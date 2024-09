https://english.almayadeen.net/news/politics/israeli-bombardment-kills-60-people-in-gaza-overnight



Israelische Bombardierung tötet über Nacht 60 Menschen in Gaza

Von Al Mayadeen English

Quelle: Agenturen

13. September 2024

Am 343. Tag des Völkermords bombardieren israelische Besatzungstruppen zahlreiche Gebiete in Gaza, vor allem im Zentrum und im Süden.

Die israelischen Besatzungstruppen setzen ihren gnadenlosen Krieg gegen Gaza am 343. Tag in Folge fort und starten intensive Luftangriffe auf verschiedene Teile des belagerten palästinensischen Gebiets.

Diese Angriffe richteten sich gegen das Zentrum von Gaza, Gaza-Stadt und Gebiete im südlichen Teil des Streifens und forderten Dutzende Opfer. Die Zahl der Todesopfer hat seit letzter Nacht 60 erreicht, wobei viele weitere bei den Angriffen verwundet wurden, berichtete der Korrespondent von Al Mayadeen

Im Flüchtlingslager Jabalia im Norden von Gaza wurde mindestens eine Person getötet, als israelische Streitkräfte ein Haus im Gebiet al-Faluja bombardierten. Darüber hinaus warnten mehrere Krankenhäuser im nördlichen Teil des Gazastreifens, dass sie aufgrund eines akuten Treibstoffmangels kurz vor der Schließung stehen.

Im Stadtteil al-Zaytoun südöstlich von Gaza-Stadt wurden bei einem Bombenangriff auf ein Haus mehrere Zivilisten, hauptsächlich Frauen und Kinder, getötet. Rettungsteams suchen weiterhin nach Überlebenden, die unter den Trümmern begraben sind.

Der Stadtteil al-Zaytoun war auch Schauplatz schwerer Luftangriffe. Einem Bericht aus der Region zufolge richtete sich ein israelischer Luftangriff auf das Gebiet um die Salah-al-Din-Moschee.

Im Zentrum von Gaza bargen Zivilschutzteams die Leiche eines Märtyrers und mehrere Verletzte, nachdem ein israelischer Luftangriff ein Haus in der 20. Straße im Flüchtlingslager Nuseirat getroffen hatte. Gleichzeitig wurden drei weitere Menschen getötet und mehrere weitere verletzt, als ein Angriff ein Haus traf, in dem vertriebene Zivilisten im Lager Schutz suchten.

Weiter südlich in Rafah wurden fünf Menschen durch israelischen Panzerbeschuss getötet, der ein Haus im Gebiet Mawasi Rafah traf.

Diese jüngsten Opfer sind Teil einer viel größeren Zahl von Todesopfern. Seit dem 7. Oktober hat das Gesundheitsministerium in Gaza bis zum 12. September mehr als 41.118 Tote und 95.125 Verletzte gemeldet.

Während die Bombardierung weitergeht, bleiben viele Opfer unter Trümmern begraben, und Krankenwagen und Zivilschutzteams haben Schwierigkeiten, sie zu erreichen, da die Angriffe andauern und sich auf den Straßen immer mehr Schutt ansammelt.

Verwandte Nachrichten

In der Zwischenzeit gab die UNRWA bekannt, dass die erste Runde der Polio-Impfkampagne in Gaza gestern endete, und fügte hinzu, dass die Organisation und ihre Partner Hunderttausende von Kindern geimpft und damit eine Impfquote von 90 % erreicht haben.

Die nächste Herausforderung wird laut UNRWA die Bereitstellung der zweiten Dosis sein, die in den kommenden Wochen benötigt wird.

Die erste Runde der Impfkampagne #polio im #Gaza endete gestern.@UNRWA und Partner haben Hunderttausende von Kindern geimpft und damit erfolgreich eine Durchimpfungsrate von 90 % erreicht.

Unsere nächste Herausforderung wird die Bereitstellung der zweiten Dosis sein, die in den kommenden Wochen benötigt wird. pic.twitter.com/cm5SGLaeoS

– UNRWA (@UNRWA) 13. September 2024

18.000 Kinder ohne Schutz

In einer Pressekonferenz am Hauptsitz der Vereinten Nationen in Brüssel beleuchtete der humanitäre Koordinator der Vereinten Nationen, Muhannad Hadi, die schwere humanitäre Krise, von der Kinder im Gazastreifen betroffen sind. Hadi gab bekannt, dass derzeit zwischen 17.000 und 18.000 Kinder verwaist und schutzlos sind.

Laut der palästinensischen Nachrichtenagentur WAFA wies Hadi auf die harten Lebensbedingungen dieser Kinder hin. Da der Zugang zu Elektrizität und Kochgas begrenzt ist, sind viele gezwungen, Feuerholz zu sammeln, anstatt zur Schule zu gehen oder zu spielen. „Es ist herzzerreißend zu sehen, wie Kinder Feuerholz sammeln, wenn sie eigentlich im Klassenzimmer sein sollten“, bemerkte Hadi.

Der UN-Beamte beschrieb, wie Kinder kaputte Türgriffe und andere wertlose Gegenstände auf der Straße verkauften. Die Wirtschaftskrise wurde durch einen akuten Geldmangel verschärft, was die bereits verzweifelte humanitäre Lage noch verschlimmerte.

Hadi, der Gaza im August besuchte, verglich das Ausmaß der Zerstörung mit einem „Horrorfilm“ und beschrieb, wie Grundbedürfnisse wie sauberes Wasser, Kaffee und Frühstück für viele nach elf Monaten Krieg zu einem entfernten Traum geworden sind.

Der UN-Beamte sprach über die bürokratischen Hürden in Israel, die die Arbeit der Hilfsarbeiter erschweren, darunter Probleme im Zusammenhang mit Visa und Grenzübergängen. Darüber hinaus gibt es ernsthafte Sicherheitsbedenken, da Fahrzeuge der UN und humanitäre Fahrzeuge beschossen wurden. In einem Fall wurde im August ein Fahrzeug des Welternährungsprogramms von zehn Kugeln getroffen.

Die anhaltende Gewalt hat auch viele humanitäre Helfer das Leben gekostet. Hadi berichtete, dass 214 Mitarbeiter des Hilfswerks der Vereinten Nationen für Palästinaflüchtlinge im Nahen Osten (UNRWA) und sieben Mitarbeiter der Global Central Kitchen im Rahmen ihrer Tätigkeit während der andauernden israelischen Aggression getötet wurden.

Hadi betonte, dass die Krise im Gazastreifen und im Westjordanland weitreichende Folgen hat, und warnte vor den Auswirkungen auf die gesamte Region. „Die Verwüstung hier betrifft nicht nur Gaza, sondern bedroht die Stabilität weit darüber hinaus“, warnte er.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …