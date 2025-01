https://www.trtworld.com/opinion/how-israel-snatched-defeat-from-the-jaws-of-a-victory-that-never-was-18256181



Wie Israel eine Niederlage aus dem Nichts abwendete

Trotz der überwältigenden militärischen Macht des zionistischen Regimes gelang es ihm nicht, die Hamas und den unnachgiebigen palästinensischen Widerstandsgeist zu zerschlagen.

Dr. Sami A Al-Arian

21. Januar 2025

AFP

Seit dem Angriff der Hamas am 7. Oktober 2023 hat der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu häufig seine Kriegsziele angepriesen und geschworen, das Abschlachten der Palästinenser fortzusetzen, bis diese Ziele erreicht sind. / Foto: AFP

Militärische Konflikte sind von Natur aus komplex. Experten können unterschiedliche Ansichten über die Ziele, Strategien oder Taktiken bewaffneter Konflikte vertreten.

Dennoch würden viele von ihnen wahrscheinlich der berühmten Beobachtung des preußischen Militärgenerals Carl von Clausewitz aus dem 19. Jahrhundert zustimmen, dass „Krieg Politik mit anderen Mitteln ist“. Der Sieg ist letztlich eine politische Angelegenheit.

Vor über zwei Jahrtausenden erklärte der chinesische Militärstratege Sun Tzu: „Der Sieg ist das Hauptziel im Krieg.“ Dieser Sieg kann sich auf taktischer, operativer oder strategischer Ebene manifestieren.

Letztendlich ist jedoch der strategische Sieg von Bedeutung.

Jetzt, da nach mehr als 15 Monaten unerbittlicher israelischer Angriffe in Gaza endlich ein Waffenstillstandsabkommen in Kraft getreten ist, stellt sich die Frage: Was bedeutet Sieg in diesem Zusammenhang eigentlich?

Historisch gesehen ist ein Krieg gewonnen, wenn die Sieger die Besiegten zur Kapitulation oder Aufgabe zwingen oder wenn sie ihre politischen Ziele erreichen.

Ein Sieg beinhaltet oft eine formelle Vereinbarung, bei der die Besiegten gedemütigt werden, indem sie gezwungen werden, die Waffen niederzulegen, Gebiete aufzugeben oder ihr politisches System zu ändern.

Im Wesentlichen wird ein Sieg erklärt, wenn die siegreiche Partei dem Feind ihren Willen aufzwingt.

Seit dem Angriff der Hamas am 7. Oktober 2023 hat der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu häufig seine Kriegsziele angepriesen und geschworen, das Abschlachten der Palästinenser fortzusetzen, bis diese Ziele erreicht sind.

Zu den Zielen seiner völkermörderischen Kampagne gehörten die Beseitigung der Hamas und anderer Widerstandsgruppen oder zumindest ihre Entwaffnung, die Beseitigung der Herrschaft der Hamas über Gaza und die Freilassung aller israelischen Gefangenen, die am 7. Oktober durch militärischen Druck gefangen genommen wurden, und nicht durch einen Gefangenenaustausch, der Tausende von Palästinensern einschließen würde, die in israelischen Gefängnissen schmachten.

Israels gescheiterte Kampagne

Seit diesem schicksalhaften Tag hat Israel 470 Tage lang eine unerbittliche, völkermörderische Kampagne geführt, die der Bevölkerung von Gaza unermessliches Leid gebracht hat.

Die Bilanz ist verheerend: fast 60.000 Tote, davon 60 Prozent Frauen und Kinder; Tausende weitere werden vermisst; mehr als 130.000 Verletzte; über zwei Millionen Vertriebene; und die weit verbreitete Zerstörung der Infrastruktur und des zivilen Lebens, nicht nur in Gaza, sondern auch im Südlibanon.

Während dieses brutalen Krieges gab es mehrere Versuche der Vermittler, nämlich Katar, Ägypten und die USA, einen Waffenstillstand zu vermitteln.

Im Mai und Juli schlugen diese Vermittler ein Abkommen vor, das den Krieg im Gegenzug für die Freilassung aller israelischen Gefangenen effektiv beenden sollte.

In beiden Fällen stimmte die Hamas den Bedingungen zu, aber Netanjahu vereitelte sie und schwor, so lange weiterzumachen, bis er das erreicht hatte, was er als „totalen Sieg“ bezeichnete, und sein Versprechen, „alle Geiseln zu befreien“, durch „militärischen Druck“ zu erfüllen.

Trotz des brutalen Krieges, der zu immensem menschlichem Leid in Gaza führte, hat Israel keines seiner politischen Ziele erreicht.

Von Anfang an forderte der palästinensische Widerstand die militärische Präsenz Israels in Gaza in einem Zermürbungskrieg heraus, der sich in den letzten Wochen verschärfte und bis zur Verkündung des Waffenstillstands am 19. Januar zum Tod von Hunderten israelischer Soldaten und zur Verwundung von Tausenden weiteren führte.

Kurz gesagt konnte Israel die Hamas weder zerschlagen noch aus Gaza vertreiben.

Trump stößt Netanjahu an

Während seiner Präsidentschaftskampagne forderte Donald Trump den angeklagten israelischen Premierminister – der sich vor dem Internationalen Strafgerichtshof wegen Kriegsverbrechen verantworten muss – auf, „den Job zu beenden“ oder die Hamas zu eliminieren und den Krieg zu beenden.

Trumps Aufruf war von dem Wunsch motiviert, sich auf seine eigene innen- und außenpolitische Agenda zu konzentrieren, insbesondere im Zusammenhang mit dem Krieg Russlands in der Ukraine und der wachsenden Rivalität mit China, ohne sich vom anhaltenden Konflikt in Gaza ablenken zu lassen.

Als Trump erkannte, dass es Netanjahu niemals gelingen würde, den Widerstand in Gaza zu brechen, griff er nur eine Woche vor seiner Amtseinführung in die Waffenstillstandsverhandlungen in Doha ein.

Trump setzte Netanjahu unter Druck, einen Deal zu akzeptieren, obwohl Israel keines seiner Ziele erreicht hatte.

Laut der hebräischen Presse waren mehrere israelische Kabinettsminister zu Tränen gerührt, als sie erkannten, dass die Zeit für die Fortsetzung ihres völkermörderischen Militärfeldzugs vorbei war.

Tatsächlich ähnelt der jüngste Waffenstillstand in Struktur und Inhalt auffallend den früheren Vereinbarungen, die die Hamas im Mai und Juli öffentlich akzeptiert hatte.

Von Anfang an legte die Hamas fünf rote Linien fest, die ihrer Meinung nach in jedem ausgehandelten Abkommen enthalten sein mussten.

Diese sind:

1. Eine dauerhafte Beendigung des Krieges in Gaza.

2. Ein vollständiger Rückzug Israels aus Gaza, einschließlich der Demontage des Grenzübergangs Netzarim, des Rückzugs aus dem Philadelphi-Korridor, der Rückkehr vertriebener Palästinenser in den Norden Gazas und der Wiedereröffnung des Grenzübergangs Rafah zu Ägypten.

3. Austausch israelischer Gefangener gegen Tausende palästinensischer Häftlinge, einschließlich derer, die zu lebenslanger Haft und zu langen Freiheitsstrafen verurteilt wurden.

4. Bereitstellung umfangreicher Hilfe für Palästinenser, einschließlich Lebensmittel, Brennstoff, Unterkünfte und medizinische Versorgung.

5. Beginn von Wiederaufbau- und Sanierungsmaßnahmen im gesamten Gazastreifen.

Alle diese Bedingungen, die vom zionistischen Regime einst abgelehnt, von der Hamas und anderen Widerstandsgruppen jedoch gefordert wurden, sind nun nicht nur in das aktuelle Waffenstillstandsabkommen aufgenommen worden, sondern wurden auch von den Vermittlern, einschließlich der USA – Israels wichtigstem Wohltäter und Unterstützer – garantiert.

Dieses Ergebnis, das das Scheitern des zionistischen Regimes bei der Erreichung seiner politischen Ziele und bei der Durchsetzung der Bedingungen für den Waffenstillstand zeigt, ist ein klarer Indikator für die strategische Niederlage der Militäraktion Israels.

Seit Inkrafttreten des Waffenstillstands sind bei den Palästinensern in Gaza, im besetzten Westjordanland und darüber hinaus überall Feierlichkeiten, Freude und ein Gefühl des Stolzes und der Errungenschaft – alles Zeichen des Sieges – zu beobachten.

Auf der anderen Seite haben Untergangsstimmung und Trübsal einen großen Schatten auf die israelische Gesellschaft geworfen, während viele israelische Politiker mit Schock und Scham reagiert haben – ein weiterer tiefgreifender Ausdruck des Verlusts des zionistischen Regimes trotz seiner überwältigenden militärischen Macht.

Eine solche israelische Niederlage wurde in der Tat von Sun Tzu in seinem bahnbrechenden Buch „Die Kunst des Krieges“ vorhergesehen, in dem er sagte: „Siegreiche Krieger gewinnen zuerst und ziehen dann in den Krieg, während besiegte Krieger zuerst in den Krieg ziehen und dann versuchen, zu gewinnen.“

Genau das ist Israel mit seiner völkermörderischen Kampagne auf spektakuläre Weise nicht gelungen.

Dr. Sami A. Al-Arian

Dr. Sami A. Al-Arian ist Direktor des Zentrums für Islam und globale Angelegenheiten (CIGA) an der Zaim-Universität in Istanbul.

