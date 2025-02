https://geopoliticaleconomy.substack.com/p/trump-divide-russia-china-us-strategy?utm_source=post-email-title&publication_id=457596&post_id=157796885&utm_campaign=email-post-title&isFreemail=true&r=gp7s3&triedRedirect=true&utm_medium=email



Trump will, dass die USA mit Russland „partnerschaftlich“ zusammenarbeiten, um China zu schwächen: Strategie des „Teile und herrsche“

Ben Norton

24. Februar 2025

Die Regierung von Donald Trump führt Gespräche zwischen den Vereinigten Staaten und Russland, und er sagt, er wolle den Krieg in der Ukraine beenden.

Trumps Außenminister Marco Rubio hat sogar vorgeschlagen, dass die USA „geopolitisch mit den Russen partnerschaftlich zusammenarbeiten“ könnten.

Was passiert hier? Die einfache Antwort lautet: Es geht um China.

Trump versucht, Russland von China zu trennen, um Peking zu isolieren.

Die Vereinigten Staaten betrachten China als die größte Bedrohung für ihre globale Vorherrschaft. Dies wurde von hochrangigen Beamten sowohl der Trump-Regierung als auch der vorherigen Regierung von Joe Biden deutlich zum Ausdruck gebracht.

Rubio bezeichnete China als „die größte Herausforderung, der sich diese Nation je gestellt hat“. Trumps CIA-Direktor John Ratcliffe behauptete, dass „China bei weitem unsere größte nationale Sicherheitsbedrohung“ sei.

Trumps Plan, Russland und China zu spalten

Trump machte diese Strategie in einem Interview mit dem rechtsgerichteten Talkshow-Moderator Tucker Carlson am 31. Oktober 2024 deutlich.

Trump sagte, es sei eine „Schande“ und „dumm“, dass die USA China und Russland zusammengeschweißt hätten.

„Ich werde sie wieder trennen müssen, und ich denke, das kann ich auch. Ich muss sie wieder trennen“, erklärte Trump.

Es folgt eine teilweise Abschrift seiner Ausführungen (Hervorhebungen hinzugefügt):

Wir sind eine Nation im Niedergang. Wir sind eine Nation in einem sehr ernsten Niedergang. Und schauen Sie sich an, was diese dummen Leute getan haben. Sie haben zugelassen, dass Russland, China, der Iran, Nordkorea und andere sich zu einer Gruppe zusammenschließen. Das ist unvorstellbar.

Als ich jung war, liebte ich, ich liebte immer das Ganze, das Konzept der Geschichte und all die Dinge, die passieren können. Das Einzige – und ich hatte einen Professor an der Wharton School of Finance, aber wir hatten auch Geschichtsunterricht.

Er sagte, das Einzige, was man nie wollen würde, ist, dass Russland und China sich vereinen. Wir haben sie vereint, wegen des Öls. Wir haben sie vereint. Biden hat sie vereint. Es ist eine Schande, wie dumm das ist, was sie getan haben.

Ich werde sie wieder trennen müssen, und ich denke, das kann ich auch. Ich muss sie wieder trennen.

Aber schon früh habe ich gelesen, und Sie haben es gelernt, dass man Russland und China nie wollen sollte – und sie sind natürliche Feinde, weil Russland über riesige Landflächen verfügt und China diese braucht.

…

Sie sind ein natürlicher Feind. Und wir haben zugelassen, dass sie sich verbünden. Das ist eine sehr gefährliche Sache.

Eine weitere Sache, die wir tun, ist, dass wir den Dollar als Standard verlieren, wegen dieser Leute, die so … Wenn wir den Dollar als Standard verlieren, ist das, als würden wir einen Krieg verlieren. Und das wird mit mir niemals passieren. Das wird mit mir auf keinen Fall passieren.

Trump bedroht BRICS

Bemerkenswert ist, dass Trump die enge Partnerschaft zwischen China und Russland sofort mit der Frage der Entdollarisierung in Verbindung brachte, dem internationalen Bestreben, Alternativen zum US-Dollar als globale Leitwährung zu schaffen.

China ist Russlands größter Handelspartner, und die beiden Länder haben den US-Dollar fast vollständig aus ihrem bilateralen Handel verbannt. Stattdessen verwenden sie nun bei mehr als 90 % der Abrechnungen ihre Landeswährungen, den Renminbi und den Rubel.

Die Angst vor einer Entdollarisierung hat Trump dazu veranlasst, den BRICS-Staaten und anderen Nationen, die den Dollar im internationalen Handel und in den Devisenreserven ablegen, mit 100-prozentigen Zöllen zu drohen.

„Ich hasse es, wenn Länder den Dollar ablegen. Ich würde nicht zulassen, dass Länder den Dollar ablegen“, erklärte Trump während seiner Präsidentschaftskampagne im Jahr 2024.

Seit seiner Rückkehr als US-Präsident hat sich Trump selbst dafür gelobt, dass er angeblich die BRICS-Staaten getötet hat. „Die BRICS-Staaten sind tot“, behauptete er in einer Pressekonferenz im Weißen Haus am 13. Februar.

In Wirklichkeit sind die BRICS-Staaten weiter gewachsen und haben Anfang 2025 neue Länder mit großer Bevölkerung wie Indonesien und Nigeria aufgenommen. Die von den Ländern des globalen Südens geführte Organisation repräsentiert nun etwa 55 % der Weltbevölkerung und 42 % des globalen BIP (PPP).

Dennoch hat Trump sie weiterhin bedroht. „Wenn sie mit dem Dollar spielen wollen, werden sie mit einem 100-prozentigen Zoll belegt“, warnte er.

Trumps umgekehrte Nixon/Kissinger-Strategie

Trumps Versuch, Russland und China zu spalten, um die imperiale Vorherrschaft der USA zu retten, ist alles andere als geheim. In den westlichen Medien wurde offen darüber diskutiert, wobei das Foreign Affairs Magazin warnte, dass „die Partnerschaft zwischen Peking und Moskau schwer zu brechen sein wird“.

Das Wall Street Journal stellte klar, dass „Washingtons Umarmung Putins darauf abzielt, einen Keil zwischen Moskau und Peking zu treiben“.

Die westliche Presse hat diese Strategie als „umgekehrter Nixon“ bezeichnet und sich dabei auf den ehemaligen US-Präsidenten Richard Nixon bezogen.

Nixon und Trump haben viele Gemeinsamkeiten. Beide waren rechtsgerichtete Republikaner, die eine „populistische“ Rhetorik verwendeten. Beide versuchten auch, die Spaltungen zwischen Russland und China auszunutzen – wenn auch in entgegengesetzte Richtungen.

Obwohl er ein erbitterter Antikommunist war, unternahm Nixon 1972 eine historische Reise nach Peking, um die Beziehungen zur Volksrepublik China zu normalisieren.

Washington sah in der chinesisch-sowjetischen Spaltung, die in den 1960er Jahren stattfand, eine Gelegenheit, seine imperiale Macht durch eine Verschärfung der Spannungen zwischen China und der UdSSR voranzutreiben.

Dies erwies sich als wichtiger Faktor für den Niedergang der Sowjetunion in den 1980er Jahren und ihren letztendlichen Sturz im Jahr 1991.

Trumps Strategie wird auch als „umgekehrter Kissinger“ bezeichnet, da Nixons Nationaler Sicherheitsberater Henry Kissinger der Architekt dieser Taktik war, die als „Dreiecksdiplomatie“ bekannt ist.

Kissinger unternahm 1971 eine geheime Reise nach Peking, um China und die UdSSR weiter zu spalten.

Jahrzehnte später war Kissinger der Meinung, dass die Vereinigten Staaten zu dieser „Triangulations“-Strategie zurückkehren sollten, um China zu schwächen.

Tatsächlich hatte Kissinger Trump während seiner ersten Amtszeit geraten, er solle versuchen, die Beziehungen zu Russland zu verbessern, um China zu isolieren, berichtete das Daily Beast im Jahr 2018.

Ironischerweise war es die von der Demokratischen Partei vorangetriebene Russiagate-Verschwörungstheorie, die Trump daran hinderte, diese Kissinger-Strategie während seiner Amtszeit zu verfolgen. Die haltlosen, unsinnigen Behauptungen der Demokraten, Trump sei eine „Marionette Putins“, lenkten von seiner heimtückischeren neuen Strategie des Kalten Krieges ab, die darauf abzielte, China in die Knie zu zwingen.

In seiner zweiten Amtszeit hat Trump diese Strategie jedoch voll und ganz übernommen.

Marco Rubio möchte, dass die USA „geopolitisch mit den Russen zusammenarbeiten“

Sowohl in seiner ersten als auch in seiner zweiten Amtszeit hat sich Trump mit Neokonservativen und Kriegstreibern umgeben.

In seiner ersten Amtszeit wurde Trumps Außenpolitik von den Neokonservativen John Bolton als nationalem Sicherheitsberater und Mike Pompeo, zunächst als CIA-Direktor und später als Außenminister, überwacht.

In seiner zweiten Amtszeit wird Trumps Außenpolitik von den Neokonservativen Marco Rubio als Außenminister, Mike Waltz als nationaler Sicherheitsberater und Pete Hegseth, einem selbsternannten „Kreuzritter“, der als Verteidigungsminister fungiert, überwacht.

Trumps neokonservatives Außenpolitik-Team: Marco Rubio (links), Mike Waltz (Mitte), Pete Hegseth (rechts)

Alle diese Personen sind extreme China-Falken, die eine aggressive Politik gegen Peking fordern.

Sie stimmen auch mit Trumps Strategie überein, Moskau umwerben zu wollen.

Deshalb schlug Trump, als er Rubio im Februar nach Saudi-Arabien schickte, um an Gesprächen mit seinen russischen Amtskollegen teilzunehmen, vor, dass die Vereinigten Staaten „geopolitisch mit den Russen zusammenarbeiten“ könnten.

Der US-Außenminister sagte:

[Wir sind] dabei, die außergewöhnlichen Möglichkeiten zu identifizieren, die sich bieten, sollte dieser Konflikt zu einem akzeptablen Ende kommen, die unglaublichen Möglichkeiten, die sich bieten, um mit den Russen geopolitisch zusammenzuarbeiten, in Fragen von gemeinsamem Interesse und offen gesagt auch wirtschaftlich, in Fragen, die hoffentlich gut für die Welt sind und auch unsere Beziehungen zwischen diesen beiden wichtigen Ländern langfristig verbessern werden.

Tatsächlich argumentierte Rubio in einer Anhörung des Senats im Jahr 2024, dass die USA dazu beitragen sollten, den Krieg in der Ukraine zu beenden, nicht weil Hunderttausende Menschen ihr Leben verloren haben, sondern weil er China helfe, beschwerte er sich.

„Die Chinesen sehen in der Ukraine einen großen Vorteil“, sagte Rubio, “denn sie sehen es so: Je mehr Zeit und Geld wir dort ausgeben, desto weniger Zeit, Geld und Aufmerksamkeit haben sie für uns.“

Rubios Argument war im Wesentlichen, dass das US-Imperium den Stellvertreterkrieg gegen Russland in der Ukraine beenden sollte, um sich stattdessen auf die Vorbereitung eines Krieges gegen China konzentrieren zu können.

Westliche Rechtsextreme wollen sich mit Russland gegen China verbünden

Obwohl Rubios Vorschlag, mit Russland eine „Partnerschaft“ einzugehen, einige Beobachter überraschte, wird diese Strategie seit Jahren von Mitgliedern der rechtsextremen „MAGA“-Bewegung in der Republikanischen Partei vorgeschlagen.

Viele MAGA-Republikaner sind von rassistischen, weißen, nationalistischen Ideen beeinflusst und sehen China nicht nur als Bedrohung für die imperiale Vorherrschaft der USA, sondern auch als asiatische, atheistische, kommunistische Bedrohung für den Kapitalismus und die weiße, „jüdisch-christliche westliche Zivilisation“.

Andererseits sehen viele Konservative in den USA und Europa Russland als potenziellen Verbündeten, da es kapitalistisch, weiß und überwiegend christlich ist.

Rechtsextreme Politiker in Europa argumentieren genauso. Frankreichs rechtsextreme Anführerin Marine Le Pen bezeichnete die chinesisch-russische Partnerschaft als „die größte Gefahr des 21. Jahrhunderts für uns“.

Sie bestand darauf, dass der Westen „gemeinsame zivilisatorische und strategische Interessen“ mit Russland teile und seine engen Beziehungen zum sozialistischen China abbrechen sollte.

Le Pen erklärte:

Stellen Sie sich vor … wenn wir den ersten Rohstoffproduzenten der Welt – Russland – [eine Allianz] mit der ersten Fabrik der Welt – China – eingehen lassen, um sie vielleicht zur ersten Militärmacht der Welt zu machen. Ich glaube, dass dies eine potenziell große Gefahr darstellt.

…

Es wird notwendig sein, auf diplomatischem Wege zu versuchen, diese Verbindung zu vermeiden, wenn der Krieg [in der Ukraine] vorbei ist und ein Friedensvertrag unterzeichnet wurde, da sie die größte Gefahr des 21. Jahrhunderts für uns darstellen könnte.

Fox News und andere konservative US-Medien verbreiten diese Botschaft seit einem Jahrzehnt.

Dies ist einer der Lieblingssätze von Tucker Carlson, dem rechtsextremen Talkshow-Moderator und engen Verbündeten von Trump, der zuvor eine Sendung auf Fox News moderierte, der beliebtesten politischen TV-Show in den Vereinigten Staaten.

Carlson argumentierte wiederholt, dass „die größte Bedrohung für dieses Land nicht Wladimir Putin ist. Das ist lächerlich. Die größte Bedrohung ist offensichtlich China“.

In mehreren Sendungen behauptete Carlson: „Russland ist nicht Amerikas Hauptfeind. Das glaubt offensichtlich kein vernünftiger Mensch. Unser Hauptfeind ist natürlich China, und die Vereinigten Staaten sollten mit Russland eine Beziehung haben, die sich so weit wie möglich gegen China richtet.“

Carlson beklagte, dass eine chinesisch-russische Partnerschaft ‚die globale Hegemonie Amerikas‘ beenden würde.

Obwohl er sich selbst als „Populisten“ bezeichnet, hatte sich Carlson zuvor für eine Stelle bei der CIA beworben. Sein Ziel ist es, die imperiale Vorherrschaft der USA zu bewahren.

In seiner Sendung bei Fox News erklärte Carlson:

Wenn Russland sich jemals mit China verbündet, wäre die globale Hegemonie der USA, ihre Macht, sofort beendet. Russland hätte dann die größte Landmasse und die größten Erdgasreserven der Welt, verbunden mit der größten Bevölkerung und der größten Wirtschaft der Welt.

Eine Achse Russland-China wäre also nicht nur mächtiger als die Vereinigten Staaten, sondern viel mächtiger. Sie hätte die Macht, einen Großteil der Weltwirtschaft, der Handelsrouten und der Rohstoffe zu kontrollieren. Sie könnte militärische Gewalt ausüben, die wir, abgesehen von der Machtdemonstration, nicht aufhalten können.

Wenn Russland und China jemals zusammenkommen würden, wäre das eine völlig neue Welt und die Vereinigten Staaten wären stark geschwächt. Die meisten Amerikaner sind sich einig, dass das schlecht wäre.

Tatsächlich lud Carlson Rubio regelmäßig in seine Sendung bei Fox ein, um über China zu schüren.

Im Folgenden finden Sie eine teilweise Abschrift eines Abschnitts mit dem damaligen Senator von Florida, der jetzt als Außenminister tätig ist:

MARCO RUBIO: Sie untergraben auch unsere technologische Basis durch etwas, das sich „Made in China 2025“ nennt, wo sie nicht nur beabsichtigen, Amerika, sondern alle Länder der Erde und den Westen in den Bereichen Automobile, Passagierflugzeuge, Quantencomputer und künstliche Intelligenz zu verdrängen.

Sie haben die gesamten Industrien umstrukturiert und setzen diesen Plan langsam, aber sicher um.

TUCKER CARLSON: Das ist also eine Bedrohung, offensichtlich nicht nur für unsere Wirtschaft, sondern auch für unsere Vorherrschaft in der Welt, für unsere Macht und für unsere Werte.

Rubio bezeichnet China als die „größte Herausforderung“, der sich das US-Imperium je gegenübersah

Rubio drängt seit Jahren auf eine äußerst aggressive US-Politik gegenüber China.

In einer Senatsanhörung im Jahr 2024 beschwerte sich Rubio darüber, dass China versuche, die „Regeln der Welt“ zu ändern, die „von Amerika und unseren Verbündeten geschrieben wurden“:

Die Chinesen glauben, dass wir uns in einem unvermeidlichen Niedergang befinden und dass ihr Aufstieg ebenfalls unvermeidlich ist. Wie ich bereits sagte, mögen sie die Regeln der Welt nicht, von denen sie glauben, dass sie von Amerika und unseren Verbündeten geschrieben wurden, und so nehmen sie es bei jeder Gelegenheit zunehmend auf sich, sie in Frage zu stellen.

In einer separaten Senatsanhörung im Jahr 2022 warnte Rubio, dass China die Vereinigten Staaten als mächtigstes Land der Erde ablösen könnte:

Wir sprechen oft hinter verschlossenen Türen über Chinas Pläne und Absichten. Aber Tatsache ist, dass ihr letztendliches Ziel und was sie zu tun versuchen, wirklich kein großes Geheimnis ist.

Sie wollen die Vereinigten Staaten verdrängen und zur weltweit dominierenden wirtschaftlichen, industriellen, technischen, militärischen und geopolitischen Macht werden. Das ist ihr Ziel.

In der Anhörung von 2022 bezeichnete Rubio China als „die größte Herausforderung, der diese Nation je gegenübergestanden hat“, und er behauptete, dass die Volksrepublik eine viel größere Bedrohung darstelle als die Sowjetunion je war:

Die Geheimdienste, so denke ich, haben den führenden Politikern auf beiden Seiten des politischen Spektrums zu diesem Zeitpunkt ziemlich deutlich gemacht, dass dies die größte Herausforderung ist, der sich diese Nation je gegenübersah.

Wir hatten es noch nie mit einem nahezu ebenbürtigen Gegner zu tun, der eine so umfassende Herausforderung darstellt, wie es China heute tut.

Die Sowjetunion war ein militärischer und geopolitischer Rivale; sie war nie ein industrieller, technischer oder kommerzieller Rivale. China ist all das und noch mehr.

Die CIA bezeichnet China als „die wichtigste geopolitische Bedrohung, der wir im 21. Jahrhundert gegenüberstehen“.

Dennoch sehen nicht nur neokonservative Republikaner wie Marco Rubio China als die größte Gefahr für die globale Vorherrschaft der USA.

Diese Ansicht ist in Washington parteiübergreifend geworden.

Im Jahr 2021 richtete die CIA ein „China Mission Center“ ein, das einzige Missionszentrum der berüchtigten US-Spionageagentur, das sich speziell auf ein Land konzentriert.

In diesem Jahr gab die CIA auf ihrer offiziellen Website bekannt, dass sie China als die größte „Bedrohung“ für die Vereinigten Staaten betrachte.

CIA-Direktor William Burns „erklärte, dass das neue Missionszentrum eine Reaktion der gesamten Agentur ermöglichen und die außergewöhnliche Arbeit, die die CIA bereits gegen diesen wichtigen Rivalen leistet, vereinheitlichen wird“, schrieb die berüchtigte US-Spionageagentur, die sich in die inneren Angelegenheiten unzähliger Länder eingemischt und ausländische Staatsoberhäupter ermordet hat.

Burns schürte die Angst vor „der wichtigsten geopolitischen Bedrohung, der wir im 21. Jahrhundert gegenüberstehen, einer zunehmend feindseligen chinesischen Regierung“.

Trumps Kandidat für den Posten des CIA-Direktors, John Ratcliffe, lobte Burns‘ Beitrag zur Arbeit der Behörde und äußerte sich in seiner Anhörung zur Bestätigung durch den Senat im Januar 2025 ähnlich.

Ratcliffe erklärte (Hervorhebung hinzugefügt):

Es muss noch viel mehr getan werden. Denn unsere Gegner, und insbesondere einer, auf den ich jetzt eingehen werde, wissen, dass die Nation, die das Rennen um die aufstrebenden Technologien von heute gewinnt, die Welt von morgen dominieren wird.

Das bringt mich zu der Notwendigkeit, dass die CIA sich weiterhin und mit zunehmender Intensität auf die Bedrohungen durch China und die dort herrschende Kommunistische Partei Chinas konzentriert.

Als DNI [Director of National Intelligence] habe ich die Ressourcen der Geheimdienste, die für China aufgewendet werden, drastisch erhöht.

Ich habe die amerikanische Bevölkerung offen gewarnt, dass ich aus meiner einzigartigen Perspektive als Beamter, der mehr Geheimdienstinformationen als jeder andere gesehen hat, zu dem Schluss komme, dass China bei weitem unsere größte Bedrohung für die nationale Sicherheit darstellt.

Präsident Trump hat sich in dieser Angelegenheit als eine unglaubliche Führungspersönlichkeit erwiesen, und es ist ermutigend, dass in den letzten Jahren ein parteiübergreifender Konsens entstanden ist.

Die kürzlich erfolgte Einrichtung des China Mission Center der CIA ist ein Beispiel für den guten Beitrag, der fortgesetzt werden muss.

US-Außenministerium warnt: China ist die größte „Bedrohung“ für die globale imperiale Vorherrschaft der USA

Sowohl in der Biden- als auch in der Trump-Administration warnte das Außenministerium in ähnlicher Weise und befürchtete, dass China die imperiale Vorherrschaft der USA in Frage stellen könnte.

In einer Rede im Mai 2022 warnte Bidens Außenminister Antony Blinken:

Auch wenn der Krieg von Präsident Putin weitergeht, werden wir uns weiterhin auf die größte langfristige Herausforderung für die internationale Ordnung konzentrieren – und die geht von der Volksrepublik China aus.

China ist das einzige Land, das sowohl die Absicht hat, die internationale Ordnung neu zu gestalten, als auch zunehmend über die wirtschaftliche, diplomatische, militärische und technologische Macht verfügt, dies zu tun.

Die Botschaft war während Trumps erster Amtszeit im Wesentlichen identisch.

Trumps CIA-Direktor, der zum Außenminister ernannt wurde, Mike Pompeo, hielt im Juli 2020 eine ähnliche Rede in der Richard Nixon Presidential Library and Museum in Kalifornien.

Mit einer sehr aggressiven Rhetorik im Stil des Kalten Krieges forderte Pompeo im Wesentlichen den Sturz der chinesischen Regierung und der Kommunistischen Partei Chinas. Er erklärte:

Wir, die freiheitsliebenden Nationen der Welt, müssen China zu Veränderungen bewegen, so wie es Präsident Nixon wollte. Wir müssen China auf kreativere und durchsetzungsfähigere Weise zu Veränderungen bewegen, denn Pekings Handlungen bedrohen unsere Bevölkerung und unseren Wohlstand.

Wir müssen damit beginnen, die Wahrnehmung der Kommunistischen Partei Chinas durch unsere Bevölkerung und unsere Partner zu ändern. Wir müssen die Wahrheit sagen. Wir können diese Inkarnation Chinas nicht wie ein normales Land behandeln, wie jedes andere auch.

…

Und wenn wir jetzt nicht handeln, wird die KPCh letztendlich unsere Freiheiten aushöhlen und die auf Regeln basierende Ordnung untergraben, zu deren Aufbau unsere Gesellschaften so hart beigetragen haben. Wenn wir jetzt einknicken, könnten die Kinder unserer Kinder der Willkür der Kommunistischen Partei Chinas ausgeliefert sein, deren Handlungen heute die größte Herausforderung in der freien Welt darstellen.

Generalsekretär Xi ist nicht dazu bestimmt, innerhalb und außerhalb Chinas für immer zu tyrannisieren, es sei denn, wir lassen es zu.

Viele dieser aggressiven Ansichten werden von der NATO geteilt.

NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg lobte die erste Trump-Regierung für ihre extrem anti-chinesische Politik.

„Sie haben Ihre China-Politik 2017 unter Präsident Trump geändert, und seitdem hat die NATO viel dazu beigetragen, dass die europäischen Verbündeten die Herausforderungen, die China mit sich bringt, voll und ganz verstehen und darauf reagieren können“, sagte Stoltenberg 2024 bei der rechtsgerichteten US-Denkfabrik Heritage Foundation in Washington.

Die Trump-Regierung beruft sich auf China, um die kolonialistische Politik der USA zu rechtfertigen

All dies erklärt, warum Donald Trump China zu seinem Lieblingsfeindbild gemacht hat und sich ständig auf das Land beruft, um seine kolonialistische Politik zu rechtfertigen.

Während seiner Antrittsrede im Januar 2025 erklärte Trump, dass die Vereinigten Staaten den Panamakanal übernehmen werden, in einem offensichtlichen Akt des Kolonialismus.

„China betreibt den Panamakanal. Und wir haben ihn nicht China gegeben, sondern Panama. Und wir holen ihn uns zurück“, behauptete Trump.

Es ist nicht wahr, dass China den Panamakanal betreibt. Das ist völlig falsch.

Dennoch hat Außenminister Marco Rubio die gleiche Rhetorik verwendet.

Im Januar sprach Rubio mit der konservativen Talkshow-Moderatorin Megyn Kelly in seinem ersten offiziellen Interview als US-Außenminister.

In dieser einstündigen Diskussion erwähnte Rubio die Wörter „China“ oder „chinesisch“ 65 Mal.

„China will das mächtigste Land der Welt sein, und das auf unsere Kosten, und das ist nicht in unserem nationalen Interesse, und wir werden das ansprechen“, beklagte er sich.

Auf die Frage, warum die Trump-Regierung den Panamakanal kontrollieren will, wiederholte Rubio Trumps falsche Behauptung, dass China ihn kontrolliere.

Trump und Marco Rubio sehen die Welt so, dass das US-Imperium eine Einflusssphäre hat, und sie wollen die imperiale Kontrolle der USA über die westliche Hemisphäre und insbesondere Lateinamerika wiederherstellen.

Deshalb bedrohen sie Grönland, Panama, Kanada, Mexiko, Kolumbien und andere Länder. Aus diesem Grund berufen sich die Trump-Verbündeten auch ständig auf die kolonialistische Monroe-Doktrin.

US-Vizepräsident J.D. Vance nimmt China ins Visier

Was Europa betrifft, so ist die Trump-Administration im Grunde der Ansicht, dass die Ukraine nicht im imperialen Einflussbereich der USA liegt und dass Europa mit Russland zu seinen eigenen Bedingungen verhandeln muss.

Dies war die Botschaft, die der US-Vizepräsident JD Vance in seiner Rede auf der Münchner Sicherheitskonferenz im Februar 2025 vermittelte.

Vance drängte Europa, seine Beziehungen zu China zu reduzieren. Er stellte Peking als einen sogenannten „autoritären Meister“ dar, der „versucht, Ihre Informationsinfrastruktur zu infiltrieren, sich darin einzunisten und sie zu übernehmen“.

Anstatt Ressourcen in Europa einzusetzen, möchte die Trump-Regierung die Aufmerksamkeit des US-Imperiums auf China lenken.

Wie Trump bedient sich Vance einer „populistischen“ Rhetorik, aber beide streben danach, die imperiale Macht der USA auszuweiten, und sind bereit, eine aggressive interventionistische Politik zu fördern.

Um Vances Weltanschauung zu verstehen, interviewte CNN Alexander Gray, der in Trumps erster Amtszeit als Stabschef des Nationalen Sicherheitsrates tätig war.

Gray ist ein neokonservativer Republikaner, der Trump weiterhin verteidigt. Er unterstützt Trumps Versuche, Grönland und den Panamakanal zu kolonisieren.

CNN berichtete (Hervorhebung hinzugefügt):

Gray sagte, dass Vances außenpolitische Weltanschauung auf seinen Militärdienst im Irak und auf das, was er als Versagen der amerikanischen Verstrickungen im Ausland ansieht, zurückzuführen sei. Er merkte aber auch an, dass Vance einen aggressiven Ansatz gegenüber China befürworte und nicht nur einen vollständigen Rückzug der USA von der Weltbühne wolle.

„Diese Weltanschauung dreht sich darum, schwierige Entscheidungen mit begrenzten Ressourcen zu treffen und unsere Ressourcen einer existenziellen Bedrohung durch China zu widmen“, sagte Gray. “Er ist nicht dafür, die globale Führungsrolle der USA aufzugeben; er ist nicht dafür, dass die USA auf der Weltbühne nicht mehr als starke Macht auftreten.“

Brzezinski warnte vor einer „anti-hegemonialen Koalition“ aus China, Russland und dem Iran

Die Befürchtungen Washingtons vor einem Bündnis zwischen China und Russland reichen Jahrzehnte zurück.

Der einflussreiche US-amerikanische Imperialstratege Zbigniew Brzezinski, ein leidenschaftlicher antikommunistischer Kalter Krieger, der als nationaler Sicherheitsberater von Präsident Jimmy Carter fungierte, veröffentlichte 1997 ein Buch mit dem Titel „The Grand Chessboard: American Primacy and Its Geostrategic Imperatives“.

In diesem Beitrag erörterte Brzezinski Taktiken, die das US-Imperium anwenden könnte, um seine globale unipolare Vorherrschaft aufrechtzuerhalten. Er warnte auch vor möglichen Herausforderungen für die US-Hegemonie.

„Das gefährlichste Szenario„ für das US-Imperium, so Brzezinski, ‚wäre eine große Koalition aus China, Russland und vielleicht dem Iran, eine ‘antihegemoniale“ Koalition, die nicht durch Ideologie, sondern durch sich ergänzende Missstände vereint ist“.

Es folgt die relevante Passage aus Brzezinskis Buch (Hervorhebung hinzugefügt):

Abschließend sollten auch einige mögliche Eventualitäten im Zusammenhang mit zukünftigen politischen Ausrichtungen kurz erwähnt werden, die in den entsprechenden Kapiteln ausführlicher behandelt werden. In der Vergangenheit wurden internationale Angelegenheiten weitgehend von Auseinandersetzungen zwischen einzelnen Staaten um die regionale Vorherrschaft dominiert. In Zukunft müssen die Vereinigten Staaten möglicherweise entscheiden, wie sie mit regionalen Koalitionen umgehen wollen, die versuchen, Amerika aus Eurasien zu verdrängen und damit Amerikas Status als Weltmacht bedrohen. Ob solche Koalitionen entstehen, die die Vormachtstellung Amerikas in Frage stellen, wird jedoch in hohem Maße davon abhängen, wie effektiv die Vereinigten Staaten auf die hier identifizierten großen Dilemmata reagieren.

Das potenziell gefährlichste Szenario wäre eine große Koalition aus China, Russland und vielleicht dem Iran, eine „antihegemoniale“ Koalition, die nicht durch Ideologie, sondern durch gemeinsame Missstände vereint ist. Es würde in Umfang und Ausmaß an die Herausforderung erinnern, die einst der chinesisch-sowjetische Block darstellte, obwohl diesmal China wahrscheinlich die Führungsrolle und Russland die Gefolgschaft übernehmen würde. Um diese Eventualität abzuwenden, wie unwahrscheinlich sie auch sein mag, müssen die USA gleichzeitig an den westlichen, östlichen und südlichen Grenzen Eurasiens geostrategisches Geschick beweisen.

Genau das ist in den letzten Jahrzehnten geschehen. Die aggressive Politik des US-Imperiums, einschließlich Kriege, Sanktionen und Regime-Change-Operationen, hat Peking, Moskau und Teheran zusammengeschweißt.

China, Russland und der Iran sind Mitglieder der BRICS, der vom globalen Süden geführten Organisation, die jedes Jahr weiter wächst.

Die BRICS repräsentieren heute etwa 55 % der Weltbevölkerung und 42 % des globalen BIP, gemessen an der Kaufkraftparität.

Deshalb hat Trump wiederholt damit gedroht, die BRICS zu zerstören, und geschworen, 100 %ige Zölle auf die Mitglieder der Gruppe zu erheben.

Es geht jedoch nicht nur um die BRICS. China, Russland und der Iran sind auch Mitglieder der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit, die sich für die Aufrechterhaltung von Sicherheit und Stabilität in Eurasien einsetzt.

China: 10-mal so viele Einwohner wie Russland, 5,5-mal so viel Wirtschaftskraft, 17-mal so viel Produktionsleistung

China hat seit 1979 nicht mehr an einem Krieg teilgenommen und verfolgt eine strikte nicht-interventionistische Außenpolitik. Dennoch fürchten die imperialen Strategen der USA Peking, weil es deutlich mächtiger ist als Russland und sogar als die ehemalige Sowjetunion auf ihrem Höhepunkt.

Zunächst einmal hat China 1,4 Milliarden Einwohner, was etwa dem Zehnfachen der Bevölkerung Russlands mit rund 140 Millionen Einwohnern entspricht.

China hat auch die größte Volkswirtschaft der Welt. Wenn man Chinas BIP an der Kaufkraftparität misst, hat es 2016 die Vereinigten Staaten überholt, wie aus Daten des IWF hervorgeht.

Ende 2024 machte China etwas mehr als 19 % der Weltwirtschaft aus, verglichen mit knapp 15 % für die Vereinigten Staaten.

Russland ist eine bedeutende Volkswirtschaft, aber sie macht nur etwa 3,5 % des weltweiten BIP aus. Das bedeutet, dass Chinas Wirtschaft etwa 5,5-mal größer ist als die Russlands.

Russlands Wirtschaft ist ähnlich groß wie die Volkswirtschaften Indonesiens oder Brasiliens, die sehr wichtige Länder mit großer Bevölkerung sind. Aber China ist auf einem ganz anderen Niveau.

Russland verfügt über enorme Rohstoffvorkommen und ist einer der weltweit führenden Produzenten von Öl, Erdgas, kritischen Mineralien, Getreide und Düngemitteln. Es ist auch eine bedeutende Militärmacht mit fortschrittlichen Waffentechnologien.

In Bezug auf die Produktionsleistung gibt es jedoch keinen Vergleich. China ist bei weitem die weltweit führende Produktionsmacht.

Laut UN-Daten machte China im Jahr 2022 31 % der globalen Wertschöpfung im verarbeitenden Gewerbe aus.

Die USA kamen auf 16 %, Russland auf nur 1,8 %.

Russlands Produktionsleistung war etwas niedriger als die Mexikos und etwas höher als die Italiens und Frankreichs.

In technologischer Hinsicht ist China weltweit führend.

Das Australian Strategic Policy Institute (ASPI), ein aggressiver Anti-China-Thinktank, der vom australischen Militär unterstützt und von der australischen Regierung, dem US-Außenministerium, dem britischen Außenministerium und dem Europäischen Parlament finanziert wird, hat häufig Angst vor Chinas raschem technologischem Fortschritt geschürt.

In einem Bericht aus dem Jahr 2024 beklagte ASPI, dass „China seine weltweite Führungsposition in der Forschung ausgebaut hat“ und in 57 von 64 kritischen Technologien, die 89 % der Gesamtzahl ausmachen, dem Rest der Welt voraus ist.

China hat im Vergleich zu vor 20 Jahren, als es nur in drei Technologien führend war, einen enormen Sprung nach vorne gemacht.

Der ASPI-Bericht beklagte, dass Wissenschaftler in China heute mehr Artikel in Forschungszeitschriften veröffentlichen als in jedem anderen Land und dass Ingenieure und Wissenschaftler in China mit Abstand mehr Patente anmelden als in jedem anderen Land.

China ist das einzige Land mit großen Technologieunternehmen, die die US-amerikanischen Big-Tech-Monopole im Silicon Valley herausfordern können.

Aus diesem Grund hat die US-Regierung versucht, chinesische Technologieunternehmen wie Huawei, TikTok (im Besitz des chinesischen Unternehmens ByteDance) und DeepSeek, das transformative KI-Unternehmen, zu sabotieren und zu verbieten.

Vor allem aber sehen US-Beamte China als Bedrohung an, weil es eine systemische Herausforderung für den von den USA geführten Kapitalismus darstellt.

China hat ein sozialistisches System, das von einer kommunistischen Partei geführt wird, und das Land hat in den letzten Jahrzehnten enorme Fortschritte gemacht und etwa 800 Millionen Menschen aus der Armut befreit. Dies entspricht laut Weltbank fast drei Viertel der weltweiten Reduzierung der extremen Armut.

Chinas BIP (PPP) hat sich nach Angaben des IWF von 1984 bis 2024 um das 75-fache erhöht. Im gleichen Zeitraum stieg das BIP der USA um das Siebenfache.

Inzwischen ist der Welt klar, dass China weiterhin mit einer stetigen Rate wächst, während die Vereinigten Staaten mit einem ernsthaften Niedergang konfrontiert sind, mit extremer Ungleichheit, schwerer Obdachlosigkeit, zunehmender Armut, weit verbreiteter Sucht, wachsenden Schulden und zunehmender wirtschaftlicher und politischer Instabilität.

Deshalb beklagte sich Trump: „Wir sind eine Nation in einem sehr ernsten Niedergang“.

Trump hofft, dass er durch den Versuch, Russland und China zu spalten, Peking schwächen, den Niedergang der USA umkehren und das US-Imperium retten kann.

