Wie besorgt sind die Israelis über das, was ihre Regierung in ihrem Namen tut?

Von Simon Speakman Cordall

Veröffentlicht am 28. DEZEMBER 2024

Israel greift seit mehr als einem Jahr Krankenhäuser und Notunterkünfte an und tötet dabei Zehntausende.

Eine Frau und Kinder reagieren auf einen israelischen Angriff auf Häuser im Viertel Tuffah östlich von Gaza-Stadt, am 26. Dezember 2024 [Omar Al-Qattaa/AFP].

Israelische Soldaten haben das Kamal-Adwan-Krankenhaus im Norden des Gazastreifens gestürmt, gestürmt und niedergebrannt. Sie zwangen alle Insassen zur Evakuierung und nahmen Dutzende medizinische Mitarbeiter fest, darunter auch den Direktor Dr. Hussam Abu Safia.

Die kranken und verletzten Menschen dort haben keine andere medizinische Einrichtung, zu der sie gehen können, da Israel alle anderen Krankenhäuser im Norden zerstört hat und sie den Norden nicht verlassen können.

Der nördliche Gazastreifen wird seit Oktober dieses Jahres von Israel belagert. Zehntausende von Menschen sind dort eingeschlossen, ohne Lebensmittel, Dienstleistungen oder angemessene Unterkünfte und jetzt auch ohne Krankenhäuser.

Israel hat den Gazastreifen im Oktober 2023 belagert und einen Krieg gegen die eingeschlossene Bevölkerung begonnen, bei dem bis heute 45.399 Menschen getötet und mehr als 107.000 verletzt wurden.

Die meisten dieser Menschen sind Zivilisten. Zehntausende von Kindern haben durch israelische Bombardements mindestens eine Gliedmaße verloren, Zehntausende sind Waisen.

Israel hat immer wieder Krankenhäuser und Schulen angegriffen, in denen Menschen, deren Häuser bombardiert wurden, Zuflucht gefunden haben.

Der größte Teil des internen Widerstands gegen die Fortsetzung des israelischen Krieges gegen den Gazastreifen konzentriert sich auf die Forderung nach der Freilassung von etwa 100 Gefangenen, die Israel im Oktober 2023 in einer von der Hamas geführten Operation entführt hatte.

Das Bewusstsein vieler Israelis über das Ausmaß der Aktionen ihres Landes in Gaza scheint jedoch minimal zu sein.

Analysten zufolge ist dies die Folge einer nachgiebigen Presse, die – mit einigen bemerkenswerten Ausnahmen – bereit zu sein scheint, Premierminister Benjamin Netanjahu und seiner zunehmend rechtsextremen Regierung nachzuplappern.

Im Krieg mit der Realität

Im Februar tauchten Berichte auf, wonach Netanjahu versuchte, den öffentlich-rechtlichen Sender Kan zu schließen, weil dieser sich dem politischen Druck widersetzte, seine redaktionelle Linie zu ändern.

Drei Monate später verabschiedete die israelische Regierung ein Gesetz, das Al Jazeera den Betrieb auf israelischem Staatsgebiet untersagte.

Im November verabschiedete sie ein Gesetz, mit dem die Beziehungen zur liberalen israelischen Zeitung Haaretz gekappt wurden, die sich als konsequente Kritikerin der Regierung Netanjahu und ihres Krieges gegen den Gazastreifen erwiesen hat.

Im Dezember teilte das Komitee zum Schutz von Journalisten (CPJ) mit, dass Israel seit Beginn des Krieges gegen den Gazastreifen 75 Reporter in seinem Hoheitsgebiet, dem besetzten Westjordanland und dem Gazastreifen, verhaftet und andere angegriffen, bedroht und zensiert hat.

(Al Jazeera)

Israel hat außerdem fast 200 Journalisten und Medienmitarbeiter getötet.

„Israelis haben das Recht zu erfahren, was in ihrem Namen getan wird, nicht zuletzt im Krieg in Gaza“, sagte Rebecca Vincent, Direktorin für Kampagnen bei Reporter ohne Grenzen (RSF), gegenüber Al Jazeera.

„Netanjahus Regierung arbeitet nicht nur bewusst daran, eine verzerrte Darstellung des Krieges in Gaza zu vermitteln, sondern auch die staatliche Kontrolle der Medien zu verschärfen … Dies wird langfristig verheerende Folgen für die Pressefreiheit in Israel, aber auch für die israelische Demokratie haben“, sagte sie.

Viele humanitäre Organisationen und Menschenrechtsorganisationen, die sich in Israel für die Rechte der Palästinenser einsetzen, haben das Gefühl, dass ihre Stimmen angesichts der zunehmenden Feindseligkeit gegenüber ihrer Mission zum Schweigen gebracht werden.

„Es gibt keinen Platz für unsere Beiträge“, sagt Dr. Guy Shalev, Geschäftsführer von Physicians for Human Rights-Israel (PHRI), die sich für das Recht der Palästinenser auf medizinische Versorgung einsetzen.

„Es gibt nur eine Plattform, die PHRI zur Verfügung steht, und das ist Haaretz … die einzige Plattform mit Nachrichten über Palästinenser, die Besatzung und den Gazastreifen, die nicht vom Sicherheitsapparat gesteuert wird“, sagte er.

„Es gibt noch andere (außerhalb des Landes), aber sie sind klein und wenn man mit Israelis auf Hebräisch sprechen will, können sie genauso gut nicht existieren“, sagte er über das Informationsvakuum, in dem sich viele in Israel bewegen.

Der Rahmen des Völkermordes

Für Shalev ist das Problem in erster Linie eine Frage des Framings, d. h. der Nachrichten, die die Kriegsziele der Regierung verstärken, anstatt Fakten zu präsentieren.

Am Donnerstag bombardierte Israel den Jemen und traf dabei den internationalen Flughafen in Sanaa, wo der Chef der Weltgesundheitsorganisation, Tedros Adhanom Ghebreyesus, gerade einen Flug antreten wollte.

Internationale Medien berichteten über die Gefahr für Ghebreyesus, der in den sozialen Medien bekannt gab, dass ein Mitglied der Flugbesatzung verletzt und zwei Personen auf dem Flughafen getötet worden waren.

Die meistgelesene israelische Zeitung, das freie Israel Hayom, rühmte sich dagegen eines Angriffs während einer „Rebellen-Pressekonferenz“ und erwähnte den Beinahe-Mord an dem internationalen Diplomaten nicht.

Auch die zweitgrößte israelische Zeitung, Yedioth Ahronoth, berichtete über Einzelheiten des Angriffs, ohne die Verurteilung, auch durch die UN, zu erwähnen.

Wenn Themen wie der nahezu vollständige Mangel an humanitärer Hilfe im Gazastreifen überhaupt erwähnt werden, „wird der Schwerpunkt auf die Hamas oder bewaffnete Banden gelegt, die diese Hilfe rauben“, sagte Shalev.

Dies führe dazu, dass die israelische Darstellung, es gebe keine Hungersnot im Gazastreifen und selbst wenn es eine gäbe, sei „die Hamas für die Hungersnot verantwortlich und nicht Israel“.

Isolation in einer Echokammer

„Die Öffentlichkeit weiß größtenteils nicht, was im letzten Jahr in Gaza passiert ist“, sagte der Haaretz-Kolumnist und ehemalige israelische Botschafter Alon Pinkas per WhatsApp zu Al Jazeera.

„Vieles davon ist bewusstes Leugnen. Das war unmittelbar nach dem 7. Oktober 2023 verständlich, als die Menschen am Boden zerstört waren und sich rächen wollten.“

Pinkas fuhr jedoch fort: „Jetzt ist es unentschuldbar. Die Informationen liegen vor, sei es in Haaretz, in ausländischen Medien, die ausführlich darüber berichten, in der US-Regierung und in verschiedenen humanitären Organisationen. Die Menschen entscheiden sich bewusst dafür, sie zu ignorieren.“

Shalev zufolge führt das Informationsvakuum zu einer zunehmenden Paranoia in einer Gesellschaft, die sich von der internationalen Gemeinschaft, ihren Gerichten, Institutionen und Rechtsorganisationen wegen eines Krieges belagert sieht, der nach Ansicht eines Großteils ihrer Medien „legitim“ ist.

Der Direktor von Kamal Adwan, Hussam Abu Safia, zeigt am 18. Dezember 2024 in Beit Lahiya im Norden des Gazastreifens die durch die israelischen Angriffe verursachten Schäden [Reuters].

Unter Bezugnahme auf die beiden rechtsextremen Minister, die oft als Vorbilder für die wachsenden israelischen Hardliner gelten, fuhr Shalev fort: „Es ist weiter verbreitet als nur [der Minister für nationale Sicherheit Itamar] Ben-Gvir oder [der Finanzminister Bezalel] Smotrich.

„Es ist ein viel breiteres Gefühl der jüdischen Vorherrschaft. Die Leute nehmen das einfach als gegeben hin. Es geht über den rechten und linken Flügel oder die Siedler hinaus. Es geht um alle“, sagte er.

Die Darstellung des Krieges gegen den Gazastreifen in den israelischen Medien, so Schalew weiter, sei „nur für die 30 bis 50 Prozent der Bevölkerung, die es brauchen. Die anderen haben sich bereits eine Meinung gebildet. Sie wollen nicht, dass Hilfsgüter nach Gaza gelangen, sie wollen, dass Krankenhäuser angegriffen werden.

„Ich bin als jüdischer Israeli aufgewachsen und habe in der Schule nur über den Holocaust gelernt und darüber, dass die Menschen damals sagten, sie wüssten nichts davon“, fuhr er fort, “das konnte ich nie verstehen.

„Jetzt erleben wir, wie es sich auf schreckliche Weise wiederholt, und wir alle schauen zu.

Übersetzt mit Deepl.com

Quelle: Al Jazeera

