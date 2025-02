https://www.trtworld.com/magazine/how-muslim-bedouins-are-losing-land-to-israels-judaisation-campaign-18261378



Wie muslimische Beduinen durch Israels „Judaisierungskampagne“ Land verlieren

4. Februar 2025

Die Zahl der Hausabrisse in mehrheitlich muslimischen Gebieten in Israel hat sich im Jahr 2024 „verdreifacht“, was die Beduinengemeinschaft weiter isoliert, während sie darum kämpft, die ständige Auslöschung ihrer traditionellen Lebensweise rückgängig zu machen.

Kazim Alam

Marwan Athamneh

Andere

Bis zu 90.000 Beduinen leben in 37 „nicht anerkannten“ Dörfern in der Negev-Wüste im Süden Israels. Offizielle israelische Karten erkennen ihre Existenz nicht an, obwohl viele dieser Dörfer vor dem Planungs- und Baugesetz von 1965 entstanden sind, das sie als illegal einstufte. Foto: Amnesty International

Für Eid Al-Ghanami, einen 50-jährigen palästinensischen Israeli aus der Wüstenregion Negev im Süden Israels, ist es ein Gefühl des Ekels, wenn er an sein kürzlich abgerissenes Haus denkt.

Er vermeidet es, auch nur an das Haus mit vier Schlafzimmern zu denken, weil es lebhafte Erinnerungen an den Ort weckt, an dem er den größten Teil seines Lebens verbracht und seine zehn Kinder großgezogen hat.

„Meine siebenjährige Tochter fragt mich immer wieder: ‚Wann baust du unser altes Haus wieder auf?’“, erzählt er TRT World.

Al-Ghanami ist israelischer Staatsbürger aus der Beduinengemeinschaft, einem indigenen und halbnomadischen Stamm, der sich während des britischen Mandats (1923–48) dauerhaft in der Negev-Wüste im Süden Israels niederließ.

Obwohl sie die Staatsbürgerschaft besitzen, haben die meisten Beduinen ihr Land verloren und wurden innerhalb des neu geschaffenen Staates Israel zu Binnenvertriebenen – während Israel das Gebiet „judaisiert“, indem es Platz für „legale“ Wohnsiedlungen, Ferienorte und Fabriken für Juden schafft.

Israel beansprucht das biblische Eigentum an allen Gebieten, die es als Teil des jüdischen Staates betrachtet, und verweigert den Beduinen, die größtenteils Muslime sind, jegliche Eigentumsrechte.

Während Tel Aviv in den letzten Jahren seine Kampagne zum Abriss von Häusern in Beduinendörfern intensiviert hat, hat die Kampagne seit Beginn des Gaza-Krieges eine andere Dimension angenommen.

Die Zahl der Hauszerstörungen in mehrheitlich muslimischen Gebieten innerhalb Israels „verdreifachte“ sich im Jahr 2024, als der zionistische Staat tödliche Bomben über Gaza abwarf und dabei fast 47.500 Palästinenser tötete.

Gleichzeitig hat Israel seine Landraubkampagne im besetzten Westjordanland und auf den Golanhöhen fortgesetzt, indem es schneller als je zuvor neue jüdische Siedlungen auf palästinensischem Gebiet errichtete.

Früher mussten die israelischen Behörden jeden Abrissbefehl für ein Beduinenhaus im israelischen Negev-Gebiet vom Gericht genehmigen lassen – ein Prozess, der oft zu Berufungen und Anhörungen führte, die den Dorfbewohnern die Möglichkeit gaben, sich der Landbeschlagnahme zu widersetzen.

Doch nach dem 2017 verabschiedeten Kaminitz-Gesetz erlässt die Regierung häufig Abrissanordnungen, die das Justizsystem zumindest in der Anfangsphase umgehen.

Was Al-Ghanami am meisten zu schaffen macht, ist die Tatsache, dass er sein Haus kurzfristig selbst abreißen musste. Andernfalls hätten die israelischen Behörden Bulldozer zum Abriss des Gebäudes eingesetzt und ihm dann Tausende von Dollar an Kosten in Rechnung gestellt.

Seit Juni 2024 lebt seine Familie in einem Zelt auf demselben Grundstück im „nicht anerkannten“ Dorf Umm Matnan, wo sein Haus jahrzehntelang stand.

„Die israelischen Behörden planen, auf unserem Land Farmen für Juden zu bauen. Ich habe noch eine Kopie der Karte, auf der das Haus meines Vaters in den 1980er Jahren eingezeichnet ist. Er lebte hier, und auch mein Großvater lebte auf demselben Stück Land“, sagt er.

Heute leben etwa 325.000 Beduinen in Israel im Negev. Die Beduinengemeinschaft lebt größtenteils isoliert von der israelischen Gesellschaft, da sie gegen die ständige Auslöschung ihrer traditionellen Lebensweise ankämpft.

Zwei von drei Beduinen im Negev leben in Armut, eine Quote, die dreimal höher ist als die der israelischen Gesamtbevölkerung.

Ihr Zugang zu staatlichen Dienstleistungen und zum Justizsystem ist nach wie vor eingeschränkt, da sie mit Mobilitätseinschränkungen, Zwangsumsiedlungen, Landenteignungen, der Verweigerung von Baugenehmigungen und einem allgemeinen Mangel an Strafverfolgung als Reaktion auf die Gewalt von Siedlern konfrontiert sind, wie aus dem United Nations Development Programme hervorgeht.

Andere

Das Foto zeigt die Trümmer des zerstörten Hauses des Beduinendorfes Eid Al-Ghanami im „nicht anerkannten“ Dorf Umm Matnan in der Negev-Region im Süden Israels. Foto von Marwan Athamneh

„Anerkannt“ und anders

Die Beduinenbevölkerung lebt derzeit in drei Arten von Unterkünften. Etwa 200.000 Menschen leben in sieben Townships, die von der Regierung zwischen 1969 und 1989 speziell dafür gebaut wurden, die Gemeinschaft von ihrem angestammten Land zu vertreiben.

Weitere 35.000 Beduinen leben in 11 Dörfern, die die Regierung nach einem jahrzehntelangen Rechtsstreit der Gemeinschaft nach 1999 „anerkannt“ hat. Doch die Menschen in diesen sogenannten anerkannten Dörfern sind weiterhin mit Hausabrissen konfrontiert, während sie darum kämpfen, auch nur rudimentäre Baugenehmigungen zu erhalten.

Der Großteil der Bevölkerung in diesen „anerkannten“ Dörfern lebt weiterhin ohne angemessene Infrastruktur wie Trinkwasser, Strom, Abwasserentsorgung und Straßen.

Am schlimmsten ist die Lage jedoch für etwa 90.000 Beduinen, die in 37 „nicht anerkannten“ Dörfern in der Negev-Wüste leben.

Auf offiziellen israelischen Karten sind sie nicht verzeichnet, obwohl viele der Dörfer bereits vor dem Planungs- und Baugesetz von 1965 existierten, das sie als illegal einstufte.

Marwan Abu Frieh, ein Anwalt der in Haifa ansässigen Menschenrechtsorganisation Adalah, berichtet TRT World, dass die israelischen Behörden bis zu 3.280 Häuser in „nicht anerkannten“ Dörfern mit Bulldozern zerstört haben.

„Ich denke, dass die Zahl der Hauszerstörungen (für 2024) bei über 7.000 liegen wird.“

Der Adalah-Anwalt sagt, dass er fast täglich Notrufe von Familien erhält, die den sofortigen Abriss ihrer Häuser befürchten.

„Sie sagen: ‚Marwan, sie haben einen Abrissbefehl mitgebracht, sie kommen morgen’“, sagt er und fügt hinzu, dass er nur versuchen kann, die Ausführung des Befehls mit rechtlichen Mitteln zu verzögern. Einen Abrissbefehl rückgängig zu machen, sei so gut wie unmöglich.

„All diese 90.000 Beduinen haben israelische Pässe, die israelische Staatsbürgerschaft, aber keine Rechte. Illegale Gebäude, illegale Häuser und illegale Dörfer. Illegale Männer, illegale Frauen und illegale Menschen“, sagt Frieh, der 1.600 Beduinen aus drei ‚nicht anerkannten‘ Dörfern vor Gericht vertritt.

Israel hat 2011 eine spezielle Polizeieinheit namens Yoav eingerichtet, um das zu stoppen, was es als „unerlaubte“ Bautätigkeit in Beduinendörfern in der Negev-Wüste bezeichnet. „Jahrelang hat die Regierung den Beduinen gesagt: ‚Wenn ihr Rechte wollt, müsst ihr wegziehen‘.“

Nachdem ein Grundstück für den Abriss ausgewählt wurde, rufen Beamte von Yoav den Eigentümer an und fordern ihn auf, das Gebäude entweder selbst abzureißen oder darauf zu warten, dass die Behörden Erdbewegungsmaschinen einsetzen.

In den meisten Fällen entscheidet sich der Eigentümer dafür, sein Haus selbst abzureißen.

„Wenn Sie sagen, dass Sie Ihr Haus selbst abreißen wollen, müssen Sie ihnen per WhatsApp ein Foto schicken. Andernfalls kommen sie mit Polizei und Bulldozern, geben Ihnen 15 Minuten Zeit, um Ihre Sachen zu holen, und reißen das Haus ab. Nach zwei Wochen schicken sie Ihnen eine Rechnung über 10.000 bis 20.000 US-Dollar“, sagt Frieh.

Die israelische Regierung will Platz für neue jüdische Siedlungen in der Negev-Wüste schaffen, indem sie die in den 37 „nicht anerkannten“ Dörfern lebenden Beduinen in die sieben Townships und die 11 „anerkannten“ Dörfer zwängt, sagt er.

Genauer gesagt strebt die israelische Behörde für Beduinensiedlungen eine Umsiedlung der Beduinen an, um militärische Übungsgebiete zu erweitern, den Highway 6, die wichtigste Nord-Süd-Straße Israels, zu verlängern, eine Einrichtung für Waffentests zu eröffnen und eine Phosphatmine zu erschließen.

„Die Beduinen wissen eines ganz genau: Um unser Land zu retten, müssen wir bleiben, auch ohne jegliche Versorgungsleistungen und Infrastruktur … Wir werden bleiben, wir werden (den Preis) zahlen“, sagt Frieh, der derselben Gemeinschaft angehört, der er als Anwalt dient.

Andere

Das Foto zeigt die Trümmer abgerissener Häuser im ‚nicht anerkannten‘ Dorf Umm Matnan in der Negev-Wüste im Süden Israels. Foto von Marwan Athamneh

Genug Land für alle

Hassan Al-Hwashleh, ein 40-jähriger Vater von drei Kindern aus dem Beduinendorf Ras Jrabah, sagt, dass die Behörden vor Jahren die Häuser seines Bruders und seines Nachbarn abgerissen haben und sich seitdem weigern, ihnen den Bau eines neuen Gebäudes zu gestatten.

Teams patrouillieren täglich in der Gegend, um neue Entwicklungen zu überwachen, und mindestens einmal im Monat werden Luftaufnahmen gemacht, um die vollständige Einhaltung des Bauverbots sicherzustellen, berichtet er TRT World.

„Wir leben hier schon seit vor der Gründung Israels. Sie haben die Stadt Dimona auf dem Land unserer Vorfahren gebaut“, sagt er über die nahe gelegene jüdische Stadt, deren Erweiterung die Behörden planen, indem sie das Land des Beduinendorfes Ras Jrabah in Besitz nehmen.

Nachdem ein Gericht im vergangenen Jahr den Einspruch von Adalah abgewiesen hatte, ordnete es die Zwangsumsiedlung der gesamten Dorfbevölkerung von über 500 Menschen an. Die Bewohner sollen ihre Häuser selbst abreißen und in die „anerkannte“ Gemeinde Qasr Al-Sirr umziehen.

Hwashleh sagt, der Bürgermeister von Dimona sei befugt, seine Familie in Ruhe zu lassen. „Der Bürgermeister kennt meine Familie sehr gut. Er kannte meinen Vater, der mehr als 25 Jahre lang in der Stadt (Dimona) seinen Beitrag leistete. Aber er ignoriert uns weiterhin. Er weiß, dass er auf dem Land unseres Stammes sitzt.“

Er sagt, er wolle nicht in die Stadt ziehen. Der Bürgermeister könne das Viertel bauen, wenn er wolle, aber er solle die Beduinen auf ihrem Land lassen, sagt er.

„Es macht uns nichts aus, das Land zu teilen. Es gibt genug Platz für alle. Warum wollen sie uns also entwurzeln?“

QUELLE: TRT World

Kazim Alam

Kazim Alam ist festangestellter Autor bei TRT World.

Übersetzt mit Depl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …