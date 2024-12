https://www.commondreams.org/opinion/mourner-s-prayer-for-gaza



Angehörige trauern, als die Leichen von Palästinensern nach den israelischen Angriffen im Al-Mawasi-Gebiet in Khan Yunis, Gaza, am 5. Dezember 2024 aus dem Leichenschauhaus des Nasser-Krankenhauses zu Trauergebeten und zur Beerdigung gebracht werden.

(Foto: Abed Rahim Khatib/Anadolu via Getty Images)

Das Gebet eines Trauernden für Gaza

Ich bin wütend. Ich trauere. Aber mein Kummer ist nichts im Vergleich zu dem derjenigen, die ihre Ehepartner oder Kinder in blutige Leichentücher gewickelt unter den Toten finden.

George Capaccio

28. DEZEMBER 2024

Common Dreams

Es ist seltsam, jetzt an dich zu denken, während ich die Worte eines jüdischen Dichters lese, der schon lange auf seinem Boot mit Metaphern und Blumen für den ständigen Takt der Zeit und alles, was sie hervorbringt, unterwegs ist. Ich denke an dich und daran, wie du einst dort am Meer blühtest, trotz der immer enger werdenden Grenzen, die dir die verhassten Götter von Zion auferlegten. Sie versuchten, dich der Unterdrückung zu unterwerfen. Sie nahmen dir deine Freiheit. Sie nahmen euch euer Land weg, Stück für Stück. Sie fackelten eure Olivenbäume ab, verbrannten eure Ernten, zerstörten eure Häuser mit Bulldozern, vergewaltigten eure Männer und Frauen, töteten eure Kinder, drangen in eure Städte und Dörfer ein, während die Welt zusah und wegschaute und die Verbrechen gegen euch, eure mutwillige Zerstörung, als notwendige Handlungen eines verfolgten Volkes entschuldigte, das sich gegen die Terroristen in seiner Mitte wehrt – ihr, das Volk von Gaza.

Sie sagten, eure Kinder seien dazu bestimmt, Terroristen zu werden, also seien selbst Neugeborene legitime Ziele. Das gilt auch für die Mütter, die sie auf die Welt gebracht haben und sie zu Mördern und Hassern der israelischen Juden machen werden, haben die Götter von Zion verfügt. Aber ihr werdet nie verschwinden, egal wie viele Märtyrer sie machen, egal wie viele geliebte Menschen sie euch nehmen, während ihr Volk das Töten bejubelt, die Mörder würdigt, sie als Helden behandelt, ihre Kinder mitbringt, um euch sterben zu sehen, ihnen beibringt, euch als Ungeziefer, Tiere, Untermenschen zu sehen, die keinen einzigen Schekel Gnade wert sind. Es gibt Tage, an denen ich verstehen kann, wie Aaron Bushnell, ein Mitglied der U.S. Air Force, sich vor der israelischen Botschaft in Washington D.C. in Brand setzen konnte. Und sein feuriger Abgang aus unserer Welt war Ausdruck seines prinzipiellen Widerstands gegen diesen Völkermord.

Wer kann bezweifeln, dass sein Tod durch Selbstverbrennung auch ein Schrei des Herzens für das Leiden Ihres Volkes in Gaza war. Die Flammen, die Aaron verschlungen haben, sind dieselben Flammen, die unter den Familien in Gaza emporsteigen, Familien, die in Zelten Schutz suchen oder in den Häusern kauern, die noch nicht bombardiert, beschossen oder von einer Hellfire-Rakete getroffen worden sind. Wie Aaron, wie so viele andere, trauere ich. Ich bin voller Wut über das, was nur mit der vollen Zustimmung und Unterstützung meiner eigenen Regierung geschehen konnte, die ein williger Komplize des Völkermords ist.

Ich kann mir vorstellen, dass in ihrem Leid eine viel größere Kraft stecken muss, eine, die ihre Macht aus dem Land und der Kultur bezieht, die sie geprägt haben. Und es ist diese Kraft, dieses Feuer, das nicht ausgelöscht werden darf, denn es ist das, was den ausgegrenzten, enteigneten Menschen Hoffnung gibt.

Während ein ganzes Volk unaufhaltsam ausgelöscht wird, gehe ich mit dem Gefühl durchs Leben, nichts am Leben der Palästinenser ändern zu können, die ihrer Würde beraubt und in Enklaven gepfercht sind, in denen die Mörder ihre Arbeit leichter und bequemer erledigen können, ohne dass das Leid, das sie verursachen können, eine Grenze hat. Ich kann gegen die Mörder und ihre Oberherren und diejenigen, die sie von Washington bis Tel Aviv anfeuern, wettern. Aber was nützt das Gezeter, wenn so viele verhungern, in Krankenhäusern verbluten, ins Visier von Scharfschützen und Quadcopter-Drohnen geraten, in Stücke gerissen werden oder in den Flammen eines Raketenangriffs verbrennen, während sie in irgendeinem dünnen Zeltgewebe schlafen.

Es sind die Kinder, die am schwersten auf meinem Herzen lasten. Eure Kinder, Gaza. Nicht einmal ihr zartes, unerprobtes Leben ist sicher vor dem Zorn der Kugeln, dem feurigen Atem der Bomben, dem Hass, der aus den Seelen jener Menschen strömt, von denen wir behaupten, sie würden sich nur verteidigen. Kinder. Wie die Kinder, die ich jeden Tag in der Stadt, in der ich lebe, sehe. Ich beobachte sie in der örtlichen Bäckerei, wo sie vor Freude über die Auslagen mit den schön gestalteten Backwaren jubeln. Einige von ihnen kommen direkt vom Tanzunterricht und tragen noch Pantoffeln, Strumpfhosen und Röcke mit funkelndem Modeschmuck. Und die Eltern, die ihre Kreditkarten bereithalten, sind schnell dabei, die süßen Gelüste ihrer Kinder zu befriedigen.

In Ihren Städten und Dörfern, Gaza, gibt es fast keine Bäckereien mehr, in denen die Kinder ihre Lieblingssüßigkeit oder ihr Lieblingsgebäck aussuchen und in den Händen halten können, so wie es die Kinder hier tun, weil sie wissen, dass es, wenn es weg ist, immer ein anderes geben wird. Diejenigen Bäckereien, die nicht zerstört wurden, mussten wegen des Mehl- und Treibstoffmangels, der durch die israelische Blockade verursacht wurde, ihre Türen schließen. Im Norden gab es eine einzige Bäckerei, in der Familien Brot finden konnten. Doch dann bombardierten die Israelis das Lagerhaus, in dem das Mehl gelagert wurde. Im März schossen sie auf Männer und Frauen, die auf einen Lastwagenkonvoi warteten, der unbezahlbare Säcke mit Mehl und anderen Hilfsgütern liefern sollte. Wie könnte ich nicht an dich denken, Gaza, jedes Mal, wenn ich in einen Laib Brot schneide oder ein süßes Brötchen an meine Lippen hebe. Ich sehe deine Kinder mit leeren Schüsseln und Töpfen in der Hand, wenn sie sich um eine Wohltätigkeitsküche scharen und um eine Portion des Tagesessens drängen. Doch der Tag könnte kommen, an dem es keine solchen Küchen und keine Kessel mit Suppe oder Gemüseeintopf mehr geben wird. Schon jetzt breitet sich eine Hungersnot von einem Ende eures Landes zum anderen aus, und der Hunger, die Waffe der Wahl von Zions heiligen Kriegern, könnte sehr wohl „die Sache zu Ende bringen“. Und sollte das passieren, werden Aufräumtrupps aus dem Gelobten Land die Steine schrubben, bis keine Blutspur mehr zu sehen ist. Aus Tonnen von Schutt werden hohe Türme und Luxuswohnungen entstehen. In den Ferien werden die Siedlerfamilien ihre Kinder mit ans Meer nehmen und sie den Strand nach Schmuckstücken absuchen lassen – eine Puppe, ein Armband, ein glänzender Ring. Dinge aus einer Zeit, in der andere Kinder, die längst aus Gaza verschwunden sind, in den Wellen spielten und ihre Drachen in der Meeresbrise steigen ließen, als Zeichen ihrer Anwesenheit und der Engel, die sie liebten. Während die Geister all der Märtyrer, die aus ihren Gräbern geholt wurden, mit einer langen Klage über das Leben, das sie verloren haben, als die Mörder kamen, durch den Wind ziehen werden.

Bin ich an dem Punkt angelangt, an dem Aaron Bushnell angekommen ist, an dem er wusste, dass er die vorsätzliche Zerstörung von Familien durch Amerikas engsten Verbündeten und die Weigerung der größten Weltmacht, einen Finger zur Verteidigung palästinensischen Lebens zu rühren, nicht länger hinnehmen kann? Nein. Ich gehe weiter und schäme mich dennoch, ein Bürger dieses Ortes, meines Landes, zu sein. So wie ich mich mit 25 Jahren schämte, als ich mit einem frisch gedruckten Reisepass ins Ausland reiste, während mein Land in Vietnam Krieg führte, einen Krieg, den das Internationale Kriegsverbrechertribunal 1967 als Völkermord einstufte. Und auch 25 Jahre später, in den öffentlichen Krankenhäusern des Irak, verfolgte mich die gleiche Scham, als ich die Kinderstationen besuchte. Auf den Stationen herrschte eine seltsame, unnatürliche Stille. Mütter und Großmütter konnten nichts anderes tun, als die Hände ihrer Lieben zu halten oder sich mit einem feuchten Tuch über die Stirn zu wischen, weil keine Medikamente kommen würden und es nur eine Frage der Zeit war, bis die Kinder alle tot sein würden. Damals, im Irak, war es nicht Israel, das die Hilfe verweigerte, sondern Amerika, und wie in Gaza waren es die Jungen, die Alten, die Kranken, die Armen, die als erste litten und starben.

Ich gehe weiter und weiß, dass es keine Rechtfertigung für das gibt, was Israel euren Kindern in Gaza angetan hat und noch immer antut. Von weitem sehe ich Männer, die nach Überlebenden eines weiteren Angriffs suchen. Einer der Männer findet ein Kind bei einem Trümmerhaufen. Als er es hochhebt, sinken seine Arme zur Seite. Ihr Kopf fällt nach hinten. Ihre Augen, die einst vor Leben und dem Licht der Kindheit glänzten, starren in den Himmel, in dem keine Götter wohnen und die einzigen Bewohner eiskalte Mörder sind, die alles niederwerfen, was deinem Volk, Gaza, den Lebenswillen raubt… das Leben selbst.

Also, ja, ich bin wütend. Ich trauere. Aber meine Trauer ist nichts im Vergleich zu der derjenigen, die ihre Ehepartner oder Kinder in blutige Leichentücher gewickelt und unter den Toten zurückgelassen finden. Meine Trauer ist nichts neben der der Mutter, deren Kind dahinwelkt, sein Körper nur noch ein Umriss aus Knochen, sein Herz eine zerfledderte Fahne, die bald losgelassen wird, seine Arme zu schwach, um seine Stimme über einen geflüsterten Schrei hinaus zu heben. Aber sie hat kein Essen, das sie ihm geben könnte. Es ist alles weggenommen worden, als Teil eines glorreichen Plans, dem Jahwe sein Siegel gegeben hat – so wird es jedenfalls erzählt, und die Generäle von Zion stimmen zu. Was würde ich tun, wenn ich in einer Schule unter Dutzenden von Familien Schutz suchen und hoffen würde, eine weitere Nacht unter unerbittlichem Bombardement zu überleben? Und wenn die Schule getroffen würde und Männer, Frauen und Kinder in Stücke gerissen und enthauptet würden, wie würde ich dann inmitten dieses Gemetzels trauern? Und wenn die Menschen, die ich am meisten liebe, unter den Toten wären, in dem, was von diesem Schutzraum übrig ist, hätte ich dann die Kraft weiterzumachen, oder würde mein Kummer wie ein Raubvogel seine Krallen in mich versenken und mich nicht mehr loslassen, bis er mich in eine Grube meiner eigenen Vergessenheit fallen lässt?

