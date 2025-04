https://english.almayadeen.net/articles/opinion/tears-once-a-year



Pasquale Liguori kritisiert die Heuchelei westlicher Medien und ihres Publikums, die preisgekrönte Bilder des Völkermords in Gaza als emotionale Symbole konsumieren, ohne politische Konsequenzen zu ziehen oder moralisch zu handeln.

Diejenigen, die sich weigern oder sich bewusst distanzieren von der gefilterten und verzerrten Darstellung der Mainstream-Medien, um ein klares Bild von den Ereignissen in Gaza zu bekommen, werden täglich mit erschütternden und überwältigenden Bildern konfrontiert. Von Bomben zerfetzte Kinderleichen, auf dem Asphalt verstreute Organe, zerschmetterte Schädel, aus zerfetztem Fleisch ragende gebrochene Gliedmaßen, verkohlte und staubbedeckte Leichen mit blutgetränkten Haaren; Dutzende von weißen Säcken voller Leichen, fest verschnürte Laken mit menschlichen Überresten, die wie Müll angehäuft sind; Flammen, die noch bei Bewusstsein befindliche Menschen verschlingen; Hunger, Durst.

Dies ist die eindeutige Dokumentation des laufenden Völkermords, und das Bild des kleinen Mahmoud – ausgezeichnet als Weltpressefoto des Jahres 2024 – fügt sich nahtlos in diesen unerbittlichen Strom des Grauens ein, der von den Marionettenmeistern der Desinformation weitgehend zensiert und von liberalen Marionetten mit niedriger „Sensibilitätsschwelle“ bequem ignoriert wird, für die fünf Minuten eines machtnahen Nachrichtensprechers während des Abendessens insgesamt ausreichend sind.

Der Preis, der diesem Foto verliehen wurde, ist, wie schon der Preis für das sogenannte „Pietà von Gaza“ im letzten Jahr, wohl eher eine symbolische Geste, eine Fassade politischer Wohltätigkeit, die von einer Stiftung mit Sitz in Amsterdam vergeben wird, die von prominenten multinationalen Unternehmen unterstützt wird, die sich auf strategische und rechtliche Beratung für Wirtschaft und Finanzen spezialisiert haben und deren Produkte vor allem von einem westlichen Publikum konsumiert werden. Dennoch hat das Bild durch seine Verbreitung in den Medien den Effekt, dass es eine jährliche Heuchelei verstärkt, bei der die Öffentlichkeit im Wesentlichen gleichgültig, abgestumpft und/oder durch die geografische Entfernung vom Ort des Verbrechens abgeschirmt ist. Dies wird durch die vielen Kommentare in den sozialen Medien deutlich, die in den letzten Tagen kursierten: Systematische Brutalität wird durch eine Art funktionale Neutralität absorbiert und erneut durch genau jene hegemonialen Medien gefiltert, die ein pseudo-kollektives Bewusstsein für das Thema prägen. Empörung oder Rührung semel in anno – einmal im Jahr – oder gelegentlich durch ein preisgekröntes Foto sind daher kein Ausdruck von Empathie, sondern ein echter Akt der Verantwortungsabweisung.

Das Foto des kleinen Mahmoud, das Werk eines talentierten Fotojournalisten, wird ebenfalls Teil einer Form des sofortigen Konsums: ein emotionales Ritual, das kurze Momente der Aufregung mit distanzierten Debatten über die technischen und stilistischen Qualitäten des Bildes verbindet. Das Bild wird betrachtet, vielleicht sogar beweint, analysiert, seziert, geteilt und dann schnell vergessen, was ein angenehmes Gefühl der Erleichterung von jeder moralischen oder politischen Verpflichtung zu konkretem Handeln vermittelt.

Das Mitgefühl, das diese Bilder wecken mögen, ist völlig bedeutungslos, wenn es nicht in entschlossene Positionen, politischen Druck und eine Ablehnung der Komplizenschaft (in Form von Waffen, Allianzen, Narrativen) umgesetzt wird. Und so werden Fotos, die in ihrer Tragik „schön“ bleiben, zu bloßen Ornamenten bürgerlicher Reue reduziert: Letztendlich genau das, was das System will, selbst durch seine sogenannten „Auszeichnungen“.

