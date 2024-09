https://www.middleeasteye.net/big-story/gaza-israel-war-western-fascism-exposed-how

Wie der Krieg gegen Gaza den israelischen und westlichen Faschismus entlarvte

Von Jonathan Cook

13. September 2024

Materielle und rhetorische Unterstützung für den Völkermord am palästinensischen Volk ist allgegenwärtig. Es ist an der Zeit, nach dem Warum zu fragen

Fast ein Jahr nach Beginn des ersten live übertragenen Völkermords der Welt – der in Gaza begann und sich rasch auf das besetzte Westjordanland ausbreitet – vermeiden die etablierten westlichen Medien immer noch die Verwendung des Begriffs „Völkermord“, um Israels Zerstörungswut zu beschreiben.

Je schlimmer der Völkermord wird, je länger Israels Hungerblockade gegen die Enklave andauert, desto schwieriger wird es, die Schrecken zu verschleiern – und desto weniger Berichterstattung erhält Gaza.

Der schlimmste Sünder war die BBC, da sie der einzige öffentlich finanzierte Sender Großbritanniens ist. Letztendlich sollte sie der britischen Öffentlichkeit gegenüber rechenschaftspflichtig sein, die gesetzlich verpflichtet ist, ihre Rundfunkgebühren zu zahlen.

Deshalb ist es mehr als lächerlich, mit anzusehen, wie die milliardenschweren Medien in den letzten Tagen über die „Voreingenommenheit der BBC“ schäumen – nicht gegen Palästinenser, sondern gegen Israel. Ja, Sie haben richtig gehört.

Wir sprechen von derselben „antiisraelischen“ BBC, die gerade eine weitere Schlagzeile veröffentlichte – diesmal nachdem ein israelischer Scharfschütze einer amerikanischen Staatsbürgerin in den Kopf geschossen hatte – und es irgendwie wieder einmal schaffte, nicht zu erwähnen, wer sie getötet hat. Jeder flüchtige Leser riskierte, aus der Schlagzeile „Amerikanische Aktivistin im besetzten Westjordanland erschossen“ zu schließen, dass der Täter ein palästinensischer Schütze war.

Schließlich werden die Palästinenser, nicht Israel, von der Hamas vertreten, einer Gruppe, die von der britischen Regierung als „terroristische Organisation“ eingestuft wurde, wie uns die BBC immer wieder freundlich daran erinnert.

Und es ist die angeblich „anti-israelische“ BBC, die letzte Woche versuchte, die Bemühungen von 15 Hilfsorganisationen, die als Disasters Emergency Committee (DEC) bekannt sind, zu behindern, eine große Spendenaktion über die Rundfunkanstalten des Landes durchzuführen.

Niemand macht sich Illusionen darüber, warum die BBC so wenig Bereitschaft zeigt, sich zu engagieren. Das DEC hat Gaza als Begünstigten seiner jüngsten Hilfsaktion ausgewählt.

Das Komitee stand bereits 2009 vor dem gleichen Problem mit der BBC, als sich der Sender weigerte, an einer Spendenaktion für Gaza teilzunehmen, und zwar unter dem außergewöhnlichen Vorwand, dass dies seine Regeln zur „Unparteilichkeit“ gefährden würde.

Dieselben Journalisten streuen uns ständig Sand in die Augen mit unsinnigen Gegenbehauptungen, um zu suggerieren, dass Israel eigentlich das Opfer und nicht der Täter sei

Vermutlich offenbart die Rettung palästinensischer Kinder in den Augen der BBC ein Vorurteil, das bei der Rettung ukrainischer Kinder nicht der Fall ist.

Bei seinem Angriff im Jahr 2009 tötete Israel „nur“ etwa 1.300 Palästinenser in Gaza, nicht die vielen Zehntausend – oder möglicherweise Hunderttausend, das weiß niemand so genau – die es dieses Mal waren.