Hier, in diesem sonnendurchfluteten Raum, habe ich keine Angst vor dem Winter. Egal wie kalt es wird, ich kann einfach den Thermostat in meiner Wohnung einstellen oder eine weitere Decke auf das Bett legen. Aber für Sie, Gaza, gibt es keine Thermostate und keine gemütlichen Familien- und Freundestreffen in geschlossenen Räumen, bei denen Gläser mit dampfendem, heißem Tee und knusprige, zuckerhaltige Knafeh-Scheiben geteilt werden. Neunzig Prozent Ihrer Bevölkerung sind auf der Flucht und sehen einem weiteren Winter mit heftigen Regenfällen und sinkenden Temperaturen entgegen, ohne angemessene Unterkünfte, warme Decken, Wärmequellen und genügend Nahrungsmittel, um Unterernährung zu vermeiden. Die Familien in den Zeltlagern an der Küste haben keinen Schutz vor den steigenden Fluten, die die Zelte überschwemmen, Kleidung und Bettzeug wegspülen und sogar kleine Kinder ins Meer ziehen können. Ganz gleich, wie sehr die Menschen in Gaza verelenden, ganz gleich, wie heftig sie Nacht für Nacht in undichten, zusammengeflickten Zelten zittern, ihr Leid ist für die Streitkräfte Zions nie zu viel. Die Bomben fallen weiter, die Raketen finden weiterhin ihr Ziel, und Großfamilien werden weiterhin im Namen des Kampfes gegen die Hamas in die Luft gesprengt – jenes schwer fassbare, sich wandelnde Gebilde, dessen Kommandozentralen auf magische Weise die Form einer Schule oder eines Krankenhauses annehmen und sich ebenso leicht in einen Markt im Freien oder ein Wohnhaus verwandeln können, in dem Großfamilien Zuflucht suchen.

Ich sah Filmmaterial von einer Exkursion, bei der Schüler in die israelische Stadt Sderot kamen, um den Völkermord von einer Aussichtsplattform aus zu beobachten“. Mit Münzferngläsern suchten die Schüler nach Anzeichen für das Leid im nördlichen Gazastreifen, wo Tausende von Palästinensern eingeschlossen sind und absichtlich verhungern. Doch das Grauen war nicht zu sehen, und die Schüler gingen enttäuscht nach Hause. Sie bräuchten andere Augen, um zu sehen, was du durchmachst, Gaza. Und selbst dann würden sie es vielleicht nicht verstehen oder bewegt sein.

Vierzehn Monate Krieg haben schätzungsweise 46 Millionen Tonnen Schutt hinterlassen. So viel kann man mit bloßem Auge sehen. Was man nicht sehen kann, sind die geschätzten 10 000 Opfer – von den ganz Kleinen bis zu den ganz Alten -, die unter Betonplatten, verdrehten Metallstangen, Blechdächern, Asbest und anderen Verunreinigungen begraben sind. Die Menge der Trümmer ist so groß, dass sie, wenn man sie zu einem riesigen Haufen aufschütten könnte, ausreichen würde, um die größte Pyramide Ägyptens elfmal zu füllen. Die Leichen der Männer, Frauen und Kinder, die in diesem verwüsteten Land begraben sind, werden möglicherweise nie geborgen oder angemessen bestattet.

Um eine Zeile des Dichters Wallace Stevens zu paraphrasieren: Es gibt die Trümmer, die wir sehen können, und die Trümmer, die wir nicht sehen können. Ich bin viele, viele Male von dem extremen Leid entfernt, dem Ihr Volk jeden Tag seines Lebens ausgesetzt ist, Gaza. Ich kann mir nur vorstellen, dass in ihren Herzen diese andere Art von Trümmern existiert – eine große Fläche schwelender Brände, Haufen zerbrochener Träume, zerklüftete Splitter von Trauma und Verlust, blutige Stücke eines Lebens, das einmal ganz war. Und es gibt keinen sicheren Ort, an den man gehen kann, nicht einmal in den tiefsten Tiefen der eigenen Seele. Es gibt keine Maschinen, die diese Art von Schutt wegräumen oder in neue, lebensspendende und lebenserhaltende Strukturen umwandeln können, in denen Hoffnungen und Bestrebungen wieder Wurzeln schlagen und gedeihen können. Aber es gibt Mitgefühl und Barmherzigkeit, das Versprechen auf Frieden und den Weg zu wiederherstellender Gerechtigkeit.

Sollte jemals die Zeit kommen, in der Netanjahu, seine Generäle und seine Komplizen in Berlin und Washington D.C. für ihre Verbrechen zur Rechenschaft gezogen werden, müsste ein Gott, der diesen Namen verdient, sehr tief in die Herzen derer schauen, die Gaza zerstört haben. Würde sie in ihrem jenseitigen Wesen die Fähigkeit finden, den israelischen Soldaten zu vergeben, die kaltblütig Kinder ermordeten, die Krankenhäuser stürmten und die Evakuierung von Patienten anordneten, einschließlich derer, die kaum laufen konnten oder schwer krank waren? Würde sie den Piloten vergeben, die Drohnen oder echte Flugzeuge flogen, die absichtlich zivile Ziele bombardierten, sei es eine Schule, ein Krankenhaus oder sogar Zelte, in denen Familien untergebracht waren, die nirgendwo anders hingehen konnten als in eine ausgewiesene „sichere Zone“ – in Wirklichkeit eine Tötungszone? Würde sie den militärischen Vordenkern vergeben, die die Schlachtpläne entwarfen, den Mitgliedern der Knesset, die den Völkermord guthießen und ihn als Selbstverteidigung bezeichneten? Würde sie Joe Biden und anderen westlichen Führern verzeihen, die Israel weiterhin mit Waffen versorgten, obwohl es Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit beging? Und was ist mit den israelischen Bürgern, für die die täglichen Massaker an Ihrem Volk, dem Gaza-Streifen, ein Anlass zum Feiern waren, zum Jubeln über die Macht und den Ruhm der IDF und das gesegnete Erbe, das Gott dem auserwählten Volk gemäß der Thora und anderen heiligen jüdischen Texten hinterlassen hat?

Ich stelle diese Fragen, habe aber keine Antwort darauf. Ich kann auch nicht die Größe Gottes verkünden, wie ich es tun würde, wenn ich ein religiöser Jude wäre, der das Kaddisch für einen Verstorbenen betet. Ich kann jedoch die Größe des palästinensischen Volkes verkünden, seine starke Bindung an das Land seiner Vorfahren und seine Weigerung, sich Besatzung und Unterdrückung zu unterwerfen. Ich preise die Familien in Gaza, die Hunger, Krankheit, Vertreibung, Traumata und die Grausamkeit des israelischen Angriffs ertragen haben, der niemanden verschont, nicht einmal das neugeborene Kind oder den alten Mann oder die alte Frau, die gezwungen sind, die Unterkunft zu verlassen, die ihr Zuhause geworden ist. Ich kann mir nicht einmal ansatzweise vorstellen, wie tief das Leid dieser Familien ist oder welche Reserven an Mut und Glauben sie haben. Aber ich kann mir vorstellen, dass in ihrem Leid eine viel größere Kraft stecken muss, eine Kraft, die ihre Kraft aus dem Land und der Kultur bezieht, die sie geprägt haben. Und es ist diese Kraft, dieses Feuer, das nicht ausgelöscht werden darf, denn es ist das, was den ausgegrenzten, enteigneten Menschen Hoffnung gibt.

Ich danke den vielen palästinensischen Ärzten, Krankenschwestern, Sanitätern und Ersthelfern, die jeden Tag ihr Leben riskieren, damit andere leben können. Ich lobe die Lehrer in Gaza, die weiterhin behelfsmäßige Klassenzimmer einrichten, damit die Kinder ihre Ausbildung fortsetzen können, auch wenn die Schulen vom israelischen Militär systematisch zerstört werden. Ich lobe die palästinensischen Journalisten, die sich durch die Ermordung ihrer Kollegen nicht davon abhalten lassen, die Wahrheit über Israels Schreckensherrschaft zu berichten. Ich lobe Fadel Nabhani, einen jungen Mann in Gaza. Er kümmert sich nicht nur um seine Familie, sondern tut auch alles, was er kann, um Katzen und andere Tiere zu versorgen, die sonst verhungern würden. Fadel versucht auch, sich um kranke Katzen zu kümmern, obwohl Medikamente, wie auch Futter, immer seltener verfügbar sind.

Ich lobe Luay und Najah, erwachsene Geschwister, die ihr ganzes Leben lang Bauern sind. Sie stammen ursprünglich aus dem Norden des Gazastreifens und wurden mit ihren jeweiligen Familien bereits viermal vertrieben. Eines Tages, als sie in der südlichen Stadt Rafah nach Brennholz suchten, kam Najah der Gedanke, dass sie und ihr Bruder weiterhin das tun könnten, was ihrem Leben schon immer Sinn und Zweck gegeben hatte – Landwirtschaft. Mit Samen, die sie aus Beit Lahiya im Norden mitgebracht hatten, pflanzten sie Radieschen, Bärlauch, Mangold, Bohnen, Tomaten und Kräuter, darunter Minze und Thymian. Najah sagt, dass sie jedes Mal, wenn sie einen Samen in die Erde steckt, zu Gott betet, damit er ihre Familien und auch die Vögel ernährt. Trotz der ständigen Bedrohung durch israelische Raketen brachte ihre harte Arbeit eine reiche Ernte ein – genug, um sich selbst, ihre Verwandten und ihre Nachbarn zu ernähren. Das war ihnen wichtiger, als ihre Ernte auf dem Markt zu verkaufen.

Als sie zum vierten Mal vertrieben wurden, lebten Najah, Luay und ihre Familien in Zelten auf unfruchtbarem Land, das hauptsächlich aus Sand bestand. Sie hätten aufgeben und sich auf die Lebensmittel verlassen können, die es durch die israelischen Kontrollpunkte schafften. Stattdessen machten sie sich an die Arbeit und sprachen für jeden Samen, den sie pflanzten, ein Gebet. Wieder einmal trugen ihre Hingabe an das Land, ihre Liebe zur Landwirtschaft und ihr Wunsch, so viele Menschen wie möglich zu versorgen, Früchte…

Auch dies ist ein Beispiel für den Geist des Widerstands, der sich gegen die Panzer, Bomben, Raketen und die bodenlose Grausamkeit des israelischen Staates, seine Verletzung der internationalen Menschenrechte und sein fortlaufendes Programm der ethnischen Säuberung in Gaza richtet. Ich stehe an der Seite derer, die dieses krasse Missverhältnis erkennen, die das Recht der Palästinenser unterstützen, sich gegen die Annexion ihres Landes und die Zerstörung ihrer Gesellschaft zu wehren, und die sich gegen die Rolle der USA bei der Bewaffnung des Völkermörders wenden.

Amen.

Übersetzt mit Deepl.com

