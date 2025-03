https://thecradle.co/articles/how-a-war-with-iran-for-israel-could-crash-the-us-economy



Wie ein Krieg mit dem Iran (für Israel) die US-Wirtschaft zum Absturz bringen könnte

Da Trump einen Krieg mit dem Iran anstrebt, um sein Vermächtnis zu stärken und seine pro-israelischen Unterstützer zu beschwichtigen, könnte Teherans wahrscheinliche Vergeltung die globalen Märkte zum Absturz bringen, die Ölpreise in die Höhe treiben und der amerikanischen Öffentlichkeit wirtschaftliche Schmerzen bereiten – und die Unterstützung für eine apokalyptische Politik an der Kasse in eine Krise verwandeln.

Shivan Mahendrarajah

21. März 2025

Die „Winde des Krieges“ wehen in Richtung Iran. Für diesen Krieg haben die israelischen Spender Sheldon und Miriam Adelson zusammen mit pro-israelischen Organisationen wie AIPAC und ADL US-Präsident Donald Trump über zwei Wahlzyklen hinweg Hunderte Millionen Dollar gezahlt.

Aber nicht nur die israelische Lobby rührt die Kriegstrommeln; auch amerikanische Evangelikale – insbesondere Gruppen wie „Christians United for Israel“ – unterstützen den Krieg, weil sie glauben, dass er „Israel“ vor der „iranischen Bedrohung“ retten wird. Die Zahl der evangelikalen Mitglieder im 119. Kongress (2025–27) ist sehr hoch. Ein Krieg mit dem Iran ist in den USA (noch) nicht populär, aber – genau wie im Irak – wird die Zustimmung von den Eliten in Washington und den Medien herbeigeführt werden.

Trumps Kontaktaufnahme mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin zur Lösung des Ukraine-Krieges zielt zum Teil darauf ab, die Aufmerksamkeit des Pentagons wieder auf Westasien zu lenken. Er geht davon aus, dass ein Krieg mit dem Iran Anfang 2025 „Israel retten“ und sein Vermächtnis sichern wird, sodass er sich für den Rest seiner Amtszeit auf „America First“ konzentrieren kann.

Ein Krieg mit dem Iran könnte jedoch auch katastrophal nach hinten losgehen, seine Präsidentschaft beenden und die Ambitionen republikanischer Hoffnungsträger im Jahr 2028 wie Marco Rubio und J.D. Vance zunichte machen. Zunächst einmal könnte die Demokratische Partei nach einem durch den Krieg ausgelösten Börsencrash und einer Rezession in den USA beide Kammern des Kongresses zurückerobern, sollte die Militärkampagne auf unvorhergesehene Gegenreaktionen stoßen – was sehr wahrscheinlich ist und der Grund dafür ist, dass das Pentagon eine direkte Konfrontation mit dem Iran sorgfältig vermieden hat.

Militärische Reaktionen des Iran

Die iranische Führung hat für jeden Angriff auf ihr Staatsgebiet „verheerende“ Vergeltungsmaßnahmen angekündigt. Dies würde wahrscheinlich Raketenangriffe auf israelische und US-amerikanische Militärziele und möglicherweise auch auf Infrastruktur- und Wirtschaftsziele innerhalb des Besatzungsstaates beinhalten. Sollte Israel taktische Atomwaffen gegen iranische Nuklearanlagen einsetzen, wird Teheran weiter eskalieren.

Ob nun Atomwaffen eingesetzt werden oder nicht, ein Krieg würde die Weltwirtschaft erschüttern, die Ölpreise in die Höhe treiben und den Seeverkehr durch die Straße von Hormus zum Erliegen bringen. Am stärksten betroffen wären die Länder, die am meisten vom Öl aus Westasien abhängig sind.

Die US-Wirtschaft könnte kurzfristig weniger stark betroffen sein. Ihre Aktienmärkte, die seit Trumps Rückkehr ins Weiße Haus bereits um 10 Prozent eingebrochen sind, würden weiter sinken – aber Trump setzt darauf, dass die Haushalte den Schmerz nicht spüren werden. Wenn die Islamische Republik jedoch einen Wirtschaftskrieg beginnt, der den Krieg nach Hause bringt, wird sich die politische Dynamik ändern.

Wirtschaftskrieg

Die meisten Amerikaner haben keine Vorstellung von Krieg und seinen Folgen, da die Kriege der USA seit dem Bürgerkrieg weit entfernt von ihren Grenzen geführt wurden. Selbst während der Weltkriege mussten amerikanische Familien zwar persönliche Verluste hinnehmen, doch die Nation litt nicht unter weit verbreitetem Leid – im Gegensatz zu Großbritannien, das von 1939 bis 1954 Lebensmittelrationierungen einführte.

Der „globale Krieg gegen den Terror“ hatte zwar Auswirkungen auf einige Gemeinden, aber nicht auf das ganze Land. US-Truppen im Irak witzelten oft: „Wir sind im Krieg, Amerika ist im Einkaufszentrum.“ Die Amerikaner gaben weiterhin Geld aus und genossen das Leben, während die Iraker und die US-Besatzungssoldaten die brutalen Kosten zu tragen hatten.

Die iranische Führung ist sich dieser Diskrepanz bewusst. Der US-Aktienmarkt ist ein verlockendes Ziel. 1929, zu Beginn der Weltwirtschaftskrise, besaßen nur 2,5 Prozent der Amerikaner Aktien. Heute besitzen etwa 61 Prozent der Erwachsenen in den USA – etwa 160 Millionen Menschen – Aktien über Privatkonten, Pensionsfonds oder Altersvorsorgepläne.

Rechnet man die Kinder in solchen Haushalten mit ein, sind etwa 200 Millionen Amerikaner Marktschwankungen ausgesetzt. Weitere Billionen Dollar werden von Unternehmen, Universitäten und ausländischen Institutionen investiert. Die Abhängigkeit ist groß.

Die US-Wirtschaft ist anfällig. Mark Zandi, Chefökonom von Moody’s, warnte, dass das Risiko einer Rezession „unangenehm hoch ist und weiter steigt“. Am 19. März hielt Jerome Powell, Vorsitzender der Federal Reserve, die Zinssätze unter Berufung auf sinkende Verbraucherausgaben und wachsende Unsicherheit stabil. Trump, der wirtschaftliche Folgen befürchtete, wetterte auf Truth Social über die Weigerung der Fed, die Zinsen zu senken. Er kündigte Vergeltungszölle an, die am 2. April in Kraft treten sollten.

Die Verschuldung der privaten Haushalte steigt – 18,04 Billionen US-Dollar im vierten Quartal 2024 – und es kommt zu immer mehr Zahlungsausfällen bei Autokrediten und Kreditkarten. Amerikaner, wie auch die Bundesregierung, geben Geld auf Kredit aus. Investoren nehmen mit Margin-Darlehen Kredite auf. Wenn die Aktienkurse fallen, könnten Zwangsverkäufe zur Deckung der Schulden den Zusammenbruch des Marktes noch verstärken. „Margin Calls“ – Forderungen nach Kreditrückzahlungen – spielten in den folgenden wirtschaftlichen Turbulenzen eine größere Rolle als der 13-prozentige Markteinbruch am 28. Oktober 1929.

Die US-Wirtschaft ist bereits angespannt und die Verbraucher sind übermäßig verschuldet. Ein großer externer Schock könnte sie in eine tiefe Rezession stürzen. Die Aktienmärkte würden einbrechen und die Rentenersparnisse und das Privatvermögen zunichte machen.

Wie weit die Märkte fallen würden, hinge von der Stärke des iranischen Schlags ab. Der derzeitige Rückgang um 10 Prozent hat bereits geschadet. Ein noch stärkerer Rückgang – sagen wir um 25 bis 50 Prozent – würde die Wirtschaft lähmen, Entlassungen und Insolvenzen auslösen und die Kreditvergabe erschweren. Dies würde die Konsumausgaben dämpfen und den Immobilienmarkt zum Absturz bringen, wie im Jahr 2008.

Teherans Ziele

Wie die iranische Führung oft wiederholt hat: „Wenn der Iran kein Öl verkaufen kann, wird es niemand tun.“ Wenn US-amerikanische oder israelische Streitkräfte iranische Tanker oder Infrastruktur angreifen, wird Teheran wahrscheinlich die wirtschaftlichen Interessen der USA und den Ölsektor jedes arabischen Golfstaats ins Visier nehmen, der die Angriffe unterstützt, indem er den Abschuss von Kampfflugzeugen, Drohnen oder Raketen von seinem Hoheitsgebiet aus zulässt.

Das Korps der Islamischen Revolutionsgarden (IRGC) könnte sich für einen Angriff auf Bahrain entscheiden, das ein offensichtliches militärisches Ziel darstellt, da es das US Naval Forces Central Command beherbergt. Neben militärischen Einrichtungen könnte der Iran auch die Raffinerie der Bahrain Petroleum Company, die 270.000 Barrel pro Tag verarbeitet, sowie deren Schiffsterminal und Öllager angreifen.

Die Ölraffinerie verfügt über 14 Millionen Barrel – ausreichend Treibstoff für einen dramatischen Angriff. Der Iran könnte auch die King-Fahd-Brücke zerstören, die Bahrain mit Saudi-Arabien verbindet, um Riad daran zu hindern, Bodentruppen zur Unterdrückung der Unruhen unter der schiitischen Bevölkerungsmehrheit Bahrains zu entsenden, wie es während des Aufstands von 2011 der Fall war.

Auch im Irak werden US-Militärstützpunkte mit ziemlicher Sicherheit unter Beschuss geraten. Darüber hinaus könnten mit dem Iran verbündete Fraktionen innerhalb der Volksmobilisierungstruppen (Popular Mobilization Forces, PMF) versuchen, die dort noch stationierten 2.500 US-Soldaten gefangen zu nehmen – nicht, um sie zu töten, sondern um sie als Geiseln zu nehmen.

Lebende Gefangene wären weitaus wertvoller, da sie ein Albtraumszenario für Trump schaffen und den Amerikanern – die oft die Kriege vergessen, die sie einst unterstützt haben – in Erinnerung rufen würden, dass die US-Truppen mehr als zwei Jahrzehnte nach der Invasion von 2003 immer noch im Irak stationiert sind. Diese Kriegsgefangenen wären wahrscheinlich über das ganze Land verstreut, was koordinierte Rettungsmissionen erschweren und sie zu Verhandlungsmasse in künftigen Verhandlungen machen würde.

Jordanien, das im Oktober letzten Jahres während der Vergeltungsschläge des Iran und davor im April israelische Überflüge erlaubt hat, wird dies wahrscheinlich erneut tun und könnte mit erheblichen Vergeltungsmaßnahmen rechnen. Zusätzlich zur Ölraffinerie Zarqa könnten iranische Streitkräfte politische, militärische und nachrichtendienstliche Ziele angreifen. Solche Angriffe würden sicherlich Unruhen in der jordanischen Bevölkerung hervorrufen, deren Mehrheit palästinensischer Abstammung ist und die bereits wegen der geheimen Absprachen ihrer Führung mit Tel Aviv verärgert ist.

Die VAE könnten, wenn sie sich an den Angriffen mitschuldig machen, mit Militärschlägen auf ihre Energieinfrastruktur und Kraftwerke rechnen, wie sie es während ihres Krieges mit dem Jemen erlebt haben. Die Emirate sind aufgrund ihrer demografischen Zusammensetzung besonders verwundbar – etwa 88 Prozent ihrer Bevölkerung besteht aus ausländischen Arbeitskräften. Wenn diese Arbeitskräfte nach gezielten Angriffen fliehen, würde die Wirtschaft des Landes in die Knie gezwungen werden.

Katar und Oman werden wahrscheinlich anders behandelt werden. Maskat unterhält aufgrund seiner langjährigen neutralen Außenpolitik in der Region gute Beziehungen zum Iran und wird sich wahrscheinlich nicht an einer militärischen Aggression der USA beteiligen. Auch Doha unterhält relativ gute Beziehungen zu Teheran, obwohl es die Al-Udeid Air Base des US Central Command (CENTCOM) beherbergt und einen Beitrag zur Vereitelung iranischer Interessen in Syrien geleistet hat. Der Iran könnte das CENTCOM-Hauptquartier in Westasien angreifen, aber es ist unwahrscheinlich, dass er andere katarische Einrichtungen ins Visier nimmt.

Saudi-Arabien stellt ein komplexeres Szenario dar. Obwohl sowohl Russland als auch China eine Versöhnung zwischen dem Iran und Saudi-Arabien befürworten, wird das Königreich sich möglicherweise nicht heraushalten. Sollte es sich an Feindseligkeiten beteiligen, würde es zu einem vorrangigen Ziel werden.

Selbst wenn Riad neutral bleibt, könnte der Iran dennoch seine Ost-West-Ölpipeline angreifen, die im Hafen von Yanbu endet. Diese 1982 gebaute Pipeline, die den Persischen Golf umgeht, liefert täglich über drei Millionen Barrel nach Europa.

Der Hafen, die Raffinerie und die Exportterminals von Yanbu, von denen einige in Zusammenarbeit mit westlichen Firmen betrieben werden, wären natürliche Ziele. Eine gleichzeitige Schließung der Straße von Hormus und eine Unterbrechung des Verkehrs im Roten Meer würden den Export von etwa fünf Millionen Barrel pro Tag blockieren. Während der ehemalige UN-Waffeninspekteur Scott Ritter einen Anstieg der Ölpreise auf 120 Dollar pro Barrel voraussagte, könnte der Iran sie sogar auf 200 Dollar hochtreiben.

China handelte strategisch, als es Vergeltungsmaßnahmen gegen Trumps Zölle ergriff. Es importiert nur 7 Prozent seines Schweinefleischs aus den USA, aber die meisten Schweinefleischproduzenten befinden sich in republikanischen „roten Staaten“. Die Ausrichtung auf diesen Sektor schadete Trumps Basis direkt.

Während steigende Ölpreise und globale wirtschaftliche Turbulenzen den Verbündeten des Iran und dem globalen Süden schaden würden, würden die Gegner des Iran in den USA, Großbritannien, Israel und der EU am meisten verlieren. Wenn der Iran einen klugen Wirtschaftskrieg führt, könnten sich sogar Evangelikale mehr um ihre Lebensmittelrechnungen sorgen als um den beschleunigten Wiederaufbau des „Dritten Tempels“ und andere Endzeitprophezeiungen.