Der verstorbene, unabhängige Labour-Politiker Tony Benn verstieß gegen das Verbot der BBC und las trotz der Proteste des Moderators der Sendung live im Fernsehen Einzelheiten darüber vor, wie man Geld spenden kann. Wie er damals betonte, und das gilt heute umso mehr: „Die Entscheidung der BBC wird Menschenleben kosten.“

Laut Quellen sowohl innerhalb des Komitees als auch der BBC haben die Führungskräfte des Unternehmens nach wie vor große Angst vor der „Gegenreaktion“ Israels und seiner mächtigen Lobbyisten im Vereinigten Königreich, wenn sie den Gaza-Appell unterstützen.

Ein Sprecher der BBC teilte Middle East Eye mit, dass die Spendenaktion nicht alle festgelegten Kriterien für einen nationalen Appell erfülle, obwohl die Expertenmeinung des DEC dies bestätigt, merkte jedoch an, dass die Möglichkeit der Ausstrahlung eines Appells „geprüft“ werde.

Zurückhaltung

Der Grund, warum Israel einen Völkermord begehen kann und westliche Staats- und Regierungschefs ihn aktiv unterstützen können, liegt genau darin, dass die etablierten Medien ständig zurückhaltend berichten – sehr zu Gunsten Israels.

Leser und Zuschauer erhalten keinen Hinweis darauf, dass Israel in Gaza und im besetzten Westjordanland systematische Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit begeht, geschweige denn einen Völkermord.

Journalisten ziehen es vor, die Ereignisse als „humanitäre Krise“ darzustellen, weil dies Israels Verantwortung für die Entstehung der Krise ausblendet. Sie betrachten die Auswirkungen, das Leid, und nicht die Ursache: Israel.

Schlimmer noch, dieselben Journalisten streuen uns ständig Sand in die Augen mit unsinnigen Gegenbehauptungen, um den Eindruck zu erwecken, dass Israel eigentlich das Opfer und nicht der Täter ist.

Die anti-palästinensische Voreingenommenheit in den westlichen Medien ist seit dem Krieg gegen Gaza unerträglich

Nehmen wir zum Beispiel die neue „Studie“ über die angebliche antiisraelische Voreingenommenheit der BBC, die von einem in Israel ansässigen britischen Anwalt geleitet wird. Die Daily Mail, die sich nur zum Schein empört, warnte am Wochenende, dass die „BBC mit vierzehnmal höherer Wahrscheinlichkeit Israel des Völkermords beschuldigt als die Hamas … inmitten wachsender Forderungen nach einer Untersuchung“.

Aber wenn man den Text liest, ist es wirklich erstaunlich, dass die BBC in dem ausgewählten Zeitraum von vier Monaten Israel mit dem Begriff „Völkermord“ nur 283 Mal in Verbindung gebracht hat – und das in ihrer umfangreichen Berichterstattung über viele Fernseh- und Radiosender, ihre Website, Podcasts und verschiedene Social-Media-Plattformen, die unzählige Bevölkerungsgruppen im In- und Ausland bedienen.

Was die Mail und andere rechte Kampfhunde unter den Medien nicht erwähnen, ist die Tatsache, dass keiner dieser Verweise eine eigene redaktionelle Entscheidung der BBC gewesen wäre. Selbst palästinensische Gäste, die versuchen, das Wort in ihren Sendungen zu verwenden, werden schnell abgewürgt.

Viele der Verweise wären BBC-Nachrichten gewesen, die über einen von Südafrika beim Internationalen Gerichtshof eingereichten Fall berichten, der Israel wegen einer vom obersten Gericht der Welt im Januar als „plausibel“ bezeichneten Gefahr eines Völkermords in Gaza untersucht.

Leider war es für die BBC unmöglich, über diese Geschichte zu berichten, ohne das Wort „Völkermord“ zu erwähnen, da es im Mittelpunkt des Rechtsstreits steht.

Was uns in der Tat viel mehr erstaunen sollte, ist, dass ein aktiver Völkermord, an dem der Westen voll und ganz beteiligt ist, vom weltumspannenden Medienimperium der BBC in den vier Monaten nach dem 7. Oktober insgesamt nur 283 Mal erwähnt wurde.

Einschüchterungskampagne

Die vorläufige Entscheidung des Internationalen Gerichtshofs über den Völkermord in Israel ist ein entscheidender Kontext, der im Mittelpunkt jeder Medienberichterstattung über Gaza stehen sollte. Stattdessen wird sie in der Regel nicht erwähnt oder am Ende von Berichten versteckt, wo nur wenige darüber lesen werden.

Die BBC berichtete kaum über den Völkermordfall, den Südafrika im Januar vor dem Internationalen Gerichtshof vorgebracht hatte und den die Richter für „plausibel“ hielten. Andererseits sendete sie die gesamte Verteidigung Israels vor demselben Gericht.

Nach dieser jüngsten Einschüchterungskampagne durch die Medien, die sich im Besitz von Milliardären befinden, wird die BBC wahrscheinlich noch weniger bereit sein, den Völkermord zu erwähnen – und genau das ist das Ziel.

Was die Mail und die übrigen etablierten Medien viel mehr hätte verblüffen müssen, ist, dass die BBC im selben Zeitraum von vier Monaten 19 Hinweise auf einen „Völkermord“ der Hamas sendete.

Die Vorstellung, dass die Hamas zu einem „Völkermord“ an Israel oder Juden fähig ist, ist ebenso realitätsfern wie die Fiktion, dass sie am 7. Oktober „Babys geköpft“ habe, oder die Behauptungen, für die es nach wie vor keine Beweise gibt, dass sie an diesem Tag „Massenvergewaltigungen“ begangen habe.

Die Hamas, eine bewaffnete Gruppe mit Tausenden von Kämpfern, die derzeit von einer der stärksten Armeen der Welt im Gazastreifen in Schach gehalten wird, ist völlig unfähig, einen „Völkermord“ an Israelis zu begehen.

Das ist natürlich der Grund, warum der Internationale Gerichtshof die Hamas nicht wegen Völkermordes untersucht und warum nur die fanatischsten Apologeten Israels mit Fake News daherkommen, dass die Hamas einen Völkermord begeht oder dass es denkbar ist, dass sie dies versuchen könnte.

Niemand nimmt die Behauptungen eines Hamas-Völkermordes wirklich ernst. Die verblüffte Reaktion der Welt, als es der Gruppe am 7. Oktober gelang, für einen einzigen Tag aus dem Konzentrationslager Gaza zu entkommen und so viel Tod und Verwüstung anzurichten, war ein eindeutiges Zeichen.

Die Vorstellung, dass die Hamas etwas Schlimmeres tun könnte als das – oder den Angriff sogar wiederholen könnte – ist einfach eine Wahnvorstellung. Das Beste, was die Hamas tun kann, ist, aus ihren unterirdischen Tunneln heraus einen Zermürbungskrieg gegen das israelische Militär zu führen, und genau das tut sie auch.

Hier ist eine weitere Statistik aus der jüngsten „Studie“, die es wert ist, hervorgehoben zu werden: Im gleichen Viermonatszeitraum verwendete die BBC den Begriff „Verbrechen gegen die Menschlichkeit“ 22 Mal, um die von der Hamas an einem Tag im vergangenen Oktober begangenen Gräueltaten zu beschreiben, im Vergleich zu nur 15 Mal, um die noch schlimmeren Gräueltaten Israels zu beschreiben, die im vergangenen Jahr kontinuierlich begangen wurden.

Erlaubte Gedanken

Die letztendliche Auswirkung des jüngsten Medienrummels besteht darin, den Druck auf die BBC zu erhöhen, noch größere Zugeständnisse an die eigennützige, rechtsgerichtete politische Agenda der milliardenschweren Medien und die Unternehmensinteressen der von ihnen vertretenen Kriegsmaschinerie zu machen.

Die Aufgabe des staatlichen Rundfunks besteht darin, der britischen Öffentlichkeit Grenzen für zulässige Gedanken zu setzen – nicht auf der rechten Seite, wo diese Rolle Zeitungen wie der Mail und dem Telegraph zukommt, sondern auf der anderen Seite des politischen Spektrums, auf der Seite, die fälschlicherweise als „die Linke“ bezeichnet wird.

Die Aufgabe der BBC besteht darin, zu definieren, was akzeptable Rede und Handlung ist – was für das britische Establishment akzeptabel ist – für diejenigen, die ihre Innen- und Außenpolitik in Frage stellen wollen.

Die BBC zum Prügelknaben zu machen und sie als „links“ zu denunzieren, ist eine Form permanenter Gaslighting, die darauf abzielt, die rechtsextremen Medien Großbritanniens als gemäßigt erscheinen zu lassen

Zweimal in der jüngeren Geschichte sind progressive linke Oppositionsführer aufgetreten: Michael Foot in den frühen 1980er Jahren und Jeremy Corbyn in den späten 2010er Jahren. Bei beiden Gelegenheiten haben sich die Medien vereint, um sie zu verunglimpfen.

Das sollte niemanden überraschen. Die BBC zum Prügelknaben zu machen – sie als „linksgerichtet“ zu denunzieren – ist eine Form permanenter Gaslighting, die darauf abzielt, die rechtsextremen Medien Großbritanniens als gemäßigt erscheinen zu lassen und das Bestreben zu normalisieren, die BBC immer weiter nach rechts zu drängen.

Über Jahrzehnte hinweg haben die milliardenschweren Medienunternehmen in der Öffentlichkeit den Eindruck erweckt, dass die BBC das extreme Ende des angeblich „linken“ Denkens definiert. Je weiter das Unternehmen nach rechts gedrängt werden kann, desto mehr steht die Linke vor einer unwillkommenen Wahl: Entweder folgt sie der BBC nach rechts oder sie wird allgemein als die verrückte Linke, die wache Linke, die Trot-Linke, die militante Linke verunglimpft.

Um dieses sich selbst erfüllende Argument zu untermauern, können jegliche Proteste von BBC-Mitarbeitern von den Journalisten-Dienern von Rupert Murdoch und anderen Pressezaren als weiterer Beweis für die linke oder marxistische Ausrichtung des Unternehmens herangezogen werden.

Das Mediensystem ist manipuliert, und die BBC ist das perfekte Mittel, um dies auch weiterhin zu gewährleisten.

Auf den Knopf drücken

Was die BBC und die übrigen Mainstream-Medien herunterspielen, sind nicht nur die Fakten des israelischen Völkermords in Gaza, sondern auch die offensichtliche Absicht der israelischen Führung, der Gesellschaft des Landes im Allgemeinen und seiner Befürworter im Vereinigten Königreich und anderswo, einen Völkermord zu begehen.

Es sollte nicht zur Debatte stehen, dass Israel in Gaza einen Völkermord begeht, wenn uns jeder, vom Premierminister bis hinunter zu den einfachen Bürgern, gesagt hat, dass dies genau ihre Absicht ist.

Bekannte israelische Podcaster rufen dazu auf, „jedes Lebewesen“ in Gaza und im Westjordanland auszulöschen

Die Beispiele für solche völkermörderischen Äußerungen israelischer Politiker füllten Seiten des Falls Südafrikas vor dem Internationalen Gerichtshof. Nur ein Beispiel: Premierminister Benjamin Netanjahu verurteilte die Palästinenser als „Amalek“ – ein Verweis auf eine biblische Geschichte, die jedem israelischen Schulkind bekannt ist und in der Gott den Israeliten befiehlt, ein ganzes Volk, einschließlich ihrer Kinder und ihres Viehs, vom Erdboden zu tilgen.

Jeder, der sich in den sozialen Medien bewegt, wird mit einer Flut von ähnlich völkermörderischen Äußerungen von meist anonymen Unterstützern Israels konfrontiert worden sein.

Diese Völkermord-Anhänger haben kürzlich ein Gesicht bekommen – zwei, um genau zu sein. Videoclips von zwei Israelis, die unter dem Namen „Two Nice Jewish Boys“ auf Englisch Podcasts veröffentlichen, haben sich wie ein Lauffeuer verbreitet und zeigen, wie die beiden zur Ausrottung jedes einzelnen palästinensischen Mannes, jeder einzelnen palästinensischen Frau und jedes einzelnen palästinensischen Kindes aufrufen.

Einer der Podcaster sagte, dass es „null Menschen in Israel“ interessiere, ob ein Polioausbruch, der durch die Zerstörung der Wasser-, Abwasser- und Gesundheitseinrichtungen im Gazastreifen durch Israel verursacht wurde, letztendlich Babys tötet, und bemerkte, dass Israels Zustimmung zu einer Impfkampagne ausschließlich von PR-Zwecken getrieben sei.

In einem anderen Clip sind sich die Podcaster einig, dass palästinensische Geiseln in israelischen Gefängnissen es verdienen, „durch das Schieben eines zu großen Objekts in ihren Hintern hingerichtet zu werden“.

Sie machen auch deutlich, dass sie nicht zögern würden, einen Genozid-Knopf zu drücken, um das palästinensische Volk auszulöschen: „Wenn man mir einen Knopf gäbe, mit dem ich Gaza einfach auslöschen könnte – jedes einzelne Lebewesen in Gaza würde morgen nicht mehr leben – würde ich ihn sofort drücken … Und ich denke, die meisten Israelis würden das auch tun. Sie würden nicht so darüber reden wie ich, sie würden nicht sagen: ‚Ich habe ihn gedrückt‘, aber sie würden ihn drücken.“

Unbarmherzige Verkommenheit

Es ist leicht, sich über solche unmenschlichen Kommentare zu empören, aber die von diesem Paar ausgelöste Aufregung lenkt wahrscheinlich von einem wichtigeren Punkt ab: dass sie absolut repräsentativ dafür sind, wo sich die israelische Gesellschaft gerade befindet. Sie gehören nicht zu einer verdorbenen Randgruppe. Sie sind keine Ausreißer. Sie sind fest im Mainstream verankert.

Das zeigt sich nicht nur darin, dass die Bürgerarmee Israels systematisch palästinensische Gefangene verprügelt und sodomisiert, palästinensische Kinder in Gaza mit Kopfschüssen tötet, die Sprengung von Universitäten und Moscheen bejubelt, palästinensische Leichen schändet und eine Hungersnot-Blockade gegen Gaza verhängt.

All diese unerbittliche Verkommenheit wird von der israelischen Gesellschaft begrüßt.

Nachdem ein Video aufgetaucht war, in dem eine Gruppe von Soldaten einen palästinensischen Gefangenen im israelischen Folterlager Sde Teiman vergewaltigt, stellten sich die Israelis auf ihre Seite. Aufgrund des Ausmaßes der inneren Verletzungen des Gefangenen musste er ins Krankenhaus eingeliefert werden.

In der Folgezeit saßen israelische Experten – gebildete „Liberale“ – in Fernsehstudios und diskutierten darüber, ob es Soldaten erlaubt sein sollte, selbst zu entscheiden, ob sie inhaftierte Palästinenser vergewaltigen wollen, oder ob solche Misshandlungen vom Staat als Teil eines offiziellen Folterprogramms organisiert werden sollten.

Einer der Soldaten, die in dem Fall der Gruppenvergewaltigung angeklagt wurden, entschied sich dafür, seine Anonymität aufzugeben, nachdem er von Journalisten, die ihn interviewten, verteidigt wurde. Er wird jetzt in israelischen Fernsehsendungen als kleine Berühmtheit behandelt.

Umfragen zeigen, dass die überwiegende Mehrheit der jüdischen Israelis entweder die Zerstörung des Gazastreifens gutheißt oder sogar noch mehr davon will. Etwa 70 Prozent wollen jegliche Sympathiebekundungen für die Zivilbevölkerung in Gaza von Social-Media-Plattformen verbannen.

Nichts davon ist wirklich neu. Nach dem Angriff der Hamas am 7. Oktober ist das alles nur noch viel auffälliger geworden.

Schließlich ereignete sich ein Teil der schockierendsten Gewalttaten an diesem Tag, als Hamas-Kämpfer in der Nähe von Gaza auf ein Tanzfestival stießen.

Die brutale Inhaftierung von 2,3 Millionen Palästinensern und die 17-jährige Blockade, die ihnen die Grundlagen des Lebens und jegliche sinnvolle Freiheit verwehrt, waren für die Israelis so normal geworden, dass hippe, freiheitsliebende israelische Jugendliche so nah an dieser Masse menschlichen Leids fröhlich einen Rave veranstalten konnten.

Oder wie einer der beiden netten jüdischen Jungs seine Gefühle über das Leben in Israel beschrieb: „Es ist schön zu wissen, dass man auf einem Konzert tanzt, während Hunderttausende von Menschen in Gaza obdachlos sind und in einem Zelt sitzen.“ Sein Partner unterbrach ihn: „Das macht es noch besser … Die Menschen genießen es zu wissen, dass sie [die Palästinenser in Gaza] leiden.“

“Heldensoldaten“

Diese ungeheuerliche Gleichgültigkeit oder gar Freude an der Folter anderer ist nicht auf Israelis beschränkt. Es gibt eine ganze Armee prominenter Unterstützer Israels im Westen, die sich selbstbewusst als Verteidiger der völkermörderischen Handlungen Israels aufspielen.

Was sie alle eint, ist die jüdische, auf Vorherrschaft ausgerichtete Ideologie des Zionismus.

In Großbritannien hat sich der Oberrabbiner Ephraim Mirvis weder gegen das Massaker an palästinensischen Kindern in Gaza ausgesprochen, noch hat er geschwiegen. Stattdessen hat er Israels Kriegsverbrechen seinen Segen gegeben.

Mitte Januar, als Südafrika begann, seine Anklage gegen Israel wegen Völkermordes öffentlich zu machen, die der Internationale Gerichtshof als „plausibel“ einstufte, sprach Mirvis auf einer öffentlichen Versammlung, auf der er Israels Operationen in Gaza als „das Herausragendste überhaupt“ bezeichnete.

Der Internationale Gerichtshof hat Israel und seine Verbündeten wegen Völkermordes angeklagt.

Er bezeichnete die Truppen, die eindeutig Kriegsverbrechen begangen haben, als „unsere heldenhaften Soldaten“ und verband damit unerklärlicherweise die Handlungen einer ausländischen, israelischen Armee mit der britischen Armee.

Selbst wenn wir davon ausgehen, dass er wirklich nichts von den Kriegsverbrechen in Gaza vor acht Monaten wusste, gibt es jetzt keine Entschuldigungen mehr.

Doch letzte Woche meldete sich Mirvis erneut zu Wort, diesmal um die britische Regierung dafür zu kritisieren, dass sie Waffenverkäufe an Israel sehr einseitig beschränkt, nachdem sie Rechtsberatung erhalten hatte, dass solche Waffen wahrscheinlich von Israel zur Begehung von Kriegsverbrechen eingesetzt werden.

Mit anderen Worten forderte Mirvis offen seine eigene Regierung auf, das Völkerrecht zu ignorieren und einen Staat zu bewaffnen, der Kriegsverbrechen begeht, so die Anwälte der britischen Regierung, und einen „plausiblen Völkermord“ begeht, so der Internationale Gerichtshof.

Es gibt im Westen in einflussreichen Positionen Befürworter wie Mirvis.

Ende letzten Monats forderte sein Amtskollege in Frankreich, Haim Korsia, in einer Fernsehsendung Israel auf, „den Job zu beenden“ und stellte sich hinter Netanjahu, der vom Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofs wegen Kriegsverbrechen verfolgt wird.

