Wie Deutschland versucht, den Slogan „Vom Fluss zum Meer“ zu verbieten

Von Nathaniel Flakin

30. August 2024

dpa/ZUMA Pressedienst/ Vuk Valcic

Zuerst veröffentlicht in nd

Die deutsche Polizei hat eine beispiellose Repressionswelle gegen die Palästina-Solidarität ausgelöst und konzentriert sich dabei vor allem auf einen Satz.

Im vergangenen Jahr hat Berlin eine beispiellose Repressionswelle gegen die Palästina-Solidaritätsbewegung erlebt. Die polizeilichen Maßnahmen reichen von schrecklichen Aktionen – wie gewalttätigen Übergriffen auf minderjährige Demonstranten – bis hin zu geradezu bizarren Verboten, Irisch und Hebräisch zu sprechen. Vor allem eine Parole ist seit November 2023 gesetzlich verboten, da die deutsche Regierung sie als vollständige Vernichtung Israels interpretiert: „Vom Fluss bis zum Meer, Palästina wird frei sein“. Erst letzten Freitag hat die Polizei das Solidaritätskonzert „Beats for Gaza“ gestoppt, nachdem ein Rapper diese Phrase verwendet hatte.

Auf welcher Rechtsgrundlage wird in einem Land, das angeblich die Meinungsfreiheit garantiert, ein Satz verboten, der in keinem anderen Land, auch nicht in Israel, verboten ist? Im November letzten Jahres erklärte die deutsche Innenministerin Nancy Faeser, der Slogan sei ein Symbol der Hamas, einer verbotenen Organisation. Man muss kein Jurist sein, um zu erkennen, dass dies lächerlich ist. Wie kann ein Slogan, der in den 1970er Jahren weit verbreitet war und von zahllosen palästinensischen Gruppierungen verwendet wird, ein eindeutiges Erkennungszeichen für eine Gruppe sein, die erst 1987 gegründet wurde?

Mit der gleichen Logik könnte ich sagen, dass die deutsche Nationalhymne von den Nazis verwendet wurde und daher jeder, der bei einem Fußballspiel das „Vaterland“ besingt, seine Loyalität zur NSDAP bekundet. Ein Gericht in Mannheim wies darauf hin, dass der Satz auf vielfältige Weise ausgelegt werden kann und durch das Grundrecht auf freie Meinungsäußerung geschützt ist. Nicht alle deutschen Gerichte sind jedoch dieser Meinung.

Am 6. August wurde die 22-jährige Berliner Aktivistin Ava M. zu einer Geldstrafe von 600 Euro verurteilt, weil sie in Sprechchören von Flüssen und Meeren sprach. M., die aus einer Familie exilierter iranischer Kommunisten stammt, machte im Prozess deutlich, dass ihr Ziel ein demokratisches Palästina mit gleichen Rechten für alle dort lebenden Menschen ist. Da es etwas zu albern wäre, sie der Loyalität zur Hamas zu bezichtigen, versuchte es die Staatsanwaltschaft mit einer ganz anderen Anschuldigung: „Billigung eines Verbrechens“, was nach Paragraph 140 des Strafgesetzbuchs verboten ist. Nach Ansicht des Richters impliziert dieser Slogan die Unterstützung jeder Aktion der militanten Palästinenser am 7. Oktober. Dies ist umso absurder, als der Spruch bereits Jahrzehnte vor den Ereignissen, auf die er sich angeblich bezieht, in Gebrauch war.

Ein zweiter Strafprozess, der für den 22. August angesetzt war, wurde vertagt. Zahlreiche Unterstützer wurden außerhalb des Gerichts festgenommen, weil sie – was sonst? – die „vom Fluss bis zum Meer“ skandierten.

Die Polizei hat zusätzlich eine dritte Anklage erhoben, die Volksverhetzung, die offiziell mit „Aufstachelung zum Hass“ übersetzt wird. Der Paragraph 130 verbot ursprünglich die „Aufstachelung zum Klassenhass“ und wurde zur Verfolgung von Sozialisten eingesetzt. Im Moment könnte er theoretisch auch gegen Rassisten eingesetzt werden. Der deutsche Staat hat jedoch erklärt, dass Nazis, die „Ausländer raus! (Ausländer raus!) eine geschützte Äußerungsind –während jeder, der gleiche Rechte für alle Menschen in Israel/Palästina fordert, sich eines Hassverbrechens schuldig macht.

Ohne jeden Beweis behaupten Politiker, der Slogan rufe zur Vertreibung jüdischer Menschen auf. Was passiert also, wenn Anhänger Israels genau denselben Satz verwenden, um jede Art von palästinensischer Souveränität zu negieren? Als rechtsextreme Anhänger Israels die alleinige israelische Herrschaft „vom Fluss bis zum Meer“ forderten , fand die Berliner Polizei das in Ordnung. In der Gründungscharta der Likud-Partei heißt es „zwischen dem Meer und dem Jordan wird es nur israelische Souveränität geben“. Bei konsequenter Anwendung des Gesetzes müsste die Berliner Polizei Benjamin Netanjahu verhaften.

Es mag den Anschein haben, als stünde ganz Deutschland geschlossen hinter Israels Krieg. Während sich fast alle Parteien zur uneingeschränkten Unterstützung der Apartheid bekennen, trifft dies auf die deutsche Bevölkerung nicht zu. Laut der halboffiziellen Deutschlandtrend-Umfrage sind 68 Prozent der Befragten der Meinung, dass Deutschland keine Waffen an Israel liefern sollte. Ebenso viele sind der Meinung, dass Israels Militäraktionen nicht gerechtfertigt sind, wenn die Zivilbevölkerung in Gaza betroffen ist. Diese Zahlen sind erstaunlich angesichts der einseitigen Medienberichterstattung und der manipulativen Fragen in der Umfrage selbst.

Das ist es, was die Richterin, die Ava M. verurteilte, meinte, als sie sagte, dass die deutsche Staatsräson die Meinungsfreiheit überwiegt. Nach der Definition der Enzyklopädie der mittelalterlichen Philosophie bezieht sich die „Staatsräson“ auf eine „Missachtung rechtlicher, moralischer und religiöser Erwägungen“, wenn die Interessen des Staates selbst auf dem Spiel stehen. Mit anderen Worten: Es handelt sich um ein ausdrücklich antidemokratisches Konzept – und deshalb wird es mit so eklatanten Verstößen gegen demokratische Rechte durchgesetzt.

Nathaniel Flakin

Nathaniel Flakin ist ein freier Journalist und Historiker aus Berlin. Er ist Mitglied des Redaktionsausschusses von Left Voice und unserer deutschen Schwesterseite Klasse Gegen Klasse. Nathaniel, auch bekannt unter dem Spitznamen Wladek, hat eine Biographie über Martin Monath, einen trotzkistischen Widerstandskämpfer in Frankreich während des Zweiten Weltkriegs, geschrieben, die auf Deutsch, Englisch, Französisch und Spanisch erschienen ist. Außerdem hat er einen antikapitalistischen Reiseführer mit dem Titel Revolutionäres Berlin geschrieben. Er ist auf dem Autismus-Spektrum.

