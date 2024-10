https://www.caitlinjohnst.one/p/israeli-snipers-routinely-deliberately



Israelische Scharfschützen schießen palästinensischen Kindern routinemäßig und absichtlich in den Kopf

Von Caitlin Johnstone

10. Oktober 2024

Es gibt ein weiteres ärztliches Zeugnis über israelische Streitkräfte, die palästinensischen Kindern ständig in den Kopf schießen, dieses wurde in der New York Times veröffentlicht.

Der Bericht mit dem Titel „65 Ärzte, Krankenschwestern und Sanitäter: Was wir in Gaza gesehen haben“ beginnt wie folgt:

„Ich habe vom 25. März bis zum 8. April als Unfallchirurg in Gaza gearbeitet. Ich habe als Freiwilliger in der Ukraine und auf Haiti gearbeitet und bin in Flint, Michigan, aufgewachsen. Ich habe Gewalt gesehen und in Konfliktgebieten gearbeitet. Aber von den vielen Dingen, die mir bei der Arbeit in einem Krankenhaus in Gaza aufgefallen sind, hat mich eines besonders getroffen: Fast jeden Tag, an dem ich dort war, sah ich ein neues kleines Kind, das in den Kopf oder in die Brust geschossen worden war, und fast alle von ihnen starben. Insgesamt waren es 13.

„Damals nahm ich an, dass dies das Werk eines besonders sadistischen Soldaten aus der Umgebung sein musste. Aber nach meiner Rückkehr nach Hause traf ich einen Notfallmediziner, der zwei Monate vor mir in einem anderen Krankenhaus in Gaza gearbeitet hatte. „Ich konnte nicht glauben, wie viele Kinder ich mit Kopfschuss gesehen habe“, sagte ich ihm. Zu meiner Überraschung antwortete er: „Ja, ich auch. Jeden Tag.“

Zahlreiche namentlich genannte medizinische Mitarbeiter, die in Gaza tätig waren, berichten in dem Bericht von routinemäßigen Begegnungen mit Kindern, die von israelischen Streitkräften in den Kopf und in die Brust geschossen worden waren, sowie von Kindern und Säuglingen, die an schwerer Unterernährung und leicht vermeidbaren Infektionen litten.

Solche Berichte gab es das ganze Jahr über. Da Israel keine ausländische Presse in den Gazastreifen lässt, sind die medizinischen Mitarbeiter de facto zu westlichen Journalisten vor Ort in der Enklave geworden – und sie alle sagen dasselbe.

Bereits im Juli unterzeichnete eine Gruppe von 45 Ärzten und Krankenschwestern, die in Gaza gearbeitet hatten, einen offenen Brief an Präsident Biden, in dem sie bezeugten, dass „jeder einzelne Unterzeichner dieses Briefes Kinder in Gaza behandelte, die Gewalt erlitten haben, die mit Sicherheit absichtlich gegen sie gerichtet war.“

„Insbesondere behandelte jeder von uns täglich Kinder im Vorschulalter, die in den Kopf und in die Brust geschossen worden waren„, heißt es in dem Brief weiter.

Ebenfalls im Juli veröffentlichte Politico einen Artikel der beiden amerikanischen Chirurgen Mark Perlmutter und Feroze Sidhwa mit dem Titel “‚Nichts hat uns auf das vorbereitet, was wir sahen‘: Zwei Wochen in einem Krankenhaus in Gaza“, der folgende Passage enthält:

„Wir begannen, eine Reihe von Kindern zu sehen, meist im Vorschulalter, die in den Kopf geschossen worden waren. Sie starben langsam und wurden durch neue Opfer ersetzt, die ebenfalls in den Kopf geschossen worden waren und ebenfalls langsam starben. Ihre Familien erzählten uns eine von zwei Geschichten: Die Kinder spielten drinnen, als sie von israelischen Streitkräften angeschossen wurden, oder sie spielten auf der Straße, als sie von israelischen Streitkräften angeschossen wurden.“

Im April wurde im Guardian ein Artikel mit dem Titel „‚Kein normaler Krieg‘: Ärzte sagen, dass israelische Scharfschützen in Gaza gezielt Kinder angriffen“ veröffentlicht, in dem neun Ärzte zitiert wurden, die nach dem 7. Oktober in Gaza gearbeitet hatten und „von der Behandlung eines stetigen Stroms von Kindern, älteren Menschen und anderen, die eindeutig keine Kombattanten waren, mit einzelnen Schusswunden am Kopf oder an der Brust berichteten“.

Gerichtsmediziner konnten die Kugeln identifizieren, die das israelische Militär bei diesen Angriffen auf Kinder verwendet hatte:

„The Guardian“ teilte Beschreibungen und Bilder von Schussverletzungen, die acht Kinder erlitten hatten, mit Militärexperten und Gerichtsmedizinern. Sie sagten, es sei schwierig, die Umstände der Schießereien allein anhand der Beschreibungen und Fotos abschließend zu bestimmen, obwohl sie in einigen Fällen die vom israelischen Militär verwendete Munition identifizieren konnten.“

Im Februar veröffentlichte die Los Angeles Times einen Artikel mit dem Titel „Ich bin ein amerikanischer Arzt, der nach Gaza gereist ist. Was ich sah, war kein Krieg – es war Vernichtung“. Der Autor, ein rekonstruktiver Chirurg namens Irfan Galaria, schreibt Folgendes:

„Einmal wurden eine Handvoll Kinder im Alter von etwa fünf bis acht Jahren von ihren Eltern in die Notaufnahme gebracht. Alle hatten einen einzelnen Schuss eines Scharfschützen in den Kopf. Diese Familien kehrten in ihre Häuser in Khan Yunis zurück, etwa 4 km vom Krankenhaus entfernt, nachdem sich die israelischen Panzer zurückgezogen hatten. Aber die Scharfschützen blieben offenbar zurück. Keines dieser Kinder überlebte.“

Das passiert also. Die Beweise sind unbestreitbar und die Quellen sind so solide wie nur möglich. Es gibt Berge über Berge an felsenfesten Beweisen dafür, dass israelische Streitkräfte in Gaza routinemäßig und absichtlich palästinensischen Kindern in den Kopf schießen.

Der einzige Grund, warum dies von der westlichen politischen Medienklasse nicht als erwiesene Tatsache behandelt wird, ist, dass das israelische Militär dies leugnet und dem Guardian als Reaktion auf den oben genannten Bericht mitteilte: „Die IDF zielt nur auf Terroristen und militärische Ziele ab. Im krassen Gegensatz zu den vorsätzlichen Angriffen der Hamas auf israelische Zivilisten, darunter Männer, Frauen und Kinder, hält sich die IDF an das Völkerrecht und trifft praktikable Vorsichtsmaßnahmen, um den Schaden für die Zivilbevölkerung zu mindern.“

„Ärzte sagen etwas anderes“, schrieb der Guardian.

Tatsächlich gibt es keinen faktenbasierten Grund mehr, zu leugnen, dass Israel absichtlich Kinder mit Scharfschützen beschießt. Die Fakten liegen auf dem Tisch und der Fall ist abgeschlossen. Die einzige Grundlage, auf der jemand diese feststehende Tatsache leugnen kann, ist seine eigene persönliche Loyalität gegenüber dem Staat Israel und seinem Militär und/oder seine eigene persönliche Verachtung für das Leben der Palästinenser.

Diese Tatsache macht so viele der im vergangenen Jahr zur Verteidigung Israels verwendeten Narrative zunichte. Dass Israel sich ethischer verhält als die Hamas. Dass Israel einen Krieg gegen die Hamas führt und nicht gegen das palästinensische Volk. Dass die IDF „die moralischste Armee der Welt“ ist und außergewöhnliche Maßnahmen ergreift, um zivile Opfer zu vermeiden. Dass Zivilisten in Gaza getötet werden, weil die Hamas sie als „menschliche Schutzschilde“ benutzt. Dass es sich hierbei um einen Krieg zur Selbstverteidigung Israels handelt und nicht um einen Vernichtungsfeldzug, der von Rassismus und Hass angetrieben wird.

Es gibt einfach keine Möglichkeit zu glauben, dass irgendetwas davon wahr ist, wenn man die ausführlich dokumentierte Tatsache anerkennt, dass israelische Streitkräfte im gesamten Gazastreifen routinemäßig auf Kinder schießen.

