Wie Ben-Gvir im Zentrum des jüdischen Terrors steht, der palästinensische Gebiete verwüstet Von Murat Sofuoglu

Wie Ben-Gvir im Zentrum des jüdischen Terrors steht, der palästinensische Gebiete verwüstet

29. August 2024

Die religiöse anti-arabische zionistische Bewegung, die als Kahanismus bekannt ist und einen theokratischen Staat Israel nur für Juden befürwortet, steckt hinter der Gewalt gegen Palästinenser.

Trauernde reagieren während der Beerdigung von Rashid Al-Sadeh, einem Palästinenser, der bei einem Angriff israelischer Siedler in dem Dorf Jit in der Nähe von Qalqilya im israelisch besetzten Westjordanland getötet wurde, 16. August 2024. Foto: Raneen Sawafta

Der israelische Inlandsgeheimdienst Shin Bet hat die Regierung Netanjahu kürzlich gewarnt, dass die jüdischen terroristischen Aktivitäten, die sich zu „breit angelegten, offenen Aktivitäten“ entwickelt haben, eine klare und gegenwärtige Bedrohung für Israels langfristige Existenz im Nahen Osten darstellen.

Der Leiter des Shin Bet, Ronen Bar, zeichnete ein düsteres Bild von den jüngsten gewalttätigen Aktivitäten militanter jüdischer Gruppen in den besetzten Gebieten, von denen die meisten mit der rassistischen kahanistischen Bewegung Israels in Verbindung stehen, deren Ziel es ist, alle Palästinenser aus ihrer Heimat zu vertreiben.

Die Warnung des Shin Bet, die letzte Woche an die israelische Presse durchgesickert war, erfolgte inmitten des brutalen Krieges Israels, der mehr als 40.000 Menschen im Gazastreifen getötet und Hunderttausende aus ihren zerstörten Häusern vertrieben hat.

Nur wenige Tage vor der Warnung war Israels ultranationalistischer Minister für Nationale Sicherheit Itamar Ben-Gvir – Führer der pro-kahanistischen Partei Otzma Yehudit (Jüdische Macht) – auf dem Gelände der Al-Aqsa-Moschee, der drittheiligsten Stätte der Muslime in der Welt, aufgetaucht, um eine weitere Provokation vorzunehmen.

Israels rechtsextremer Minister für Nationale Sicherheit Itamar Ben-Gvir, Mitte, flankiert von seinen Sicherheitsleuten, nähert sich dem Eingang zu Jerusalems sensibelster muslimischer heiliger Stätte, dem Haram al-Sharif oder dem Edlen Heiligtum, in der Altstadt, 13. August 2024. Foto:Ohad Zwigenberg

Otzma Yehudit ist Teil von Netanjahus Koalition, der bisher rechtsextremsten Regierung in Israel.

Unmittelbar nach Ben-Gvirs Besuch kam es zu vermehrten Angriffen illegaler Siedler in den besetzten Gebieten. Bei einem besonders bösartigen Vorfall im palästinensischen Dorf Jit griffen Siedler palästinensisches Eigentum an und brannten es nieder, während die israelische Polizei – die unter Ben-Gvirs Kommando steht – zusah.

„Manche werden sagen, dass diese Aktivitäten die Umsetzung der Ideologie von Rabbi Kahane sind, kombiniert mit dem Unterbau der ‚Rebellion‘, inspiriert von Rabbi Ginsburgh. Beide sagen, dass es einfacher ist, das bestehende (palästinensische) Sozialgefüge zu zerstören als zu flicken“, schrieb Bar in einem Brief an Premierminister Benjamin Netanjahu und bezog sich dabei auf rassistische jüdische Angriffe im Westjordanland.

Rabbi Kahane ist der Gründer der kahanistischen Bewegung, deren politischer Flügel, die Kach-Partei, Mitte der 1990er Jahre von der israelischen Regierung verboten wurde. Die USA haben die Partei als globale terroristische Vereinigung eingestuft.

Rabbi Ginsburg ist eine weitere fundamentalistisch-religiöse jüdische Persönlichkeit, die als Inspiration für viele gewalttätige Siedler der Hilltop Youth gilt, einer pro-kahanistischen Organisation, die „Deportation, Rache und Vernichtung von Nichtjuden, die eine Bedrohung für das Volk Israel darstellen“, befürwortet .

Der Shin Bet erwähnte den in den USA geborenen Rabbi Ginsburg als Quelle der Besorgnis im Zusammenhang mit jüdischen terroristischen Aktivitäten im Westjordanland. Kredit: Wikipedia Commons

Nichtjuden bezeichnen in der Terminologie des Judentums Nichtjuden wie Palästinenser.

Die meisten Kahanisten sind derzeit unter dem Banner der Otzma Yehudit von Ben-Gvir versammelt .

Erzwingen sie einen Bürgerkrieg?

Bar äußerte die Befürchtung, dass „das Spektakel, das wir auf dem Tempelberg gesehen haben“ – der jüdische Name für die Al-Aqsa-Anlage – „zu einem großen Blutvergießen führen und das Gesicht des Staates bis zur Unkenntlichkeit verändern könnte“, womit er sich auf die Möglichkeit bezog, dass religiöse Fanatiker wie Ben-Gvir und seine kahanistischen Anhänger die säkularen Gründungsprinzipien Israels untergraben und zu einem Bürgerkrieg führen könnten.

