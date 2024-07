https://www.trtworld.com/opinion/how-israel-turned-assassination-into-its-political-weapon-of-choice-18184470



Wie Israel Attentate zu seiner bevorzugten politischen Waffe machte

Von Ahmet Yusuf Ozdemir

16. Juli 2024

Wenn die Weltgemeinschaft die vom israelischen Staat geförderten „gezielten Tötungen“ seiner politischen Feinde außerhalb seiner Grenzen ignoriert, könnte dies die Welt in Chaos und Krieg stürzen.

Bei einem Luftangriff am Wochenende wurden 90 Menschen getötet, was Israel als „gezielten Angriff“ bezeichnet (Foto: Reuters)

Am 13. Juli flimmerte eine weitere „Eilmeldung“ aus dem Gazastreifen über die Fernsehbildschirme und die sozialen Medien der Nachrichtenagenturen in aller Welt. Für diejenigen, die die Nachrichten aus dem Gazastreifen seit dem 7. Oktober 2023 verfolgt haben, ist dies fast zu einem täglichen Ereignis geworden.

In den ersten Berichten über das jüngste Massaker im südlichen Gazastreifen war von mindestens 370 Toten bei israelischen Angriffen die Rede, später wurde die Zahl jedoch auf unter 100 korrigiert.

Jedes dieser Massaker folgt einem finsteren Trick Israels – seine gut geölte Propagandamaschine arbeitet unermüdlich daran, die Aufmerksamkeit von dem Angriff auf die Zivilbevölkerung auf erfundene Nachrichten zu lenken.

Diesmal verkündete Israel die Tötung von Muhammad Deif, dem Kommandeur des militärischen Flügels der Hamas, der Qassam-Brigaden. Die Hamas bestritt später seinen Tod, aber die Kette der Ereignisse bleibt im Dunst des Krieges unklar. Selbst der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu erklärte, er sei sich über den Tod von Deif nicht sicher.

Westliche Nachrichtensender, die meisten von ihnen pro-israelisch, unterstützten die Darstellung des zionistischen Staates, indem sie Nachrichten veröffentlichten, die der angeblichen Tötung von Deif eine Art Endgültigkeit verliehen: „Wer ist Muhammad Deif?“ und „Welche Rolle hat er bei den Anschlägen vom 7. Oktober gespielt?“ Die Qassam-Brigaden sind zweifellos einer der wichtigsten Akteure des palästinensischen Widerstands, der gegen den völkermörderischen Krieg Israels gegen den Gazastreifen kämpft.

Aus diesem Grund ist es in Zeiten wie diesen besser, einen Schritt zurückzutreten und genau die Politik zu dekonstruieren, auf die Israel zurückgreift: „Gezielte Tötungen“. Im so genannten Krieg gegen den Terror, den die Vereinigten Staaten nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 begonnen haben, ist dies zu einer gängigen Praxis unter den Nationen geworden.

Wenn wir diese Geschichte zusammen mit Israels Einsatz von gezielten Tötungen betrachten, liegt eine viel gefährlichere Zukunft vor uns, nicht nur im Inland oder in der Region, sondern auf globaler Ebene.

Die Politik des Tötens

Attentate werden hauptsächlich mit illegalen, gewalttätigen, nichtstaatlichen Akteuren in Verbindung gebracht. Doch so wie das 20. Jahrhundert eine Zeit extremer Ereignisse wie der Weltkriege war, war es auch die Zeit, in der die Staaten begannen, sie zu internalisieren, zu professionalisieren und zu technisieren.

Das 20. Jahrhundert war eine Zeit extremer Ereignisse wie der Weltkriege, und es war auch die Zeit, in der die Staaten begannen, [Attentate] zu verinnerlichen, zu professionalisieren und zu technisieren.

Wenn man das Wort „Attentat“ durch „gezielte Tötung“ ersetzt, klingt es zwar wie ein chirurgischer oder legitimer Akt, aber das Ergebnis ist dasselbe: die „Beseitigung“ von Feinden.

Israel ist das Paradebeispiel für diese Anpassung, insbesondere im Kampf gegen die palästinensische Opposition; dies ist zu einer sehr offensichtlichen Realität geworden, und die Bedrohung kennt keine Grenzen.

In Geheimdienst- und Sicherheitskreisen wird seit langem darüber diskutiert, ob es eine gute Strategie ist, den Anführer einer gewalttätigen nichtstaatlichen Gruppe ins Visier zu nehmen, damit er sich auflöst.

Eine konkrete Antwort darauf gibt es noch nicht. Im Falle Palästinas, wo der Widerstand gegen die Besatzung nun schon mehr als 75 Jahre andauert, hat der Widerstand alle Versuche Israels, ihn zu beseitigen, überlebt.

Dennoch wäre es nicht falsch zu behaupten, dass die allgemeine Denkweise, mit der Israel diese Tötungspolitik anwendet, darauf abzielt, die Bewegung, die es ins Visier nimmt, zu stören, sie zu zwingen, sich von innen heraus zu verändern und die breite Unterstützung der israelischen Bürger zu gewinnen, indem es die Botschaft vermittelt, dass es die Oberhand hat.

Israels Strategie der „gezielten Tötungen“ wird zusätzlich zu den alltäglichen beruflichen Praktiken und gelegentlichen militärischen Übergriffen angewandt, wie sie seit der Blockade des Gazastreifens im Jahr 2007 zu beobachten sind.

Eine palästinensische Gruppe, Schwarzer September, besetzt das Quartier der israelischen Olympiamannschaft im Olympischen Dorf in München, Deutschland, 1972 (AP Photo/Kur Stumpf, File)

Um die gegenwärtige Dynamik zu verstehen, können wir von der Mitte der 1970er Jahre ausgehen, die durch Steven Spielbergs Film München aus dem Jahr 2005 berühmt wurde: Die israelischen Geheimdienstmitarbeiter nahmen zahlreiche Mitglieder der Palästinensischen Befreiungsorganisation in europäischen Städten ins Visier.

Diese Attentate richteten sich gegen die Ermordung israelischer Sportler bei den Olympischen Spielen 1972 in München. Dies war einer der ersten Anhaltspunkte dafür, dass Israel nicht zögern würde, Gewalt anzuwenden, wo immer sein Gegner ist, selbst wenn es in Europa wäre.

Obwohl dies die Globalisierung der israelischen Attentatspolitik bedeutete, hatte man stets die Führungsspitze der palästinensischen Politik im Auge. Israel setzte alles daran, die Widerstandskräfte so weit wie möglich aus Palästina zu vertreiben.

So wurden die palästinensischen Gruppen, die sich zunächst in Jordanien niedergelassen hatten, gezwungen, in den Libanon zu gehen. Als sie auch im Libanon als Bedrohung empfunden wurden, zögerte Israel nicht, in die Hauptstadt Beirut einzumarschieren und die palästinensischen Gruppen erneut zu zwingen, sich niederzulassen, diesmal in Tunesien.

Doch Israel verfolgte ihre Route und tötete 1988 in der tunesischen Hauptstadt Tunis die Nummer zwei der PLO, Abu Jihad. Dieses Datum fiel mit der Zeit zusammen, als es in Palästina einen Volksaufstand ohne Führer gegen die israelische Besatzung gab, der später als Erste Intifada bekannt wurde.

Die Unterzeichnung des israelisch-palästinensischen Oslo-Abkommens und der historische Händedruck zwischen dem israelischen Präsidenten Yitzhak Rabin und dem palästinensischen Präsidenten Jassir Arafat auf dem Rasen des Weißen Hauses fanden im September 1993 statt. (AFP)

Nach der Ermordung von Abu Dschihad und der Atmosphäre der Intifada hätte man einen Anstieg der Gewalt erwartet. Im Gegenteil, nur fünf Jahre später, 1993, waren alle überrascht, als der PLO-Führer Yaser Arafat im Weißen Haus in Anwesenheit von US-Präsident Bill Clinton Yitzhak Rabin die Hand schüttelte.

Bei dem Treffen zwischen Rabin und Arafat sollte der neue Fahrplan für den Frieden zwischen den beiden Ländern, das Abkommen von Oslo, verkündet werden. Während sie ihre Köpfe zusammensteckten, entdeckte Israel sein Hauptziel für Attentate: politische Bewegungen, die sich offen gegen die Osloer Abkommen stellten.

Die islamischen Widerstandsbewegungen in Palästina und vor allem die beiden wichtigsten Organisationen, die sie vertraten, Hamas und Islamischer Dschihad, waren die besten Beispiele dafür.

Aber auch überzeugte marxistisch-leninistische, säkulare Kritiker Arafats, wie die Volksfront zur Befreiung Palästinas (PFLP), gehörten zu den Zielscheiben Israels. Führende Köpfe wie Fathi Shiqaqi (Islamischer Dschihad), Yahya Ayyash (Qassam-Brigaden), Ahmed Yassin (Hamas), Abdel Aziz al-Rantisi (Hamas), Mustafa Ali Zabri (PFLP) wurden von Israel getötet.

Vor der Schwelle zum totalen Krieg?

Die massiven Gräueltaten im Gazastreifen seit dem 7. Oktober haben die Büchse der Pandora auf regionaler und globaler Ebene geöffnet. Israel hat nicht nur den Gazastreifen aus der Luft oder vom Boden aus bombardiert, sondern auch alle Möglichkeiten genutzt, um jenseits seiner Grenzen, vor allem im Libanon, brutale Gewalt auszuüben.

Mohammed Deif ist die letzte und bisher wichtigste Person, die Israel seit Beginn des Krieges getötet haben will. In den ersten Tagen der Krise wurde die Tötung von Ayman Nawfal, einem hochrangigen Kommandeur der Qassam-Brigaden, angekündigt und von den Widerstandskräften akzeptiert.

Am zweiten Tag des Jahres 2024, dem 2. Januar, wurde Salih el Aruri, ein hochrangiger Hamas-Führer und einer der Gründer der Qassam-Brigaden, durch einen israelischen Drohnenangriff ermordet, und zwar nicht in Palästina, sondern in der libanesischen Hauptstadt Beirut.

Die internationale Gemeinschaft sollte wachsam und vorbereitet sein und sich darüber im Klaren sein, was Israel im Begriff ist, weltweit zu tun.

Es wird niemanden schockieren, wenn Israel es wagt, Angst und Gewalt auf den Straßen Europas und der USA zu verbreiten, um die Solidaritätsbewegung für Palästina zu unterdrücken, so wie es nach den Olympischen Spielen in München in den 1970er Jahren geschah.

Ahmet Yusuf Ozdemir ist Assistenzprofessor an der Fakultät für Politikwissenschaft und Internationale Beziehungen der Ibn Haldun Universität.

