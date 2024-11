https://www.middleeastmonitor.com/20241114-german-intellectuals-call-on-berlin-to-stop-supporting-annihilation-of-palestinians/



Deutsche Intellektuelle fordern Berlin auf, „die Unterstützung der Vernichtung der Palästinenser einzustellen“

14. November 2024

Deutsche und israelische Aktivisten blockieren am 7. Juni 2024 während einer Protestkundgebung, bei der Deutschland aufgefordert wird, die Waffenlieferungen an Israel einzustellen, den Eingang zur deutschen Botschaft in Tel Aviv [JACK GUEZ/AFP via Getty Images]

Hunderte deutsche Intellektuelle forderten ihre Regierung am Dienstag auf, „die Unterstützung der Vernichtung der Palästinenser einzustellen“, berichtete die Agentur Anadolu.

„Seit über einem Jahr beteiligt sich die deutsche Regierung aktiv an der Tötung und Entmenschlichung der Palästinenser, indem sie Israel politische, finanzielle, militärische und rechtliche Unterstützung gewährt. Die Mitschuld Deutschlands an den Gräueltaten Israels muss aufhören“, so die Intellektuellen in einem Brief an ihre Regierung.

„Wir, die Unterzeichner, fordern die deutsche Regierung auf, unerschütterlich auf der Seite der Gerechtigkeit und des Völkerrechts zu stehen und Druck auf Israel auszuüben, um das Töten, Verstümmeln und die Zerstörung palästinensischen Lebens unverzüglich zu beenden“, fügten sie hinzu.

Die Gruppe forderte ihre Regierung außerdem auf, ‚ihre Haltung und politischen Aktivitäten umfassend zu überdenken, da die staatlichen Institutionen, politischen Parteien und Politiker Deutschlands die von der israelischen Armee begangenen Gräueltaten größtenteils unterstützt haben‘.

In dem Brief wurde darauf hingewiesen, dass Deutschland als Unterzeichner der UN-Konvention über die Verhütung und Bestrafung von Völkermord und des Römischen Statuts „eine historische, ethische, rechtliche und politische Verpflichtung hat, die in diesen Verträgen verbotenen Gräueltaten nicht zu begehen, zu unterstützen und zu begünstigen“.

„Wir fordern daher, dass Deutschland seine Mitschuld an den … von Israel in Palästina begangenen Verbrechen wirksam und unverzüglich beendet!“, fügte die Gruppe hinzu.

LESEN: Westliche Staaten ermutigen Kriegsparteien durch die Bewaffnung Israels, sagt HRW-Chef

Die Intellektuellen betonten auch, dass „Israels Gräueltaten durch internationalen Druck und Sanktionen sofort gestoppt werden müssen“.

Deutschland ist ein treuer Verbündeter Israels, und Regierungsvertreter haben wiederholt erklärt, dass das Land aufgrund seiner nationalsozialistischen Vergangenheit eine besondere Verantwortung für die Sicherheit Israels trage.

Im Jahr 2023 genehmigte die deutsche Regierung die Lieferung von militärischer Ausrüstung und Kriegswaffen im Wert von 326,5 Millionen Euro (356 Millionen US-Dollar) an Israel.

Im vergangenen Monat sorgte die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock für Kontroversen, als sie dem Parlament mitteilte, dass Israel Zivilisten in Gaza im Namen der Selbstverteidigung töten dürfe – eine Behauptung, die Menschenrechtsgruppen und Anwälte widerlegt haben und die dem Völkerrecht widerspricht.

German FM: Israel can kill civilians in Gaza to ‚defend itself‘ Germany’s Foreign Minister, Annalena Baerbock, addressed parliament yesterday and justified Israel’s targeting of civilians in Gaza. ‚Self-defence means not only attacking terrorists but destroying them. When Hamas terrorists hide behind people, behind schools… civilian places lose their protected status because terrorists abuse it.‘ This, however, is not true, according to human rights lawyer, Craig Mokhiber.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …