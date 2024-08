https://www.palestinechronicle.com/renewed-israeli-air-and-ground-strikes-41-palestinians-killed-in-gaza/



Erneute israelische Luft- und Bodenangriffe – 41 getötete Palästinenser in Gaza

31. August 2024

Israel verübt weiterhin Massaker an palästinensischen Zivilisten in Gaza (Foto: Mahmoud Ajjour, The Palestine Chronicle)

Israelische Artillerie schlug das Haus der Familie Abu Yousef westlich von Nuseirat im zentralen Gazastreifen ein und tötete mindestens neun Zivilisten.

Mindestens 41 Palästinenser wurden seit dem frühen Samstagmorgen durch Bombardements der israelischen Besatzungstruppen in verschiedenen Gebieten des Gazastreifens getötet, berichtete Al-Jazeera unter Berufung auf medizinische Quellen.

19 Palästinenser wurden Berichten zufolge seit der Morgendämmerung am Samstag durch israelischen Granatenbeschuss an mehreren Orten im Lager Nuseirat im Zentrum des Gazastreifens getötet.

Israelische Artillerie schlug das Haus der Familie Abu Yousef westlich von Nuseirat im zentralen Gazastreifen ein und tötete mindestens neun Zivilisten.

Berichten zufolge befanden sich in dem Haus Vertriebene, ausländische Besatzungen und Mitarbeiter des Hilfswerks der Vereinten Nationen für Palästinaflüchtlinge (UNRWA).

Im nördlichen Gazastreifen wurden heute bei einem israelischen Luftangriff auf ein Haus im Flüchtlingslager Jabaliya zwei Palästinenser getötet und mehrere weitere verletzt.

Im südlichen Gazastreifen wurden Berichten zufolge drei Palästinenser bei einem israelischen Luftangriff auf ein Haus in der Gegend von Jourat al-Lut südlich von Khan Yunis getötet und mehr als 20 weitere verletzt.

Außerdem wurden zwei Palästinenser bei einem israelischen Drohnenangriff in der Gegend von Al-Shakoush, nordwestlich von Rafah im südlichen Gazastreifen, getötet.

Unterdessen gab die israelische Armee bekannt, dass ihre 98. Division ihren Einsatz in Khan Yunis und Deir al-Balah im südlichen und zentralen Gazastreifen beendet hat.

In diesem Zusammenhang berichtete der israelische Fernsehsender Channel 12, dass sich 15 Soldaten der Fallschirmjägerbrigade weigerten, in den Kampf nach Gaza zurückzukehren.

Darüber hinaus berichtete der israelische Armeerundfunk, dass die Regierung zugestimmt hat, einen Beschluss, der die Rekrutierung von 350.000 Reservesoldaten erlaubt, bis zum Ende dieses Jahres zu verlängern.

Anhaltender Völkermord

Unter Missachtung einer Resolution des UN-Sicherheitsrats, in der ein sofortiger Waffenstillstand gefordert wird, sieht sich Israel angesichts seiner anhaltenden brutalen Offensive auf den Gazastreifen internationaler Verurteilung ausgesetzt.

Israel, das derzeit wegen Völkermordes an den Palästinensern vor dem Internationalen Gerichtshof angeklagt ist, führt seit dem 7. Oktober einen verheerenden Krieg gegen Gaza.

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums von Gaza wurden bei dem seit dem 7. Oktober andauernden israelischen Völkermord in Gaza 40.691 Palästinenser getötet und 94.060 verwundet.

Darüber hinaus werden mindestens 11.000 Menschen vermisst, die vermutlich unter den Trümmern ihrer Häuser im gesamten Gazastreifen gestorben sind.

Nach israelischen Angaben wurden bei der Al-Aqsa-Flutungsoperation am 7. Oktober 1.200 Soldaten und Zivilisten getötet. Israelische Medien veröffentlichten Berichte, wonach viele Israelis an diesem Tag durch „friendly fire“ getötet wurden.

Palästinensischen und internationalen Organisationen zufolge handelt es sich bei der Mehrheit der Getöteten und Verwundeten um Frauen und Kinder.

Der israelische Krieg hat vor allem im nördlichen Gazastreifen zu einer akuten Hungersnot geführt, in deren Folge viele Palästinenser, vor allem Kinder, starben.

Die israelische Aggression hat auch zur gewaltsamen Vertreibung von fast zwei Millionen Menschen aus dem gesamten Gazastreifen geführt, wobei die überwiegende Mehrheit der Vertriebenen in die dicht besiedelte südliche Stadt Rafah nahe der Grenze zu Ägypten gezwungen wurde – was zum größten Massenexodus Palästinas seit der Nakba 1948 geworden ist.

Im weiteren Verlauf des Krieges begannen Hunderttausende von Palästinensern, auf der ständigen Suche nach Sicherheit vom Süden in das Zentrum des Gazastreifens zu ziehen.

(PC, AJA)

