräfteverhältnis in der Region verändern und zu einer stärkeren Beteiligung der globalen Konkurrenten Washingtons, insbesondere Russlands und Chinas, führen würde. Ein Sieg der Achse des Widerstands würde weltweit als Sieg der antiwestlichen Kräfte gewertet werden und den Einfluss der USA in der Region erheblich schmälern.

Wie Jackie Haughey in der israelischen Zeitung Maariv feststellte:

Wäre die israelische Armee allein in der Mission gewesen, hätten die Iraner ein weiteres Problem gehabt, aber die Vereinigten Staaten haben ihr ständig zur Seite gestanden und sind für die Finanzierung des Krieges, die fortgesetzte Munitionsversorgung und die diplomatische Unterstützung verantwortlich. In der Praxis handelt es sich um einen israelisch-amerikanischen oder amerikanisch-israelischen Kampf, und die israelische Armee ist der ausführende Auftragnehmer, aber Washington spielt eine zentrale Rolle.

Der Weg zum Sieg: Was der Widerstand tun muss

Damit die Achse des Widerstands den Sieg erringen und die Wirksamkeit ihrer regionalen Strategie unter Beweis stellen kann, muss sie sicherstellen, dass Israel die verschiedenen Fronten des Konflikts nicht spalten kann. Die umfassendere regionale Eskalation Tel Avivs, die seine Aggressionen gegen den Jemen und den Libanon sowie seine Vorbereitungen für mögliche Maßnahmen gegen den Iran umfasst, bestätigt nur die Notwendigkeit, einen einheitlichen Widerstand aufrechtzuerhalten.

Die Achse muss ihre Vision für die Einheit der Fronten konkretisieren und sicherstellen, dass keine Front isoliert bleibt. Der Sieg im Libanon und eine anhaltende Präsenz nach dem Krieg werden für die Verwirklichung ihres langfristigen regionalen Projekts, die Befreiung der Region von der Besatzung, von entscheidender Bedeutung sein.

Die anhaltende Konfrontation zwischen dem Widerstand und Israel hat bereits zu mehreren bedeutenden Erfolgen geführt. Erstens hat der Widerstand in Bodenkonfrontationen die Kosten israelischer Operationen erfolgreich erhöht, indem er Angriffe vereitelt und zahlreiche Merkava-Panzer zerstört hat.

Dies und die hohen Verluste, die israelischen Soldaten zugefügt wurden, verdeutlichen die Zermürbungsstrategie des Widerstands. Während Israel begrenzte taktische und territoriale Gewinne erzielen kann, konzentriert sich der Widerstand darauf, sicherzustellen, dass diese Fortschritte kostspielig und nicht nachhaltig sind, und untergräbt so die Fähigkeit Israels, die Kontrolle zu behalten.

Darüber hinaus hat der Widerstand Hunderte von Raketen auf israelisches Gebiet abgefeuert, wobei Großstädte wie Haifa fast täglich unter Beschuss geraten. Diese Angriffe haben die Fähigkeit des Widerstands unter Beweis gestellt, auch tief im Inneren Israels zuzuschlagen, und seine Fähigkeit zu einem lang anhaltenden Konflikt unter Beweis gestellt. Diese Ausweitung der Zielreichweite hat den Druck auf die militärische und zivile Infrastruktur der Besatzung weiter erhöht.

Darüber hinaus hat der Widerstand zu einer weit verbreiteten „Vertreibung von“ israelischen Siedlern im Norden geführt. Trotz des Ziels Israels, die Stabilität im nördlichen besetzten Palästina wiederherzustellen, ist die Realität vor Ort das genaue Gegenteil. Da immer mehr Siedler fliehen, gerät die israelische Regierung immer mehr unter Druck und hat Schwierigkeiten, ihre erklärten Ziele zu erreichen.

Disziplin und Führung in schwierigen Zeiten

Trotz des starken militärischen und diplomatischen Drucks ist es dem Widerstand gelungen, die Koordination und Disziplin innerhalb seiner Reihen aufrechtzuerhalten, selbst angesichts erheblicher Herausforderungen wie der gezielten Ermordung wichtiger Anführer.

Diese Angriffe haben nicht zu der von Israel erhofften Unordnung geführt; stattdessen arbeitet der Widerstand weiterhin mit einem hohen Maß an Koordination und beweist damit seine Fähigkeit, die Führung wiederherzustellen und die operative Effektivität aufrechtzuerhalten.

Auch das allgemeine Sicherheitsgefühl in Israel ist erschüttert. Jüngste Umfragen zeigen, dass sich ein erheblicher Teil der israelischen Bevölkerung nicht mehr sicher fühlt und viele aufgrund der politischen und sicherheitspolitischen Lage sogar über eine Auswanderung nachdenken.

Diese Erosion des inneren Vertrauens ist ein bedeutender Erfolg für den Widerstand, da sie Israel von innen heraus weiter destabilisiert – ein Beweis für die kognitive Kriegsführung, die dem Besatzungsstaat aufgezwungen wird.

Die vielleicht wichtigste Errungenschaft des Widerstands ist seine Fähigkeit, trotz großer Rückschläge weiterzumachen. Die Fortsetzung des Kampfes angesichts solcher Prüfungen spricht Bände über seine Widerstandsfähigkeit und Entschlossenheit. Die Überwindung dieser Hindernisse wird für den letztendlichen Erfolg entscheidend sein.

Diese Erfolge, die unter immensem Druck zustande kommen, sind ein Beispiel für die Fähigkeit der Achse des Widerstands, sich anzupassen, durchzuhalten und ihre regionale Vision voranzutreiben. Der Konflikt hat sich über einen einfachen militärischen Kampf hinaus zu einem entscheidenden Kampf um die Zukunft Westasiens entwickelt.

