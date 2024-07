https://thecradle.co/articles/how-hezbollahs-advanced-missiles-challenge-israeli-air-dominance



Wie die hochentwickelten Raketen der Hisbollah die israelische Luftüberlegenheit herausfordern

Militärischer Korrespondent von The Cradle

29 JULI, 2024

Der strategische Einsatz der versteckten Luftabwehrsysteme der Hisbollah soll die israelische Luftüberlegenheit wirksam bekämpfen und zwingt den Besatzungsstaat, sich auf „Unbekannte“ einzustellen, die seine Luftwaffe bedrohen.

Die Luftverteidigung war jahrelang eine der Hauptstärken der israelischen Militärstrategie, da sie in der Lage war, jede wahrgenommene Bedrohung durch seine qualitativ schwächeren Gegner zu entschärfen. Dieser Vorteil hat sich jedoch verschlechtert, da die Mitglieder der westasiatischen Widerstandsachse rasch militärische Geschosse entwickelt haben, die alle Teile des besetzten Palästina erreichen, seine „Augen und Ohren“ zerstören und sogar seine Luftabwehr lahmlegen können.

In Tel Aviv richten sich alle Augen auf die Hisbollah, die libanesische Widerstandsorganisation, die ihre Luftabwehrkapazitäten geheim hält, um im Falle eines Krieges das Überraschungsmoment zu wahren.

Seit den 1990er Jahren setzt die Hisbollah zum Schutz vor israelischen Luftangriffen auf den Libanon schultergestützte SAM-7- oder STRELA-2-MANPADS mit sowjetischer Kennzeichnung ein. Diese Raketen, die in erster Linie gegen israelische Hubschrauber gerichtet waren, wurden auch sporadisch gegen Kampfflugzeuge eingesetzt. Ihre ungekühlten thermischen Sensoren und ihre Anfälligkeit für Sonneneinstrahlung schränkten ihre Wirksamkeit jedoch ein.

Der israelischen Zeitung Haaretz zufolge ist es zwar unwahrscheinlich, dass diese Flugabwehrwaffen Ziele wie die Hermes 900-Drohne (die in mittlerer oder großer Höhe operiert) treffen, aber im vergangenen November hat eine iranische 358 SAM erfolgreich die Hermes 450 ins Visier genommen.

Im Jahr 2006 verfügte die Hisbollah über fortschrittlichere schultergestützte Systeme und 23-mm-Maschinengewehre zur Luftabwehr. Während des 33-tägigen Juli-Krieges in jenem Jahr wurde ein israelischer CH53-Hubschrauber von einer QW-1 Vanguard-Rakete aus chinesischer Produktion abgeschossen, wobei vier israelische Offiziere getötet und drei weitere Hubschrauber beschädigt wurden.

Die Vanguard steht für eine neuere Generation von Raketen, die mit gekühlten Sensoren ausgestattet sind, die eine bessere Wärmeerkennung und Zielunterscheidung ermöglichen. Neuere Raketen, wie die iranische Igla oder die Mithaq 2 und 3, die sich Berichten zufolge im Arsenal der Hisbollah befinden, verfügen jetzt über mehrere Sensoren. Diese Technologie verbessert ihre Fähigkeit, zwischen dem Flugzeug und den Wärmefallen oder Ballons zu unterscheiden, die zur Irreführung der ankommenden Raketen eingesetzt werden.

Luftangriff im Süden des Libanon

Im vergangenen Monat meldete der bewaffnete Flügel der Hisbollah, der Islamische Widerstand, mehrere Versuche, israelische Flugzeuge abzuschießen, wobei mehrere israelische Drohnen erfolgreich getroffen wurden, wahrscheinlich mit 358 Raketen. Die Identifizierung der verwendeten Rakete ist jedoch schwierig, da die militärischen Medien der Hisbollah in der Regel die Raketenexplosion mit der Drohne ausblenden.

Im Falle der angegriffenen Kampfflugzeuge im Süden deutet vieles darauf hin, dass schultergestützte Lenkraketen (MANPADS) eingesetzt wurden, wofür mehrere Faktoren sprechen.

Erstens war die Geschwindigkeit der Raketen in den verfügbaren Aufnahmen gering im Vergleich zu größeren Raketen, die ein Vielfaches der Schallgeschwindigkeit erreichen. Die durchschnittliche Einsatzhöhe dieser Systeme liegt bei nur vier Kilometern, was es aufgrund der begrenzten Größe des Raketenantriebs und des verfügbaren Treibstoffs schwierig macht, eine hohe Geschwindigkeit in großer Höhe beizubehalten.

Kurz nach diesen Raketenstarts wurden israelische Flugzeuge gesehen, die aufstiegen und die Schallmauer durchbrachen. Diese Durchbrechung der Schallmauer deutet auf eine Beschleunigung und den Übergang von Unterschall- zu Überschallgeschwindigkeit hin, was bedeutet, dass die Piloten versuchten, der Rakete auszuweichen, indem sie ihren Abdeckungsschirm verließen, typischerweise über vier Kilometer.

Dieses Manöver fällt mit dem Einsatz verschiedener israelischer Thermoballons zusammen, die als Täuschkörper fungieren, um die Rakete zu täuschen und die Wärmesignatur des Flugzeugs zu verbergen. Diese Taktik ist jedoch weniger wirksam gegen neuere Raketen wie die russischen Igla und Verba, die iranische Charter-3 oder die chinesische QW-18, die zwischen Täuschkörpern und echten Flugzeugen unterscheiden können.

Gegenwärtig gibt es keine bestätigte Nutzung von Mittelstreckenraketen durch die Hisbollah, von denen in westlichen Medien gemunkelt wurde, dass sie sich im Besitz des libanesischen Widerstands befinden, wie z. B. die Systeme M-1 oder Pantsir.

Israelische Provokationen und die Luftabwehrtaktik der Hisbollah

Mit der Verschärfung der Auseinandersetzungen mit dem libanesischen Widerstand – zuletzt mit den israelischen Vorwürfen, die Hisbollah habe am Samstag auf den besetzten syrischen Golanhöhen auf Nichtkombattanten gezielt – scheinen die Besatzungstruppen alles daran zu setzen, die Hisbollah zur Aktivierung ihrer Luftabwehr zu provozieren. Diese Strategie ist zwar riskant, kann aber im Erfolgsfall für Tel Aviv erhebliche nachrichtendienstliche Vorteile bringen.

In der Regel fliegen zwei oder mehr israelische Flugzeuge in niedriger Höhe, um die Luftabwehr der Hisbollah zum Angriff zu bewegen. Ziel ist es nicht, den Einsatz schultergestützter Systeme zu provozieren, sondern die anspruchsvolleren Systeme, die in der Lage sind, Ziele in Höhen von bis zu 10 km und sogar 20 km anzugreifen, hervorzulocken. Der Einsatz in niedriger Höhe schränkt die Fähigkeit des Flugzeugs ein, aus dem Einsatzgebiet zu entkommen.

Während dieser Flüge können andere israelische Kampfjets in der Nähe schweben, mit Lenkmunition oder Anti-Radar-Munition ausgerüstet, und darauf warten, dass die Hisbollah ihre Radare aktiviert. Wenn diese Radare aktiviert werden, kann die Munition die Radarsignale erfassen und die Luftabwehrsysteme zerstören, so dass sie ohne Radarsteuerung unwirksam werden.

Darüber hinaus können elektronische Kampfflugzeuge der Nahshon-Staffel oder Heron TP Eitan-Drohnen eingesetzt werden, um den Standort libanesischer Raketenstarts zu ermitteln und die Luftabwehrsysteme gezielt auszuschalten.

Tief fliegende Flugzeuge nutzen plötzliche Höhenänderungen, um sich der Entdeckung durch Radare zu entziehen, sich im Gelände zu verstecken oder Abwehrmaßnahmen wie Täuschkörper und Störsysteme einzusetzen, um die Raketen in die Irre zu führen und ihnen zu entkommen.

Die Hisbollah setzt derzeit schultergestützte Raketen gegen Besatzungsflugzeuge ein, um sie aus dem libanesischen Luftraum zu drängen. Diese kleineren Raketen werden aus verschiedenen Gründen der operativen Geheimhaltung und strategischen Vorsicht eingesetzt.

Der Widerstand ist bestrebt, seine fortschrittlichen Luftabwehrtaktiken und -systeme zu verbergen und zieht es vor, seine umfassenden Strategien, einschließlich der geografischen Aufstellung und der Pläne für Hinterhalte im Kriegsfall, geheim zu halten. Dieser Ansatz bedeutet, dass er nur Systeme und Taktiken einsetzt, die den Israelis bereits bekannt sind, selbst wenn er dafür einige Verluste in Kauf nimmt.

Zwischen Geheimhaltung und Engagement

Ein Angriff auf israelische Flugzeuge mit fortschrittlichen Systemen vor einem umfassenden Konflikt würde die Luftverteidigungsfähigkeiten und -strategien der Hisbollah vorzeitig aufdecken. Dieses vorsichtige Vorgehen stellt sicher, dass die Hisbollah in kritischen Situationen das Überraschungsmoment bewahren kann.

Darüber hinaus muss jeder Plan zur wirksamen Bekämpfung israelischer Luftangriffe auch die Störung des breiteren operativen Unterstützungsnetzes der Hisbollah umfassen, wie z. B. Luftwaffenstützpunkte, Kommandozentralen, Radaranlagen und Kommunikationsknotenpunkte – was die Hisbollah seit dem Beginn der palästinensischen Operation Al-Aqsa-Flut im vergangenen Jahr getan hat.

Angesichts der fortschrittlichen Fähigkeiten der israelischen Luftwaffe, die durch ständige technologische Fortschritte, westliche Investitionen und umfangreiche operative Erfahrungen gestützt werden, steht die Hisbollah vor großen Herausforderungen. Die Strategie der Hisbollah wird daher eher durch operative Erfordernisse und Notwendigkeiten bestimmt als durch den Mangel an Fähigkeiten oder Mut, israelische Kampfflugzeuge direkt anzugreifen.

Bei einem der israelischen Angriffe auf das südlibanesische Zahrani-Gebiet im Mai filmte ein Bürger versehentlich eine nicht explodierte Rakete, die später als eine Sayyad-2C-Rakete iranischer Bauart identifiziert wurde. Diese Aufnahmen, die in israelischen und westlichen Medien kursierten, bestätigten versehentlich, dass die Hisbollah über Luftabwehrraketen mittlerer Reichweite verfügt.

Vorbereitung auf einen möglichen Krieg im großen Stil

Die Sayyad-2C hat eine Reichweite von etwa 75 km und kann eine Höhe von 30 km erreichen, womit sie alle Einsatzhöhen israelischer Kampfflugzeuge abdecken kann. Mit ihrer hohen Geschwindigkeit von etwa Mach 4,5 kann sie israelische Flugzeuge effektiv verfolgen und abschießen.

Die Rakete verfügt über verschiedene Lenksysteme, darunter eine semiaktive Bodenlenkung, die ein Einsatzradar erfordert, und eine aktive Verfolgung mit einem eigenen Radar. Dieses duale System ermöglicht es der Rakete, Ziele zu bekämpfen, ohne erkennbare Radarwellen auszusenden, was strategische Vorteile mit sich bringt.

Die Präsenz der Sayyad-2C-Rakete im Südlibanon zeigt, dass die Hisbollah über bedeutende Luftverteidigungsfähigkeiten verfügt. Die Entscheidung, diese fortschrittlichen Systeme in großem Maßstab einzusetzen, wird jedoch wahrscheinlich von den Maßnahmen Tel Avivs abhängen.

Angesichts der Komplexität und des fortschrittlichen Charakters der israelischen Luftstreitkräfte ist es unwahrscheinlich, dass die Hisbollah ihre modernsten Luftabwehrsysteme in vollem Umfang aktivieren wird, es sei denn, es kommt zu einem umfassenden Krieg. Sich auf begrenzte Scharmützel einzulassen, ohne langfristige Ressourcen zu gefährden, ist ein kluger Schachzug, insbesondere wenn man es mit einem so gut ausgerüsteten Gegner wie Israel zu tun hat.

Im Wesentlichen geht es bei der Luftverteidigungsstrategie der Hisbollah darum, ein empfindliches Gleichgewicht zu wahren. Es geht darum, ihre Anlagen zu schützen, Verluste zu minimieren und darauf vorbereitet zu sein, ihre Verteidigungsmaßnahmen entsprechend zu eskalieren.

Die kalkulierte Zurückhaltung der Hisbollah und die Bereitschaft, ihre fortschrittlichen Fähigkeiten einzusetzen, sind ein Markenzeichen der Achse des Widerstands in der Region und werden auch in Zukunft ihre Operationen bei Konfrontationen im Luftraum prägen.

Übersetzt mit deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …