Wie der sagenumwobene Phönix wird Gaza aus der Asche auferstehen

von Ronnie Kasrils

1. November 2023

Der gestrige Luftangriff auf das am dichtesten bevölkerte Flüchtlingslager des Gazastreifens, Jabaliya, ist ein weiteres Massaker, das sich an viele andere anschließt. Sie ist ein Zeichen für die israelische Barbarei und die faschistische Unfähigkeit, den menschlichen Heldengeist im Widerstand gegen die Unterdrückung zu verstehen. Die Geschichte hat gezeigt, dass die Bombardierung von Zivilisten – von der baskischen Stadt Guernica im Jahr 1937 bis zu den sowjetischen und britischen Städten im Zweiten Weltkrieg, von Amerikas Zerstörung Vietnams, des Iraks und Afghanistans bis zum heutigen Völkermord in Gaza – die Entschlossenheit der Menschen zum Widerstand stärkt.

Während der unmenschliche Angriff des israelischen Staates auf den Gazastreifen weitergeht, werden Zivilisten in erschreckendem Ausmaß getötet, während das Ghetto um sie herum in Schutt und Asche gelegt wird. Von den 2,3 Millionen Menschen, die in dem umzäunten Stück Land zusammengepfercht sind, wurden weit über 8.000 getötet. 3.500 Kinder kamen ums Leben, die meisten anderen Todesopfer waren Frauen und ältere Menschen. Ganze Familien wurden ausgelöscht. Über 20.000 Menschen wurden verwundet, viele mit lebensbedrohlichen und lebensverändernden Verletzungen. Alle 10 Minuten wird ein palästinensisches Kind getötet. Im Oktober wurden mehr Kinder abgeschlachtet als in allen anderen Konflikten der Welt seit 2019.

Die Palästinenser im Gazastreifen leiden unter unsäglichen Schmerzen und Ängsten. Fernsehbilder von verzweifelten Eltern, die blutüberströmte Säuglinge durch zerstörte Krankenhäuser schleppen, und von Menschen, die auf der Suche nach ihren Angehörigen mit bloßen Händen in eingestürzten Gebäuden wühlen, erschüttern die Menschen auf der ganzen Welt.

Bei diesem Tempo des Gemetzels werden bis Weihnachten mehr als 30.000 Menschen getötet, davon 40 Prozent Kinder und 30 Prozent Frauen, und 150.000 verwundet. Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu und seine Generäle erklären, dass ihr „Krieg“ Monate dauern könnte, so dass diese Zahlen nicht unwahrscheinlich sind. Dies ist ein Kriegsverbrechen und ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit in unvorstellbarem Ausmaß. Unterstützt werden diese Verbrechen von US-Präsident Joe Biden und dem britischen Premierminister Rishi Sunak sowie von einem Großteil der westlichen Medien, einschließlich der zionistischen Außenposten in meinem Heimatland Südafrika, die das unverhältnismäßige Blutbad, das Israel unter der Bevölkerung des besetzten Palästina angerichtet hat, schamlos ignorieren.

Der israelische Verteidigungsminister Yoav Gallant kündigte den Beginn eines „totalen Krieges“ an und erklärte seine Absicht mit Worten, die Israel für alle Zeiten beschämen werden: „Ich habe eine vollständige Belagerung des Gazastreifens angeordnet. Es wird keine Elektrizität, keine Lebensmittel, keinen Treibstoff geben… Wir kämpfen gegen menschliche Tiere“. Ich sage das nicht leichtfertig, aber diese Worte hätten direkt aus dem Mund eines Nazi-Vernichtungshelfers kommen können.

In das kollektive Gedächtnis eingebrannt hat sich Gallants abschreckende Warnung an die 1,1 Millionen Palästinenser im Norden des Gaza-Ghettos, in der er ihnen 24 Stunden Zeit gab, aus ihren Häusern zu fliehen. Tausende von Frauen und Kindern, die im Al-Aqsa-Krankenhaus in Gaza-Stadt Zuflucht gefunden haben, weigern sich zu gehen, weil sie, wie in Jabaliya, nirgendwo hin können. Die Bevölkerung des Gazastreifens wird seit 16 Jahren belagert und litt bereits vor dem aktuellen Angriff an der Grenze zum Hungertod, da täglich nur 500 Lastwagen ins Land gelassen wurden. Nach intensivem Druck hat Israel ein Rinnsal an UN-Hilfsgütern wie Lebensmittel, Wasser und Medikamente über den Grenzübergang Rafah zugelassen. Treibstoff wurde nicht zugelassen. Diese winzige Menge an Hilfsgütern, die die ägyptische Grenze passieren darf, erlaubt es Israel zu behaupten, dass es die Grundversorgung sicherstellt, während es in Wirklichkeit den meisten Menschen im Gazastreifen immer noch den Lebensunterhalt verweigert.

Es ist offensichtlich, dass viele Menschen verdursten und verhungern werden, ohne dass sie versorgt werden und Medikamente erhalten. Bereits 12 Krankenhäuser im Gazastreifen wurden zerstört, 32 medizinische Einrichtungen wurden teilweise beschädigt oder außer Betrieb gesetzt. Dazu gehört auch das arabische Krankenhaus Al-Ahli in Gaza-Stadt, in dem 500 Menschen durch einen Volltreffer einer israelischen Rakete getötet wurden. Im Gegensatz zu den von Israel eingesetzten Raketen haben die von der Hamas oder dem Islamischen Dschihad verwendeten Raketen nicht die Kraft, ganze Gebäude zu zerstören. Dies war ein weiteres israelisches Kriegsverbrechen.

Inmitten dieser Verwüstung gibt es schätzungsweise 55.000 schwangere Frauen, von denen 5.000 kurz vor der Geburt stehen. Es gibt 130 Babys in Brutkästen und 140 auf Intensivstationen. Als die zionistischen Faschisten 1948, einen Monat vor der Gründung des zionistischen Staates Israel, 240 Männer, Frauen und Kinder in Deir Yassin bei Jerusalem abschlachteten, erklärte der neue Landwirtschaftsminister Aharon Zisling entsetzt: „Wir haben uns wie Nazis benommen, und mein ganzes Wesen ist erschüttert.“

Faschismus

Der große Physiker Albert Einstein und die Philosophin Hannah Arendt, eine Expertin für die Nazis, bezeichneten den Architekten dieses Massakers, Menachem Begin, zu Recht als Faschisten. Er wurde später Premierminister Israels. Es ist eine unbestreitbare Tatsache, dass es sich bei der Regierung, die den im Gaza-Ghetto zusammengepferchten Menschen die Hölle heiß macht, um Proto-Faschisten handelt, die von dem rassistischen Mythos getrieben werden, sie seien das auserwählte Volk und Palästina sei ihr gottgegebenes Land.

Heute macht der Westen mit Israel gemeinsame Sache bei der ethnischen Säuberung der Palästinenser, bei Kriegsverbrechen und Aggressionen gegen Nachbarstaaten

Israel ist eine Siedlerkolonie, die Apartheid-Praktiken übernommen hat, und seine Verbrechen werden seit seiner unrechtmäßigen Geburt als Staat in der Nakba 1948 vom Westen finanziert und legitimiert. Die USA haben seit dieser Zeit bis zur Besetzung des Gazastreifens und des Westjordanlandes 1967 ihr Veto eingelegt und UN-Resolutionen und das Völkerrecht untergraben. Heute unterstützt der Westen Israel bei der ethnischen Säuberung der Palästinenser, bei Kriegsverbrechen und Aggressionen gegen Nachbarstaaten. Die USA stellen derzeit 3,8 Milliarden Dollar pro Jahr für Israels Militär bereit. Biden hat nun weitere 14 Milliarden Dollar zur Unterstützung des israelischen Militärs angekündigt, ohne einen Cent an humanitärer Hilfe für die Palästinenser. Die USA haben zwei Flugzeugträgergruppen mit 2.000 Marinesoldaten in das östliche Mittelmeer entsandt, um Israel zu „schützen“, und sie haben weitere Bomben und Raketen für den „defensiven“ Angriff auf Gaza geliefert. Israel benötigt wahrscheinlich Gas und Flammenwerfer für den Bodenangriff auf das riesige Tunnelsystem der Hamas, der gerade im Gange ist.

Die westliche Unterstützung für Israel ist zwar rassistisch motiviert, aber in einigen Fällen sind auch persönliche Motive im Spiel. Sunaks reiche Familie hat enorme Investitionen in Israel, wie auch viele andere, die auf dem zionistischen Zug mitfahren, darunter viele westliche Unternehmen. Die Behauptungen, die von den meisten westlichen Politikern zur Unterstützung Israels aufgestellt und von den meisten westlichen Medien pflichtbewusst aufgegriffen werden, müssen genau geprüft werden.

Nehmen wir als erstes den Chor der Erklärungen, die die von der Hamas am 7. Oktober begonnene Operation Al-Aqsa-Flut als „unprovoziert“ bezeichnen, und die Erklärungen, dass „Israel das Recht hat, sich zu verteidigen“. Der zwei Milliarden Dollar teure Gaza-Sicherheitszaun wurde durchbrochen, und 360 israelische Soldaten und 1.200 Siedler sollen von Widerstandskämpfern getötet worden sein, die einen Befreiungskampf gegen den Apartheid-Siedlerkolonialismus führten, obwohl Augenzeugenberichte aufgetaucht sind, wonach Dutzende jüdischer Siedler durch wahlloses Schießen von ihrer eigenen Seite aus starben. Diese Siedler starben, weil der israelische Staat es versäumte, sie vor Guerillakämpfern zu schützen, die aus der ewigen Freiluftgefangenschaft ausgebrochen waren. Die Aktion der Mudschaheddin fand vor dem Hintergrund einer fast acht Jahrzehnte währenden brutalen Unterdrückung statt, die auf die Zeit der Enteignung ihrer Großeltern zurückgeht. Die israelischen Städte, Dörfer und Kibbuzim, die sie überfielen, wurden auf Land errichtet, das ihren Familien in den 1940er Jahren während der Nakba geraubt wurde, die sie in die Vorhölle der Flüchtlinge verbannte. In der Tat sind zwei Drittel der Bewohner des Gazastreifens Flüchtlinge, viele von ihnen aus denselben zerstörten Dörfern.

Westliche Heuchelei

In den Kommentaren der westlichen Medien wimmelt es nur so von „Fake News“. Die Behauptung, vierzig Babys seien enthauptet worden, wurde entlarvt, und es hat sich, wie bereits erwähnt, herausgestellt, dass viele Siedler durch das wilde Schießen von Soldaten der israelischen Verteidigungsstreitkräfte starben, die nach der „Hannibal-Doktrin“ der Armee handeln, wonach der Tod besser ist als die Gefangennahme durch den palästinensischen Widerstand.

Als der Westen und seine unterwürfigen Medien behaupteten, dieser Angriff sei „unprovoziert“ gewesen, wurde mit keinem Wort auf die mehr als 75 Jahre andauernde ethnische Säuberung, den schrittweisen Völkermord und die kollektive Bestrafung, die 16-jährige Belagerung des Gazastreifens, die fünf tödlichen Angriffe auf den Gazastreifen seit 2008, darunter die kaltblütige Ermordung von 220 Demonstranten – darunter 42 Kinder – und die Verletzung von 36.000 Menschen bei den friedlichen Protesten des Großen Marsches der Rückkehr 2018/19 hingewiesen. Siedler aus dem nahegelegenen Sderot (das auf dem Land des palästinensischen Dorfes Najd erbaut wurde, das im Mai 1948 ethnisch gesäubert wurde) aßen Popcorn und jubelten israelischen Scharfschützen zu, als diese wehrlose Menschen niedermähten.

Überall auf der Welt erinnern sich Menschen mit Gewissen an den Mut der Juden des Warschauer Ghettos, die sich mit der Waffe in der Hand gegen die Einkerkerung durch die Nazis auflehnten und bereit waren, aufrecht zu sterben, anstatt passiv wie Schafe auf den Tod zu warten. Obwohl die Südafrikaner zu Terroristen erklärt wurden, als wir gegen die Apartheid zu den Waffen griffen, wurde der bewaffnete Kampf weithin als völlig legitim anerkannt. Der bewaffnete Widerstand gegen militärische Besatzung und Tyrannei ist im Völkerrecht als universelles Recht und in der Theorie des gerechten Krieges als moralisches Recht anerkannt.

Die Hamas ist eine nationale Befreiungsbewegung, die einen antikolonialen Kampf führt. Israel, die USA und der gesamte Westen versuchen, die Hamas zu delegitimieren, indem sie sie mit ISIS/Daesh in einen Topf werfen, aber das ist ein völlig falscher Vergleich. Im Gegensatz zu ISIS/Daesh ist die Hamas eine politische Organisation, die aus einem besetzten und unterdrückten Volk hervorgegangen ist und ein klares Projekt zur Beendigung der kolonialen Besatzung verfolgt.

Die Heuchelei und die rassistische Doppelmoral des Westens und eines Großteils seiner Medien sind in der unterschiedlichen Reaktion auf die Situation in der Ukraine und im Gazastreifen deutlich geworden. Die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, die oft ihren Großvater lobt, der ein Nazi-General war, erklärte letztes Jahr, dass: „Russlands Angriffe auf die zivile Infrastruktur, insbesondere die Stromversorgung, in der Ukraine sind ein Kriegsverbrechen. Männer, Frauen und Kinder vor dem Winter von Wasser, Strom und Heizung abzuschneiden – das sind Akte des puren Terrors. Und wir müssen sie als solche bezeichnen.“ Doch wenn Israel all diese Dinge und noch Schlimmeres tut, genießt es die begeisterte Unterstützung des Westens, einschließlich von der Leyen.

Israels Endspiel

Wir sollten uns daran erinnern, dass Theodor Herzl, der Gründer des politischen Zionismus im 19. Jahrhundert, als er um die Unterstützung der europäischen Mächte warb, versprach, dass ein „jüdischer Staat“ in Palästina eine eiserne Mauer „gegen die asiatische Barbarei“ errichten würde. Er bot an, die westlichen imperialistischen Interessen gegen die Araber und nach Osten hin durch eine europäische Kolonialsiedlung in dem seit Jahrhunderten blühenden Land namens Palästina zu sichern. Zusammen mit dem Rassismus erklärt dies einen Großteil der finanziellen, militärischen und diplomatischen Unterstützung Israels und der servilen Unterstützung durch die Mainstream-Medien. Es ist eine Erweiterung des westlichen Imperialismus. Öl und Gas, einschließlich der jüngsten Entdeckung riesiger Reserven vor der Mittelmeerküste von Gaza bis zum Libanon, haben die Bereitschaft des Westens, das palästinensische Volk zu opfern, um eine loyale Siedlerkolonie mit gemeinsamen wirtschaftlichen Interessen zu unterstützen, noch verstärkt.

Während Israel den Gazastreifen mit Tod und Zerstörung überzieht, müssen wir uns fragen, was es damit bezweckt. Um diese Frage zu beantworten, müssen wir zu den Ursprüngen des Zionismus und seinem Wunsch nach großem Lebensraum auf Kosten des palästinensischen Volkes zurückgehen, das seit der Zeit des kanaanitischen Königreichs die Felder bestellt, Landwirtschaft, Handel und Städte entwickelt und eine blühende Kultur geschaffen hatte. Herzl erklärte: „Sobald wir an der Macht sind, werden wir die mittellosen Araber über die Grenzen treiben.“ Dies war die Grundlage für die ethnische Säuberung der einheimischen Bevölkerung, die von David Ben Gurion 1948 eingeleitet wurde, als 750 000 Menschen – drei Viertel der damaligen palästinensischen Bevölkerung, die jedoch die Juden bei weitem übertraf – als Flüchtlinge ins Exil gezwungen wurden. Der Gazastreifen und das Westjordanland, die im israelischen Expansionskrieg von 1967 beschlagnahmt wurden, brachten weitere Flüchtlinge hervor. Es scheint klar zu sein, dass Israel mit der Einebnung des Gazastreifens und dem Terror gegen die Bevölkerung das Ziel verfolgt, die Überlebenden in Flüchtlingslager in der Wüste Sinai zu zwingen, wo sie in die Verantwortung Ägyptens übergehen werden. Neben der Befriedigung der Gier nach den Offshore-Öl- und Gasfeldern des Gazastreifens, versteht sich.

Der extreme Charakter der Krise im Gazastreifen darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass sich auch das besetzte Westjordanland und Ostjerusalem in Aufruhr befinden. Seit den Osloer Verträgen von 1993 und dem Trugbild einer Lösung hat der zionistische Expansionismus dazu geführt, dass die Zahl der Siedler von damals 250.000 auf heute 700.000 gestiegen ist. Dies macht die Zwei-Staaten-Lösung unmöglich. Die Entweihung der heiligen Al-Aqsa-Moschee und die Angriffe des Mobs auf Gläubige und Bewohner Ostjerusalems, die in diesem Jahr ihren Höhepunkt erreichten, haben die Situation noch verschlimmert. Die Pogrome der illegalen Siedler, die „Tötet die Araber“ schrien und die Stadt Huwara verwüsteten, haben den faschistischen Charakter der israelischen Siedler deutlich gemacht.

Seit dem 7. Oktober wurden fast 2.000 Palästinenser im Westjordanland verletzt und mehr als 120 getötet; in den Monaten davor wurden 200 Menschen ermordet. Diese Angriffe wurden durch mutigen bewaffneten Widerstand in Städten wie Dschenin, Nablus und Hebron beantwortet, der die militärische Besatzung herausgefordert hat. Als der Widerstand der Bevölkerung vor dem 7. Oktober zunahm, wurden zahlreiche IDF-Bataillone aus dem Gazastreifen ins Westjordanland verlegt, und die Zahl der von Israel inhaftierten (als Geiseln genommenen) Palästinenser hat sich auf über 6.000 fast verdoppelt, darunter 200 Frauen und Kinder im Alter von zwölf Jahren. Etwa 1.600 werden ohne Anklage oder Gerichtsverfahren festgehalten. Die von der Hamas festgehaltenen Israelis werden im Austausch für die Freilassung dieser Gefangenen angeboten, die unter abscheulichen Bedingungen festgehalten werden und von denen viele länger inhaftiert sind als Nelson Mandela in Südafrika (27 Jahre).

Israels Politik ist es, nicht über einen Gefangenenaustausch zu verhandeln, aber dies wurde durch die Vermittlung Katars und Ägyptens in Bezug auf die vier bereits von der Hamas freigelassenen Frauen aufgedeckt. Alle gaben an, gut behandelt worden zu sein, obwohl die Erfahrung traumatisch gewesen sei. Eine andere Frau, Yasmin Poral, die am 7. Oktober im Kibbutz Be’eri als Geisel festgehalten wurde, erklärte im israelischen Fernsehen, dass viele Israelis durch wahlloses Feuer ihrer eigenen Soldaten getötet worden seien. Sie stellte klar, dass das Haus, in dem sie Schutz suchte, durch das Panzerfeuer der IDF zerstört worden war. Das Interview wurde rasch von den Online-Plattformen entfernt.



Antifaschismus ist kein Antisemitismus

Der Hass der Palästinenser auf Israel ist angesichts der barbarischen Behandlung, die sie seit Generationen erdulden müssen, nicht schwer zu verstehen. Jede glaubwürdige Analyse der Situation würde dies verstehen. Eine rationale Analyse wird jedoch oft durch die zutiefst zynische Reaktion erschwert, bei der Kritik am israelischen Staat und den von ihm unterstützten Siedlern als „Antisemitismus“ verspottet wird. Es ist zutiefst beleidigend, wenn israelische Protofaschisten die historische Unterdrückung der Juden dazu missbrauchen, die Unterdrückung der Palästinenser zu rechtfertigen. Nichtsdestotrotz ist es mit dieser Taktik gelungen, eine vernünftige Diskussion und berechtigte Kritik am Zionismus in einer Reihe von Gesellschaften, Organisationen und sogar Ländern zu unterdrücken.

Im Gegensatz dazu sind viele Juden, darunter auch einige mutige Bürger Israels, zutiefst gegen den Zionismus und den israelischen Staat. In den USA hat sich eine große Zahl jüngerer Juden gegen Israel gewandt. Internationale antizionistische jüdische Netzwerke haben verkündet, dass die Palästinenser jedes Recht haben, Widerstand zu leisten, und erklärt, dass Israel nicht in ihrem Namen spricht. Dies ist eine wichtige Widerlegung der zionistischen Propaganda, die behauptet, dass Israel alle Juden in der Welt vertritt.

Das palästinensische Volk hatte nichts mit dem Holocaust der Nazis zu tun, musste aber den Preis für ein Verbrechen des europäischen Faschismus zahlen

Gerechte Menschen beklagen den Verlust des Lebens aller getöteten Zivilisten, Juden und Palästinenser. Dies ist ein grundlegender Punkt des moralischen Anstands. Der Anstand gebietet aber auch die Anerkennung, dass die Verluste auf beiden Seiten unvergleichlich und in keinem Verhältnis zueinander stehen, wenn 95 Prozent der Toten und Verwundeten, darunter Tausende von Kindern, Palästinenser sind. Das palästinensische Volk hatte nichts mit dem Holocaust der Nazis zu tun, aber es musste den Preis für ein Verbrechen des europäischen Faschismus zahlen. Sie haben ihr Land und ihre Rechte als Opfer eines kolonialen Projekts verloren und sind diejenigen, die unter unsäglicher Brutalität leiden. Im Laufe der Geschichte gab es immer wieder Sklavenaufstände, die sich gegen die Sklavenhalter und ihre Familien sowie gegen das System der Sklaverei richteten. Diese Aufstände waren gerecht. Wir müssen alle Verluste an zivilem Leben bedauern, insbesondere Kriegsverbrechen, aber dieses Bedauern darf nicht dazu missbraucht werden, die Gerechtigkeit der palästinensischen Sache und das moralische und rechtliche Recht der Palästinenser auf bewaffneten Widerstand zu leugnen.

Wohin mit Gaza – wohin mit Palästina – wohin mit Israel?

Der Ernst der Lage in Gaza und für alle Palästinenser sieht düsterer aus denn je. Oder könnte es eine Wendung in der Geschichte geben?

So entsetzlich die Lage auch ist, Israels Pläne könnten nicht so unangefochten sein wie erwartet. Es ist nie ratsam, militärische Gewalt in diesem Ausmaß einzusetzen, wenn es sich um eine emotionale Kurzschlussreaktion ohne klare militärische und politische Ziele handelt. Abgesehen vom Fehlen einer klaren Strategie wäre auf taktischer Ebene die Aussicht, dass die Bodeninvasion mit dem komplizierten Tunnelsystem konfrontiert wird, das die Widerstandskämpfer im Laufe der Jahre entwickelt haben, für jedes Militär entmutigend.

Ein Angriff unter städtischen Bedingungen, mit Schutt und eingestürzten Gebäuden, die Panzern Probleme bereiten, gegen einen gewaltigen Gegner ist die schwierigste und gefährlichste aller militärischen Operationen. Die Hamas hat bewiesen, dass sie die Guerillataktik außerordentlich gut beherrscht, wie die Lektionen, die sie den IDF am 7. Oktober und bei früheren israelischen Angriffen auf Gaza erteilt hat, gezeigt haben.

Die IDF können es sich nicht leisten, weiteres Unheil zu erleiden. Die israelische Öffentlichkeit wird der politischen Elite und einem Militär, dessen Unzulänglichkeiten bereits so unsanft aufgedeckt wurden, nicht ohne weiteres verzeihen; zum Teil wegen rassistischer Hybris und Selbstgefälligkeit, zum Teil weil es zu einer verherrlichten Polizeitruppe geworden ist, die sich mit steinewerfenden Teenagern herumschlägt und Siedler schützt.

Erinnerung an den Oktoberkrieg

Eine Besatzungstruppe eines korrupten und maroden Staates kann trotz aller Prahlerei keine anhaltend hohe Moral erzeugen, vor allem nicht, wenn sie es mit einem hochmotivierten, todesverachtenden Gegner zu tun hat, der ein tief empfundenes Anliegen hat. Die Hamas wusste, dass auf eine Operation wie „Al-Aqsa-Flut“ unweigerlich eine Invasion mit Bodentruppen folgen würde, und sie hätte sorgfältig mehr vorbereitet als nur die erwarteten mit Sprengfallen versehenen Tunnel. Wer weiß, welche Überraschungen die Angreifer noch erleben werden?

Außerdem muss Israel an seiner Nordfront zum Libanon und seinem gefürchteten Gegner, der Hisbollah, erhebliche Kräfte aufrechterhalten. Dort ist es bereits zu Scharmützeln gekommen, als Guerillakämpfer die israelische Verteidigung untersuchten. Auch der Widerstand im Westjordanland wird wahrscheinlich eine starke Reaktion erfahren, ebenso wie ein mögliches Aufflackern in Israel selbst. Die Guerillakämpfer in der gesamten Region haben eine beeindruckende operative Kapazität und Kühnheit entwickelt und stellen eine weitaus größere Bedrohung für Israels militärische Fähigkeiten dar als die konventionellen arabischen Armeen, mit denen Israel 1948 und 1967 konfrontiert war. Der Einsatz der IDF ist bereits jetzt stark beansprucht, ebenso wie Israels Wirtschaft und die militärische Einberufung seiner Reservesoldaten über einen längeren Zeitraum.

Die israelischen Familien derjenigen, die von der Hamas gefangen genommen wurden, werden äußerst ungeduldig angesichts der Weigerung der Regierung Netanjahu, über einen Gefangenenaustausch zu verhandeln. Die Freilassung einiger Gefangener mit westlicher Staatsbürgerschaft durch Intervention von außen übt enormen Druck auf Netanjahu und seinesgleichen aus. In dem Maße, in dem solche Gefangenenaustausche möglich sind, wird die Verstocktheit des israelischen Staates immer unangenehmer. Es sei daran erinnert, dass 2011 der IDF-Soldat Gilad Shalit gegen über 1.000 palästinensische Gefangene ausgetauscht wurde. Die Hamas hat sehr gute Karten, und ihre Unterstützung wird zunehmen.

Darüber hinaus hat das US-israelische Ziel, die Palästinensische Autonomiebehörde (PA) zu stützen und die Palästinenser zwischen dem Westjordanland und dem Gazastreifen sowie zwischen Fatah und Hamas aufzuteilen, Mahmoud Abbas seit langem zu einer lahmen Ente ohne Glaubwürdigkeit gemacht, die Zweistaatenlösung als aussichtslos und die Vorstellung von ausschließlich friedlichen Formen des Kampfes als unzureichend. Die aktuellen Ereignisse haben diesen Plänen und der Vorstellung, dass die Palästinensische Autonomiebehörde den Gazastreifen regieren könnte, ein Ende gesetzt. Der Gazastreifen vereint die Entschlossenheit und den Glauben der Palästinenser überall: in den besetzten Gebieten, in Israel selbst, in den Flüchtlingslagern der Region, in den Gefängnissen und in der Diaspora.

Das ist nicht das einzige Problem, das den westlichen Zielen Kopfzerbrechen bereitet. Sowohl die USA als auch Israel sind besorgt über den möglichen Rückschlag für das Abraham-Abkommen und die Normalisierung der Beziehungen Israels zu seinen Nachbarn, mit der sich Netanjahu erst kürzlich in seiner Rede vor der UN-Generalversammlung im September brüstete. So rückgratlos und sogar verräterisch die meisten arabischen Regierungen in den letzten Jahren die Palästinenser unterstützt haben – Algerien, Syrien und die jemenitischen Houthis sowie die Hisbollah gehören zu den Ausnahmen -, so hat der beispiellose palästinensische Widerstand die arabischen Massen aufgerüttelt, was sich in den riesigen Protesten im Nahen Osten und darüber hinaus in den letzten Wochen widerspiegelt, und wird diese Regime in ein Dilemma bringen. Das Letzte, was die USA wollen, ist ein Sumpf im Nahen Osten mit Massenaufständen gegen die US-Regime von Ägypten über Jordanien bis Saudi-Arabien. Das können sich die USA in einer Zeit, in der ihr Stellvertreterkrieg in der Ukraine aus dem Ruder läuft, die Gegenoffensive in Kiew zum Stillstand kommt und Russland die Oberhand gewinnt, einfach nicht leisten. Zudem hat Washington die Spannungen mit China leichtsinnig verschärft. Gleichzeitig festigt sich das Bündnis zwischen China und Russland. Sie gehen weniger distanziert mit Israel um und würden höchstwahrscheinlich den Iran unterstützen, wenn es nötig wäre, was zu einem regionalen Kräftemessen mit dem Westen führen würde.

In Anbetracht dieser Faktoren könnte Israel feststellen, dass die Unterstützung der USA und Westeuropas begrenzt ist, wenn sich die Lage noch weiter zuspitzt. Außerdem könnten zwar Gebäude in Schutt und Asche gelegt und Tausende von Menschen getötet werden, aber die Palästinenser haben über viele Jahrzehnte hinweg eine außergewöhnliche Widerstandsfähigkeit und Standhaftigkeit (sumud) bewiesen.

Ben Gurion sagte einmal über die Palästinenser nach 1948: „Die Alten werden sterben, und die Jungen werden vergessen“. Das war Wunschdenken seinerseits. Die Palästinenser haben nicht vergessen, und sie haben die ständige Unterdrückung nicht als ihr Schicksal akzeptiert. Die Hamas und die anderen Widerstandsgruppen im Gazastreifen und im Westjordanland sind Teil des Volkes und keine fremden Wesen. Dies ist ein wichtiger Grundsatz für einen erfolgreichen Guerillakampf. Vieles hängt davon ab, wie die Hamas die Bodeninvasion eindämmt und die IDF in eine Art Sackgasse zwingt. Vieles hängt auch von der internationalen Reaktion ab.

Wir müssen alles in unserer Macht Stehende tun, um das Gemetzel zu verhindern und durch die Kraft der internationalen Solidarität die Rolle der UNO zu stärken und Druck auf die USA und Westeuropa auszuüben, damit diese einen sofortigen Waffenstillstand unterstützen. Am wichtigsten sind People Power, direkte Aktionen auf den Straßen weltweit, wie es sie noch nie gegeben hat, sowie die Intensivierung der Boykott-, Desinvestitions- und Sanktionskampagne (BDS), um das zionistische Israel vollständig zu isolieren.

Die wahllose Bombardierung von Zivilisten stärkt die Entschlossenheit und ruft zum Widerstand auf. Der palästinensische Geist ist unzerbrechlich. Wie der sagenumwobene Phönix wird sich das trotzige und heldenhafte Gaza aus der Asche erheben.

Ronnie Kasrils ist ein ehemaliger Minister für Nachrichtendienste der südafrikanischen Regierung.

