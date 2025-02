Die Verfolgung antizionistischer Juden Alain Alameddine

https://www.counterpunch.org/2025/02/27/the-persecution-of-anti-zionist-jews/



Alain Alameddine

27. Februar 2025

JVP und andere antizionistische Gruppen in den USA werden von zionistischen Gruppen angegriffen, und es wird mit einer Zunahme solcher Angriffe gerechnet. Alain Alameddine, Koordinator der One Democratic State Initiative, interviewt Seth Morrison, einen antizionistischen jüdischen Führer, zu diesem Thema.

Wie viele Steine braucht es?

Seth Morrison: Vielen Dank für die Gelegenheit. Neben JVPA bin ich Mitglied/Unterstützer mehrerer in den USA ansässiger pro-palästinensischer Organisationen. Meine heutigen Kommentare sind meine Meinung und repräsentieren weder JVPA noch eine andere Organisation, für die ich ehrenamtlich tätig bin.

Ich bin Jude und in einem säkularen Elternhaus mit gelegentlicher religiöser Praxis aufgewachsen. Ich besuchte eine hebräische Schule und jüdische Jugendgruppen, wo mir die Unterstützung Israels eingeimpft wurde. Als Erwachsene war ich in jüdischen Gemeinden in verschiedenen Städten, in denen ich lebte, aktiv, was auch die Unterstützung Israels beinhaltete, aber ich hatte auch die Möglichkeit, Palästinenser zu treffen und ein klares Verständnis von Israel als Siedlerkolonialstaat zu bekommen. Ich schloss mich der US-Unterstützergruppe an, die Spenden für das Arava-Institut für Umweltstudien sammelt. In dieser Funktion besuchte ich Palästina dreimal, um die Studenten zu treffen und das Programm besser zu verstehen. Ich verbrachte auch Zeit mit palästinensischen und israelischen Studenten, die in die USA kamen, um unsere Spendenaktion zu unterstützen. Die Realität im besetzten Palästina zu erleben, hat mich tief bewegt. Ich wurde gebeten, über den JNF Spenden für Arava zu sammeln, aber als ich erfuhr, dass der JNF heimlich palästinensische Häuser im besetzten Ostjerusalem stahl, trat ich aus beiden Organisationen aus und schloss mich der Jewish Voice for Peace an, um mich wirklich auf die Befreiung Palästinas zu konzentrieren.

JVP Action (JVPA) ist eine multirassische, generationenübergreifende Bewegung von Juden und Verbündeten, die durch eine Änderung der US-Politik einen Beitrag zu Gerechtigkeit und Gleichheit für Palästinenser und Israelis leisten will. Bei JVPA koordinieren wir die Lobbyarbeit im Kongress, unter anderem indem wir uns Verbündeten in der jüngsten Kampagne gegen einen der Waffenverkäufe an Israel anschließen. Diese Kampagne führte dazu, dass 19 demokratische US-Senatoren für die Einstellung der Waffenverkäufe stimmten – ein klares Beispiel für die abnehmende Unterstützung für israelische Aktionen in Gaza. Was die Wahlen betrifft, hat die JVPA echte Freunde Palästinas im US-Kongress unterstützt, darunter Rashida Tlaib, Ilhan Omar und Summer Lee.

Wir haben kürzlich Berichte gehört, dass die JVP und andere antizionistische Gruppen in den USA von zionistischen Gruppen angegriffen werden. Können Sie uns mehr darüber erzählen, was passiert und wie Sie damit umgehen?

Leider haben die Angriffe auf pro-palästinensische Organisationen seit dem 8. Oktober 2023 zugenommen. Die organisierte jüdische Gemeinschaft in den USA hat mit Unterstützung und Finanzierung durch die israelische Regierung unsere Organisationen als antisemitisch und jüdische Antizionisten als selbsthassende Juden und Schlimmeres dargestellt. Auf der Grundlage falscher Anschuldigungen des Antisemitismus haben viele US-Bundesstaaten Gesetze verabschiedet, die Boykott, Desinvestition und Sanktionen (BDS) gegen Israel verbieten, obwohl Gerichte entschieden haben, dass diese Gesetze nicht verfassungskonform sind. Fundamentalistische christliche Zionisten haben diese Bemühungen, unsere Interessenvertretung zu zensieren, sehr aktiv unterstützt, indem sie Opposition gegen den Zionismus mit Antisemitismus gleichsetzen.

Die Heritage Foundation, eine rechtsgerichtete christlich orientierte Denkfabrik, die das Projekt 2025 ins Leben gerufen hat, um die Angriffe der Trump-Regierung auf progressive Werte zu lenken, hat auch das „Projekt Esther“ ins Leben gerufen, das die Lüge, dass die Opposition gegen Israel antisemitisch sei, nutzt, um jegliche Pro-Palästina-Interessenvertretung in den USA zu unterdrücken. Al Jazeera veröffentlichte am 15. November 2024 eine ausgezeichnete Analyse des Projekts Esther. Dieser Plan vereint und erweitert die Unterdrückungstaktiken, die von zionistischen Gruppen, sowohl christlichen als auch jüdischen, gegen unsere Bewegung eingesetzt werden.

Auf welcher Rechtsgrundlage oder vielleicht welchem rechtlichen Vorwand werden solche Angriffe durchgeführt?

Diese Aktionen basieren auf der falschen Aussage, dass die Ablehnung des Zionismus antisemitisch sei. Seit einigen Jahren konzentrieren sich zionistische Gruppen darauf, Regierungen und Institutionen dazu zu bringen, die diskreditierte Arbeitsdefinition von Antisemitismus zu übernehmen, die von der International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) ausgearbeitet wurde. Indem sie Zionismus mit Antisemitismus gleichsetzen, versuchen sie, angebliche Verletzungen der Bürgerrechte zu nutzen, um unseren Beitrag zu delegitimieren.

Obwohl viele der gegen uns gerichteten Maßnahmen nicht auf Gesetzen basieren, sind Organisationen gezwungen, sowohl finanzielle als auch personelle Ressourcen einzusetzen, um uns zu verteidigen.

Rechnen Sie mit weiteren Angriffen? Glauben Sie, dass es sich dabei um Einzelfälle oder um eine langfristige Strategie handelt?

Zionistische Organisationen greifen seit vielen Jahren pro-palästinensische Organisationen an. So verklagte der JNF beispielsweise im Jahr 2021 amerikanische Muslime für Palästina und behauptete, sie unterstützten den Terrorismus, und viele US-Bundesstaaten haben Anti-BDS-Gesetze verabschiedet. Diese Angriffe nahmen nach dem 7. Oktober 2023 zu, einschließlich behördlicher Beschwerden gegen JVP und Gesetze, die in Kalifornien und vielen anderen Bundesstaaten verabschiedet wurden, um pro-palästinensische Proteste auf dem Campus einzuschränken.

Ende 2024 veröffentlichte die Heritage Foundation im Rahmen der Vorbereitung auf eine zweite Amtszeit von Trump das Projekt Esther. Das Projekt Esther ist das Handbuch zur Vereinheitlichung von Unterdrückungstaktiken und zur Anleitung einer deutlichen Zunahme der Unterdrückung pro-palästinensischer Organisationen. Es fasst die antikommunistischen Taktiken, die während der McCarthy-Ära entwickelt wurden, und die zionistischen Taktiken zusammen, um sowohl die Regierung als auch die Zivilgesellschaft gegen uns zu mobilisieren. Die Anordnung von Präsident Trump, ausländische Studenten abzuschieben, die für Palästina protestiert haben, ist ein Beispiel für die zunehmende Verfolgung, der unsere Bewegung ausgesetzt ist.

Welche Maßnahmen ergreifen Sie in Erwartung solcher Angriffe, sei es auf individueller oder organisatorischer Ebene?

In Zeiten wie diesen müssen wir uns auf Solidarität und Vertrauensbildung zwischen Organisationen und progressiven Bewegungen konzentrieren. Wir müssen uns gegenseitig unterstützen und dürfen uns nicht von kleinen Strategiedifferenzen aufhalten lassen. Wer kann, sollte unsere ehrenamtlichen Bemühungen und finanziellen Beiträge erhöhen. So wie das Projekt Esther versucht, unsere Opposition zu vereinen, müssen die Pro-Palästina-Bewegung und unsere Verbündeten, die sich für andere progressive Themen wie Einwanderungsrechte, die Beendigung von Rassismus, reproduktive Gerechtigkeit und den Schutz von LGBTQ-Personen einsetzen, für unsere progressiven Werte zusammenstehen.

Sind neben den Angriffen, die die Gruppen lähmen oder vielleicht sogar auflösen könnten, auch Einzelpersonen auf persönlicher Ebene gefährdet? Und wie fühlen sich die Genossinnen und Genossen bei JVPA und anderen antizionistischen Gruppen – sind sie ängstlich, besorgt, trotzig, vielleicht eine Mischung aus all dem?

Wir sehen bereits, dass Lehrer, Ärzte und Mitglieder des Klerus angegriffen werden und ihren Arbeitsplatz verlieren, und es ist unsere Pflicht, sie zu unterstützen. Hier in der San Francisco Bay Area wurde ein Lehrer an einer religiösen Schule entlassen, weil er eine Anstecknadel mit der Palästina-Flagge trug. An der UCSF, dem größten Gesundheitssystem in der Region, wurden neun Medizinstudenten und Fakultätsmitglieder wegen des Tragens von Keffiyehs, Wassermelonen-Anstecknadeln usw. diszipliniert, und ein Fakultätsmitglied wurde beurlaubt und ihre medizinische Zulassung wurde wegen ihrer Unterstützung Palästinas ausgesetzt. In Erwartung zunehmender Angriffe nutzen amerikanische antizionistische Organisationen jetzt Signal für sichere Kommunikation und bieten Aktivisten Schulungen zum Thema Online-Sicherheit an. Natürlich sind wir besorgt, aber wir sind auch zutiefst von unserem Beitrag überzeugt. Um ein Klischee zu verwenden: Keiner von uns ist wirklich frei, solange nicht alle frei sind.

Was glauben Sie, motiviert die Zunahme der Angriffe?

Der Völkermord Israels in Gaza und die starke Zunahme ethnischer Säuberungen im besetzten Westjordanland haben viele Amerikaner davon überzeugt, dass Israel ein Schurkenstaat ist und dass die US-Politik gegenüber Israel falsch ist. Mehrere Umfragen zeigen, dass die Unterstützung für Israel abnimmt, insbesondere bei jüngeren Juden. So ergab beispielsweise eine Umfrage von Pew im Oktober 2024, dass 50 % der Amerikaner der Meinung sind, dass Israel in Gaza zu weit gegangen ist, gegenüber 45 % im Vorjahr. In einer CERP-Umfrage vom März 2024 forderten 52 % der Amerikaner ein Ende der Waffenverkäufe an Israel. Ebenfalls im März 2024 berichtete Pew, dass zwar 33 % aller amerikanischen Juden sagten, dass Israels Vorgehen im Gazastreifen inakzeptabel sei, aber 42 % der amerikanischen Juden im Alter von 18 bis 34 Jahren der Meinung sind, dass Israels Vorgehen im Gazastreifen inakzeptabel sei. Zionistische Gruppen in Amerika sind besorgt. Am 16. Mai 2024 berichtete der Guardian, dass „die Anti-Defamation League ihre Lobbyarbeit verstärkt, um die umstrittene Definition von Antisemitismus zu fördern. Bundesunterlagen zeigen einen dramatischen Anstieg der Ausgaben, der laut Kritikern in erster Linie dazu dient, Kritik an Israel zu bestrafen und pro-palästinensische Gruppen ins Visier zu nehmen“.

Auch christliche Zionisten sehen eine geringere Unterstützung für Israel. Am 28. Februar 2024 berichtete das Christian Broadcasting Network, dass „eine Reihe von Umfragen zeigen, dass die Unterstützung für Israel unter amerikanischen Evangelikalen unter 30 Jahren in nur drei Jahren um mehr als 35 % gesunken ist“.

Offensichtlich sind viele von Hass motiviert, aber glauben Sie nicht, dass es einige gibt, die aufrichtig der Meinung sind, dass Juden einen jüdischen Staat brauchen, um in Frieden zu leben, und die antizionistische Gruppen als tatsächliche Bedrohung für Juden in den USA und/oder in Palästina betrachten? Welche Botschaft hätten Sie für solche Menschen?

Alle vier meiner Großeltern waren Einwanderer aus Osteuropa, die vor Pogromen geflohen sind. Ich habe Verwandte im Holocaust verloren, meine Eltern litten unter Antisemitismus, daher mache ich mir auch Sorgen um Antisemitismus und die Sicherheit der Juden. Aber andere zu unterdrücken, schützt uns nicht. Fast zweitausend Jahre lang lebten Juden, Christen und Muslime friedlich in Palästina. Der Konflikt begann erst, als einige Juden beschlossen, dass wir Palästina kontrollieren müssten. Wenn überhaupt, dann verstärkt der Zionismus den Antisemitismus. Wenn Menschen sehen, wie Babys getötet werden oder verhungern, und ihnen dann noch die Lüge aufgetischt wird, dass uns Juden dies irgendwie schützen würde, dann wird der Antisemitismus natürlich zunehmen.

Ich möchte mit einer persönlichen Frage schließen. Sie sind jüdischer Amerikaner – Sie könnten ignorieren, was in Palästina passiert, oder sich damit zufrieden geben, einfach nur moralisch gegen Völkermord Stellung zu beziehen. Was bringt Sie dazu, gegen das Siedlerkolonialprojekt selbst vorzugehen, nicht nur gegen den Völkermord? Und was motiviert Sie, so viel Zeit und Mühe für Menschen auf der anderen Seite der Welt aufzuwenden?

Meine beiden Eltern waren aktive Freiwillige für wichtige Anliegen. Sie haben meinen Schwestern und mir ein wunderbares Beispiel für bürgerschaftliches Engagement gegeben. Als ich Palästinenser traf und das besetzte Jerusalem und die Westbank besuchte, fühlte ich mich verpflichtet, meine Meinung zu äußern. Die falschen Behauptungen, dass Israel im Namen aller Juden handelt, bestärkten mich in meinem Bedürfnis, meine Stimme zu erheben, um die zionistische Entstellung unserer wunderbaren Religion anzusprechen. Als Jude mit einem tiefen Verständnis für Unterdrückung halte ich es für sehr wichtig, die Versuche, die Schrecken des Zionismus zu rechtfertigen, öffentlich zurückzuweisen. Wir befinden uns in einem sehr harten Kampf, aber ich bin sicher, dass alle Parteien mit der Zeit erkennen werden, dass der einzig wahre Frieden und die Freiheit mit einem säkularen demokratischen Staat vom Fluss bis zum Meer erreicht werden können.

