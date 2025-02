https://www.haaretz.com/opinion/2025-02-04/ty-article-opinion/.premium/how-netanyahu-might-help-trump-win-the-nobel-peace-prize/00000194-ccb8-da9a-abbf-fdfb14b40000



Meinung |

Wie Netanjahu Trump helfen könnte, den Friedensnobelpreis zu gewinnen

Netanjahu und Trump im Juli in Mar-a-Lago. Bildnachweis: Amos Ben Gershom/ GPO

Raviv Drucker

4. Februar 2025

Präsident Donald Trump ist sehr weit von den Beweggründen entfernt, die ihm viele zuschreiben. Der Zustand der Geiseln ist ihm eigentlich egal. Und was ihn betrifft, ist es nicht so schlimm, wenn Israel weiter in Gaza kämpft, solange es nicht seine Aufmerksamkeit erfordert, die derzeit auf die systematische Zerstörung jedes guten Teils der Vereinigten Staaten und der Welt gerichtet ist.

Was er will, ist der Friedensnobelpreis. Er geht davon aus, dass ein israelisch-saudisches Normalisierungsabkommen seine Ankunft in Oslo sicherstellen wird. Eine saudische Investition in Höhe von 1 Billion US-Dollar in den USA ist auch kein schlechter Anreiz.

Dieser Ehrgeiz treibt die Politik des Präsidenten in der zweiten Phase des Geiseldeals an. Eine der beiden Bedingungen, die die Saudis an ein Abkommen mit Israel geknüpft haben, ist Ruhe im Gazastreifen. Trump muss die Saudis davon überzeugen, dass es niemals zu einem Abkommen kommen wird, wenn sie auf eine dauerhafte Beruhigung warten. Sie müssen sich mit einem unbefristeten Waffenstillstand zufrieden geben und dürfen das Abkommen nicht wegen eines israelischen Angriffs im Süden des Gazastreifens oder einer gezielten Bodenoperation im Norden des Gazastreifens platzen lassen.

Premierminister Benjamin Netanjahu könnte sich dem Strom anschließen. Fortsetzung des Waffenstillstands nach dem 42. Tag, Fortsetzung der Verhandlungen und Aufteilung der zweiten Phase in zwei oder mehr Phasen. Wenn die erste Phase vollständig abgeschlossen ist, wird die Hamas 59 Geiseln haben, von denen 35 für tot erklärt wurden und 24 als lebend gelten, darunter 22 Israelis. Netanjahu könnte Trump eine Phase B1 anbieten: die Freilassung einiger der Geiseln, was ebenfalls eine Aufschlüsselung in Kategorien erfordert, wie in der ersten Phase. Weiterlesen in haaretz.com