Korsia weigerte sich, die Tötung von mindestens 41.000 Palästinensern in Gaza durch Israel zu verurteilen, und argumentierte, dass diese Todesfälle „nicht in derselben Größenordnung“ lägen wie die 1.150 Todesfälle unter Israelis am 7. Oktober.

Es war schwer, nicht zu dem Schluss zu kommen, dass er damit meinte, dass das Leben von Palästinensern nicht so wichtig sei wie das von Israelis.

Innerer Faschist

Vor fast 30 Jahren veröffentlichte der israelische Soziologe Dan Rabinowitz ein Buch mit dem Titel Overlooking Nazareth, in dem er argumentierte, dass Israel eine weitaus rassistischere Gesellschaft sei, als allgemein angenommen wird.

Seit dem 7. Oktober hat sein Werk eine neue Relevanz erlangt – und das nicht nur für Israelis.

Damals wie heute gingen Außenstehende davon aus, dass Israel in religiöse und säkulare, traditionelle und moderne, vulgäre Neuimmigranten und aufgeklärtere „Veteranen“ gespalten sei.

Israelis sehen ihre Gesellschaft oft auch geografisch gespalten: zwischen Randgemeinden, in denen der Rassismus der Bevölkerung gedeiht, und einem Ballungsraum um Tel Aviv, in dem ein sensibler, kultivierter Liberalismus vorherrscht.

Rabinowitz widerlegte diese These. Als Fallstudie nahm er die kleine jüdische Stadt Nazareth Illit im Norden Israels, die für ihre rechtsextreme Politik bekannt ist, einschließlich der Unterstützung der faschistischen Bewegung des verstorbenen Rabbiners Meir Kahane.

Der 7. Oktober war ein entscheidender Moment. Er enthüllte eine ungeheure Barbarei, mit der man nur schwer zurechtkommt

Rabinowitz führte die Politik der Stadt hauptsächlich darauf zurück, dass sie vom Staat auf Nazareth, der größten palästinensischen Gemeinde in Israel, gebaut worden war, und zwar speziell, um ihren historischen Nachbarn einzudämmen, zu kontrollieren und zu unterdrücken.

Er argumentierte, dass die Juden von Nazareth Illit nicht rassistischer seien als die Juden von Tel Aviv. Sie seien lediglich einer „arabischen“ Präsenz viel stärker ausgesetzt. Da nur wenige Juden sich dafür entschieden, dort zu leben, seien sie ihren „arabischen“ Nachbarn zahlenmäßig weit unterlegen. Der Staat habe sie in einen direkten, konfrontativen Wettbewerb mit Nazareth um Land und Ressourcen gebracht.

Die Juden von Tel Aviv hingegen seien fast nie einem „Araber“ begegnet, es sei denn in der Rolle eines Dieners: als Kellner oder Arbeiter auf einer Baustelle.

Der Unterschied, so Rabinowitz, bestand darin, dass die Juden von Nazareth Illit täglich mit ihrem eigenen Rassismus konfrontiert wurden. Sie hatten sich damit abgefunden und waren damit vertraut geworden. Die Juden in Tel Aviv konnten sich derweil als weltoffen darstellen, da ihre Engstirnigkeit nie ernsthaft auf die Probe gestellt wurde.

Nun, der 7. Oktober änderte all das. Die „Liberalen“ von Tel Aviv sahen sich plötzlich mit einer unwillkommenen, rachsüchtigen palästinensischen Präsenz innerhalb ihres Staates konfrontiert. Der „Araber“ war nicht mehr der Unterdrückte, Zahme und Unterwürfige, an den sie gewöhnt waren.

Unerwartet spürten die Juden von Tel Aviv, wie in einen Raum eingedrungen wurde, von dem sie glaubten, er gehöre ausschließlich ihnen, so wie es die Juden von Nazareth Illit jahrzehntelang empfunden hatten. Und sie reagierten genau auf die gleiche Weise. Sie rechtfertigten ihren inneren Faschisten. Über Nacht gewöhnten sie sich an den Völkermord.

Die Völkermord-Party

Dieses Gefühl der Invasion geht natürlich über Israel hinaus.

Am 7. Oktober war der Überraschungsangriff der Hamas nicht nur ein Angriff auf Israel. Der Ausbruch einer kleinen Gruppe bewaffneter Kämpfer aus einem der größten und am stärksten befestigten Gefängnisse, die je gebaut wurden, war auch ein schockierender Angriff auf die Selbstgefälligkeit der westlichen Eliten – ihren Glauben, dass die Weltordnung, die sie mit Gewalt aufgebaut hatten, um sich zu bereichern, dauerhaft und unantastbar sei.

Der 7. Oktober erschütterte ihr Vertrauen, dass die nicht-westliche Welt für immer eingedämmt werden könnte, dass sie weiterhin den Wünschen des Westens nachkommen muss und dass sie auf unbestimmte Zeit versklavt bleiben würde, zutiefst.

Genau wie bei den Israelis entlarvte der Angriff der Hamas schnell den kleinen Faschisten in der politischen, medialen und religiösen Elite des Westens, der ein Leben lang vorgab, die Hüter einer westlichen Zivilisationsmission zu sein – einer Mission, die aufgeklärt, humanitär und liberal war.

Warum Israels Völkermord in Gaza ein westlicher Krieg gegen das palästinensische Volk ist

Die Tat funktionierte, weil die Welt so geordnet war, dass sie sich selbst und anderen leicht vormachen konnten, dass sie sich der Barbarei des Anderen entgegenstellten.

Der Kolonialismus des Westens war weitgehend unsichtbar, er wurde an weltumspannende, ausbeuterische und umweltzerstörerische westliche Unternehmen und ein Netzwerk von etwa 800 US-Militärbasen in Übersee übertragen, die dazu da waren, hart durchzugreifen, wenn dieser neue, auf Distanz basierende Wirtschaftsimperialismus auf Schwierigkeiten stieß.

Ob absichtlich oder nicht, die Hamas riss am 7. Oktober die Maske dieser Täuschung herunter. Der Vorwand eines ideologischen Risses zwischen westlichen Führern der Rechten und einer angeblichen „Linken“ löste sich über Nacht in Luft auf. Sie alle gehörten derselben Kriegspartei an; sie alle wurden Anhänger der Völkermordpartei.

Alle haben nach Israels angeblichem „Recht auf Selbstverteidigung“ gerufen – in Wahrheit ist es das Recht, die jahrzehntelange Unterdrückung des palästinensischen Volkes fortzusetzen – indem sie eine Blockade von Nahrungsmitteln, Wasser und Strom für die 2,3 Millionen Einwohner des Gazastreifens verhängten.

Alle befürworten aktiv die Bewaffnung des israelischen Gemetzels und der Verstümmelung von Zehntausenden von Palästinensern. Alle haben nichts unternommen, um einen Waffenstillstand zu erzwingen, abgesehen von Lippenbekenntnissen zu diesem Thema.

Alle scheinen eher bereit zu sein, das Völkerrecht und die es unterstützenden Institutionen zu zerreißen, als es gegen Israel durchzusetzen. Alle verurteilen die massenhaften Proteste gegen den Völkermord als Antisemitismus, anstatt den Völkermord selbst zu verurteilen.

Der 7. Oktober war ein entscheidender Moment. Er hat eine ungeheure Barbarei aufgedeckt, mit der man sich nur schwer abfinden kann. Und das werden wir auch nicht, bis wir uns einer schwierigen Wahrheit stellen: dass die Quelle solcher Verderbtheit viel näher liegt, als wir es uns je vorgestellt haben.

Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten gehören dem Autor und spiegeln nicht unbedingt die redaktionelle Politik von Middle East Eye wider.

Übersetzt mit Deepl.com

