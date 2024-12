Wie die etablierte Presse den Völkermord unterstützt: Nachrichtenmissbrauch in der Unternehmensberichterstattung über Israels Angriff auf Gaza

https://www.counterpunch.org/2024/12/20/how-the-establishment-press-bolster-genocide-news-abuse-in-corporate-news-coverage-of-israels-assault-on-gaza/



Robin Andersen

20. Dezember 2024

Seit dem 7. Oktober 2023, als die Hamas Israel angriff, hat die Berichterstattung der bekanntesten US-Medien über Israels Angriff auf den Gazastreifen und seine palästinensischen Bewohner mehr Propaganda als Informationen geliefert und die Öffentlichkeit selbst der grundlegendsten Fakten beraubt. Die Konzernmedien haben die für das Verständnis der Geschichte der israelischen Gewalt gegen die Palästinenser und der langen Entstehungsgeschichte des Konflikts, die der Historiker Rashid Khalidi als den Hundertjährigen Krieg gegen Palästina bezeichnet hat, notwendigen Erzählungen vermieden.

Die Voreingenommenheit der Medien zugunsten Israels mag von Anfang an offensichtlich gewesen sein, aber wie können wir sie erkennen und die Behauptungen, die in der Berichterstattung der Unternehmen aufgestellt werden, überprüfen – oder bestreiten? Dazu müssen wir untersuchen, was Peter Phillips im Jahr 2002 als Nachrichtenmissbrauch bezeichnete: die Berichterstattung über wirklich wichtige Themen, die jedoch die wichtigsten Punkte dieser Themen verschleiert oder verzerrt. Als damaliger Direktor des Project Censored erkannte Phillips die Notwendigkeit, die Nachrichten über die wichtigsten Themen genau zu untersuchen, um herauszufinden, auf welche Weise die Berichterstattung über diese Themen von der Kritik am Status quo ablenkt und letztlich die Unrechtssysteme verstärkt. Die Verfolgung der Muster des Sprachgebrauchs und des Framings in der Berichterstattung der Nachrichtenmedien über Israels Angriff auf Gaza zeigt, wie diese Berichterstattung beispielhaft für das ist, was Project Censored mit Nachrichtenmissbrauch meint.

Bei der Untersuchung von drei der einflussreichsten US-Zeitungen – der New York Times, der Washington Post und der Los Angeles Times–analysierten Adam Johnson und Othman Ali von The Intercept mehr als 1.100 Artikel aus den ersten sechs Wochen des Angriffs auf Gaza. Sie identifizierten die Schlüsselbegriffe, die von den Zeitungen zur Beschreibung der Getöteten verwendet wurden. Darüber hinaus erfassten sie den Kontext, in dem diese Begriffe verwendet wurden. Sie stellten fest, dass die Zeitungen die israelischen Todesopfer unverhältnismäßig stark betonten, über die sechzehnmal häufiger berichtet wurde als über die palästinensischen. Natürlich war dies eine völlige Umkehrung des tatsächlichen Verhältnisses von israelischen und palästinensischen Opfern, wobei viel mehr Palästinenser als Israelis getötet wurden. Diese verzerrte Berichterstattung erklärt auch das Unverständnis der Öffentlichkeit über die Unverhältnismäßigkeit der Tötungen.

Darüber hinaus hielten sich die Zeitungen mit Empörung und Gleichgültigkeit gegenüber israelischen Opfern zurück. Die israelischen Opfer wurden von der Hamas „abgeschlachtet“ und „massakriert“, und ihr Tod war „entsetzlich“. Über palästinensische Opfer wurde hingegen emotionslos berichtet, oft in der Sprache abstrakter Zahlen, in Form von Körperzählungen. Darüber hinaus wurden Palästinenser selten „getötet“ und schon gar nicht „ermordet“. Meistens sind sie einfach „gestorben“, und die Journalisten haben nur selten das israelische Militär als Täter identifiziert.

Diese Ergebnisse wurden durch eine weitere Inhaltsanalyse der Forscherin Holly Jackson von der University of California bestätigt, die ebenfalls auf den deutlichen Unterschied in der Sprache und im Tonfall der Zeitungen hinwies. Ein ermordeter Palästinenser wurde als „blutiger Leichnam eines mutmaßlichen Terroristen“ bezeichnet. Im Gegensatz dazu wurden israelische Opfer vermenschlicht, häufig namentlich genannt und im Zusammenhang mit Familienmitgliedern und Berufen beschrieben, während Palästinenser anonym blieben. Insgesamt hat die Forschung ergeben, dass die Zeitungsberichterstattung Israel stark begünstigte.

