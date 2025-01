Solidarität mit Haaretz. Abonnieren sie, so wie ich es getan habe unbedingt Haaretz, als eine der wenigen glaubhaften medialen Informationsquellen. Evelyn Hecht-Galinski

Wie Netanjahus Regierung mit Lügen regiert, nicht mit Gesetzen

Die Lieblingslüge der israelischen Regierung – dass „sie“ den Willen des Volkes mit Füßen treten – ist zurück. Doch wenn man über die Wutanfälle von Justizminister Levin hinwegsieht, wird deutlich, dass die Mehrheit der Bevölkerung die Positionen der Regierung zu den wichtigsten Fragen, mit denen das Land konfrontiert ist, ablehnt

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu (links) und Justizminister Yariv Levin. Bildnachweis: Sraya Diamant; Hadas Parush; Moti Milrod. Grafik: Anastasia Shub

Dahlia Scheindlin

27. Januar 2025

„Egal wie groß das Gewebe der Lüge ist„, schrieb Hannah Arendt 1971, ‚es wird nie groß genug sein, um die Unermesslichkeit der Fakten zu verdecken.“

In Israel macht die Unermesslichkeit der Lügen der Faktenlage Konkurrenz. Und die Lieblingslüge der Regierung Netanjahu, dass ‘sie den Willen des Volkes mit Füßen treten“, ist zurück.

Auf wen beziehen sich „sie“? In der dunklen alternativen Realität der Regierung sind „sie“ der schattenhafte, nicht gewählte „tiefe Staat“, insbesondere die Justiz. „Der Wille des Volkes“ bezieht sich auf alles, was Israels autokratische Minister wollen.

„Ganz Israel umarmt die Geiseln, aber die Regierung nicht.“

Diese Verdrehung der Wahrheit brach am Sonntag erneut aus, als der israelische Justizernennungsausschuss endlich zusammentrat, um Isaac Amit als Präsidenten des Obersten Gerichtshofs zu bestätigen. Der Posten ist seit 15 Monaten vakant, das Gericht ist führungslos und der überlasteten Justiz mangelt es an Richtern.

Justizminister Yariv Levin im vergangenen Jahr am Obersten Gerichtshof in Jerusalem. Bildnachweis: Oren Ben Hakoon

Justizminister Yariv Levin von der regierenden Likud-Partei hat die Ernennung des Obersten Richters blockiert, ähnlich wie die Hisbollah zwei Jahre lang die Präsidentschaft des Libanon blockiert hat, in der Hoffnung, einen Loyalisten in diese Position zu bringen.

Levin versuchte, das Auswahlkomitee in seinem Justizreformprogramm von 2023 umzugestalten, was eine massive pro-demokratische Protestbewegung in Israel auslöste. Als dies scheiterte, verschob er die Einberufung des Komitees – dem er laut Gesetz vorsitzt – selbst für reguläre Ernennungen um viele Monate und hielt bis zu dieser Woche an der Position des Gerichtspräsidenten fest.

Bürger legten beim Obersten Gerichtshof eine Petition ein, der im September entschied, dass er mit der Ernennung fortfahren müsse, und im Dezember erneut in diesem Sinne entschied. Levin und seine Handlanger schimpften immer lauter darüber, dass sie den „Willen des Volkes“ mit Füßen treten würden, von dem sie offenbar vermuteten, dass es gegen einen Obersten Richter sei.

Die Wahrheit ist, dass „das Volk“ Israels den juristischen Angriff der Regierung Netanjahu auf jede erdenkliche Weise zurückgewiesen hat, trotz des 7. Oktobers, des Traumas, der Geiseln und des Krieges.

In den letzten Wochen hoffte die Regierung, Amits Kandidatur durch seltsam zeitlich abgestimmte Enthüllungen zu zerstören, dass er in bestimmten Fällen, mit denen er sich vor einigen Jahren befasst hatte, einen Interessenkonflikt gehabt haben könnte. Die Polizei und der Generalstaatsanwalt waren der Meinung, dass der Verdacht nicht einmal eine Untersuchung rechtfertigte. Doch am vergangenen Freitag entschied der Oberste Gerichtshof erneut, dass das Verfahren fortgesetzt werden muss. Weiterlesen in haaretz. com

Übersetzt mit Deepl.com

