Wie Islamophobie und anti-palästinensischer Rassismus zusammen entstanden sind

Joseph Massad

27. Februar 2025

Die beiden Ideologien entstanden während der Kreuzzüge und rechtfertigen bis heute die Eroberung, den Völkermord und den vom Westen unterstützten Siedlerkolonialismus Israels

Eine junge Muslimin mit palästinensischer Flagge nimmt am 21. April 2024 an einem Marsch „gegen Rassismus, gegen Islamophobie“ in Paris, Frankreich, teil (Hans Lucas/Reuters)

Islamophobie und Antipalästinensertum entstanden vor einem Jahrtausend gemeinsam und waren von Anfang an untrennbar miteinander verbunden.

Lange bevor diese Ideologien ihre heutigen Namen als Deckmantel für Eroberungen erhielten, waren Palästinenser bereits zur Zielscheibe geworden. Im 11. Jahrhundert waren sie, genau wie heute, zur Auslöschung bestimmt, weil sie die Ureinwohner Palästinas sind und die Mehrheit von ihnen Muslime sind.

Palästina hatte das Pech, sowohl der Ort der ersten europäischen Siedlerkolonie als auch der letzten zu sein – ein Unglück, unter dem das palästinensische Volk weiterhin leidet und gegen das es sich weiterhin zur Wehr setzt.

Die Palästinenser waren sicherlich nicht die ersten arabischen Muslime oder Christen, die von europäischen Armeen ins Visier genommen wurden.

Die ersten waren die arabischen Muslime in Spanien, Sizilien und Süditalien. Letztere wurden von den Normannen erobert, um die Grenzen der lateinischen Christenheit zu erweitern und diese Gebiete der arabisch-muslimischen Herrschaft zu entreißen.

Doch im Gegensatz zur Eroberung des muslimisch-arabischen Siziliens und Süditaliens waren die Muslime und östlichen Christen Palästinas die ersten, die von der lateinischen Christenheit in einem „Heiligen Krieg“, der später als Erster Kreuzzug bekannt wurde, ins Visier genommen wurden.

Der Kreuzzug inspirierte auch den Eifer der sogenannten Reconquista in Iberien, die als „zweiter Marsch auf Jerusalem“ angesehen wurde. Aber im Gegensatz zum muslimisch-arabischen Italien und Spanien grenzte Palästina nicht an die lateinische Christenheit, auch wenn es das Gebiet war, in dem die Ereignisse des Glaubens, zu dem die europäischen Heiden konvertiert waren, ihren Ursprung hatten.

Die Sünde des palästinensischen Volkes bestand in den Augen der Kreuzfahrer genau darin, dass es keine lateinischen Christen waren. Ebenso ist die Sünde des palästinensischen Volkes in den Augen der neuesten Kreuzfahrer, seit das zionistische Projekt zur Eroberung Palästinas begann, dass sie keine Juden sind.

In beiden Fällen wurde Palästina als ein Land identifiziert, das der Herr vererbt hatte – zuerst an lateinische Christen und seit der Wende zum 20. Jahrhundert an aschkenasische Juden, die beide aus dem Gebiet stammten, das zu Europa wurde.

„Krieg gegen Muslime“

Während der Islamfeindlichkeit die Kreuzzüge der lateinischen Kreuzfahrer ab dem 11. Jahrhundert zugrunde lagen, waren es im 19. Jahrhundert die Vorherrschaft der weißen Christen in Europa und der Orientalismus, die diese Rolle übernahmen.

Der Islam blieb ein strukturierender Faktor, war aber nun mit mehreren Fragen verflochten, die Europa im 18. Jahrhundert artikulierte – was die Briten die „Judenfrage“ und die „Orientalische Frage“ nannten.

Trumps Plan, Gaza zu kolonisieren, erinnert an gescheiterte amerikanische Missionen im 19. Jahrhundert

Mehr lesen »

Dennoch ebbte der Krieg gegen die Muslime zwischen dem Ende des 18. Jahrhunderts und dem Ende des Ersten Weltkriegs nicht ab. Schätzungen zufolge wurden zwischen 1820 und 1914 bis zu fünf Millionen osmanische Muslime getötet und sechs Millionen weitere zu Flüchtlingen gemacht.

Das palästinensische Volk blieb von einigen dieser mörderischen Feldzüge verschont und wurde im 20. Jahrhundert vom christlichen Westen in erster Linie als Araber wahrgenommen – eine Identität, die der muslimischen am nächsten kommt.

Diese arabische Bezeichnung blieb bis zum 11. September 2001 im Vordergrund, als die jüngste Islamophobie Europas, die sich nach dem Triumph der iranischen Revolution erstmals manifestiert hatte, laut Präsident George W. Bush im Jahr 2001 als neuer „Kreuzzug“ artikuliert wurde, der „eine Weile dauern wird“.

Damals identifizierten Israel und der Westen die Palästinenser erneut als unerwünschte Muslime, die besiegt werden müssen.

Wie Bush andeutete, hat der Kreuzzug tatsächlich eine Weile gedauert und wird uns noch eine Weile begleiten. Die jüngsten Pläne von Präsident Donald Trump für die Palästinenser im Gazastreifen erinnern an die Geschichte der Kreuzzüge, wenn sie nicht sogar direkt von ihnen inspiriert sind.

Im November 1095 erklärte Papst Urban II. die Notwendigkeit, das Land, in dem das Christentum geboren wurde, zurückzuerobern. An die europäischen Konvertiten zum palästinensischen Christentum gewandt, versicherte der Papst:

„Brecht auf zum Heiligen Grab; entreißt das Land der bösen Rasse und unterwerft es euch. Jenes Land, von dem die Schrift sagt, dass es von Milch und Honig fließt, wurde von Gott den Kindern Israels zum Besitz gegeben. Jerusalem ist der Nabel der Welt; das Land ist fruchtbarer als andere, wie ein weiteres Paradies der Freuden … Diese königliche Stadt, die sich im Zentrum der Welt befindet, wird nun von seinen Feinden gefangen gehalten und ist denen unterworfen, die Gott nicht kennen, der Anbetung der Heiden. Sie sehnt sich daher nach Befreiung und hört nicht auf, Sie anzuflehen, ihr zu Hilfe zu kommen. Vor allem Sie bittet sie um Beistand.“

Zu dieser Zeit waren die meisten Einwohner Jerusalems arabischsprachige Christen, oder wie die Kreuzfahrer sie nannten, „Suryani“. Eines der erklärten Ziele des Kreuzzugs war es, sie und die Ostkirchen vor den Muslimen zu retten, obwohl sich keine Christen aus dem Osten jemals bei den Lateinern beschwert oder um Hilfe gebeten hatten.

Tatsächlich waren die östlichen Christen, insbesondere die Christen in Palästina, zusammen mit den Muslimen, wie Historiker es ausdrückten, die „am wenigsten willigen“ und „unglücklichen Opfer“ der Kreuzzüge.

Das Verbrechen der arabischen Muslime Palästinas – dieser „Feinde“ Gottes, dieser „bösen Rasse“ von „Heiden“ – bestand darin, dass sie die „heiligen“ Stätten, die die lateinische Christenheit begehrte, „unrechtmäßig besaßen“.

Rahmenbedingungen der Eroberung

Während des ersten Kreuzzugs gaben die fanatischen lateinischen Christen Palästina erstmals den Namen „Heiliges Land“ und ersetzten damit seinen biblischen alttestamentarischen Spitznamen als „Gelobtes Land“.

Sie weigerten sich auch, den wahren Namen Jerusalems, al-Quds, zu verwenden, der seinen aramäischen Namen im neunten Jahrhundert ersetzt hatte.

Die Bevölkerung Palästinas diente dem Papsttum als willkommene Kontrastfolie, da die Kirche die internen Kriege unter den lateinischen Christen als sündhaft ansah und sie deren Dienst an Gott behinderten.

Die Vereinigung der Lateiner und die territoriale Ausdehnung des Christentums wurden als ebenso wichtig erachtet wie die Umleitung der lateinischen Feindseligkeit gegenüber den Muslimen.

Durch die Bibel und das Schwert errichteten die Kreuzzüge nach der völkermörderischen Ausrottung der Bevölkerung die erste europäische Siedlerkolonie in Jerusalem

Da lateinische Christen die Muslime als unbekehrbar ansahen und die Kirche verbot, mit ihnen Frieden zu schließen, da sie als Heiden betrachtet wurden, sollten sie getötet und alle Überlebenden aus dem „Heiligen Land“ vertrieben werden.

Was die arabischen Christen betraf, so versuchten die Kreuzfahrer, sie mit Gewalt zu lateinisieren, scheiterten jedoch letztendlich. Infolgedessen wurden die überlebenden Mitglieder der großen muslimischen und christlichen arabischen Bevölkerung zusammen mit der kleinen arabisch-jüdischen Gemeinde Jerusalems vertrieben, um Platz für die fränkischen Siedler zu schaffen.

Als die fanatischen Kreuzfahrer am 15. und 16. Juli 1099 in Jerusalem und in der al-Aqsa-Moschee zwischen 20.000 und 40.000 dieser „Sarazenen“, wie die arabischen Muslime auch genannt wurden, in einem schrecklichen Massaker abschlachteten, waren sie empört, dass ihre Opfer sich zur Selbstverteidigung wehrten.

Mit Bibel und Schwert errichteten die Kreuzfahrer nach der völkermörderischen Ausrottung der Bevölkerung die erste europäische Siedlerkolonie in Jerusalem. Sie nannten ihre Siedlerkolonie „das lateinische Königreich“.

Nach der Vertreibung der gesamten Bevölkerung holten sie 120.000 lateinische christliche Siedler ins Land, die 15 bis 25 Prozent der Bevölkerung der fränkischen Siedlerkolonie ausmachten, die sich über ganz Palästina und darüber hinaus erstreckte.

In ihrer Siedlerkolonie führten die Kreuzfahrer ein „Apartheid“-Rechtssystem ein, wie es der israelische Historiker der Kreuzzüge Joshua Prawer beschreibt.

Verflochtene Ideologien

Im Gegensatz zum Zionismus, der schon immer eine Ideologie war, die Religion und kolonialen Nationalismus verband, ist der palästinensische Widerstand im Wesentlichen antikolonial und nationalistisch geblieben und nicht religiös.

Dennoch verwenden Zionisten seit den 1880er Jahren in der Tradition der Kreuzfahrer ähnliche Beschreibungen für Palästinenser – sie werden als „schmutzige“, barbarische Araber, Antisemiten und sogar Nazis dargestellt.

Der Islam und ein Jahrhundert westlicher Verzerrung

Andrew Hammond

Mehr lesen »

Nach der Gründung der Hamas im Jahr 1987 begann die israelische Regierung, sie als antisemitische, dschihadistische Muslime zu bezeichnen, die zerschlagen werden müssten.

Unmittelbar nach den Anschlägen vom 11. September 2001 wurde in den westlichen Medien häufig spekuliert, dass die Hamas dafür verantwortlich sein könnte, obwohl sie nie außerhalb des historischen Palästinas Widerstand geleistet hatte. Die Verflechtung von Islamophobie und anti-palästinensischem Rassismus hat sich seitdem nur noch vertieft.

Im Juni 2009 sprach US-Präsident Barack Obama nicht nur zu einem lokalen ägyptischen Publikum, sondern auch zur gesamten „muslimischen Welt“ von der Universität Kairo aus. Er betonte die Bedeutung religiöser Toleranz unter Muslimen gegenüber ägyptischen und libanesischen Christen und versprach, die institutionalisierte Diskriminierung amerikanischer Muslime nach dem 11. September zu beenden.

Dennoch rechtfertigte er die anhaltenden, mörderischen amerikanischen Militärkampagnen in Afghanistan und Pakistan – er hätte auch den Jemen hinzufügen können, tat es aber nicht – als notwendig. Seine Regierung tötete nicht nur nicht-amerikanische Muslime in diesen Ländern, sondern nahm auch nicht-weiße amerikanische muslimische Bürger ins Visier, um sie zu ermorden.

In diesem Sinne bemühte sich Obama auch um eine theologische Rechtfertigung für eine von den USA geförderte Politik: die Durchsetzung eines „Friedens“ zwischen Palästinensern und Israelis, der den jüdischen Siedlerkolonialismus und die Besatzung auf Kosten der Rechte der Palästinenser aufrechterhält.

Um dies zu erreichen, erklärte er, dass das „Heilige Land der drei großen Glaubensrichtungen der Ort des Friedens ist, den Gott vorgesehen hat; wenn Jerusalem eine sichere und dauerhafte Heimat für Juden, Christen und Muslime ist und ein Ort, an dem sich alle Kinder Abrahams friedlich miteinander vermischen können, wie in der [koranischen] Geschichte von Isra [sic], als Moses, Jesus und Mohammed (Friede sei mit ihnen) gemeinsam beteten.“

Damit machte Obama – in ausgesprochen zionistischer Manier – deutlich, dass jüdische Kolonisatoren Palästinas von der Verpflichtung zur Toleranz ausgenommen sind. Er argumentierte, dass man sich ihnen nicht widersetze, weil sie Kolonisten seien, sondern einzig und allein, weil sie Juden seien – daher sein Aufruf zu muslimischer Toleranz und ökumenischem Frieden statt zu einem Ende des jüdischen Siedlerkolonialismus.

Natürlich hat sich die Islamophobie seit der iranischen Revolution auf alle Muslime weltweit ausgeweitet.

Doch ähnlich wie die Islamophobie der Kreuzzüge, die sich gegen alle Muslime richtete – Türken und Araber gleichermaßen –, während sie Palästinenser besonders hasste, folgt die heutige Islamophobie einem ähnlichen Muster.

Palästinenser, die als die schlimmsten unter den Muslimen dargestellt werden, nehmen darin eine zentrale Stellung ein.

Der aktuelle Kreuzzug

Seit dem 7. Oktober 2023, als palästinensische Widerstandskämpfer Israel angriffen, ist die Islamophobie in den USA und Westeuropa sprunghaft angestiegen und richtet sich gegen alle Muslime und diejenigen, die mit ihnen verwechselt werden.

Wenn die Islamophobie einst den Antipalästinensertum als Vorwand für Eroberungen während der Kreuzzüge antrieb, so ist es heute der Antipalästinensertum, der die Islamophobie in Europa und den USA befeuert.

Wenn die Islamophobie einst den Antipalästinensertum als Vorwand für Eroberungen während der Kreuzzüge antrieb, so ist es heute der Antipalästinensertum, der die Islamophobie in Europa und den USA befeuert

Es ist daher kaum überraschend, dass Palästinenser, die sich heute erheben und ihren weißen christlichen und jüdischen Kolonisatoren Widerstand leisten, die gesamte ideologische Struktur der westlichen Welt bedrohen – eine Struktur, die auf dem Gründungsmoment der Kreuzzüge aufbaut.

Deshalb wurde und muss jede Waffe, die der „christlichen“ Welt zur Verfügung steht, einschließlich der Islamophobie, gegen die Palästinenser eingesetzt werden, um sie zu besiegen.

Doch ein Jahrtausend später leisten die Palästinenser weiterhin Widerstand, und die neuen Kreuzfahrer versuchen weiterhin, sie zu vernichten.

Es ist kein Zufall, dass Trumps aktueller Kreuzzug für Gaza und sein Aufruf zur Vertreibung der überlebenden palästinensischen Bevölkerung nach Israels völkermörderischer Vernichtungskampagne an den ersten Kreuzzug und den von den Kreuzrittern angeführten Völkermord und die Vertreibung der Überlebenden in al-Quds erinnern.

Dass beide Projekte im weißen Siedlerkolonialismus im Land der Palästinenser verwurzelt sind, ist klar genug.

So wie die Niederlage der Kreuzfahrer im 12. und 13. Jahrhundert und der Abbau ihrer Siedlerkolonie in Palästina ihrer Herrschaft ein Ende bereiteten, sind die Erfolgsaussichten dieses jüngsten Kreuzzugs angesichts des anhaltenden und unerschütterlichen Widerstands des palästinensischen Volkes bestenfalls gering.

Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten gehören dem Autor und spiegeln nicht unbedingt die redaktionelle Politik von Middle East Eye wider.

Joseph Massad ist Professor für moderne arabische Politik und Geistesgeschichte an der Columbia University in New York. Er ist Autor zahlreicher Bücher und akademischer und journalistischer Artikel. Zu seinen Büchern gehören Colonial Effects: The Making of National Identity in Jordan; Desiring Arabs; The Persistence of the Palestinian Question: Essays on Zionism and the Palestinians und zuletzt Islam in Liberalism. Seine Bücher und Artikel wurden in ein Dutzend Sprachen übersetzt.

Übersetzt mit Deepl.com