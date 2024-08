https://www.middleeasteye.net/live/gaza-live-israel-bombs-north-central-gaza-following-deadly-school-strik

Gaza live: Israel bombardiert Nablus und Gaza vor den Waffenstillstandsgesprächen

Mindestens fünf Tote bei nächtlichen Drohnenangriffen auf palästinensische Städte

Wichtigste Punkte

Vermittler für Gespräche in Doha bereit

Trump ruft Netanjahu an, um eine Einigung zu fördern

Zahl der Toten in Gaza nähert sich 40.000

Live-Updates

Mohammed Deif ist am Leben, sagt Hamas-Funktionär

vor 1 Minute

Mohammed Deif, der Kommandeur der Izz ad-Din al-Qassam-Brigaden der Hamas, ist nach Angaben des Gruppenvertreters Osama Hamdan am Leben.

In einem am Donnerstag von der Associated Press veröffentlichten Interview sagte Hamdan, Deif gehe es gut“, nachdem Israel behauptet hatte, ihn ermordet zu haben.

Dies ist das erste Mal, dass sich ein hoher Hamas-Funktionär zu der israelischen Behauptung vom 1. August äußert, Deif sei im vergangenen Monat bei einem Luftangriff getötet worden.

Hamdan sagte der Nachrichtenagentur AP, die Hamas glaube, dass Deifs Name als Ziel des Luftangriffs im Juli genannt worden sei, um „das Massaker“ an jenem Tag zu rechtfertigen, bei dem 88 Palästinenser bei einem Bombenangriff in der sogenannten humanitären Zone getötet wurden.

Biden will Netanjahu öffentlich beschuldigen, wenn Waffenstillstandsgespräche scheitern: Bericht

vor 2 Stunden

US-Präsident Joe Biden wird dem israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu öffentlich die Schuld geben, wenn Israel einen Vorschlag für einen Waffenstillstand im Gazastreifen ablehnt, der in der für Donnerstag anberaumten Gesprächsrunde erörtert werden soll, so der führende Haaretz-Analyst Amos Harel.

Das israelische Verteidigungsministerium geht davon aus, dass der Hamas und Israel ein Ja-oder-Nein-Angebot unterbreitet werden wird, so Harel.

Wenn Netanjahu Nein sagt, wird Biden ihn zum ersten Mal öffentlich tadeln.

Die Biden-Administration könnte auch „Maßnahmen“ gegen rechtsextreme Minister ergreifen, die gegen das Abkommen sind, um den Druck zu erhöhen, fügte Harel hinzu.