Der Besuch stelle auch „ein sehr großes Risiko für die regionale Sicherheit dar“, fügte er hinzu und verwies auf den sensiblen Charakter der Anlage in der islamischen Welt und die zunehmenden Spannungen zwischen Israel und seinen Feinden im gesamten Nahen Osten. Ben-Gvir reagierte auf Bar’s Anschuldigungen mit der Forderung, Netanjahu solle den Sicherheitschef entlassen.

„Die Shin Beit-Botschaft an Netanjahu ist eine mutige und sehr notwendige Warnung. Die Gewalt der Siedler gegen Dörfer im Westjordanland ist Terrorismus, der die moralischen Grundlagen unseres Staates erschüttert“, sagt Alon Liel, der ehemalige Generaldirektor des israelischen Außenministeriums.

Er glaubt aber auch, dass die Netanjahu-Regierung „nichts unternehmen wird, weil einige seiner Minister diese Terroristen unterstützen“. Er bezieht sich dabei auf Ben-Gvir und Bezalel Smotrich, den Finanzminister, der ebenfalls der religiös-zionistischen Partei angehört.

Der israelische Minister Bezalel Smotrich sprach sich gegen das UNRWA aus und sagte, die UN-Agentur müsse aus dem Gazastreifen und dem (besetzten) Westjordanland rausgeworfen werden“.

In einem kürzlich erschienenen Leitartikel von Haaretz hieß es, dass es „unmöglich sein wird, den jüdischen Terror zu bekämpfen“, solange Ben-Gvir und Smotrich als Minister in der derzeitigen Regierung fungieren. „Solange Ben-Gvir für die Polizei und Smotrich für die besetzten Gebiete zuständig ist, weiß der jüdische Terror, dass er von höherer Stelle unterstützt wird“, so der Leitartikel weiter.

Sowohl Ben-Gvir als auch Smotrich vertreten Kahanisten und andere religiös fanatische Gruppen, die illegale Siedlerangriffe auf Palästinenser unterstützen.

„Als jemand, der in Israel geboren wurde und dem Land 35 Jahre lang gedient hat, schäme ich mich“, sagte Liel, ein ehemaliger Spitzendiplomat, gegenüber TRT World und bezog sich dabei auf die terroristischen Angriffe der Siedler und ihre Hintermänner in der Knesset.

Am Mittwoch verhängten das US-Außenministerium und das Finanzministerium neue Sanktionen gegen Hashomer Yosh, eine rechtsextreme Nichtregierungsorganisation mit Sitz im besetzten Westjordanland, wegen ihrer Unterstützung der illegalen jüdischen Siedlergewalt gegen palästinensische Zivilisten.

Hashomer Yosh, dessen führende Mitglieder enge Verbindungen zu Ben-Gvir und Smotrich haben, wurde von der israelischen Regierung finanziert und unterstützt.

Laut Bar „benutzen“ jüdische Terrorgruppen manchmal „Waffen, die vom Staat rechtmäßig verteilt wurden“, ein Hinweis auf die Beteiligung der Netanjahu-Regierung an ihren illegalen Aktivitäten, die von der „Umgehung der Sicherheitskräfte bis hin zu Angriffen auf die Sicherheitskräfte“ und zur „Abgrenzung vom Establishment bis hin zur Legitimierung durch bestimmte Beamte des Establishments“ reichen.

Itamar Ben-Gvir, Israels Minister für nationale Sicherheit, bei der Übergabe von Gewehren an Freiwilligengruppen.

Kümmert sich der Shin Bet um das Leid der Palästinenser?

Doch die Terrorwarnung des Shin Bet, der unter seinem hebräischen Akronym Shabak bekannt ist, hat die Palästinenser nicht sonderlich beeindruckt.

„Die Shabak-Warnung ist ein Versuch, den Siedlerterrorismus als ein ‚Extrem‘ und als eine Angelegenheit interner Streitigkeiten darzustellen. Diejenigen, die darüber besorgt sind, sind besorgt, weil es nicht gut für Israel ist, nicht weil es Palästinenser terrorisiert“, sagt Abir Kopty, ein palästinensischer Schriftsteller und Akademiker.

„Sie haben Angst, dass es Israelis erreicht, wenn es nicht gestoppt wird“, sagt Kopty gegenüber TRT World und verweist auf die Tatsache, dass religiös fanatische israelische Gruppen in der nächsten Phase nach ihren Angriffen auf Palästinenser auch säkular gesinnte israelische Bürger ins Visier nehmen könnten.

Kopty sieht Bar’s Brief, über den in den westlichen Medien ausführlich berichtet wurde, auch als „eine israelische Show für die internationale Gemeinschaft“, um zu beweisen, dass Israel eine Art Demokratie ist. Aber in der Tat, „die eine Hand finanziert, bewaffnet und lenkt diese Siedler, die andere macht den Eindruck, dass sie Israel nicht repräsentiert“, sagt sie.

Jüdische Siedlergewalt gab es jedoch schon vor der Gründung Israels in palästinensischen Gebieten im Jahr 1948 – die Aktivitäten zionistischer Terrorgruppenreichen bis in die 1940er Jahre zurück.

Lange vor der Hilltop Youth gab es die Haganah, die Irgun und die Stern-Bande (Lehi), die in den 1940er Jahren Terroranschläge gegen die ehemaligen britischen Streitkräfte und Palästinenser verübten.

„Man sollte eine Frage stellen: Was tut der Shabak, um Siedler von Terrorakten abzuhalten? Nichts. Die Armee? Nichts. Israel ist von Kopf bis Fuß ein völkermordendes kolonialistisches Land“, sagt Kopty.

QUELLE: TRT World

Murat Sofuoglu ist Redakteur bei TRT World.

