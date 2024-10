https://www.trtworld.com/content/article/how-jewish-settlers-stole-our-donkeys-18223813



Wie jüdische Siedler unsere Esel stahlen

Von Sami Hureini

23. Oktober 2023

Der Diebstahl von palästinensischem Vieh ist ein wichtiger Bestandteil des Plans der Siedler, uns von unserem Land zu vertreiben.

Andere

Der Diebstahl von Eseln, Pferden, Kühen, Hühnern und anderen Haustieren, die Palästinensern gehören, ist für illegale jüdische Siedler im besetzten Westjordanland zur Norm geworden. [Saliha Eren/AI]

Am Nachmittag des 5. Oktobers erhielt ich einen Anruf von meinem Cousin, der mit großer Dringlichkeit sagte: „Siedler stehlen deine Esel. Komm schnell her.“

Mein Vater ist Landwirt und besitzt ein paar Hektar Land in den südlichen Hebron-Bergen im von Israel besetzten Westjordanland. Jüdische Siedler haben etwa 300 Meter von unserem Viertel entfernt einen illegalen Außenposten errichtet und bleiben dort stationiert, voll bewaffnet und bedrohlich. Sie dringen oft in unser Dorf ein. Manchmal verbrennen sie unsere Bäume, manchmal zertrümmern sie unsere Autos, und an Tagen, an denen sie nicht in der Stimmung sind, uns anzugreifen, stehlen sie unser Vieh.

Als ich nach dem Telefonat aus dem Haus stürmte, stellte ich fest, dass alle vier Esel, die wir besaßen, verschwunden waren und an den Bäumen, an die sie angebunden waren, fehlten.

Mein Cousin zeigte auf drei Männer, von denen einer eine Kippa trug, die in einiger Entfernung eine staubige Straße entlanggingen, die sich durch eine weite Ebene mit niedrigen Hügeln schlängelte, wo palästinensische Bauern Gerste, Weizen, Feigen, Mandeln, Oliven und Gemüse anbauen. Unsere Esel, die an Seilen hinter ihnen hergezogen wurden, trotteten unruhig hinter ihnen her. Der Anblick brach mir das Herz.

Ich holte mein Handy heraus und rannte auf einen Hügel zu. Nach Luft ringend begann ich, den Diebstahl des Tageslichts zu dokumentieren. Das war alles, was ich tun konnte. Sich einem Siedler entgegenzustellen, kann bedeuten, dass man selbst Gewalt provoziert. Im März 2018 überfuhr mich eine Siedlerbande in einem Geländewagen und trennte mir dabei mein linkes Bein in zwei Teile. Nach zwei Operationen und über einem Jahr Physiotherapie konnte ich wieder auf eigenen Beinen stehen.

Andere

jüdische Siedlerbanden terrorisieren palästinensische Bauern, indem sie ihre Autos demolieren, ihre Bäume in Brand setzen und mit dreister Gewalt die Olivenernte verhindern. [Saliha Eren/AI]

Mein Vater hatte den Fahrer bei der Polizei angezeigt, aber seine Bemühungen waren vergeblich. Die israelische Polizei ließ den Fahrer laufen. Ein Jahr später schoss ein anderer Siedler auf meinen Cousin und verletzte ihn. Wir meldeten das Verbrechen der Polizei, aber der Angreifer wurde nicht verhaftet. Stattdessen wurde mein Cousin für mehrere Monate auf die Polizeiwache vorgeladen und aufgefordert, eine „Geldstrafe“ zu zahlen, weil er den Siedler dazu provoziert hatte, in „Selbstverteidigung“ das Feuer zu eröffnen.

Wir Palästinenser wissen, dass es im besetzten Westjordanland sinnlos ist, die Polizei einzuschalten – es sei denn, man gehört einer jüdischen Siedlerbande an, die Palästinenser angreifen will und weiß, dass die Polizei einen nicht nur schützt, sondern möglicherweise auch die Opfer zurechtweist.

Dennoch ging mein Vater am Tag des Diebstahls der Esel ordnungsgemäß zur Polizeistation. Er war entschlossen, den Diebstahl zu melden, aber er hasste sich auch dafür, dass er dorthin ging, da er wusste, dass es eine demütigende Tortur werden würde. Er musste mehrere Stunden draußen warten, was für Palästinenser die Norm ist. Als mein Vater endlich die Gelegenheit erhielt, den Vorfall zu erklären, hörte der Polizeibeamte ihm nur ein paar Sekunden lang zu und sagte dann knapp: „Geh zurück in dein Dorf.“

Später am Tag kamen israelische Streitkräfte an unserem Ackerland vorbei. Ich zeigte in Richtung eines Weges mit dichtem Baumbestand neben dem illegalen Siedleraußenposten, wo unsere Esel untergebracht waren, nachdem sie gestohlen worden waren, und erklärte ihnen, was passiert war. Die Soldaten riefen mir dieselben Worte zu: „Geh zurück in dein Dorf“.

Andere

Jüdische Siedler werden vom israelischen Militär vollständig abgeschirmt. Erst letzte Woche haben sie eine 59-jährige Palästinenserin getötet, als sie in Faqqua in der Nähe von Dschenin Oliven erntete. [Saliha Eren/AI]

Rückblende

Vor einem Jahr besaßen wir sechs Esel. Irgendwann im September 2023 stahlen Siedler einen Esel von unserem Hof. Ein paar Tage später kehrten sie zurück und stahlen zwei weitere. Von den drei gestohlenen Eseln konnten sich zwei irgendwie befreien und nach Hause zurückkehren, sodass wir noch vier Esel hatten.

Fast jeder palästinensische Landwirt im besetzten Westjordanland ist auf Esel angewiesen, insbesondere während der Olivenernte im Herbst. Dies liegt zum Teil daran, dass das Autofahren für Palästinenser riskant ist – die israelische Armee und illegale Siedler haben das Land abgegrenzt und palästinensischen Autos die Einfahrt in zahlreiche Stadtviertel verboten. Die Grenzen sind so willkürlich und die Abgrenzungen so spontan, dass bestimmte Gebiete über Nacht zu Sperrzonen für Palästinenser werden können. Wenn man sich diesen „verbotenen“ Zonen nähert, läuft man Gefahr, von Siedlern angegriffen oder sogar erschossen zu werden.

Andere

Illegale bewaffnete Siedler überfallen oft palästinensische Dörfer und zerstören ihre Autos und ihr Eigentum, wobei sie sogar das Feuer auf jeden eröffnen, der versucht, sie aufzuhalten. [Saliha Eren/AI]

Angesichts des Netzes von Kontrollpunkten und getrennten Straßen, die nur für Juden reserviert sind, ist es für Palästinenser im besetzten Westjordanland fast sinnlos, ein Auto zu besitzen. Es kann sogar eine Belastung sein. Im Sommer 2022 hielten mich israelische Streitkräfte im nahe gelegenen Dorf Al Fakheet an. Sie überprüften meinen Ausweis und meinen Führerschein, und obwohl alles in Ordnung zu sein schien, beschlagnahmte der Beamte am Ende mein Fahrzeug für 40 Tage. Das Auto war ziemlich neu, erst ein paar Monate alt. Ich hatte es hauptsächlich gekauft, um die saisonalen Weizen- und Gerstenerträge von unserem Feld zu den Lagerhäusern zu transportieren. Ich war gezwungen, alle möglichen Bußgelder zu zahlen, die sich auf etwa 6.000 Schekel (ca. 1.560 US-Dollar) beliefen.

Esel sind daher sehr nützlich. Illegale Siedler und ihre Beschützer, die israelischen Streitkräfte, fühlen sich wohl, wenn sie sehen, dass Palästinenser heutzutage Esel benutzen. Sie können es jedoch nicht ertragen, uns in Geländewagen zu sehen.

Seit Israel am 7. Oktober 2023 begann, Gaza unablässig zu bombardieren, haben sich die Angriffe von Siedlern im besetzten Westjordanland verzehnfacht. Jeden Tag, ohne Übertreibung – jeden einzelnen Tag kommen sie mit Waffen auf unser Ackerland und bedrohen uns. Sie greifen uns an und zerstören unsere Ernte und Gemüsegärten. Wenn wir versuchen, uns zu wehren, eröffnen sie das Feuer, während die israelischen Streitkräfte, die in der Nähe verweilen, ihren Terror zulassen. Ihr Ziel ist es einfach sicherzustellen, dass kein palästinensischer Bauer sein Feld pflügt oder sein Vieh weiden lässt. Und sie sind erfolgreich. Es ist unmöglich geworden, unsere Tiere zum Weiden rauszubringen. Wir müssen jetzt das ganze Jahr über Futter für sie kaufen. Diese Kosten fielen früher nur in den Wintermonaten an.

Mein Vater hat mir gesagt, dass all dies getan wird, um zuerst unsere Tiere und dann uns verhungern zu lassen; dass all dies getan wird, um uns zu zwingen, unsere Häuser und unser Land zu verlassen.

Aber wir gehen nirgendwo hin. Wir werden bleiben; das ist die Natur von Sumud (palästinensische Widerstandsfähigkeit). Wir werden unser Land schützen, solange wir atmen.

[HINWEIS: Dieser Bericht aus der Ich-Perspektive stammt von Sami Hureini und wurde Mehboob Jeelani, einem leitenden Produzenten bei TRT World, erzählt].

QUELLE: TRT World

Sami Hureini

Sami Hureini ist Menschenrechtsaktivist und Filmemacher im von Israel besetzten Westjordanland.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …