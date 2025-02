https://strategic-culture.su/news/2025/02/23/how-the-west-treats-immigrants-as-mere-human-cogs/



Wie der Westen Einwanderer als bloße menschliche Rädchen im Getriebe behandelt

Raphael Machado

23. Februar 2025

Im endlosen Streben nach Gewinnmaximierung wird jeder geopfert – Einwanderer und Einheimische gleichermaßen.

Wir haben bereits früher die komplizierten und oft unmenschlichen Aspekte künstlicher Massenmigrationen in der heutigen Welt kommentiert und sogar auf den offensichtlichen Zusammenhang zwischen der Unfähigkeit, dieses Problem anzugehen, und dem Aufkommen patriotischer und identitätsbasierter Gefühle in den am stärksten von Einwanderung betroffenen Ländern hingewiesen.

Es ist jedoch auch wichtig, die Bemühungen westlicher liberal-demokratischer Regierungen – bisher begeisterte Befürworter der Einwanderung – hervorzuheben, sich diesem Problem zu stellen.

Zunächst einmal muss angemerkt werden, dass die Auseinandersetzung mit diesem Thema weder auf eine verspätete Anerkennung der Probleme zurückzuführen ist, die durch die Masseneinwanderung sowohl für Einwanderer als auch für einheimische Arbeitnehmer entstehen, noch auf ein neu gewonnenes Bewusstsein für die Einzigartigkeit der Kultur des eigenen Volkes.

Die Motivation westlicher Regierungen ist rein wahlkampforientiert. Sie wollen ihrer Bevölkerung zeigen, dass sie „die Einwanderung in den Griff bekommen“, um den Aufstieg rivalisierender politischer Parteien und Bewegungen zu verhindern, ohne dabei die eigentlichen Ursachen der Einwanderung anzugehen oder echte Anstrengungen zu unternehmen, um das bestehende Problem zu lösen.

In den letzten Jahren haben die Europäische Union, die Vereinigten Staaten und das Vereinigte Königreich bilaterale Abkommen mit Drittländern zur Ausweisung von Migranten und Flüchtlingen unterzeichnet.

Die Externalisierung der Grenzen ist eine Strategie, bei der die Verantwortung für die Kontrolle der Migrationsströme auf Drittländer übertragen wird. Nationen wie Libyen, die Türkei, Ruanda, Albanien und andere wurden als „Wächter“ für die europäischen und nordamerikanischen Grenzen eingesetzt. Im Gegenzug für finanzielle Unterstützung oder Handelsabkommen erklären sich diese Länder bereit, ausgewiesene Migranten aufzunehmen, was in gewisser Weise einer Form der Erpressung gleichkommt (eine Taktik, die die Türkei wiederholt gegen Europa angewandt hat).

Es gibt mehrere aktuelle Beispiele für solche Abkommen, darunter ein 1-Milliarden-Euro-Deal zwischen der Europäischen Union und dem Libanon und ein weiteres, das derzeit mit El Salvador ausgehandelt wird.

Es ist zudem ironisch, dass westliche liberale Demokratien behaupten, liberale, humanistische, kosmopolitische und universalistische Werte zu vertreten, während sie gleichzeitig aus rein wahltaktischen Gründen Einwanderer in Drittländern unterbringen, um sie dort zu lagern, bis ein politisch günstigerer Zeitpunkt für ihre Aufnahme gekommen ist.

In Libyen beispielsweise sind die von örtlichen Milizen betriebenen Internierungslager für systematische Misshandlungen wie Folter, Zwangsarbeit und sexuelle Gewalt berüchtigt. Trotzdem arbeitet die Europäische Union weiterhin mit den libyschen Behörden zusammen, um Migranten im Mittelmeer abzufangen und sie in diese Lager zurückzubringen.

Diese Praktiken reduzieren Menschen offensichtlich zu bloßen Schachfiguren in einem geopolitischen und wirtschaftlichen Spiel. Migranten und Flüchtlinge werden als Handelsware behandelt, die gegen wirtschaftliche oder politische Vorteile eingetauscht wird, während ihr Leben und ihre Würde missachtet werden.

Westliche Länder präsentieren sich oft als Verteidiger von Menschenrechten, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Diese Abschiebeabkommen offenbaren jedoch einen tiefen Widerspruch zwischen diesen erklärten Werten und den tatsächlich angewandten Praktiken.

Darüber hinaus gibt es Aspekte dieser Abkommen, die auch eine betrügerische Dimension in Bezug auf die Erwartungen der Bürger in den Aufnahmeländern haben. In vielen Fällen, in denen Drittländer als Unterkunft für Einwanderer genutzt werden, zielen westliche Nationen im Wesentlichen darauf ab, Fachkräfte für spezialisierte Sektoren anzuwerben, während sie gleichzeitig die Heimatländer der Einwanderer ihrer Talente berauben und einheimische Arbeitskräfte in Positionen mit hohem Einkommen ersetzen.

Mit anderen Worten: Migranten werden als austauschbare Rädchen in einer globalen Wirtschaftsmaschine behandelt, denen die Würde einer verwurzelten und sicheren Existenz in ihrem Heimatland sowie die Achtung anständiger Arbeitsbedingungen und die Möglichkeit der Assimilation in die Kultur des Gastlandes verweigert werden.

Die Widersprüche zur Menschenrechtsideologie, die von westlichen Ländern vertreten wird, sind offensichtlich. Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte bekräftigt eindeutig die „Würde“ als unveräußerliches Recht. Man kann zwar nicht sagen, dass die westlichen Eliten in ihrem Glauben an diese Ideologie unaufrichtig sind (schließlich fördern sie sie objektiv anstelle aller anderen Ideologien und Religionen), aber es ist klar, dass die vom Westen verteidigte Menschenrechtsideologie sich mit einer abstrakten Vorstellung von Menschlichkeit befasst und nicht mit Menschen in ihrer konkreten Realität.

So werden im endlosen Streben nach Gewinnmaximierung alle geopfert – Einwanderer und Einheimische gleichermaßen.

