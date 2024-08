https://electronicintifada.net/blogs/maureen-clare-murphy/what-will-stop-genocide-gaza



Wie kann der Völkermord in Gaza gestoppt werden?

Von Maureen Clare Murphy

Rights and Accountability

15. August 2024

Ein Palästinenser trauert um einen Angehörigen, der bei einem israelischen Angriff getötet wurde, Al-Aqsa Martyrs Hospital, im Zentrum des Gazastreifens, 12. August.

Saher Alghorra ZUMA Pressedienst

In Deir al-Balah, im Zentrum des Gazastreifens, wurden am Dienstag die neugeborenen Zwillinge Ayssel und Asser Abu al-Qumsan zusammen mit ihrer Mutter, der Ärztin Jumana Arafa, und ihrer Großmutter, Reem al-Batrawi, getötet.

Zum Zeitpunkt des Anschlags auf ihr Wohnhaus war der verzweifelte Vater der Zwillinge, Muhammad Abu al-Qusman, unterwegs, um die Geburtsurkunden für die wenige Tage zuvor geborenen Kinder abzuholen.

„Meine Frau ist weg, meine beiden Babys und meine Schwiegermutter. Mir wurde gesagt, dass die Wohnung, in der sie sich befanden, von einem Panzer beschossen wurde, und zwar in einem Haus, in das wir umgesiedelt wurden“, sagte er den Medien.

Der junge Vater trug die Geburtsurkunden zum Al-Aqsa-Märtyrer-Krankenhaus, wo seine Zwillinge, seine Frau und seine Schwiegermutter tot in der Leichenhalle lagen.

Am Tag vor ihrer Ermordung hatte die Mutter der Zwillinge eine Sprachnachricht an die US-amerikanische Wohltätigkeitsorganisation HEAL Palestine geschickt, um sich für die Unterstützung während ihrer Schwangerschaft zu bedanken, in der sie Schwierigkeiten hatte, Nahrung und Mutterschaftsvorsorge zu bekommen.

„Wir brauchen einen sofortigen Waffenstillstand, um das tägliche Töten unschuldiger Frauen und Kinder in Gaza zu beenden“, sagte Steve Sosebee, der Gründer von HEAL Palestine, nach der Ermordung von Jumana Arafa und ihrer Familie.

Dies war der lautstarke Aufruf von UN-Organisationen, die versuchen, eine Hungersnot im Gazastreifen und die Ausbreitung des hochansteckenden Polio-Virus zu verhindern, das im Abwasser in dem Gebiet nachgewiesen wurde.

Die Weltgesundheitsorganisation plant, 1,2 Millionen Polio-Impfstoffe nach Gaza zu schicken, wobei die erste Runde für den 17. August geplant ist, sofern die israelische Zustimmung vorliegt. Für die Verabreichung der Impfstoffe sind jedoch ein Waffenstillstand und die Bewegungsfreiheit des medizinischen Personals erforderlich.

„Überall, wo das Poliovirus entdeckt wird, ist die öffentliche Gesundheit gefährdet“, sagte Hamid Jafari, Polioexperte der Weltgesundheitsorganisation, letzte Woche in einem Interview mit Al Jazeera English.

Das Virus könnte sich außerhalb des Gazastreifens nach Israel, in das Westjordanland und darüber hinaus in den Libanon, nach Ägypten und Jordanien ausbreiten, so Jafari.

„Es kann sich sehr schnell international ausbreiten“, fügte Jafari hinzu, “und vor allem ist es eine direkte Bedrohung für die Kinder im Gazastreifen, da es sehr schnell zu Lähmungen bei Kindern führen kann.“

Frustration der USA

Der UN-Sicherheitsrat verabschiedete im März eine Forderung nach einem Waffenstillstand im Gazastreifen – nachdem die USA ihr Veto gegen mehrere Resolutionsentwürfe eingelegt hatten, in denen ein Waffenstillstand gefordert wurde – und der Internationale Gerichtshof wies Israel im Januar an, die völkermörderischen Handlungen im Gazastreifen einzustellen.

Doch die USA, die weiterhin die Waffen liefern, mit denen Israel den Völkermord durchführt, bestehen darauf, dass ein Waffenstillstand durch bilaterale Verhandlungen erreicht wird.

Anstatt das Blutvergießen zu beenden, haben die von den USA geführten Verhandlungen über einen Waffenstillstand, an denen auch Katar und Ägypten beteiligt sind, den Völkermord im Gazastreifen verlängert, wo sich unter den vom Gesundheitsministerium bestätigten fast 39.900 Todesopfern mehr als 16.450 Kinder befinden.

In einem Kontext, in dem internationales Recht seit langem als null und nichtig behandelt wird, werden die Palästinenser gezwungen, mit der Partei, die die Ausrottung durchführt, ein Abkommen zur Beendigung ihrer Ausrottung auszuhandeln.

Obwohl sich Washington voll und ganz für einen Regimewechsel im Gazastreifen einsetzt und Israels Kriegsziel darin besteht, die Hamas als faktische Regierungsbehörde in dem Gebiet zu beseitigen, ist es frustriert, dass noch kein Waffenstillstand erreicht wurde.

Diese Frustration entspringt nicht der moralischen Empörung über die vielen in Gaza getöteten Palästinenser, sondern vielmehr Israels Versagen und Unfähigkeit, einen strategischen Erfolg zu erzielen. Nach zehn Monaten, in denen Tel Aviv vorsätzlich Zivilisten ermordet und Zerstörungen unvorstellbaren Ausmaßes angerichtet hat, schlägt der Widerstand im Gazastreifen weiter zurück und fügt Israel schwere Verluste zu.

Hochrangige US-Beamte versuchen nun , das Bild eines großen israelischen Schlags gegen die Hamas zu erwecken, während sie gleichzeitig davor warnen, dass Israel im Gazastreifen nichts mehr zu gewinnen hat – weit entfernt von Premierminister Benjamin Netanjahus vagem und unerreichbarem Ziel eines „totalen Sieges“ gegen den palästinensischen Widerstand.

Die Regierung Biden legt keinen Wert auf das Leben der Palästinenser in Gaza – und erwähnte sie nicht einmal in der Erklärung des Weißen Hauses, die am 100. Tag des Krieges herausgegeben wurde -, behauptet aber, ununterbrochen daran gearbeitet zu haben, die Freiheit der Israelis und Amerikaner zu sichern, die dort seit dem 7. Oktober gefangen gehalten werden.

Wenn es Washington wirklich um sie ginge, hätte es schon vor langer Zeit einen Waffenstillstand verhängt und die Militärhilfe für Israel eingestellt. Stattdessen hat die Biden-Administration wiederholt internationale Bemühungen zur Beendigung der unerbittlichen und wahllosen israelischen Angriffe, die viele von ihnen getötet haben, behindert, vor allem durch ihr Veto im UN-Sicherheitsrat.

In der Zwischenzeit scheinen die israelische Regierung unter Netanjahu und seine rechtsextremen Verbündeten nur allzu bereit, wenn nicht gar begierig darauf zu sein, das Leben der Gefangenen für einen „totalen Sieg“ zu opfern – ein Ziel, das Verteidigungsminister Yoav Gallant Berichten zufolge am Montag bei einem Treffen mit Gesetzgebern hinter verschlossenen Türen als „Kauderwelsch“ bezeichnete.

Diplomatie unter Zwang

Anfang dieses Monats sagte Netanjahu vor dem israelischen Parlament, der Knesset, dass „solange wir sie unter Druck setzen, die Hamas mehr und mehr aufgeben wird“.

Und mit „sie weiter unter Druck setzen“ meinte Netanjahu, mehr palästinensische Zivilisten zu massakrieren.

Der Militäranalyst Elijah Magnier schreibt, dass bei dem Massaker, das Israel am Samstag in der Tabaeen-Schule in Gaza-Stadt verübte, Zwangsdiplomatie im Spiel war.

Etwa 100 Palästinenser wurden durch von Israel abgefeuerte, in den USA hergestellte Raketen getötet, die ohne Vorwarnung in der Schule einschlugen, während die in der Einrichtung untergebrachten Vertriebenen ihr Morgengebet verrichteten.

Während Al Jazeera schreckliche Szenen von zerstückelten Leichen ausstrahlte und das Gemetzel von seinem schockierten Korrespondenten Anas al-Sharif schilderte, behauptete Israel, es habe rund 20 Hamas- und Islamischer Dschihad-Aktivisten, die die Schule als Kommandozentrale nutzten, ins Visier genommen und ausgeschaltet, und veröffentlichte die Namen und Ausweisfotos dieser mutmaßlichen Aktivisten.

Israels arabischsprachiger Militärsprecher beschuldigte al-Sharif der Lüge und der „Vertuschung der Verbrechen der Hamas und des [Islamischen] Dschihad, die sich in Schulen verschanzt haben“.

Die Anschuldigung wurde von vielen als Drohung gegen al-Sharifs Leben verstanden.

Nur etwa eine Woche zuvor fand al-Sharif die Leichen seines Al-Dschasira-Kollegen und Freundes Ismail al-Ghoul und des Kameramanns Rami al-Rifi, nachdem sie bei einem israelischen Drohnenangriff getötet worden waren, woraufhin Israel al-Ghoul beschuldigte, ein Hamas-Kommandeur zu sein.

Im Fall des Massakers an der Tabaeen-Schule wurde, wie bei so vielen anderen Angriffen auf Zivilisten und zivile Objekte im Gazastreifen, bald deutlich, dass Israel rückwirkend eine Rechtfertigung für ein eklatantes Kriegsverbrechen erfand.

Drei der Widerstandsaktivisten, die nach israelischen Angaben am Samstag in der Tabaeen-Schule getötet wurden, waren in Wirklichkeit bei früheren Angriffen getötet worden, darunter auch bei einem im Dezember. Bei anderen der von Israel genannten angeblichen Hamas- und Islamischen Dschihad-Aktivisten handelte es sich um alte Männer oder bekannte Gegner der Hamas.

Muhammad Shehada, Kommunikationsdirektor der Menschenrechtsorganisation Euro-Med Human Rights Monitor, die Israels Fälschung aufgedeckt hat, sagte, dass „Israel im Grunde genommen ein zufälliges Fajr-Gebet (Morgengebet) in einer überfüllten Schule bombardiert hat, in der Annahme, dass Hamas-Mitglieder religiös sind und sich daher wahrscheinlich einige von ihnen unter den Gläubigen befinden“.

„Sie behaupteten, sie hätten es auf einen namenlosen ‚hochrangigen Kommandeur‘ abgesehen und brauchten dann 16 Stunden, um Namen zu nennen“, fügte Shehada hinzu. „Warum 16 Stunden, wenn sie genau wussten, auf wen sie es abgesehen hatten?“

Das israelische Militär „wartete darauf, dass die Bewohner des Gazastreifens die Namen ihrer Toten in den sozialen Medien veröffentlichten“, und stellte dann eine Liste der vermeintlichen Agenten zusammen, „denn wer wird das überprüfen? Die Mainstream-Medien? Biden? Die EU?“

Al-Haq, eine palästinensische Menschenrechtsgruppe, sagte, dass ihre forensische Architektureinheit nichts gefunden habe, was Israels Behauptungen über die Nutzung der Schule als Stützpunkt für bewaffnete Gruppen stützen würde.

Das Ziel von Israels Lügen

Dass die Behauptungen Israels als Lügen entlarvt werden, kümmert die israelische Führung wenig, denn sie weiß, dass die Angelegenheit nach ein paar Tagen zahnloser internationaler Verurteilung ihrer Verbrechen – ähnlich wie die rituellen und leeren Gedanken und Gebete von Politikern nach Massenerschießungen in den USA – von ihren mächtigen Verbündeten vergessen werden wird, die gerne weitermachen wie bisher.

Warum also macht sich Israel die Mühe, Lügen zu erfinden, um seine Verbrechen zu rechtfertigen, wenn die internationale Empörung so schnell und ohne materielle Folgen verpufft?

Laut dem Analysten Mouin Rabbani behauptet Israel, die Hamas nutze Schulen und Krankenhäuser als Militärbasen, „um seine Behauptung zu untermauern, die Palästinenser würden die Zivilbevölkerung des Gazastreifens …. als ‚menschliche Schutzschilde‘ benutzen“.

Dies ermöglicht es Israel, die Verantwortung für die von ihm verursachten Massentötungen auf die Palästinenser abzuwälzen – ein klassisches Opferbeschuldigungsszenario, so Rabbani.

Wie wirksam diese Strategie ist, zeigt sich daran, dass nach dem Massaker an der Tabaeen-Schule US-amerikanische und europäische Beamte, anstatt die Tötung von Zivilisten zu verurteilen, die Hamas für den Tod zahlreicher Palästinenser durch israelische amerikanische Waffen verantwortlich machten, indem sie die Behauptung der menschlichen Schutzschilde wiederholten.

Unterdessen berichtete die Tel Aviver Tageszeitung Haaretz diese Woche, dass die israelische Armee Palästinenser, darunter auch Kinder und ältere Menschen, als buchstäbliche Schutzschilde im Gazastreifen einsetzt, indem sie sie vor dem Einmarsch der Truppen in möglicherweise mit Sprengfallen versehene Tunnel und Häuser schickt und in einigen Fällen die Palästinenser zwingt, israelische Militäruniformen zu tragen.

Palästinenser haben bereits über diese Praxis ausgesagt, die von Al Jazeera lange vor der Veröffentlichung der Haaretz-Recherche aufgedeckt wurde. Die von der Zeitung befragten Soldaten bestätigten jedoch, dass es sich dabei um eine gängige Praxis handelt, auch wenn der israelische Militärsprecher behauptet, der Einsatz von menschlichen Schutzschilden sei verboten.

Osloer Waffenstillstandsverhandlungen

Einem Untersuchungsbericht von Al Jazeera zufolge wurde der Angriff auf die Tabaeen-Schule am Samstag „absichtlich so geplant, dass möglichst viele Opfer zu beklagen waren“, wobei „eine große Zahl von Vertriebenen gezielt angegriffen wurde“.

Das Ziel der Zwangsdiplomatie – in diesem Fall die Tötung einer großen Zahl von Zivilisten – „ist es, den Willen des Gegners zum Kampf zu brechen … und ihn so zu zwingen, die auferlegten Bedingungen zu akzeptieren“, so Magnier.

„Diese Strategie demonstriert zerstörerische Kraft, flößt Angst ein und schwächt die Moral des Gegners, indem sie suggeriert, dass weiterer Widerstand zu noch mehr zivilen Opfern und Leiden führen wird“, so Magnier weiter.

Israel wendet diese Taktik seit Monaten im Gazastreifen an“, schreibt Magnier, und der Mangel an internationaler Rechenschaftspflicht hat dazu geführt, dass die Gräueltaten gegen die Zivilbevölkerung als wichtigstes Druckmittel gegen die Hamas fortgesetzt werden.

Israels Angriffe auf Zivilisten sind flagrante Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht – die Regeln des Krieges.

Doch seit Jahrzehnten behandeln mächtige Akteure Palästina als einen Ort, an dem das Völkerrecht nicht gilt.

Die endlosen, von den USA geführten bilateralen Verhandlungen zwischen Besatzern und Kolonisierten zur Beendigung eines Völkermords sind eine groteske Abwandlung des Paradigmas des Friedensprozesses, das darauf abzielt, Israel von seinen rechtlichen Verpflichtungen zu befreien, während die Grundrechte der Palästinenser als Verhandlungsmasse dienen.

Der Scheinfriedensprozess, der von den USA unter dem Banner der Osloer Abkommen geführt wurde, förderte eine Situation der Straflosigkeit und ermöglichte es Israel, seine Kolonisierung und brutale Unterwerfung des palästinensischen Volkes zu beschleunigen.

Wie dieser Autor im März schrieb, erlauben die indirekten Waffenstillstandsgespräche, wie auch der Friedensprozess zuvor, Israel, in böser Absicht zu verhandeln, während es seine eklatanten Verstöße gegen das Völkerrecht in Verfolgung seiner völkermörderischen Ziele fortsetzt. Und dann kann Israel zusammen mit Washington und seinen europäischen Verbündeten den unvermeidlichen Abbruch der Gespräche auf die Palästinenser und die regionalen Widerstandsakteure schieben.

Eben. Von „Verhandlungen“ als dem einzigen Weg zur Beendigung der amerikanisch-„israelischen“ Ausrottung in Gaza zu sprechen, bedeutet, den Völkermord zu normalisieren. Biden-Harris müssen unbedingt aufhören, diesen Völkermord zu bewaffnen und zu unterstützen. Sie sind keine Zuschauer, sie sind die Mörder! https://t.co/uQ1q2r8AGU

– Ali Abunimah (@AliAbunimah) August 11, 2024

Und so werden in Gaza neugeborene Zwillinge zusammen mit ihrer Mutter und Großmutter getötet. Und palästinensische Eltern vergraben Säcke mit Fleisch, ohne zu wissen, ob sie die Überreste ihrer Kinder enthalten oder die eines anderen. Und die USA schicken mehr Waffen, damit das Töten immer weitergeht.

Unter der neuen Führung von Yahya Sinwar kündigte die Hamas am Sonntag an, dass sie nicht länger an endlosen Runden erfolgloser Verhandlungen teilnehmen werde, und bestand darauf, dass die Vermittler einen Plan zur Umsetzung des Vorschlags vorlegen, dem die Widerstandsbewegung Anfang Juli zugestimmt hatte.

Am Montag gab Abu Obeida, Sprecher der Qassam-Brigaden, des bewaffneten Flügels der Hamas, eine vage Erklärung ab, wonach zwei ihrer Kämpfer, die mit der Bewachung israelischer Gefangener im Gazastreifen beauftragt sind, bei zwei getrennten Vorfällen einen Gefangenen getötet und zwei weitere schwer verletzt haben.

Es würden Versuche unternommen, das Leben der verletzten Gefangenen zu retten, und die Vorfälle würden untersucht, so Abu Obeida, der keine weiteren Angaben machte.

Während die Hamas bereits früher den Tod mehrerer Gefangener durch israelische Militärangriffe und verpfuschte Rettungsversuche bekannt gegeben hat, war Abu Obeidas Ankündigung am Montag das erste Mal, dass Qassam sagte, dass Wachen einen Gefangenen getötet hätten.

Auch wenn dies nicht beabsichtigt war, wird Qassams Erklärung sicherlich den Druck innerhalb Israels erhöhen, eine Vereinbarung zur Rettung der schwindenden Zahl von Gefangenen zu treffen, von denen man annimmt, dass sie noch am Leben sind.

Um die Botschaft zu verdeutlichen, dass sie nicht besiegt sind und sich dem völkermordenden Israel nicht ergeben werden, feuerte Qassam am Dienstag zum ersten Mal seit Mai zwei Raketen auf Tel Aviv ab. Es wurden keine Verletzten oder Schäden gemeldet.

Es sollte inzwischen klar sein, dass Israel ein Ende des Krieges aufgezwungen werden muss.

Da die USA Israel mehr Zeit verschaffen und mehr Waffen schicken, um das Gemetzel fortzusetzen, liegt es nun an Iran und Hisbollah, endlich ein Ende des Blutvergießens zu erzwingen.

Der Iran hat deutlich signalisiert, dass er bereit ist, auf Vergeltungsmaßnahmen gegen Israel für die Ermordung des Hamas-Führers Ismail Haniyeh in Teheran vor zwei Wochen zu verzichten, wenn unverzüglich ein Waffenstillstand erreicht wird.

Gelingt dies nicht, könnte das klägliche Versagen fast aller anderen internationalen Akteure, ihrer positiven Verpflichtung zur Verhinderung und Bestrafung von Völkermord nachzukommen, die Region mit noch mehr katastrophalen Verlusten an Menschenleben überziehen.

Blog von Maureen Clare Murphy

Übersetzt mit deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …