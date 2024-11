https://electronicintifada.net/blogs/david-cronin/how-eu-planned-new-prison-jenin-during-israeli-invasion



Wie die EU während einer israelischen Invasion ein neues Gefängnis für Dschenin plante

David Cronin

Rechte und Rechenschaftspflicht

14. November 2024

Ein EU-Team besucht das neue Gefängnis im Gebiet Dschenin im besetzten Westjordanland. (EUPOL COPPS)

Die Annexion steht wieder auf der Tagesordnung.

Bezalel Smotrich, ein hochrangiger israelischer Regierungsminister, droht, dass 2025 das „Jahr der Souveränität in Judäa und Samaria“ sein wird.

Wenn er es ernst meint – und es gibt keinen Grund zu der Annahme, dass der selbsternannte „faschistische Homophobe“ blufft – dann können wir davon ausgehen, dass Israel bald offiziell den Besitz des palästinensischen Landes beanspruchen wird, das es im Westjordanland gestohlen hat.

Natürlich wird Israel in keiner Ankündigung ein Geständnis des Landraubs einbeziehen. Die Bezeichnung „Judäa und Samaria“ für das Westjordanland ist eine Möglichkeit, ein biblisch begründetes „Recht“ auf ein Gebiet geltend zu machen, das Israel seit 1967 besetzt hält.

Keine andere Nation erkennt dieses „Recht“ an. Aber Smotrich und seine Kollegen hoffen, dass die USA dies tun werden – sobald Donald Trump im Januar als Präsident vereidigt wird.

Mike Huckabee, Trumps Kandidat für den Posten des US-Botschafters in Israel, hat bereits signalisiert, dass eine Annexion stattfinden könnte.

Wird die Europäische Union weniger nachgiebig sein als Trump?

Vor vier Jahren schien eine formelle Annexion der israelischen Siedlungsblöcke im Westjordanland unmittelbar bevorzustehen. Damals warnte die EU, dass ein solcher Schritt unweigerlich Konsequenzen für ihre Beziehungen zu Israel haben würde.

Im Nachhinein gibt es Grund zu bezweifeln, dass die Brüsseler Beamten ihre eigenen Warnungen für glaubwürdig hielten.

Völkermord sollte eine noch größere rote Linie sein als eine formelle Annexion. Dennoch hat die EU die Zusammenarbeit mit Israel aufrecht erhalten, während es einen Vernichtungskrieg gegen Gaza führt.

Josep Borrell, der Chef der EU-Außenpolitik, hat Smotrichs neue Drohung mit der Begründung verurteilt, dass sie „jegliche Aussichten auf“ eine Zweistaatenlösung gefährde.

Die endlose Wiederholung des Mantras der Zweistaatenlösung ändert nichts an der unangenehmen Wahrheit: Die Europäische Union hat den Weg für eine Annexion geebnet.

Sie hat dies getan, indem sie eine bedeutende Rolle bei der Aufteilung des Westjordanlands gespielt hat.

Gemäß den Osloer Verträgen, die in den 1990er Jahren zwischen Israel und der Palästinensischen Befreiungsorganisation (PLO) unterzeichnet wurden, wurde das Gebiet in drei Zonen unterteilt. Die größte Zone – Gebiet C – umfasst mehr als 60 Prozent des Westjordanlands und die wichtigsten israelischen Siedlungen.

Da die Vorherrschaft Israels bei der Umsetzung der Abkommen im Wesentlichen garantiert war, konnten die israelischen Behörden sie leicht ausnutzen, um die Kolonisierung voranzutreiben. Der logische nächste Schritt ist genau das, was Smotrich vorschlägt: die Annexion von Gebiet C.

Isolationshaft

Durch die Durchsetzung der Oslo-Abkommen hat die Europäische Union dazu beigetragen, die Palästinenser auf einen kleinen Teil ihres historischen Heimatlandes zu beschränken.

In den letzten zwei Jahrzehnten hat die EU größtenteils die Verantwortung für die Ausbildung von Polizeikräften und Gefängnisverwaltern der Palästinensischen Autonomiebehörde übernommen.

Diese Truppe ist verpflichtet, sich aus dem Gebiet C herauszuhalten. In den anderen Teilen des Westjordanlands ist sie Israel vollständig untergeordnet.

Diese Unterordnung wurde jedes Mal deutlich, wenn Israel in diesem Jahr in das Gebiet A des Westjordanlands einmarschierte – die größten palästinensischen Städte und Gemeinden. Die Streitkräfte der Palästinensischen Autonomiebehörde waren praktisch abwesend, als Israel Palästinenser tötete und verstümmelte, darunter viele Kinder.

Die israelischen Angriffe auf Dschenin und Tulkarm im August und September dauerten zehn Tage. Es war die längste derartige Offensive gegen das Westjordanland seit 2002 – als der notorisch kriegerische Ariel Sharon Israels Premierminister war.

Groteskerweise verbrachte die EU die Tage und Wochen vor, während und nach den Angriffen im August und September damit, der Palästinensischen Autonomiebehörde beim Bau eines neuen Gefängnisses direkt außerhalb von Dschenin zu helfen.

Durch einen Antrag auf Informationsfreiheit habe ich mehrere Berichte erhalten, die von der Polizeimission der EU im Westjordanland über dieses Gefängnis erstellt wurden.

Sie beschreiben, dass das Gefängnis – das Barghasha Rehabilitations-, Besserungs- und Rehabilitationszentrum – über acht Einzelhaftzellen verfügt.

Da die Dokumente zensiert wurden, ist nicht bekannt, welche Kommentare das EU-Team zur Einzelhaft abgegeben hat, obwohl es sich verpflichtet hat, Bedenken hinsichtlich der Privatsphäre der Häftlinge zu äußern.

Ich habe die EU-Polizeimission kontaktiert und gefragt, ob sie versucht, die Anwendung von Einzelhaft in Palästina zu vermeiden. Die Mission, die unter dem Akronym EUPOL COPPS bekannt ist, weigerte sich, meine Frage zu beantworten, und behauptete lediglich, dass ihre Arbeit im Bereich der Inhaftierung „immer im Einklang mit internationalen Standards“ stehe.

Die Palästinensische Autonomiebehörde hat eine Vorgeschichte, in der sie Einzelhaft mit anderen Grausamkeiten gegenüber Gefangenen verband.

Im Jahr 2022 traten mehrere Häftlinge in den Hungerstreik, nachdem sie von Streitkräften der Palästinensischen Autonomiebehörde festgenommen worden waren. Amnesty International und andere Menschenrechtsgruppen dokumentierten, wie sie in Einzelhaft gesteckt und körperlich gefoltert wurden.

EUPOL COPPS hat das neue Gefängnis neben Dschenin öffentlich als „vorbildliches“ Rehabilitationszentrum gelobt.

Die internen Dokumente, die ich erhalten habe, deuten darauf hin, dass hinter dem „Vorbild“ etwas ziemlich Dunkles steckt.

Das neue Gefängnis wurde angeblich errichtet, um die Überbelegung in anderen Gefängnissen zu beheben.

Aus einem der internen Dokumente geht hervor, dass das EU-Team am 29. August – einen Tag nach Beginn der israelischen Invasion in Dschenin – Gespräche mit einem Brigadegeneral der Palästinensischen Autonomiebehörde führte. In dem Dokument heißt es, dass „der Brigadegeneral die israelischen Behörden um Koordinierung des Transports der Gefangenen“ aus anderen Gefängnissen nach Dschenin bitten wird.

Einem anderen Dokument ist zu entnehmen, dass Israel „elektrische Geräte“ im Gefängnis überprüft.

Die Art und Weise, wie solche „Koordinierung“ und „Überprüfungen“ als rein praktische Maßnahmen dargestellt werden, täuscht darüber hinweg, dass Israel mehr denn je das Sagen hat.

Die Zerstörung des Gazastreifens und die zunehmende Gewalt durch israelische Soldaten und Siedler im Westjordanland zielen darauf ab, die Palästinenser aus ihrer Heimat zu vertreiben.

Francesca Albanese, die Sonderberichterstatterin der Vereinten Nationen für Palästina, erklärte letzten Monat, dass „die Verwüstung, die Gaza zugefügt wurde, nun im Westjordanland, einschließlich Ostjerusalem, metastasiert“.

Sie stellte fest, dass der Staat Israel „auf dem Ziel der Auslöschung der Palästinenser beruht“.

Die Eröffnung eines „Modellgefängnisses“ ändert nichts daran, dass Israel den Palästinensern nicht nur grundlegende Freiheiten vorenthält, sondern letztlich versucht, sie auszulöschen. Und die Propaganda der Europäischen Union kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass sie Israel dabei unterstützt, seine Ziele zu erreichen.

Übersetzt mit Deepl.com

