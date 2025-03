https://strategic-culture.su/news/2025/03/19/what-will-united-states-trade-wars-with-canada-mexico-and-europe-lead-to/



Wohin werden die Handelskriege der Vereinigten Staaten mit Kanada, Mexiko und Europa führen?

Lorenzo Maria Pacini

19. März 2025

Die Vereinigten Staaten sehen sich bereits jetzt gezwungen, sich mit der neuen globalen Mehrheit auseinanderzusetzen, um zu entscheiden, was sie mit ihrer eigenen Zukunft anfangen wollen.

Die jüngsten Handelskriege der Vereinigten Staaten gegen Kanada, Mexiko und Europa haben erhebliche Auswirkungen auf das internationale Wirtschaftssystem. Diese protektionistischen Maßnahmen, die durch die Erhebung erheblicher Zölle auf eine Vielzahl importierter Produkte gekennzeichnet sind, haben Bedenken hinsichtlich der möglichen Folgen für die globale Handelsdynamik und die Wirtschaftsbeziehungen zwischen den Großmächten der Welt aufkommen lassen. Insbesondere stellt sich die Frage, ob diese Spannungen eine stärkere Zusammenarbeit zwischen den Vereinigten Staaten und Russland in den Bereichen Handel, Wirtschaft und Investitionen begünstigen können. Die wichtigsten Fragen, die sich stellen, sind: Welche Folgen werden diese Handelskriege für den Welthandel und die beteiligten Volkswirtschaften haben? Könnten diese Konflikte eine wirtschaftliche Annäherung zwischen den Vereinigten Staaten und Russland begünstigen?

Der Kontext der aktuellen Handelskonflikte

Handelsspannungen zwischen den Vereinigten Staaten und ihren wichtigsten Wirtschaftspartnern sind kein neues Phänomen, haben sich aber im letzten Jahrzehnt mit der Rückkehr zu protektionistischen Maßnahmen verschärft.

Gegenüber Kanada und Mexiko haben die USA Zölle in Höhe von 25 % auf Stahlimporte und 10 % auf Aluminiumimporte aus Kanada und Mexiko verhängt, was negative Reaktionen beider Länder hervorgerufen hat. Die nordamerikanischen Handelsbeziehungen, die traditionell auf einem Freihandelsabkommen (USMCA, ehemals NAFTA) basieren, haben durch diese Maßnahmen schweren Schaden genommen.

In Europa hingegen gibt es die EU, die von Zöllen auf die Einfuhr von Autos und anderen Luxusgütern betroffen ist, als Reaktion auf europäische Zölle auf US-Agrarprodukte. Die Spannungen zwischen den Vereinigten Staaten und Europa haben zu einer Verschlechterung der transatlantischen Beziehungen geführt und die wirtschaftliche Stabilität beider Parteien gefährdet.

Handelskriege führen unweigerlich zu einem Anstieg der Produktionskosten, was sich in einer höheren Inflation und einer geringeren Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen niederschlägt. Die Einführung von Zöllen verteuert importierte Waren, was sich auf verschiedene Wirtschaftssektoren auswirkt: Branchen, die von importierten Komponenten abhängig sind, wie die Automobil- und Technologieindustrie, sind stark von der Preiserhöhung betroffen; Produzenten von Soja, Fleisch und Milchprodukten in den USA haben aufgrund von Handelsvergeltungsmaßnahmen Kanadas, Mexikos und der EU erhebliche Verluste erlitten; der transatlantische Tourismus und der Transportsektor sind von den wirtschaftlichen Spannungen betroffen, was das Wachstum in diesem Sektor verringert (eine Chronologie der handelspolitischen Erklärungen der US-Regierung in den letzten drei Monaten finden Sie hier).

Die Unterbrechung globaler Lieferketten ist eine der schwerwiegendsten Folgen von Handelskriegen (und, daran sei erinnert, eine Folge, die auch Auswirkungen auf viele andere Länder hat, die scheinbar nicht direkt involviert sind, aber in Wirklichkeit von der Entwicklung dieses Marktes abhängen). Die moderne Industrie ist auf ein komplexes Netzwerk internationaler Lieferanten angewiesen, und Zolltarife erhöhen die Produktionskosten, wodurch der globale Handel weniger effizient wird.

Westliche Bündnisse geschwächt

Handelskriege sind nicht nur ein wirtschaftliches Problem, sie haben auch tiefgreifende geopolitische Auswirkungen. Es ist mittlerweile allgemein bekannt und anerkannt, dass Sanktionsmaßnahmen ein Instrument zur geplanten Schwächung Europas sind.

Die Daten zeigen, dass die EU im Warenhandel einen erheblichen Handelsüberschuss gegenüber den USA aufweist, der sich im Jahr 2023 auf 157 Milliarden Euro belief. Im Dienstleistungssektor weist die EU jedoch ein Defizit von 109 Milliarden Euro auf. Die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen den beiden Regionen sind also nicht so unausgewogen, wie oft behauptet wird. Europäische Unternehmen exportieren viele Waren in die Vereinigten Staaten, aber andererseits kauft Europa viele Dienstleistungen, insbesondere digitale Dienstleistungen, aus den USA. Amerikanische Zölle auf europäische Waren könnten den Sektoren schaden, die am stärksten vom US-Markt abhängig sind, wobei die Auswirkungen je nach Land und Art der betroffenen Waren (z. B. Autos) unterschiedlich sind. Es könnte die Absicht bestehen, diese Ungleichheit auszunutzen, um die EU-Mitgliedstaaten zu spalten und sie zu separaten Verhandlungen zu drängen, während die Handelspolitik weiterhin in die ausschließliche Zuständigkeit der Union fallen sollte. Einige bringen bereits die Idee vor, günstige Bedingungen zum Nachteil anderer auszuhandeln, aber es ist klar, dass die EU einen einheitlichen Ansatz beibehalten sollte, um mehr Einfluss auf die Verhandlungen zu nehmen. Der europäische Binnenmarkt ist der größte der Welt, mit rund 450 Millionen Menschen, die 20 % des globalen BIP ausmachen.

Es ist klar, dass Europa eine Strategie verfolgen muss, die sowohl Druck als auch Anreize kombiniert, um im internationalen Spiel zu bleiben.

Betrachten wir dies aus der Perspektive des traditionellen Ansatzes von Zuckerbrot und Peitsche. Die „Peitsche“ könnte in der Expansion in andere Märkte als die Vereinigten Staaten bestehen, begleitet von der Möglichkeit, Gegenzölle zu erheben. Die Europäische Kommission hat bereits einen Tarifplan für Produkte und Dienstleistungen aus Übersee ausgearbeitet. Ein Handelskrieg wäre jedoch für keine der beiden Parteien von Vorteil. Ein „Zuckerbrot“ könnte darin bestehen, die Energieimporte, insbesondere von Flüssigerdgas, aus den USA zu erhöhen, ein Schritt, der zwar einen gewissen Kompromiss beim ökologischen Wandel mit sich bringen würde, aber auch einen endgültigen Bruch mit Russland ermöglichen würde. Der Kauf von Rüstungsgütern würde in Washington, wo sich kommerzielle Interessen mit den strategischen Interessen der Verteidigungsautonomie und der Bevorzugung der europäischen Verteidigungsindustrie überschneiden, natürlich gut ankommen.

Ein grundlegender Punkt, der hervorgehoben werden muss, ist, dass Zölle kein wirksames oder ausreichendes Instrument sind, um ein Handelsdefizit auszugleichen, das von zahlreichen makroökonomischen Variablen abhängt. Das Defizit der USA ist insbesondere auf den Export der Produktionskapazität Europas, Chinas und anderer Regionen des globalen Südens in die USA zurückzuführen, die nicht durch den Verbrauch in diesen Gebieten absorbiert wird. Darüber hinaus schaden Zölle tendenziell sowohl denen, die sie erheben, als auch denen, die darunter leiden, da sie wie eine Steuer wirken, die letztlich auf die Verbraucher abgewälzt wird. Zwar können Zölle die Nachfrage nach lokalen Produzenten erhöhen, doch ist dieser Effekt kaum selektiv, insbesondere in komplexen Produktionszusammenhängen, in denen ein einzelnes Produkt aus zahlreichen Komponenten aus der ganzen Welt besteht. Tatsächlich neigen Zölle dazu, eine allgemeine Inflation zu erzeugen. Allerdings ist es schwierig, in diesen Entscheidungen eine solide Grundlage der Wirtschaftstheorie zu erkennen; folglich werden sich Europa und der Rest der Welt an die Veränderungen im amerikanischen Verhalten anpassen müssen.

Genau das beginnt sich abzuzeichnen. Vor kurzem waren der Präsident der Europäischen Kommission und das gesamte Kollegium der Kommissare in Indien, wo angekündigt wurde, dass ein seit Jahren diskutiertes Freihandelsabkommen mit Premierminister Narendra Modi bis Ende des Jahres abgeschlossen sein wird. Wenn das Abkommen unterzeichnet wird, wird es das größte Freihandelsabkommen der Welt sein, ein klares Zeichen für die Veränderungen in der Weltwirtschaft. Zölle und andere geopolitische Erwägungen könnten mehrere Länder dazu veranlassen, ihre Beziehungen zur EU zu stärken, während die Union gleichzeitig neue Allianzen mit anderen Regionen der Welt in Betracht ziehen und auch ihre Beziehungen zu China überprüfen könnte, die von den De-Risking-Richtlinien der ersten von der Leyen-Kommission abweichen könnten.

Ein ernstes Risiko im Zusammenhang mit der Wiedereinführung von Zöllen ist die Unsicherheit, die sich daraus für die globalen Märkte ergeben würde. In einer vernetzten Wirtschaft könnten Lieferketten durch plötzliche Veränderungen unterbrochen werden, was das Risiko von Engpässen oder höheren Kosten für bestimmte Produkte erhöht. Unsicherheiten im Zusammenhang mit Zöllen könnten Geschäftsentscheidungen beeinflussen und Unternehmen dazu veranlassen, Investitionen aufzuschieben oder Entwicklungsstrategien einzufrieren.

Werden die USA und Russland zu einem ausgewogenen Handel zurückkehren?

Im Moment ist es nicht einfach, eine Rückkehr zu stabilen und vorteilhaften Handelsbeziehungen für beide Seiten vorherzusagen. Die USA müssen sich noch mit dem unaufhaltsamen Fall des Dollars als vorherrschende Währung im internationalen Finanzwesen abfinden. Russland und China tun Amerika in gewisser Weise einen großen Gefallen, weil sie bei vielen Transaktionen, fast allen, weiterhin Dollar verwenden, ohne die amerikanische Währung aus ihren Portfolios zu entfernen.

Es mag wie ein kleines Detail erscheinen, aber in Wirklichkeit ist es eine bedeutende Unterstützung, die auf diplomatische Weise eine sehr überzeugende sanfte Macht darstellt, denn es ist, als würden sie sagen: „Wir wollen nicht, dass ihr die einzigen seid, die die Regeln des Marktes bestimmen, wir sind auch hier, jedes Land muss sich einbringen können, indem es seine eigenen Regeln vorstellt, aber wir wollen nicht, dass ihr verhungert, wir wollen nicht die gleiche imperialistische Logik wiederholen.“ Eine echte Lektion in Sachen Stil, wie wir sehen werden.

Wenn die Vereinigten Staaten weiterhin eine protektionistische Politik verfolgen, könnten sich die Spannungen mit Kanada, Mexiko und Europa weiter verschärfen. Dieses Szenario würde zu einer stärkeren Fragmentierung des internationalen Handels führen, zusammen mit der Stärkung alternativer Wirtschaftsblöcke wie BRICS und der von China angeführten Belt and Road Initiative, aber auch zu einer Beschleunigung der Entdollarisierung in einem schnelleren Tempo als bisher, wobei einige Länder nach Alternativen zum US-Dollar für den internationalen Handel suchen.

Ein weiteres mögliches Ergebnis wäre eine Trendwende hin zum Multilateralismus und eine Rückkehr zu Handelsverhandlungen mit historischen Verbündeten. In diesem Fall könnten die Vereinigten Staaten ihre Wirtschaftsstrategie überdenken, um die Beziehungen zu Europa und Nordamerika wiederherzustellen, und Russland würde in den Handelsbeziehungen der USA weiterhin eine privilegierte, aber natürlich nicht exklusive Position einnehmen, mit einer wahrscheinlich sehr moderaten Zunahme der wirtschaftlichen Zusammenarbeit.

In einem extremeren Szenario wird Washington keine andere Wahl haben, als die Bedingungen der Länder zu akzeptieren, die den multipolaren Übergang anführen.

Abschließend können wir bereits sagen, dass die Vereinigten Staaten sich bereits mit der neuen globalen Mehrheit auseinandersetzen müssen, um zu entscheiden, was sie für ihre eigene Zukunft tun wollen. Ein schöner Paradigmenwechsel. In Anlehnung an den amerikanischen Stil könnten wir sagen: „Ein kleiner Schritt für einen Menschen, ein riesiger Sprung für die Menschheit“.