Erst später tauchten Beweise dafür auf, dass die Doppelmoral in der Berichterstattung der New York Times absichtlich erzeugt wurde. Im April 2024veröffentlichte The Intercept ein internes Memo, das einem Times-Journalisten zugespielt worden war und das bestätigte, dass die Zeitung Journalisten angewiesen hatte, die Berichterstattung über den Gazastreifen unverhohlen zu verdrehen. Das von der Redakteurin für Standards, Susan Wessling, mit Hilfe des internationalen Redakteurs Philip Pan und deren Stellvertretern verfasste Memo der New York Times enthielt Regeln, die auflisteten, welche Wörter verwendet werden durften und welche nicht. Die Mitarbeiter aktualisierten diese Richtlinien häufig. Die Wörter „Gemetzel“, „Abschlachten“ und „Massaker“ wurden als zu emotional für die Berichterstattung über den Tod von Palästinensern erachtet. Mit solchen Begriffen, so das Memo, würden „mehr Emotionen als Informationen vermittelt“.

Die Führung der New York Times gab die Regeln als den besten Weg an, den Konflikt fair darzustellen, aber was die Liste stattdessen enthüllte, waren der Mangel an Fairness und die ungeheuerlichen Ungleichgewichte in der Berichterstattung der Zeitung. Schaut man sich die Berichterstattung der Timeszwischen dem 7. Oktober und dem 14. November genauer an, so verwendet die Zeitung dreiundfünfzigmal das Wort „Massaker“, wenn es um die Tötung von Israelis durch Palästinenser geht, aber nur einmal, wenn es um von Israel getötete Palästinenser geht. Ein weiteres Beispiel ist das Wort „ Gemetzel “, das im Verhältnis 22 zu 1 verwendet wurde, um palästinensische Angriffe auf Israelis zu beschreiben, aber nicht auf Palästinenser, die von der IDF getötet wurden. Zu diesem Zeitpunkt waren fast fünfzehntausend Palästinenser durch israelische Angriffe auf den Gazastreifen umgekommen, wie Al Jazeera berichtete. In der „Grausamkeit der Sprache“ beklagte der Journalist Ramzy Baroud die verlorene „Menschlichkeit von 120 Tausend toten und verwundeten Palästinensern“, die in den „berechnenden“ Agenden der US-Nachrichtenmedien keine Rolle spielten.

Eine separate Studie von Fairness and Accuracy in Reporting (FAIR) untersuchte die einseitige Verwendung von Begriffen wie „brutal“ und „Terrorist“ in der Berichterstattung der Washington Post, des Wall Street Journal und der New York Times. So stellte FAIR beispielsweise fest, dass Reporter mit überwältigender Mehrheit „brutal“ verwendeten, um Gewalt zu beschreiben, die von Palästinensern und nicht von Israelis ausgeht. Auf diese Weise, so FAIR, trugen die Journalisten dieser prominenten Zeitungen dazu bei, die Unterstützung der USA für den Angriff auf Gaza zu rechtfertigen und Israel vor Kritik zu schützen“.

Zuvor, im Januar 2024, war auch eine CNN-Anweisung an The Intercept durchgesickert. Diese enthüllte die Rolle, die die Israelischen Verteidigungsstreitkräfte (IDF) bei der Gestaltung der Berichterstattung des US-Senders über den Krieg der IDF gegen Gaza spielten. Die interne CNN-Richtlinie enthüllte, dass alle Nachrichten des Senders über Gaza und Israel an das CNN-Büro in Jerusalem geschickt wurden, wo sie von IDF-Mitarbeitern gestaltet wurden. Unter Berufung auf einen CNN-Mitarbeiter, der dies als „journalistisches Fehlverhalten“ (ein anderer Begriff für Nachrichtenmissbrauch) bezeichnete,schrieb der Guardian , dass CNN wegen der Politik, die zu einem „Wiederkäuen israelischer Propaganda“ und zum Verstummen palästinensischer Stimmen und Perspektiven in der Berichterstattung des Senders über Gaza geführt habe, „einem Gegenschlag der eigenen Mitarbeiter“ ausgesetzt sei. Der Druck von oben habe dazu geführt, dass israelische Behauptungen unkritisch akzeptiert wurden und die Berichterstattung eine „pro-israelische Tendenz“ aufwies.

Obwohl ein CNN-Sprecher die Enthüllungen herunterspielte und behauptete, dass CNN „keine Nachrichtenkopien mit der Zensur“ austausche und dass die Interaktion mit den IDF „minimal“ sei, bestätigte ein anderer CNN-Mitarbeiter, der anonym bleiben wollte, dass „jede einzelne israelisch-palästinensische Zeile“ vom Jerusalemer Büro genehmigt wurde. Nach dem 7. Oktober stellte CNN auch einen Soldaten der offiziellen IDF-Sprechereinheit ein, um bei der Berichterstattung über Israels Krieg gegen Gaza zu helfen, wie The Intercept berichtete. Die Begriffe „Kriegsverbrechen“ und „Völkermord“ galten als „Tabu“, und die Reporter standen unter starkem Druck, alles zu hinterfragen, was sie aus palästinensischen Quellen erfuhren. David Lindsay, CNN-Direktor für Nachrichtenstandards und -praktiken, teilte den Journalisten in einem Memo vom 2. November mit: „Hamas-Vertreter bedienen sich aufrührerischer Rhetorik und Propaganda. . . Wir sollten uns davor hüten, ihnen eine Plattform zu bieten“.

Darüber hinaus bestand die IDF angesichts der wahllosen Tötung von Zivilisten durch israelische Luftangriffe darauf, dass CNN über die israelischen Bomben als „Explosionen“ berichtet, die niemandem zugeschrieben werden, bis sich das israelische Militär zu Wort meldet, „um die Verantwortung entweder zu übernehmen oder zu bestreiten“. In allen Medien wurde das Passiv verwendet, um zu verschleiern, woher die Bomben kamen und wer sie abwarf. Diese Enthüllungen bestätigten, was unabhängige Journalisten und viele andere bereits bemerkt hatten – dass Israel die Darstellung des Krieges kontrollierte, vor allem, wie sie der amerikanischen Öffentlichkeit von den bekanntesten Nachrichtenagenturen des Landes präsentiert wurde. Wie Professor Sunny Singh von der London Metropolitan University feststellte, „haben westliche Medien – nicht nur CNN – während der gesamten Dauer der israelischen Angriffe israelische Propaganda verbreitet“.

In scharfem Kontrast dazu behandelten internationale und unabhängige Nachrichtenkanäle ein breiteres Spektrum von Quellen als berichtenswert. Nachdem israelische Streitkräfte im Oktober 2023 das Flüchtlingslager Jabalia bombardiert hatten, zitierten Al Jazeera und Common Dreams beispielsweise Aicha Elbasri, eine Forscherin am Arab Center for Research & Policy Studies, die sagte: „Was wir heute beobachten, ist eine der dunkelsten Stunden unserer Zeit. Wir beobachten live einen Völkermord.“

Ende Dezember, als Südafrika Klage vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag einreichte, verstärkte die New York Times ihre Berichterstattung über Gräueltaten und veröffentlichte am 7. Oktober einen Artikel mit reißerischen Beschreibungen und angeblichen Beweisen für systematische, massenhafte sexuelle Gewalt durch die Hamas. Die Times geriet sofort unter intensive Beobachtung, die sich zu anhaltender Kritik entwickelt hat. Neben der Tatsache, dass sie sich auf eine Organisation namens ZAKA stützte, die weithin als eine der offiziellen Propagandaquellen Israels entlarvt wurde, wurde der Artikel mit dem Titel „Screams without Words …“ als „schändliche ‚Untersuchung‘“ bezeichnet und beschimpft, weil er behauptete, den Lesern endgültige Beweise zu liefern, während er in Wirklichkeit keinerlei Beweise für Massenvergewaltigungen in einer weit verbreiteten Petition von Speak Up, einer ägyptischen Frauenorganisation, enthielt. Doch als die investigativen Journalisten von The Intercept aufdeckten, dass eine der drei Autoren des New York Times-Berichts , Anat Schwartz, eine ehemalige Geheimdienstmitarbeiterin der israelischen Luftwaffe mit wenig journalistischer Erfahrung war, der ein Social-Media-Posting gefallen hatte, in dem Israel dazu aufgerufen wurde, den Gazastreifen in ein „Schlachthaus“ zu verwandeln, stieß der Artikel auf interne Kritik in der Redaktion der Times , die die Redaktion erschütterte.

Die Kritik an der Geschichte aus internen und externen Quellen erreichte bald einen fiebrigen Höhepunkt, wobei die Kritiker große Diskrepanzen in der Berichterstattung aufzeigten. Sogar ein Mitarbeiter der Times-Redaktion gab zu, dass „grundlegende Standards“ nicht auf die Geschichte angewandt worden waren und sie „eine genauere Überprüfung der Fakten verdient hätte.“ Da es seit 2017 keinen öffentlichen Redakteur mehr gab, schwieg die Zeitung. Doch am 30. April 2024 schrieben Wissenschaftler und Professoren aus dem ganzen Land einen offenen Brief, in dem sie die Times aufforderten, „unverzüglich eine Gruppe von Journalismusexperten zu beauftragen, eine gründliche und vollständige unabhängige Überprüfung der Berichterstattung, der Bearbeitung und der Veröffentlichungsprozesse für diese Geschichte durchzuführen und einen Bericht über die Ergebnisse zu veröffentlichen.“

Ein grundlegendes Problem bei der Massenvergewaltigungsstory der Times– und generell bei der meisten Berichterstattung über den Gazastreifen – war die unhinterfragte Akzeptanz der ursprünglichen israelischen Erzählung vom 7. Oktober. Doch diese Erzählung begann sich bald nach dem 7. Oktober zu enträtseln, als investigative Reporter Beweise aus Opferaussagen aufdeckten, die zeigten, dass die israelische Armee viele ihrer eigenen Bürger getötet hatte. Während des Hamas-Angriffs forderte der Kommandant des Stützpunkts in Erez einen Luftangriff auf seine eigene Position an. Yasmin Porat, die Überlebende des Kibbutz Be’eri, berichtete dem israelischen Staatssender Kan, dass die israelischen Spezialeinheiten bei ihrem Eintreffen „alle getötet haben, auch die Geiseln. Es gab ein sehr, sehr heftiges Kreuzfeuer“. Als die Hamas-Aktivisten mit den israelischen Geiseln flohen, wurden viele Israelis durch das Feuer der israelischen Hubschrauber getötet. Gareth Porter schrieb: „Niemand weiß, wie viele auf beiden Seiten getötet wurden, aber die 28 israelischen Hubschrauber feuerten mit 30-Millimeter-Mörsergranaten, ohne dass es irgendwelche Informationen gab, an denen sie sich orientieren konnten.“

Darüber hinaus waren viele der während der Al-Aqsa-Flutung am 7. Oktober Getöteten „Soldaten oder bewaffnete Polizisten im aktiven Dienst, keine Zivilisten“, berichtete Mnar Adley für MintPress News. Und wie Ramzy Baroud betonte, berichteten westliche Medien nur selten darüber, dass viele der von der Hamas „abgeschlachteten“ Menschen direkt in die israelische Belagerung und frühere Massaker in Gaza verwickelt waren. Solche Aktionen stehen im Einklang mit einer israelischen Militärpraxis, die als Hannibal-Direktive bezeichnet wird und die keinen Israeli verschont, der vom Feind als Geisel genommen werden könnte. Wie Oberst Nof Erez gegenüber Haaretz erklärte, wurde die Hannibal-Direktive „offensichtlich angewendet“, und der 7. Oktober war „ein Massen-Hannibal“.

Chris Hedges, der die Berichterstattung der etablierten Medien analysierte, stellte im März 2024 fest: „Der Beginn der Operation Al-Aqsa-Flut am 7. Oktober wurde von einer Flut israelischer Propaganda begleitet.“ Behauptungen über enthauptete Babys, Massenvergewaltigungen und andere abscheuliche Gräueltaten, die angeblich von der Hamas begangen wurden, „zirkulierten weit und breit“, stellte Hedges fest. Monate später haben Experten die haarsträubendsten Behauptungen entlarvt, aber der Schaden ist bereits angerichtet worden. Israels Propagandakampagne hat Israel in Gaza gedeckt, und die US-Medien haben sich in ähnlicher Weise an diesen Verbrechen mitschuldig gemacht. Die ungeheuerlich unausgewogene Berichterstattung über den Völkermord ist eine schwere Anklage gegen die etablierten US-Medien.

Nachzulesen in State of the Free Press 2025, herausgegeben von Mickey Huff, Shealeigh Voitl und Andy Lee Roth, und veröffentlicht am 3. Dezember 2024 von The Censored Press und Seven Stories Press.

Robin Andersen ist emeritierte Professorin für Kommunikations- und Medienwissenschaften an der Fordham University, schreibt regelmäßig für Fairness and Accuracy in Reporting (FAIR) und Al Jazeera Arabic und ist Jurymitglied bei Project Censored. Zu ihren jüngsten Büchern gehören Censorship, Digital Media, and the Global Crackdown on Freedom of Expression und Investigating Death in Paradise: Finding New Meaning in the BBC Mystery Series.

